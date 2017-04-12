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أفكار دهانات لغرف مختلفة بالأخضر المينت

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
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هو أحد الألوان التي لا يختلف على جمالها ورقتها اثنين، وهو أيضًا أحد صيحات 2017 في عالم الديكور! ليس هذا بغريب وهو واحدًا من أكثر الألوان استخدامًا هذه الأيام، فمرونته جعلته يليق بأي غرفة من الغرف بمنازلنا، إنه اللون الأخضر المينت الذي اجتمعت فيه العديد من السمات الجمالية الفريدة التي ساعدته في التربع على الساحة بين غيره من الألوان! 

نرصد هنا اليوم في هذه الجولة الخفيفة 10 غرف متنوعة ومختلفة من حيث النوع والتصميم الداخلي والأثاث والإكسسوارات، لم تتفق فقط إلا في نعومة ورقة الأخضر المينت.. دعونا نبدأ الآن!

1- نعومة ورقة

SS Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

SS Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

باستخدام الدرجة اللونية الفاتحة للأخضر المينت تم طلاء الجدار الرئيسي لغرفة النوم هذه، ليس هذا فحسب بل أن الوسائد أيضًا المزينة للسرير جاءت هنا بأقمشة من نفس اللون. ولأن هذا اللون هادئ المعالم وناعم إلى أبعد حد، كان من الضروري مزجه بدرجات لونية أخرى زاهية تحييه وتدعم مظهره الراقي وتجذب الأنظار إليه.

وقع الاختيار على اللون الوردي أو البطيجي -كما يطلق عليه كثيرون- ليكون الشريك اللوني للمينت جرين وقد كان اختيار موفق بشكل كبير حيث جعل الغرفة جميلة المنظر، حيوية بروحها الخفيفة، ومريحة للأعصاب.  

2- نقوش ورسومات

Ванная комната "Acquamarina", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

تصميم آخر يتألق فيه الأخضر المينت في سيراميك الحمام وبالجدران تحديدًا رغم أنه لم يكن اللون السائد هنا إلا أنه يكفي هذا القدر منه ليزيد الحمام رقة وجمالًا. الشريك اللوني هنا لم يكن الأبيض وحده وإنما لمسة ديكورية أخرى أكثر جذبًا للانتباه تتجسد ببساطة في النقوش والرسوم من خلال مجموعة من السيراميك الديكور الملون والذي تم تركيبه هنا ومزجه مع السيراميك الأخضر المينت باحترافية مفرطة.

3- إكسسوارات ولمسات جمالية مطلوبة

Интерьер квартиры в стиле легкой классики, ЖК «Академ-Парк», 68 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

إن أردت اقحام اللون الأخضر المينت في أي غرفة من غرف منزلك، فالأمر في منتهى السلاسة! قد لا تحتاج إلا لستائر بهذا اللون وربما مجموعة وسائد بأقمشة من نفس اللون ولا بأس أن تكون السجادة بنقوش من اللون ذاته! 

4- جنة على الأرض

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona
labzona

غرفة نوم أم جنة على الأرض؟! سؤال محير لا تجد إجابة عليه بسهولة. فاستخدام اللون الأخضر المينت هنا بدرجته الزاهية منح الغرفة كل الحيوية والسحر، سواء في الجدار الرئيسي الخلفي للسرير أو بالستائر الشيفونية المنسدلة برقة على النافذة الزجاجية التي تمد الغرفة بسحر ضوء الشمس أو بالوسائد المتناثرة هنا وهناك. أما عن العصافير الطائرة والمرسومة بدقة متناهية على الجدار، فهي نجحت ببراعة في تعزيز نفس الشعور بأنك تنظر إلى السماء لحظة صفاء لن تتكرر مجددًا!

5- لجلسة هادئة وساحرة

Av. Lúcio Costa, Alê Amado Arquitetura Alê Amado Arquitetura غرفة السفرة
Alê Amado Arquitetura

Av. Lúcio Costa

Alê Amado Arquitetura
Alê Amado Arquitetura
Alê Amado Arquitetura

لأن اللون الأخضر المينت بات أحد الألوان شائعة الاستخدام لهذا العام تحديدًا، بات من الطبيعي أن نجده مطبقًا بأي غرفة من المنزل! وهنا في هذا المنزل اختار المصمم أن يكون هذا اللون السحري جزءًا من غرفة تناول الطعام والتي صممت وفقًا للنمط العصري ولكنها تبقى بروح النمط البلدي خصوصًا في تصميم الكراسي!

6- توازن بصري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا في الصورة رقم (3) أنه يمكنك إدخال اللون الأخضر المينت في أي غرفة من غرف منزلك بسهولة، نؤكد هنا على المعلومة ذاتها من خلال تصميم مختلف لغرفة معيشة باللون الأبيض استعان فيها خبير التصميم فقط بمقعد مريح مغلف بأقمشة بذلك اللون الساحر في الوقت الذي زين فيه الركنة بوسائد من نفس اللون لتحقيق التوازن على الجانبين! 

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7- أجواء ساكنة

Весенний ветер, rudakova.ru rudakova.ru غرفة الاطفال الخشب هندسيا Turquoise
rudakova.ru

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

لن تجد ما هو أروع من غرف الأطفال لتلونها بهذا اللون الناعم والمريح للأعصاب ليساعد أطفالك على الاسترخاء والنوم سريعًا في أجواء ساكنة وجميلة! الخشب بدرجته اللونية الواضحة هنا في أرضية الغرفة هو شريك رائع أيضًا للون الأخضر المينت حيث يضفي على الغرفة حيوية ودفء يدعم الأخير في صمتٍ تام.

8- غرفة بناتي

Jugendmöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

غرفة بناتي كل ركن فيها حظى بلمسة لونية من الأخضر المينت حيث يمكننا أن نلمحها في كلًا من.. جدران ومقعد أنيق وفرش السرير حتى الرسوم الواضحة على خزانة الملابس والمكتبة ووحدة التلفاز. اللونين الوردي الفاتح والأرجواني كلاهما شريك لوني رائع للأخضر المينت، عليك ألا تتردد في الاستعانة بأي منهما ليزيد الأخير تألقًا. 

9- تصميم غريب!

Organic House, The White Room The White Room حمام سيراميك Turquoise
The White Room

The White Room
The White Room
The White Room

في هذه الصورة قد تستغرق بضع دقائق لتستوعب أن ما يتلون بالأخضر المينت هنا ما هو إلا حوض للاغتسال وليست سجادة من السيراميك تفترش أرضية الحمام! سبب هذه الحيرة بالتأكيد يعود ببساطة لهيئته المسطحة!

10- ركن تحب النظر إليه

homify Corridor, hallway & stairsDrawers & shelves خشب Green
homify

homify
homify
homify

قطعة أثاث بسيطة بمدخل المنزل من رقتها وجمال لونها تحب النظر إليها.. فكما ذكرنا سلفًا قد لا تحتاج إلا لإضافة خزانة أحذية كهذه بمدخل منزلك عنوان جمالها الأخضر المينت مع لمسات خشبية ساحرة تكمل روعة مظهرها ليصبح المدخل بذلك على أتم استعداد للترحيب بالضيوف.

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