6 خِزَانات حمام مختلفين في الأشكال والألوان!

الخزانة الأولى معنا في جولة اليوم لم تتميز بلونها الزاهي المتسم بالحيوية فقط، وإنما هي أيضًا تتحلى بتصميم رائع عنوانه العملية، وهو عبارة عن درجين صغيرين جهة اليمين يدنوهما مباشرة رف بمساحة معقولة يمتد إلى أن يصل لدرج كبير يفوق الدرجين حجمًا ليسع عدد كبير من أغراض الحمام من مناشف وأدوات حلاقة وأدوات تجميل ومرطبات وما غير ذلك.

تتمتع الوحدة التخزينية لهذا الحمام بمساحة تخزينية أخرى وهي الرف العلوي المثبت فيه الحوض من الأساس، في الوقت الذي أضاف فيه خبير التصميم مجموعة أرفف أخرى باللون الأبيض تعلو هذا الجزء من الوحدة تحديدًا ولكن بغرض آخر وهو وضع إكسسوارات رفيعة تزين الحمام.