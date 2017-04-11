مطابخ مميزة على شكل حرف U

عالم المطابخ كبير وممتع ومشوق، ملئ بالأفكار والإبداعات والتصميمات المختلفة والمميزة، ورغم ذلك قد تجد صعوبة في اختيار ما هو الأنسب لك، وما يساعدك في تحقيق الاستفادة القصوى من الفراغ ككل، نموذج المطبخ على شكل حرف U يظل هو الأكثر انتشارا بعد التصميم على شكل حرف L وذلك لأن المعظم اليوم يلجأ لحل المطابخ المفتوحة والمزودة ببار أنيق ليقوم بدور حلقة وصل بين المطبخ وباقي غرفة المنزل، ولنستغنى بالفعل عن غرفة السفرة باستخدامه لهذا الغرض، فيتحول ببساطة المطبخ ذو الزاوية الواحد ’ حرف L إلى تصميم ذو زاويتين على شكل حرف U ’، لذا اليوم سنقدم لك مجموعة من أجمل وأرقى التصميمات المميزة لمطابخ على شكل حرف U ..