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العصرية تتحدث عن نفسها في ديكورات هذا المشروع!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Marble Arch, Morph Interior Ltd Morph Interior Ltd غرفة السفرة
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لعشاق الألوان الزاهية صمم هذا المنزل الذي اتسم بالعصرية المفرطة في كل تفصيلة من تفاصيلة، فكان اللون البرتقالي هو العلامة الرئيسية المميزة له والتي اقتحمت ببراعة وحرفية مطلقة كافة غرفه ليتحلى في نهاية المطاف بالحيوية والبهجة وإشراقة لا مثيل لها، دعونا نغوص في تفاصيل هذا المشروع من خلال الصور المعروضة أدناه! 

المعيشة والألوان وعصرية في أدق التفاصيل

Living Room Morph Interior Ltd غرفة المعيشة White Living room,rug,bookcase,sofa,painting,coffee table
Morph Interior Ltd

Living Room

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

لن تحتاج لأكثر من ذلك في غرفة المعيشة الخاصة بك، ركنة مريحة، وألوان تنبض بالحياة، ومساحة للقراءة والإطلاع مع ديكورات وظيفية وجمالية لا تضر بمساحة الغرفة بل بالعكس عملية وتفي بالغرض كما تناسب احتياجات أي أسرة.

ربما يشعر البعض أن الأثاث المستخدم في الغرفة قليل نسبيًا حيث أن أبرزه يتمثل في تلك الأريكة، ولكن في حقيقة الأمر يمكن للقاطنين أن يضيفوا قطع أثاث أخرى عند الحاجة كـ البين باجس مثلًا أو مقاعد بلا مساند لتوضع بمجازاة الركنة ما دامت المساحة تسمح بذلك!

السفرة على بعد خطوات بتصميم بسيط لكن مذهل

Dining room Morph Interior Ltd غرفة السفرة Dining table,table,Chairs,painting,tom Dixon,lights,pendents,sideboard
Morph Interior Ltd

Dining room

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

على بعد خطوات قليلة من غرفة المعيشة نجد غرفة الطعام والمكونة من مائدة مستطيلة الشكل وهي عبارة عن لوح خشبي مستند فوق أرجل معدنية مطلية باللون الأسود، وبوفيه بسيط موازي لها تزينه لوحة تشكيلية بتفاصيل تحبها رغم أنك قد تعجز عن تفسير ما بها!

وحدات الإضاءة الثلاث المتدلية من السقف بأحبال رفيعة إلى المائدة حيث تعلوها بحوالي متر تقريبًا وكذلك التحفة النحاسية كروية الشكل التي تتوسط المائدة مباشرة كانا لمستان جماليتان أضافا الكثير لإطلالة الغرفة. 

جلسة أروع ما يكون بألوان تبث البهجة داخل قلبك

Dining Room Morph Interior Ltd غرفة السفرة Chair,orange,side table,timber floor,curtains
Morph Interior Ltd

Dining Room

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

البرتقالي، الأصفر، الأخضر وغيرهم من الألوان الزاهية يمكنهم أن يضيفوا الكثير من البهجة والحيوية لمنزلك وبأي بقعة فيه. هنا تحلت هذه الجلسة التي أقيمت على امتداد غرفة الطعام بجمال من نوع خاص عنوانه البساطة والعصرية وجمال التصميم. فقط مقعدين مريحين بلمسات مشرقة تتوسطهما طاولة عصرية بيضاء اللون يزينها ورد البنفسج كونا جلسة رومانسية تناسب أي شريكين وتساعدهما على تجديد حبهما في ساحة مفعمة بدفء الشمس!

صورة كاملة للسفرة وما يلحق بها من جلسة رومانسية

Dining room Morph Interior Ltd غرفة السفرة table,dining,chair,tom dixon,wooden floor,timber,pendent,lights
Morph Interior Ltd

Dining room

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

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المطبخ بوحدات قليلة وكذلك الأثاث.. أما اللون فهو مستوحى من السفرة المبهجة

Kitchen Morph Interior Ltd مطبخ Stools,kitchen,breakfast table,bar,ovens,orange,innermost,lights pendents
Morph Interior Ltd

Kitchen

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

مطبخ هذا المنزل رغم صغر حجمه إلا أنه رائع التصميم والسبب يكمن في ذكاء المهندس، فهو يتكون ببساطة من وحدتين تخزينيتين ثنائيتين أحدهما علوية والأخرى سفلية يتوسطهما بعضٍ من أجهزة المطبخ الكهربية والضرورية، كما يلتحم بهم جلسة أخرى مبهجة مكونة من مقعدين بنفس اللون البرتقالي الزاهي المزين للسفرة يتوسطهما طاولة زجاجية شفافة تقف على عمود معدني باللون الفضي.

وحدات الإضاءة تتأثر بنفس لون المقاعد وتتألق بتفاصيل متداخلة ومعقدة بعض الشئ لدرجة أن قطعة الإكسسوار المثبتة على الجدار الأيسر للمطبخ صممت بنفس التفاصيل المتداخلة المستوحاة من أنسجة العناكب!

كوريدور هادئ يصلنا بغرف النوم تخترقه العديد من الألوان في صمت!

Hallway Morph Interior Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج joinery,rug,hallway,vase,colour,strip,paintings
Morph Interior Ltd

Hallway

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

كوريدور هادئ المعالم بجدران ناصعة البياض وارضية من شرائح الباركية رمادية اللون يصلنا بغرف النوم المختلفة، يقتحم هدوء هذا الكوريدور بعض الإكسسوارات بلمساتها الملونة، أولها السجادة ذات الملمس الناعم، وثانيها التحفة الكروية حمراء اللون، وثالثها التابلوهات المزينة للجدار الأيمن. 

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غرفة النوم الرئيسية: البرتقالي يترك بصمته بها أيضًا

Master Bedroom Morph Interior Ltd غرفة نوم Bed,king size,leather chair,painting,master bedroom,curtains,white
Morph Interior Ltd

Master Bedroom

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

وكأن اللون البرتقالي أصر على أن يقتحم كل تفصيلة من تفاصيل هذا المنزل، فحتى غرفة النوم الرئيسية لم تستطع الهروب منه حيث لحق بها ليزين مقاعد الجلسة الملحقة بها ويتسلق اللوحة التشكيلية المثبتة أعلى خلفية السرير.

اختيار المصمم للون الرمادي الفاتح ليكون اللون الأساسي لهذه الغرفة كان اختيارًا موفقًا حيث ساعد في أن تعم السكينة أرجاء المكان إلى أن اخترقها البرتقالي بحيويته وإشراقته المبهجة!

ركن إبداعي من الغرفة

Master Bedroom Morph Interior Ltd غرفة نوم Chest of Drawers,painting,desk light,light,bin,bed,master bedroom
Morph Interior Ltd

Master Bedroom

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

ركن إبداعي من غرفة النوم تتألق فيه لوحة تشكيلية بنفس ألوانها تأخذك لعالم آخر بدائرتها العميقة، يتكون الركن من كومود خشبي أنيق يضم درجين كلاهما كبير المساحة ليستوعب العديد من أغراض القاطنين.

غرفة الأطفال وهدوء يساعدهم على النوم سريعًا

Kids Bedroom Morph Interior Ltd غرفة نوم Innermost,light,bed,throw,painding,dog,bedroom,kids
Morph Interior Ltd

Kids Bedroom

Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd
Morph Interior Ltd

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5 أخطاء قاتلة قد ترتكبها عند تصميم غرفة المعيشة

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