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مطابخ مميزة على شكل حرف U

آية منير آية منير
Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink
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عالم المطابخ كبير وممتع ومشوق، ملئ بالأفكار والإبداعات والتصميمات المختلفة والمميزة، ورغم ذلك قد تجد صعوبة في اختيار ما هو الأنسب لك، وما يساعدك في تحقيق الاستفادة القصوى من الفراغ ككل، نموذج المطبخ على شكل حرف U يظل هو الأكثر انتشارا بعد التصميم على شكل حرف L وذلك لأن المعظم اليوم يلجأ لحل المطابخ المفتوحة والمزودة ببار أنيق ليقوم بدور حلقة وصل بين المطبخ وباقي غرفة المنزل، ولنستغنى بالفعل عن غرفة السفرة باستخدامه لهذا الغرض، فيتحول ببساطة المطبخ ذو الزاوية الواحد ’ حرف L إلى تصميم ذو زاويتين على شكل حرف U ’، لذا اليوم سنقدم لك مجموعة من أجمل وأرقى التصميمات المميزة لمطابخ على شكل حرف U ..

1. مطبخ مفتوح على المنزل بالكامل مزود ببار أنيق ومقاعد عملية .. على الطراز الحديث وباللون الأبيض وجدار حجري يتصدر المشهد ككل..

Дизайн проект студии в г.Ялта для молодой пары из Санкт-Питербурга, blackcat design blackcat design مطبخ
blackcat design

blackcat design
blackcat design
blackcat design

2. على الطراز البلدي والشائع في منازلنا، مطبخ بألوان متناغمة وعناصر مميزة..

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

3. على الطراز المينيمال الحديث والبساطة اللامتناهية، ووحدات تخزين بدون تفاصيل، نجد امامنا مطبخ حديث على شكل حرف U ..

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI UN APPARTAMENTO, Bianchetti Bianchetti مطبخ
Bianchetti

Bianchetti
Bianchetti
Bianchetti

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4. للطراز البلدي مرة أخرى ولكن بلمسة كلاسيكية وحيادية ودرجة الرمادي الساحرة ..

Country Kitchen homify مطبخ country kitchen,shaker kitchen,grey kitchen,marble kitchen,classic kitchen
homify

Country Kitchen

homify
homify
homify

5. مطبخ كلاسيكي مميز باللون الأبيض وسطح عمل لامع باللون الأسود ..

Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink Modern,Traditional,Country,Kitchen,Pink,White,white painted wood,wood flooring
Gracious Luxury Interiors

Kitchen & Dining

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

6. مطبخ صغير وعملي ويعود الفضل للتصميم على شكل حرف U ..

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

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7. فكر مبتكر يتيح لك تصميم غرفة سفرة أنيقة إلى جانب مطبخ المفتوح ذو شكل حرف U ..

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

8. تصميم ريفي أنيق ينجح في استغلال كل ركن متاح في مطبخ ذو إطار هندسي مختلف ..

Квартира в Сочи, Ателит Ателит مطبخ خشب
Ателит

Ателит
Ателит
Ателит

9. تصميم ضلعين بلون حيادي وضلع آخر بلون أبيض وبالتأكيد ستحتاج للمسة جنونية بلون حر ..

Küche_02, dieMeisterTischler dieMeisterTischler مطبخ
dieMeisterTischler

dieMeisterTischler
dieMeisterTischler
dieMeisterTischler

10. نقوش مميزة مع خشب أنيق وأسطح لامعة، تصميم اسكندينافي رائع سيخطف قلبك ..

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

11. مطبخ دافئ بروح العائلة الريفية المعاصرة ..

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt مطبخ
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

12. التماثل والسيميترية أحد أهم الأساليب المستخدمة في المطابخ على شكل حرف U ..

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello مطبخ خشب White
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

13. وحدات تخزين لامعة وأسطح عملية في مطبخ كبير معاصر وحديث ..

Kitchen RBD Architecture & Interiors مطبخ
RBD Architecture &amp; Interiors

Kitchen

RBD Architecture & Interiors
RBD Architecture &amp; Interiors
RBD Architecture & Interiors

14. بيت كامل بالأبيض ، ومطبخ حديث على شكل حرف U

All White Apartment Gracious Luxury Interiors مطبخ White Apartment,Flat,Kitchen,Living Room,Bright Kitchen
Gracious Luxury Interiors

All White Apartment

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

15. الأسود مع الأبيض يمجمعهم فسيفساء حديث ..

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مطبخ فلز Metallic/Silver
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

16. الجمع بين الخشب واللون الأبيض هو مزيج لا خلاف عليه، ينال إعجاب الجميع ويناسب كل الأنماط والديكورات..

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

17. مزيج رائع بين الخشب ذو اللون الفاتح والرخام الأسود اللامع والجدران البيضاء، مع أرضية ذات نقوش هندسية رائعة جمعت بين الثلاث عناصر.. السهل الممتنع ..

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

18. الأسودد الملكي في حداثة ومعاصرة لا مثيل لها ..

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

19. استخدام آخر لجانب من المطبخ بدلا من بار خارجي .. طاولة داخلية ..

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

20. تصميم ناعم وهادئ حيث اختيار ألوان هادئة ورائعة تبعث الراحة إلى داخلك..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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