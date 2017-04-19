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نظافة مطبخك في 10 خطوات

آية منير آية منير
KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
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هل تعاني من الفوضى في مطبخك، وعدم نضافته باستمرار، قد تجد صعوبة في الوصول لحلول تجعل من مطبخك اجمل وأكثر نظاما عما سبق، اليوم مع هوميفاي سنقدك لك 10 نصائح او خطوات عملية إن اتبعتها فبالتأكيد سيتغير الحال، وستتفاجئ بالنتيجة المدهشة، حيث سيتحول مطبخ لحالة رائعة تجعل بداخلك شعور من السعادة والراحة وحب البقاء في الفراغ نفسه، كما أن مهمة تنظيفه ستُصبح أسهل وأجمل ..

1. كن في المكان المناسب ..

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

اختر دائما المكان المناسب لتقطيع وتنظيف المأكولات وتجهيزها للوصول بأفضل وأسهل الحلول لجمع مخلفات الطعام في سلة المهملات مباشرة، فقد يتسبب غير ذلك في انتشار المخلفات في أماكن متفرقة في المطبخ ..

2. اغسل أدواتك ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اغسل الادوات التى تم استخدامها في طهي وجبتك ولا تتركها لوقت آخر.. هذه الخطوة تجعل مطبخك مرتبا معظم الوقت والمجهود المبذول في تنظيمه أقل ..

3. طرق تخزين مبتكرة ومنظمة ..

The Classic Kitchen in Surrey homify مطبخ
homify

The Classic Kitchen in Surrey

homify
homify
homify

اختر وحدات تخزين وأدراج ذات تصميم مبتكر لتحافظ على ترتيب مطبخك ونظامه، وتساعدك في ان تصل لما تحتاجة في وقت أقل 

4. مناشفة وأدوات تنظيف ..

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 مطبخ
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

المناشف وأدوات التنظيف من أهم العناصر الأساسية في أي مطبخ، لذا يجب أن تهتم بتواجدهم في أماكن سهلة الوصول، والحفاظ على نظافتهم دائما  حتى تحافظ على صحة أهل منزلك ..

5. حافظ على الحوض دائما غير ممتلئ ..

Casa Azul, Guadalupe Larrain arquitecta Guadalupe Larrain arquitecta مطبخ
Guadalupe Larrain arquitecta

Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta
Guadalupe Larrain arquitecta

لا تترك حوض مطبخك ممتلئ أبدا، تخلص من كل الادوات الغير نظيفة بغسلها وترتيبها في مكانها المعتاد..

6. تخلص من قماماتك ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تخلص من قمامتك أولا بأول وبطرق سليمة حتى لا نترك وباء مؤقت داخل منزلك، واختر طرق حديثة لتثبيت سلة المهملات بشكل عملي للحفاظ على المخلفات بها ..

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7. كل شئ في مكانه دائما ..

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

حين يلتزم جميع أفراد الأسرة بالأماكن المخصصة لكل ادوات المطبخ، والتخزين بشكل مرتب ومعتاد، وخاصة في الأغذية الجافة والمعلبات، والعمل على توفير مساحات للتخزين كبيرة حتى لا نقع في فوضى عارمة ..

8. حافظ على كل عناصر المطبخ نظيفة ..

Yellow, ASH ASH مطبخ
ASH

ASH
ASH
ASH

حافظ على الاجهزة الكهربائية ووحدات التخزين وجميع عناصر المطبخ على قدر عالي من النظافة، ضع خطة يومية وأسبوعية وشهرية لتنظيفهم وتلميعهم حتى تجعل مطبخك رائع ومتألق دائما..

9. لا تترك أطعمة خارج الثلاجة ..

High Rise Renaissance, BROOKSBERRY & ASSOCIATES KITCHENS AND BATHS BROOKSBERRY & ASSOCIATES KITCHENS AND BATHS مطبخ
BROOKSBERRY &amp; ASSOCIATES KITCHENS AND BATHS

BROOKSBERRY & ASSOCIATES KITCHENS AND BATHS
BROOKSBERRY &amp; ASSOCIATES KITCHENS AND BATHS
BROOKSBERRY & ASSOCIATES KITCHENS AND BATHS

حافظ على الاطعمة التى تحتاج للتخزين في درجة حرارة أقل من الغرفة في الثلاجة، أما إذا كانت لا تحتاج لذلك اجعلها مغلفة ومحفوظة بشكل مناسب، حتى لا تتلوث ولا تنتشر روائحمختلطة بمطبخك ..

10. لا تستخدم اي نوع من أنواع السجاد ..

Ericeira - Um apartamento na vila , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling وحدات مطبخ خشب Grey
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling

Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling

إن استخدمت سجادة في المطبخ يجب أن تكن من خامة مناسبة لدرجات الحرارة والرطوبة، بالإضافة لأن تكون سهلة التنظيف ولا تلتصق بها البقع والأوساخ، ويفضل عدم استخدام أي مفروشات بالمطبخ قابلة للاشتعال ..

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