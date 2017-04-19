نظافة مطبخك في 10 خطوات

هل تعاني من الفوضى في مطبخك، وعدم نضافته باستمرار، قد تجد صعوبة في الوصول لحلول تجعل من مطبخك اجمل وأكثر نظاما عما سبق، اليوم مع هوميفاي سنقدك لك 10 نصائح او خطوات عملية إن اتبعتها فبالتأكيد سيتغير الحال، وستتفاجئ بالنتيجة المدهشة، حيث سيتحول مطبخ لحالة رائعة تجعل بداخلك شعور من السعادة والراحة وحب البقاء في الفراغ نفسه، كما أن مهمة تنظيفه ستُصبح أسهل وأجمل ..
اختر دائما المكان المناسب لتقطيع وتنظيف المأكولات وتجهيزها للوصول بأفضل وأسهل الحلول لجمع مخلفات الطعام في سلة المهملات مباشرة، فقد يتسبب غير ذلك في انتشار المخلفات في أماكن متفرقة في المطبخ ..
اغسل الادوات التى تم استخدامها في طهي وجبتك ولا تتركها لوقت آخر.. هذه الخطوة تجعل مطبخك مرتبا معظم الوقت والمجهود المبذول في تنظيمه أقل ..
اختر وحدات تخزين وأدراج ذات تصميم مبتكر لتحافظ على ترتيب مطبخك ونظامه، وتساعدك في ان تصل لما تحتاجة في وقت أقل
المناشف وأدوات التنظيف من أهم العناصر الأساسية في أي مطبخ، لذا يجب أن تهتم بتواجدهم في أماكن سهلة الوصول، والحفاظ على نظافتهم دائما حتى تحافظ على صحة أهل منزلك ..
لا تترك حوض مطبخك ممتلئ أبدا، تخلص من كل الادوات الغير نظيفة بغسلها وترتيبها في مكانها المعتاد..
تخلص من قمامتك أولا بأول وبطرق سليمة حتى لا نترك وباء مؤقت داخل منزلك، واختر طرق حديثة لتثبيت سلة المهملات بشكل عملي للحفاظ على المخلفات بها ..
حين يلتزم جميع أفراد الأسرة بالأماكن المخصصة لكل ادوات المطبخ، والتخزين بشكل مرتب ومعتاد، وخاصة في الأغذية الجافة والمعلبات، والعمل على توفير مساحات للتخزين كبيرة حتى لا نقع في فوضى عارمة ..
حافظ على الاجهزة الكهربائية ووحدات التخزين وجميع عناصر المطبخ على قدر عالي من النظافة، ضع خطة يومية وأسبوعية وشهرية لتنظيفهم وتلميعهم حتى تجعل مطبخك رائع ومتألق دائما..
حافظ على الاطعمة التى تحتاج للتخزين في درجة حرارة أقل من الغرفة في الثلاجة، أما إذا كانت لا تحتاج لذلك اجعلها مغلفة ومحفوظة بشكل مناسب، حتى لا تتلوث ولا تنتشر روائحمختلطة بمطبخك ..
إن استخدمت سجادة في المطبخ يجب أن تكن من خامة مناسبة لدرجات الحرارة والرطوبة، بالإضافة لأن تكون سهلة التنظيف ولا تلتصق بها البقع والأوساخ، ويفضل عدم استخدام أي مفروشات بالمطبخ قابلة للاشتعال ..
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