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شقة حديثة تتألق باللون الأبيض ودرجات الرمادي

آية منير آية منير
County Hall, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd غرفة السفرة
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اللون الأبيض هو رمز النقاء والهدوء والبساطة وحين تبحث عن كل ذلك لن تجد خيار أفضل منه، ومما يميز الطراز الحديث هو احترامه الشديد للون الأبيض وتأثيره في الديكور وجماله، لذا اليوم سنقدم لك نموذج رائع لشقة حديثة تتألق باللون الأبيض، اختار فيها المصمم درجات حيادية من الرمادي جنبا إلى جنب مع الأبيض، ليخلق جو متناغم ومريح للأعصاب وويتناسب مع ضيق المساحة المتاحة ..

المدخل الرئيسي..

County Hall, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd غرفة المعيشة Console,mirror,copper,armchair,timber flooring,oak,joinery
Morph Interior Ltd

County Hall

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

مع أول مشهد لنا في هذه الشقة المتميزة في المدخل الرئيسي، حيث تتألق مراة ذات إطار خشبي بسيط وطاولة بسيطة تحمل من القطع الديكورية ما يكفي لنجد في النهاية مدخل منزل يرحب بزائريه ..

غرفة معيشة مميزة ..

County Hall, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd غرفة المعيشة L shape sofa,sofa,console,TV,curtains,rug,armchair,livingroom
Morph Interior Ltd

County Hall

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

بدرجات اللرمادي والأبيض يتألق ركن المعيشة المميز لهذه الشقة، وقد تكون من أريكتين وكرسي بسيط بتصميم حديث ومعاصر مع سجادة أنيقة ومميزة، وهناك نرى طاولة بسيطة وتلفاز لقضاء أجمل الأوقات العائلية ومشاهدة الأفلام الممتعة ..

من جهة أخرى ..

County Hall, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd غرفة السفرة Dining,living room,table,sofa,joinery,chairs,flos,art,lighting,pendent,rug,kitchen
Morph Interior Ltd

County Hall

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

مجموعة وسائد صغيرة تزين الأريكة بألوان ترابة وأزرق ملكي، ستلاحظ في هذه الصورة تصميم السقف والذي جاء غاية في البساطة يزينه خط مضئ بسيط يلتف حول حدود التصميم، اللون الرمادي هو البطل لجدران الشقة بأكملها ..

هناك بعيدا تظهر غرفة السفرة بتصميم حديث باللون الأبيض ونجفة معاصرة بتصميم مبتكر ونادر..

الديكورات ..

County Hall, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd غرفة السفرة dining,table,chair,joinery,console,sofa,flos,lighting,light,pendent,wood
Morph Interior Ltd

County Hall

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

القطع الديكورية قادرة على صُنع فارق حقيقي وكسر ملل وروتين الرمادي والأبيض معا .. ويمكنك اختيارها بألوان مختلف ومميزة..

مطبخ باللون الأبيض بالكامل ..

County Hall, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd مطبخ Shaker,white,kiytchen,tiles,stone,granite,oven,hob,backsplash,modern
Morph Interior Ltd

County Hall

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

يأتي المطبخ ليؤكد على استخدام اللون الأبيض في المنزل كان هو البطل الرئيسي للتصميم، حيث تظهر وحدات التخزين بالكامل بالأبيض مع جدران رمادية التصميم، اهتم المصمم باستغلال كل ركن بالشكل الأمثل لينجح في تحقيق الجانب الوظيفي على أكمل وجه في مساحة تكاد تكون صغيرة إلى حد ما ..

الجانب الخاص ..

Hallway Morph Interior Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Mirror,copper,console,table,flooring,oak,lights,joinery
Morph Interior Ltd

Hallway

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

وعن طريق الممر الداخلي للمنزل ننتقل إلى جانب آخر أكثر خصوصية ويشمل غرف النوم والحمام، لن تستطع أن تغفل جمال الوحدات الديكورية المميزة والمضيئة والتى ستخطف أبصارك في أول وهلة ..

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غرفة نوم رئيسية ..

County Hall, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd غرفة نوم Bed,lighting,wall lights,pendent lights,curtains,bedroom
Morph Interior Ltd

County Hall

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

غرفة النوم الرئيسية لهذه الشقة جاءت كلوحة فنية بسيطة بيد فنان مبدع، حيث اختيار كل عناصر كان له ذوق خاص ولمسة مختلفة، من حيث وحدات الإضاءة والستائر والسرير نفسه .. 

حمام فندقي..

Bathroom Morph Interior Ltd حمام Shower,copper,toto,white,marble,gessi,mirror,family,wetroom,walkin shower
Morph Interior Ltd

Bathroom

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

بتصميم ينافس الفنادق قُدم لنا الحمام بلمسات رخامية بلون أبيض نقي وخطوط رمادية اللون، إضاءة مميزة ومرايا تتألق وتضيف تأثير بصري خاص .. واستخدام عناصر فرش حديثة أضاف للتصميم تميز وجمال أكثر..

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