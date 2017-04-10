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7 غرف نوم مميزة بأسرة مستديرة

Heba khlili Heba khlili
Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture غرفة نوم
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النوم المريح هو مفتاح لحياة صحية ونشيطة. ولتستطيع التحكم بحياتك اليومية وتكون شخص فعال، يجب أن تكون بكامل راحتك وقوتك التي تأخذها بكل بساطة من النوم الجيد خاصة في الليل. أفكارنا في هذا المقال ليست عن النوم المريح فحسب بل على العنصر الأساسي لنوم هنيء وهو السرير. فأنت عند اختيارك للسرير يجب أن تأخذ وقتك بالكامل لتعرف مواصفات السرير المريح. والسرير المريح لا يعني سرير عادي التصميم بل على العكس يمكنك الجمع بين سرير مريح وبتصميم خارج عن المألوف، وهذا ما ستتعرف عليه معنا في هذا المقال عن الآسرة المستديرة التي توفر ليس فقط المساحة المناسبة، إنما أيضا الاستمتاع بنوم مريح على سرير بدون زوايا وحواف.

1- الكثير من المساحة

MIAMI, Bolzanletti Bolzanletti BedroomBeds & headboards
Bolzanletti

Bolzanletti
Bolzanletti
Bolzanletti

السرير المستدير مناسبة جدا لغرف النوم الواسعة، لان جماليتها تكون اكبر اذا توفر حولها مساحة كبيرة. كما في الصورة السرير يتوسط الغرفة وبالتالي يأخذ كل الأنظار. بالنظر إلى هذا السرير المريح بالتأكيد ستنعم بنوم عميق وهنيء اكثر بمرتين من السرير العادي.

2- الحد الأدنى

Lit design, Mobilier Nitro Mobilier Nitro BedroomBeds & headboards
Mobilier Nitro

Mobilier Nitro
Mobilier Nitro
Mobilier Nitro

السرير المستدير الخيار الأمثل لأولئك الذين يحبون الكثير من الحداثة، والقلة من تعقيدات التصميم، خاص اذا حقق السرير وظائف أخرى. النقيض بين الأسود والأبيض وكذلك التفاعل بين الأشكال المستديرة  والمربعة أعطى قوة في التصميم بدون تفاصيل كثيرة. أما عن الوظائف الأخرى للسرير فتتمثل بمناطق التخزين العملية، الموجودة خلف السرير بطريقة خفية وأنيقة.

3- السرير المستديرة بمثابة واحة

letto Time, la falegnami la falegnami BedroomBeds & headboards
la falegnami

la falegnami
la falegnami
la falegnami

السرير المستدير يجعلك تستمتع ليس فقط بنوم هنيء بل أيضا بفضل حجمها وشكلها ستجعلك تشعر وكأنك على واحة تتوسط الغرفة، ستستمتع بالقراءة، والاسترخاء ومشاهدة التلفزيون وتناول وجبات الإفطار أثناء النهار. أما الجزء المثير للاهتمام فهو إمكانية التبديل بين الرأس والقدم بسبب تعدد مساند الظهر. ومع الأسطح المستوية الملاصقة للسرير فإنه لا توجد مشكلة في وضع الماء، أو الكتب أو الكمبيوتر.

4- بريق نقي

Luxury furniture, VICIANI VICIANI Living roomSofas & armchairs
VICIANI

Luxury furniture

VICIANI
VICIANI
VICIANI

يوجد مقوله دائما ما نستخدمها في عالم التصميم وهي القليل كثير ولكنها لا تنطبق على الجميع فالبعض يحبون أن يكون التصميم فاخر ووافر. هذا السرير المستدير مثلا بملمسه الحريري الأحمر، هو ليس سرير فقط بل قطعة أثاث فريد من نوعه ستجذب الانتباه لشكله الباهظ، ولونه الخاص والمواد النبيلة المستخدمة.

5- باللون الأبيض

Letto Sunshine, la falegnami la falegnami BedroomBeds & headboards
la falegnami

la falegnami
la falegnami
la falegnami

بقدر ما يتعلق الأمر للاسرة المستديرة باللون والتصميم، فالذوق الشخصي بالطبع لا حدود له. هذا السرير بالأبيض منعش وحديث. بالمناسبة، وفقا لتعاليم الفينغ شوي، فإن المزيج بين الأشكال المستديرة والألوان الزاهية هو الحل الأمثل لغرف النوم لتوفر لنا الطاقة.

6- التطابق مع باقي ديكور الغرفة

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture غرفة نوم
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

السرير المستدير له جاذبية خاصة بسبب شكله غير المألوف وحجمه. لذلك هو غاية في الأهمية جعل نمط السرير يتطابق مع بقية الديكور. تم دمج هذا النموذج تماما مع محيطه من الطوب والخشب… ريفي أنيق.

7- الكلاسيكي…

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

هنا نرى نسخة أكثر كلاسيكية لسرير دائري. النمط Chesterfield بلهجة رمادية صامتة، جعلت السرير يبدو أنيق وفاخر. الجص على الجدران أعطى المزيد من الكلاسيكية المثالية، بينما الأقمشة الحريرية المتلألئة على الوسائد والأغطية جعلت الغرفة كاملة متكاملة.

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