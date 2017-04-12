أفكار دهانات لغرف مختلفة بالأخضر المينت

هو أحد الألوان التي لا يختلف على جمالها ورقتها اثنين، وهو أيضًا أحد صيحات 2017 في عالم الديكور! ليس هذا بغريب وهو واحدًا من أكثر الألوان استخدامًا هذه الأيام، فمرونته جعلته يليق بأي غرفة من الغرف بمنازلنا، إنه اللون الأخضر المينت الذي اجتمعت فيه العديد من السمات الجمالية الفريدة التي ساعدته في التربع على الساحة بين غيره من الألوان!
نرصد هنا اليوم في هذه الجولة الخفيفة 10 غرف متنوعة ومختلفة من حيث النوع والتصميم الداخلي والأثاث والإكسسوارات، لم تتفق فقط إلا في نعومة ورقة الأخضر المينت.. دعونا نبدأ الآن!
باستخدام الدرجة اللونية الفاتحة للأخضر المينت تم طلاء الجدار الرئيسي لغرفة النوم هذه، ليس هذا فحسب بل أن الوسائد أيضًا المزينة للسرير جاءت هنا بأقمشة من نفس اللون. ولأن هذا اللون هادئ المعالم وناعم إلى أبعد حد، كان من الضروري مزجه بدرجات لونية أخرى زاهية تحييه وتدعم مظهره الراقي وتجذب الأنظار إليه.
وقع الاختيار على اللون الوردي أو
البطيجي -كما يطلق عليه كثيرون- ليكون الشريك اللوني للمينت جرين وقد كان اختيار موفق بشكل كبير حيث جعل الغرفة جميلة المنظر، حيوية بروحها الخفيفة، ومريحة للأعصاب.
تصميم آخر يتألق فيه الأخضر المينت في سيراميك الحمام وبالجدران تحديدًا رغم أنه لم يكن اللون السائد هنا إلا أنه يكفي هذا القدر منه ليزيد الحمام رقة وجمالًا. الشريك اللوني هنا لم يكن الأبيض وحده وإنما لمسة ديكورية أخرى أكثر جذبًا للانتباه تتجسد ببساطة في النقوش والرسوم من خلال مجموعة من السيراميك الديكور الملون والذي تم تركيبه هنا ومزجه مع السيراميك الأخضر المينت باحترافية مفرطة.
إن أردت اقحام اللون الأخضر المينت في أي غرفة من غرف منزلك، فالأمر في منتهى السلاسة! قد لا تحتاج إلا لستائر بهذا اللون وربما مجموعة وسائد بأقمشة من نفس اللون ولا بأس أن تكون السجادة بنقوش من اللون ذاته!
غرفة نوم أم جنة على الأرض؟! سؤال محير لا تجد إجابة عليه بسهولة. فاستخدام اللون الأخضر المينت هنا بدرجته الزاهية منح الغرفة كل الحيوية والسحر، سواء في الجدار الرئيسي الخلفي للسرير أو بالستائر الشيفونية المنسدلة برقة على النافذة الزجاجية التي تمد الغرفة بسحر ضوء الشمس أو بالوسائد المتناثرة هنا وهناك. أما عن العصافير الطائرة والمرسومة بدقة متناهية على الجدار، فهي نجحت ببراعة في تعزيز نفس الشعور بأنك تنظر إلى السماء لحظة صفاء لن تتكرر مجددًا!
لأن اللون الأخضر المينت بات أحد الألوان شائعة الاستخدام لهذا العام تحديدًا، بات من الطبيعي أن نجده مطبقًا بأي غرفة من المنزل! وهنا في هذا المنزل اختار المصمم أن يكون هذا اللون السحري جزءًا من غرفة تناول الطعام والتي صممت وفقًا للنمط العصري ولكنها تبقى بروح النمط البلدي خصوصًا في تصميم الكراسي!
كما ذكرنا في الصورة رقم (3) أنه يمكنك إدخال اللون الأخضر المينت في أي غرفة من غرف منزلك بسهولة، نؤكد هنا على المعلومة ذاتها من خلال تصميم مختلف لغرفة معيشة باللون الأبيض استعان فيها خبير التصميم فقط بمقعد مريح مغلف بأقمشة بذلك اللون الساحر في الوقت الذي زين فيه الركنة بوسائد من نفس اللون لتحقيق التوازن على الجانبين!
لن تجد ما هو أروع من غرف الأطفال لتلونها بهذا اللون الناعم والمريح للأعصاب ليساعد أطفالك على الاسترخاء والنوم سريعًا في أجواء ساكنة وجميلة! الخشب بدرجته اللونية الواضحة هنا في أرضية الغرفة هو شريك رائع أيضًا للون الأخضر المينت حيث يضفي على الغرفة حيوية ودفء يدعم الأخير في صمتٍ تام.
بناتي
غرفة
بناتي كل ركن فيها حظى بلمسة لونية من الأخضر المينت حيث يمكننا أن نلمحها في كلًا من.. جدران ومقعد أنيق وفرش السرير حتى الرسوم الواضحة على خزانة الملابس والمكتبة ووحدة التلفاز. اللونين الوردي الفاتح والأرجواني كلاهما شريك لوني رائع للأخضر المينت، عليك ألا تتردد في الاستعانة بأي منهما ليزيد الأخير تألقًا.
في هذه الصورة قد تستغرق بضع دقائق لتستوعب أن ما يتلون بالأخضر المينت هنا ما هو إلا حوض للاغتسال وليست سجادة من السيراميك تفترش أرضية الحمام! سبب هذه الحيرة بالتأكيد يعود ببساطة لهيئته المسطحة!
قطعة أثاث بسيطة بمدخل المنزل من رقتها وجمال لونها تحب النظر إليها.. فكما ذكرنا سلفًا قد لا تحتاج إلا لإضافة خزانة أحذية كهذه بمدخل منزلك عنوان جمالها الأخضر المينت مع لمسات خشبية ساحرة تكمل روعة مظهرها ليصبح المدخل بذلك على أتم استعداد للترحيب بالضيوف.
اقرأ أيضًا: 6 غرف طعام خشبية وكأنها جزءًا من الطبيعة