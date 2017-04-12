أفكار دهانات لغرف مختلفة بالأخضر المينت

هو أحد الألوان التي لا يختلف على جمالها ورقتها اثنين، وهو أيضًا أحد صيحات 2017 في عالم الديكور! ليس هذا بغريب وهو واحدًا من أكثر الألوان استخدامًا هذه الأيام، فمرونته جعلته يليق بأي غرفة من الغرف بمنازلنا، إنه اللون الأخضر المينت الذي اجتمعت فيه العديد من السمات الجمالية الفريدة التي ساعدته في التربع على الساحة بين غيره من الألوان!

نرصد هنا اليوم في هذه الجولة الخفيفة 10 غرف متنوعة ومختلفة من حيث النوع والتصميم الداخلي والأثاث والإكسسوارات، لم تتفق فقط إلا في نعومة ورقة الأخضر المينت.. دعونا نبدأ الآن!