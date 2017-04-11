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شقة كلاسيكية بتصميم حالم ومميز

آية منير آية منير
托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة المعيشة Beige
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الكلاسيكية هي عنوان الرومانسية والرقي، سمة القصور والفخامة والأناقة التى لا مثيل لها ، واختيار مثالي لأصحاب الذوق الرفيع، واليوم مع وجه آخر للكلاسيكية لشقة مثالية بدلا من قصر كبير تجمع كل معاني الجمال والبساطة في أركانها وزواياها، هوميفاي تقدم لنا اليوم مثال رائع ومميز قد تود امتلاكه يوما ما بتصميم حالم ومميز وتفاصيل غاية في الروعة والجمال .. في جولة سريعة بين أركان شقة كلاسيكية سنطوف معا اليوم ..

لقطة سينمائية ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة المعيشة Beige
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

ومع أول صورة لشقتنا اليوم، نجد امامنا تصميم يشبه السينما والأفلام، حالم ومميز وملئ بالتفاصيل الرائعة والتى ستخطف قلبك ، حافظ المصمم على فراغ الاستقبال مشرق وحيوي بإضاءة طبيعية مميزة وستائر خفيفية لتتيح الفرصة للضوء أن ينتشر في كل أركان الفراغ ..

نظرة عامة ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة المعيشة Beige
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

وبنظرة عامة على الفراغ ككل، نجد ان المصمم استخدم لونين متبانين في الأثاث مع سجادة بنقوش مقاربة لنقوش الستائر وتصميم خاص للجدران والسقف ونجفة بسيطة جدا، كل هذا في مشهد هادي ومريح للعين دون إزعاج أو احساس بعد تناغم بين عناصره ..

جدار للتليفزيون .. قطعة فنية ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. Living roomFireplaces & accessories Beige
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

نحتاج بالتأكيد لجدار خاص بالتليفزيون في غرفة معيشتنا لقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة في أجواء عائلية مميزة، لذا اهتم المصمم بإضافة مثل هذا الجدار في ركن الاستقبال هنا، حيث اختار برواز أنيق وضخم يحدد المكان المخصص للتيفزيون وجعل هذه المساحة من الرخام كنوع من الفخامة والأناقة ..

ممر أنيق ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. Corridor, hallway & stairsStorage Beige
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

ممر هادئ بألوان محايدة ورسومات رائعة على الأرضيات من الرخام الأنيق، ومرايا تضيف الكثير من الجمال للممر وتعكس تأثير بصري مميز..

ركن للطعام ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. Dining roomAccessories & decoration Beige
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

يأتي الآن المساحة المخصصة لركن الطعام، وجاءت ذو تصميم بسيط مكون من طاولة كلاسيكية ذات لون خشبي هادئ، ونجفة بتصميم كلاسيكي أنيق..

اتصال جيد ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. مطبخ Multicolored
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

أهم ما يجب أن تصنعه في منزلك هو الاتصال الجيد بين الغرف وخاصة بين الفراغات ذات الأنشطة المشتركة، مثل المطبخ وركن الطعام، وهذا هو اهتم به المصمم حيث اختار موقع مميز للفراغين مما جعلهم على اتصال مباشر وجيد وأضاف خصوصية لمنطقة هامة في المنزل ..

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باب منزلق بتصميم متميز ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. Windows & doorsDoors Beige
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

قام المصمم باختيار الباب المنزلق كفاصل مؤقت بين المطبخ وغرفة السفرة، ليتم استخدامه حين الحاجة له، وغير ذلك فيمكننا أن نعتبر أن المطبخ جاء ذو تصميم مفتوح ..

مطبخ كلاسيكي معاصر جدا ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. KitchenCabinets & shelves Multicolored
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

بتصميم معاصر جدا ياتي المطبخ الكلاسيكي لهذه الشقة، وحدات تخزين باللون الأبيض، وجدران بألوان محايدة، وتتناسب مع قطع ديكورية مميزة وأنيقة ..

غرفة نوم ملكية ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة نوم Beige
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

غرفة النوم الأولى لهذا المنزل جاءت بتصميم ملكي وأنيق وبألوان محايدة ونظرة مليئة بالاشراق والحيوية ، اكتفي المصمم بسرير بسيط ووحدتين إضاءة في الخلفية لركن النوم في الغرفة ..

تسريحة مميزة ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. BedroomDressing tables Beige
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

بالتأكيد التسريحة هي أحد اهم العناصر في أي غرفة نوم ، فاختار المصمم هذه القطعة الرقيقة لتليق بغرفة على طراز الملوك..

التفاصيل دوما تصنع فارق..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. BedroomBeds & headboards Wood effect
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

التفاصيل دوما تصنع فارق، ضع هذا في اعتبارك دوما واجعله أمام عينيك، فقط اختيارك لعناصر بسيطة  قد تجعل من أي تصميم بسيط وجماله محدود للوحة فنية مميزة..

غرفة نوم آخرى بتصميم مختلف ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة نوم Metallic/Silver
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

تصميم حالم وراقي لغرفة النوم الثانية لمنزلنا اليوم، قد نشاهد مثل هذه التصميمات في المجلات ونعتقد أن تنفيذها صعب ويكاد يكون مستحيل، ولكن أنت فقط بحاجة لدراسة الفراغ من حيث المساحة والارتفاع والتهوية، وأن تختار ما يناسبك فعلا ويتلائم مع احتياجاتك، وهو ما جعل المصمم يختار نموذج فريد من نوعه حالم ورومانسي ومميز لسرير كلاسيكي بستائر أنيقة ..

غرفة ملابس مرتبة ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. غرفة الملابس Brown
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

غرفة الملابس من أهم الفراغات في أي منزل، خاصة وإن كنت تمتلك مساحة خاصة بها فلا تتردد في إضافتها لمنزلك، فهي قادرة أن تحافظ على بيتك منظم وعلى كل أغراضك من أي تلف أو أتربة وإهمال..

غرفة نوم آخرى بألوان محايدة ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. BedroomBeds & headboards Pink
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

والغرفة الأخيرة اليوم جاءت بسيطة للغاية تشبه الغرفة الأولى ولكن بتفاصيل أقل ومساحة أصغر ..

حمام خاص ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. BathroomSinks
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

اختيار تصميم الحمام من أكثر الأمور الصعبة لأي منزل، فهو مفتاح الراحة بداخل بيوتنا، لذلك فهي خطوة هامة لا يمكن إهمالها ، لذا اختم المصمم أن يجعله في فخامة تتناسب مع مستوى أناقة المنزل ككل، لذا اختيار الألوان والمواد التشطيبية جاء بعناية فائقة..

حمام رئيسي ..

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. حمام White
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

وجاء الحمام الرئيسي أكثر فخامة وأناقة، حيث اختيار المصمم لوحدة تخزين ضخمة أسفل الحوض يعلوها مرآة كبيرة وجدران رخامية أنيقة ..

ألوان محايدة

托斯卡尼．Giorno｜Tuscan Giorno, 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. 理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd. حمام White
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

وبألوان محايدة اكتمل التصميم واختار المصمم كل عناصره لينعم الفراغ بهدوء واتساع وراحة ويخلق جو جميل يساعد على الاسترخاء.. 

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