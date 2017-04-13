تصاميم مبهرة للنجف، لعشاق الكريستال

تشارك وحدات الإضاءة في الوصول للطراز المطلوب، فهي لا تعمل بشكل وظيفي فقط ولكنها (وخاصة مع الطراز الكلاسيكي) تعمل كبؤرة بصرية وعنصر مهم يحدد طراز الغرفة ومدى فخامتها. يوجد الكثير من الخامات والتي تستخدم في عمل نجف فخم ولكن أبرزها هو النجف الكريستال، فهو له سحر خاص وطابع مميز. فهو يتألق بلمعته وعمق الوحدات المكونة له ويتدلى مع الإضاءة والإنعكاسات للحصول على تصاميم فريدة من نوعها ولا يستطيع أي منا إنكار سحره الخاص على الغرف.

اليوم جئنا لكم بمجموعة تصاميم من الكريستال تناسب المنازل الفخمة وعلى عكس المعتاد فإنها تصلح لعدد من الطرز وليس فقط الطراز الكلاسيكي، من تصميم MANOOI، فتعالوا معنا لنستعرضها لكم.