6 خِزَانات حمام مختلفين في الأشكال والألوان!

لم تَعُد خزانات الحمام بأشكالها وألوانها المختلفة مجرد إكسسوارات يمكنك اللجوء لها أو استبعادها عند الرغبة، بل باتت من الديكورات الهامة للغاية في أي حمام والتي صعب الاستغناء عنها، فهي من ناحية تمنحه لمسة جمالية رائعة، والأهم من ذلك أنها تضمن لك حمامًا مرتبًا طوال الوقت لا تشوبه شائبة.. لذا نجلب لكم اليوم في هذا المقال 6 خزانات حمام مختلفين في التصاميم والألوان سيجعلوك راغبًا في اقتناء إحداهم الآن من أناقة كلًا منهم.. دعونا نبدأ جولتنا الخاطفة!
الخزانة الأولى معنا في جولة اليوم لم تتميز بلونها الزاهي المتسم بالحيوية فقط، وإنما هي أيضًا تتحلى بتصميم رائع عنوانه العملية، وهو عبارة عن درجين صغيرين جهة اليمين يدنوهما مباشرة رف بمساحة معقولة يمتد إلى أن يصل لدرج كبير يفوق الدرجين حجمًا ليسع عدد كبير من أغراض الحمام من مناشف وأدوات حلاقة وأدوات تجميل ومرطبات وما غير ذلك.
تتمتع الوحدة التخزينية لهذا الحمام بمساحة تخزينية أخرى وهي الرف العلوي المثبت فيه الحوض من الأساس، في الوقت الذي أضاف فيه خبير التصميم مجموعة أرفف أخرى باللون الأبيض تعلو هذا الجزء من الوحدة تحديدًا ولكن بغرض آخر وهو وضع إكسسوارات رفيعة تزين الحمام.
لأن اختيار لأدوات الصحية بهذا الحمام كان نمطيًا إلى حد كبير، قرر مهندس الديكور المسئول عن تأثيث هذا الحمام أن يمنحه إطلالة خارجة عن المألوف تجعله مبهجًا ومشرقًا، ولكن التحدي هنا واضح.. فكيف لهذا أن يحدث وهو لم يتخل عن الأدوات الصحية تقليدية التصميم؟!
تمثل الحل ببساطة في الاستعانة بنخبة مذهلة من الوحدات التخزينية مختلفة الشكل والحجم واللون والتي تم تثبيتهم جميعًا على الجدار الخاص بالحوض حيث عمل المهندس على توزيعهم بشكل ذكي على الجانبين فملأوا ما بالحمام من فراغ وزينوه بألوانهم الزاهية من أصفر وتركواز.
رغم أن هذه الوحدة التخزينية لم تتحلى بالألوان الزاهية التي تمتعت بها النماذج السابق الإشارة إليها أعلاه، ورغم أنها أيضًا مطلية باللون الرمادي الداكن الذي منحها طابعًا رسميًا، إلا أنها مع كل ذلك أطلت علينا بشكل ملفت للأنظار بأناقتها ورقيها!
الوحدة كما نرى كبيرة الحجم تناسب مساحة الحمام ومكونة من حوالي ستة أدراج عريضة كل ثلاثة منهم في صف. ولأن الوحدة تتميز بحجمها الكبير كان من الطبيعي ان يلجأ المصمم لتثبيت 2 حوض أعلاها في الوقت الذي تبقت فيه مساحة أخرى استخدمت في وضع الإكسسوارات.
وحدة تخزينية بسيطة تجمع بين خامتين مختلفتين كان هذا الاختلاف هو السمة المميزة لها، فالخامة الأولى هي الزجاج الملون وقد احتل الجزء العلوي منها وتألق بلونه الأسود الأنيق، أما الخامة الثانية فيه الأكريليك والذي يتسم بالمتانة والمظهر الجيد وقد احتل الجزء السفلي من الوحدة وزينه المصمم ببلورات زجاجية براقة تخبئ بداخلها زهور بيضاء جميلة.
وحدة تخزينية بسيطة التصميم تزين برقتها الجزء الأيمن من الحمام في هدوء نابع من لونها الأبيض. استخدام المصمم للرخام ليكون سطحها كان اختيار موفق زادها قيمة وسحرًا. أما عن الإضاءة فقد تركت بصمتها في الحمام ككل وليس فقط في البقعة المصمم بها الخزانة.
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نختتم جولتنا بهذا المقال مع نموذج ساحر لعشاق اللمسات الخشبية في هيئتها الأولى دون أي طلاء أو إضافات.. فقط ألواح الخشب متلاحمة هنا بجانب بعضها البعض ومكونة وحدة تخزينية بسيطة وأنيقة تحب أن تكون جزءًا من حمامك.