تصاميم مبهرة للنجف، لعشاق الكريستال

تشارك وحدات الإضاءة في الوصول للطراز المطلوب، فهي لا تعمل بشكل وظيفي فقط ولكنها (وخاصة مع الطراز الكلاسيكي) تعمل كبؤرة بصرية وعنصر مهم يحدد طراز الغرفة ومدى فخامتها. يوجد الكثير من الخامات والتي تستخدم في عمل نجف فخم ولكن أبرزها هو النجف الكريستال، فهو له سحر خاص وطابع مميز. فهو يتألق بلمعته وعمق الوحدات المكونة له ويتدلى مع الإضاءة والإنعكاسات للحصول على تصاميم فريدة من نوعها ولا يستطيع أي منا إنكار سحره الخاص على الغرف.
اليوم جئنا لكم بمجموعة تصاميم من الكريستال تناسب المنازل الفخمة وعلى عكس المعتاد فإنها تصلح لعدد من الطرز وليس فقط الطراز الكلاسيكي، من تصميم MANOOI، فتعالوا معنا لنستعرضها لكم.
هذا التصميم يميل للدفئ والذي ظهر في التصميم المفرغ لهذه النجفة والتي شابهت لحد كبير رمز اللانهائية. فغمرت الغرفة الداكنة بالدفئ بلونها الذهبي كما أعطى تصميمها رونق مذهل لهذه الغرفة البسيطة.
أما في هذه الغرفة فنرى وحدة رائعة وأنيقة تحي غرفة نوم عادية في تصميمها لتعطي للغرفة فخامة غير عادية. فهي مكونة من دورين، الجزء الداخلي من الكريستال أما الخارجي فهو يأخذ لون الذهب.
على غير المعتاد تم تصميم وحدة الإضاءة بشكل مفرغ وغير منتظم في طول الوحدات المتدلية أو في شكلها الداخلي. حجمها يتسع لتضئ غرفة كبيرة كما نرى في هذا المثال مع وجود سبوتات على جانبيها لتكون مساعدة لها.
في هذه الغرفة الكبيرة لم يكتفى المصمم بوحدة إضاءة واحدة ولكن تم تكرار الوحدة على جانبي الغرفة بالإضافة لوجود بيت النور على حرف السقف وبعض السبوتات عند الحاجة. أعطت الوحدتين لغرفة المعيشة ذات الأرائك المصنوعة من الجلد رونع وفخامة لا يمكن تكرراها.
هذا التصميم جمع بين الشكل التقليدي للنجف الكريستال والتصميم المودرن للإضاءة. حيث تم إضافة شابو من اللون الأسود المصمت يتدلى منه الكريستال بشكل مبهر ورائع. هذه النجفة تتدلى فوق طاولة بسيطة وصغيرة يلتف حولها كراسي ذات تصميم مميز من نفس لون الشابو العلوي.
تصميم أخر للنجفة ذات التصميم النصف كروي ولكن هذه المرة يأخذ الشابو لوناً أبيضاً للمسة أقل حدة كما أنه يتناسب مع الأثاث الذي يميل للألوان الفاتحة.
للطرقات وفراغات السلم تم تصميم نجف طولي يشبه الموجات ويعطي للفراغ ديناميكية وأناقة وتظهر وسط هذا الفراغ المهمل والمظلم بشكل ملفت للأنظار.
في هذا التصميم تم إضافة ثلاث حلقات مفرغة وغير منتظمة بشكل رائع ومثير كما أنه يتناسب مع الجو العام لهذه الغرفة الهادئة والبسيطة في تصميمها.