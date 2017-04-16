العصرية تتحدث عن نفسها في ديكورات هذا المشروع!

لعشاق الألوان الزاهية صمم هذا المنزل الذي اتسم بالعصرية المفرطة في كل تفصيلة من تفاصيلة، فكان اللون البرتقالي هو العلامة الرئيسية المميزة له والتي اقتحمت ببراعة وحرفية مطلقة كافة غرفه ليتحلى في نهاية المطاف بالحيوية والبهجة وإشراقة لا مثيل لها، دعونا نغوص في تفاصيل هذا المشروع من خلال الصور المعروضة أدناه!
لن تحتاج لأكثر من ذلك في غرفة المعيشة الخاصة بك، ركنة مريحة، وألوان تنبض بالحياة، ومساحة للقراءة والإطلاع مع ديكورات وظيفية وجمالية لا تضر بمساحة الغرفة بل بالعكس عملية وتفي بالغرض كما تناسب احتياجات أي أسرة.
ربما يشعر البعض أن الأثاث المستخدم في الغرفة قليل نسبيًا حيث أن أبرزه يتمثل في تلك الأريكة، ولكن في حقيقة الأمر يمكن للقاطنين أن يضيفوا قطع أثاث أخرى عند الحاجة كـ
البين باجس مثلًا أو مقاعد بلا مساند لتوضع بمجازاة الركنة ما دامت المساحة تسمح بذلك!
على بعد خطوات قليلة من غرفة المعيشة نجد غرفة الطعام والمكونة من مائدة مستطيلة الشكل وهي عبارة عن لوح خشبي مستند فوق أرجل معدنية مطلية باللون الأسود، وبوفيه بسيط موازي لها تزينه لوحة تشكيلية بتفاصيل تحبها رغم أنك قد تعجز عن تفسير ما بها!
وحدات الإضاءة الثلاث المتدلية من السقف بأحبال رفيعة إلى المائدة حيث تعلوها بحوالي متر تقريبًا وكذلك التحفة النحاسية كروية الشكل التي تتوسط المائدة مباشرة كانا لمستان جماليتان أضافا الكثير لإطلالة الغرفة.
البرتقالي، الأصفر، الأخضر وغيرهم من الألوان الزاهية يمكنهم أن يضيفوا الكثير من البهجة والحيوية لمنزلك وبأي بقعة فيه. هنا تحلت هذه الجلسة التي أقيمت على امتداد غرفة الطعام بجمال من نوع خاص عنوانه البساطة والعصرية وجمال التصميم. فقط مقعدين مريحين بلمسات مشرقة تتوسطهما طاولة عصرية بيضاء اللون يزينها ورد البنفسج كونا جلسة رومانسية تناسب أي شريكين وتساعدهما على تجديد حبهما في ساحة مفعمة بدفء الشمس!
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مطبخ هذا المنزل رغم صغر حجمه إلا أنه رائع التصميم والسبب يكمن في ذكاء المهندس، فهو يتكون ببساطة من وحدتين تخزينيتين ثنائيتين أحدهما علوية والأخرى سفلية يتوسطهما بعضٍ من أجهزة المطبخ الكهربية والضرورية، كما يلتحم بهم جلسة أخرى مبهجة مكونة من مقعدين بنفس اللون البرتقالي الزاهي المزين للسفرة يتوسطهما طاولة زجاجية شفافة تقف على عمود معدني باللون الفضي.
وحدات الإضاءة تتأثر بنفس لون المقاعد وتتألق بتفاصيل متداخلة ومعقدة بعض الشئ لدرجة أن قطعة الإكسسوار المثبتة على الجدار الأيسر للمطبخ صممت بنفس التفاصيل المتداخلة المستوحاة من أنسجة العناكب!
كوريدور هادئ المعالم بجدران ناصعة البياض وارضية من شرائح الباركية رمادية اللون يصلنا بغرف النوم المختلفة، يقتحم هدوء هذا الكوريدور بعض الإكسسوارات بلمساتها الملونة، أولها السجادة ذات الملمس الناعم، وثانيها التحفة الكروية حمراء اللون، وثالثها التابلوهات المزينة للجدار الأيمن.
وكأن اللون البرتقالي أصر على أن يقتحم كل تفصيلة من تفاصيل هذا المنزل، فحتى غرفة النوم الرئيسية لم تستطع الهروب منه حيث لحق بها ليزين مقاعد الجلسة الملحقة بها ويتسلق اللوحة التشكيلية المثبتة أعلى خلفية السرير.
اختيار المصمم للون الرمادي الفاتح ليكون اللون الأساسي لهذه الغرفة كان اختيارًا موفقًا حيث ساعد في أن تعم السكينة أرجاء المكان إلى أن اخترقها البرتقالي بحيويته وإشراقته المبهجة!
ركن إبداعي من غرفة النوم تتألق فيه لوحة تشكيلية بنفس ألوانها تأخذك لعالم آخر بدائرتها العميقة، يتكون الركن من كومود خشبي أنيق يضم درجين كلاهما كبير المساحة ليستوعب العديد من أغراض القاطنين.
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