شقة حديثة تتألق باللون الأبيض ودرجات الرمادي

اللون الأبيض هو رمز النقاء والهدوء والبساطة وحين تبحث عن كل ذلك لن تجد خيار أفضل منه، ومما يميز الطراز الحديث هو احترامه الشديد للون الأبيض وتأثيره في الديكور وجماله، لذا اليوم سنقدم لك نموذج رائع لشقة حديثة تتألق باللون الأبيض ، اختار فيها المصمم درجات حيادية من الرمادي جنبا إلى جنب مع الأبيض، ليخلق جو متناغم ومريح للأعصاب وويتناسب مع ضيق المساحة المتاحة ..