شقة حديثة تتألق باللون الأبيض ودرجات الرمادي

اللون الأبيض هو رمز النقاء والهدوء والبساطة وحين تبحث عن كل ذلك لن تجد خيار أفضل منه، ومما يميز الطراز الحديث هو احترامه الشديد للون الأبيض وتأثيره في الديكور وجماله، لذا اليوم سنقدم لك نموذج رائع لشقة حديثة تتألق باللون الأبيض، اختار فيها المصمم درجات حيادية من الرمادي جنبا إلى جنب مع الأبيض، ليخلق جو متناغم ومريح للأعصاب وويتناسب مع ضيق المساحة المتاحة ..
مع أول مشهد لنا في هذه الشقة المتميزة في المدخل الرئيسي، حيث تتألق مراة ذات إطار خشبي بسيط وطاولة بسيطة تحمل من القطع الديكورية ما يكفي لنجد في النهاية مدخل منزل يرحب بزائريه ..
بدرجات اللرمادي والأبيض يتألق ركن المعيشة المميز لهذه الشقة، وقد تكون من أريكتين وكرسي بسيط بتصميم حديث ومعاصر مع سجادة أنيقة ومميزة، وهناك نرى طاولة بسيطة وتلفاز لقضاء أجمل الأوقات العائلية ومشاهدة الأفلام الممتعة ..
مجموعة وسائد صغيرة تزين الأريكة بألوان ترابة وأزرق ملكي، ستلاحظ في هذه الصورة تصميم السقف والذي جاء غاية في البساطة يزينه خط مضئ بسيط يلتف حول حدود التصميم، اللون الرمادي هو البطل لجدران الشقة بأكملها ..
هناك بعيدا تظهر غرفة السفرة بتصميم حديث باللون الأبيض ونجفة معاصرة بتصميم مبتكر ونادر..
القطع الديكورية قادرة على صُنع فارق حقيقي وكسر ملل وروتين الرمادي والأبيض معا .. ويمكنك اختيارها بألوان مختلف ومميزة..
يأتي المطبخ ليؤكد على استخدام اللون الأبيض في المنزل كان هو البطل الرئيسي للتصميم، حيث تظهر وحدات التخزين بالكامل بالأبيض مع جدران رمادية التصميم، اهتم المصمم باستغلال كل ركن بالشكل الأمثل لينجح في تحقيق الجانب الوظيفي على أكمل وجه في مساحة تكاد تكون صغيرة إلى حد ما ..
وعن طريق الممر الداخلي للمنزل ننتقل إلى جانب آخر أكثر خصوصية ويشمل غرف النوم والحمام، لن تستطع أن تغفل جمال الوحدات الديكورية المميزة والمضيئة والتى ستخطف أبصارك في أول وهلة ..
غرفة النوم الرئيسية لهذه الشقة جاءت كلوحة فنية بسيطة بيد فنان مبدع، حيث اختيار كل عناصر كان له ذوق خاص ولمسة مختلفة، من حيث وحدات الإضاءة والستائر والسرير نفسه ..
بتصميم ينافس الفنادق قُدم لنا الحمام بلمسات رخامية بلون أبيض نقي وخطوط رمادية اللون، إضاءة مميزة ومرايا تتألق وتضيف تأثير بصري خاص .. واستخدام عناصر فرش حديثة أضاف للتصميم تميز وجمال أكثر..
يمكنك قراءة .. 18 فكرة لمشاريع إقتصادية يمكنك عملها بنفسك