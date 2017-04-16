العصرية تتحدث عن نفسها في ديكورات هذا المشروع!

لن تحتاج لأكثر من ذلك في غرفة المعيشة الخاصة بك، ركنة مريحة، وألوان تنبض بالحياة، ومساحة للقراءة والإطلاع مع ديكورات وظيفية وجمالية لا تضر بمساحة الغرفة بل بالعكس عملية وتفي بالغرض كما تناسب احتياجات أي أسرة.

ربما يشعر البعض أن الأثاث المستخدم في الغرفة قليل نسبيًا حيث أن أبرزه يتمثل في تلك الأريكة، ولكن في حقيقة الأمر يمكن للقاطنين أن يضيفوا قطع أثاث أخرى عند الحاجة كـ البين باجس مثلًا أو مقاعد بلا مساند لتوضع بمجازاة الركنة ما دامت المساحة تسمح بذلك!