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6 خِزَانات حمام مختلفين في الأشكال والألوان!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento Vila Mascote, Arquitetura Minuto Arquitetura Minuto حمام
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لم تَعُد خزانات الحمام بأشكالها وألوانها المختلفة مجرد إكسسوارات يمكنك اللجوء لها أو استبعادها عند الرغبة، بل باتت من الديكورات الهامة للغاية في أي حمام والتي صعب الاستغناء عنها، فهي من ناحية تمنحه لمسة جمالية رائعة، والأهم من ذلك أنها تضمن لك حمامًا مرتبًا طوال الوقت لا تشوبه شائبة.. لذا نجلب لكم اليوم في هذا المقال 6 خزانات حمام مختلفين في التصاميم والألوان سيجعلوك راغبًا في اقتناء إحداهم الآن من أناقة كلًا منهم.. دعونا نبدأ جولتنا الخاطفة! 

1- التصميم مذهل وكذلك اللون!

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

الخزانة الأولى معنا في جولة اليوم لم تتميز بلونها الزاهي المتسم بالحيوية فقط، وإنما هي أيضًا تتحلى بتصميم رائع عنوانه العملية، وهو عبارة عن درجين صغيرين جهة اليمين يدنوهما مباشرة رف بمساحة معقولة يمتد إلى أن يصل لدرج كبير يفوق الدرجين حجمًا ليسع عدد كبير من أغراض الحمام من مناشف وأدوات حلاقة وأدوات تجميل ومرطبات وما غير ذلك.

تتمتع الوحدة التخزينية لهذا الحمام بمساحة تخزينية أخرى وهي الرف العلوي المثبت فيه الحوض من الأساس، في الوقت الذي أضاف فيه خبير التصميم مجموعة أرفف أخرى باللون الأبيض تعلو هذا الجزء من الوحدة تحديدًا ولكن بغرض آخر وهو وضع إكسسوارات رفيعة تزين الحمام.

2- مجموعة وحدات بالأصفر والتركواز

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

لأن اختيار لأدوات الصحية بهذا الحمام كان نمطيًا إلى حد كبير، قرر مهندس الديكور المسئول عن تأثيث هذا الحمام أن يمنحه إطلالة خارجة عن المألوف تجعله مبهجًا ومشرقًا، ولكن التحدي هنا واضح.. فكيف لهذا أن يحدث وهو لم يتخل عن الأدوات الصحية تقليدية التصميم؟!

تمثل الحل ببساطة في الاستعانة بنخبة مذهلة من الوحدات التخزينية مختلفة الشكل والحجم واللون والتي تم تثبيتهم جميعًا على الجدار الخاص بالحوض حيث عمل المهندس على توزيعهم بشكل ذكي على الجانبين فملأوا ما بالحمام من فراغ وزينوه بألوانهم الزاهية من أصفر وتركواز.

3- بطابع رسمي ومع ذلك مبهرة

Dom w Haugesund w Norwegii, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio حمام
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

رغم أن هذه الوحدة التخزينية لم تتحلى بالألوان الزاهية التي تمتعت بها النماذج السابق الإشارة إليها أعلاه، ورغم أنها أيضًا مطلية باللون الرمادي الداكن الذي منحها طابعًا رسميًا، إلا أنها مع كل ذلك أطلت علينا بشكل ملفت للأنظار بأناقتها ورقيها!

الوحدة كما نرى كبيرة الحجم تناسب مساحة الحمام ومكونة من حوالي ستة أدراج عريضة كل ثلاثة منهم في صف. ولأن الوحدة تتميز بحجمها الكبير كان من الطبيعي ان يلجأ المصمم لتثبيت 2 حوض أعلاها في الوقت الذي تبقت فيه مساحة أخرى استخدمت في وضع الإكسسوارات. 

4- الزجاج الملون والأكريليك

Apartamento Vila Mascote, Arquitetura Minuto Arquitetura Minuto حمام
Arquitetura Minuto

Arquitetura Minuto
Arquitetura Minuto
Arquitetura Minuto

وحدة تخزينية بسيطة تجمع بين خامتين مختلفتين كان هذا الاختلاف هو السمة المميزة لها، فالخامة الأولى هي الزجاج الملون وقد احتل الجزء العلوي منها وتألق بلونه الأسود الأنيق، أما الخامة الثانية فيه الأكريليك والذي يتسم بالمتانة والمظهر الجيد وقد احتل الجزء السفلي من الوحدة وزينه المصمم ببلورات زجاجية براقة تخبئ بداخلها زهور بيضاء جميلة.

5- الرخام له سحره!

Moradia Sintra, MRS - Interior Design MRS - Interior Design حمام Beige
MRS – Interior Design

MRS - Interior Design
MRS – Interior Design
MRS - Interior Design

وحدة تخزينية بسيطة التصميم تزين برقتها الجزء الأيمن من الحمام في هدوء نابع من لونها الأبيض. استخدام المصمم للرخام ليكون سطحها كان اختيار موفق زادها قيمة وسحرًا. أما عن الإضاءة فقد تركت بصمتها في الحمام ككل وليس فقط في البقعة المصمم بها الخزانة.

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6- الخشب في هيئته الأولى

Woonhuis Goirle, Studio'OW Interieurontwerp Studio'OW Interieurontwerp حمام
Studio&#39;OW Interieurontwerp

Studio'OW Interieurontwerp
Studio&#39;OW Interieurontwerp
Studio'OW Interieurontwerp

نختتم جولتنا بهذا المقال مع نموذج ساحر لعشاق اللمسات الخشبية في هيئتها الأولى دون أي طلاء أو إضافات.. فقط ألواح الخشب متلاحمة هنا بجانب بعضها البعض ومكونة وحدة تخزينية بسيطة وأنيقة تحب أن تكون جزءًا من حمامك.

تصميم شقة صغيرة مميزة مقسمة بطريقة هندسية رائعة

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