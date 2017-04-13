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تصاميم مبهرة للنجف، لعشاق الكريستال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Linea W crystal wall sconces in a private residence, Manooi Manooi غرفة المعيشة Transparent
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تشارك وحدات الإضاءة في الوصول للطراز المطلوب، فهي لا تعمل بشكل وظيفي فقط ولكنها (وخاصة مع الطراز الكلاسيكي) تعمل كبؤرة بصرية وعنصر مهم يحدد طراز الغرفة ومدى فخامتها. يوجد الكثير من الخامات والتي تستخدم في عمل نجف فخم ولكن أبرزها هو النجف الكريستال، فهو له سحر خاص وطابع مميز. فهو يتألق بلمعته وعمق الوحدات المكونة له ويتدلى مع الإضاءة والإنعكاسات للحصول على تصاميم فريدة من نوعها ولا يستطيع أي منا إنكار سحره الخاص على الغرف.

اليوم جئنا لكم بمجموعة تصاميم من الكريستال تناسب المنازل الفخمة وعلى عكس المعتاد فإنها تصلح لعدد من الطرز وليس فقط الطراز الكلاسيكي، من تصميم MANOOI، فتعالوا معنا لنستعرضها لكم.

اللانهائية وما بعدها

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Manooi

Artica crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

هذا التصميم يميل للدفئ والذي ظهر في التصميم المفرغ لهذه النجفة والتي شابهت لحد كبير رمز اللانهائية. فغمرت الغرفة الداكنة بالدفئ بلونها الذهبي كما أعطى تصميمها رونق مذهل لهذه الغرفة البسيطة.

​وحدة ذات دورين لغرفة النوم

Deep Sky crystal chandelier Manooi BedroomLighting Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Deep Sky crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

أما في هذه الغرفة فنرى وحدة رائعة وأنيقة تحي غرفة نوم عادية في تصميمها لتعطي للغرفة فخامة غير عادية. فهي مكونة من دورين، الجزء الداخلي من الكريستال أما الخارجي فهو يأخذ لون الذهب.

​وحدة غير منتظمة لغرفة السفرة

Artikoi crystal chandelier Manooi Dining roomLighting Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Artikoi crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

على غير المعتاد تم تصميم وحدة الإضاءة بشكل مفرغ وغير منتظم في طول الوحدات المتدلية أو في شكلها  الداخلي. حجمها يتسع لتضئ غرفة كبيرة كما نرى  في هذا المثال مع وجود سبوتات على جانبيها لتكون مساعدة لها.

​وحدتين توأمتين

Koi crystal chandelier Manooi Living roomLighting Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Koi crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

في هذه الغرفة الكبيرة لم يكتفى المصمم بوحدة إضاءة واحدة ولكن تم تكرار الوحدة على جانبي الغرفة بالإضافة لوجود بيت النور على حرف السقف  وبعض السبوتات عند الحاجة.  أعطت الوحدتين لغرفة المعيشة ذات الأرائك المصنوعة من الجلد رونع وفخامة لا يمكن تكرراها.

​نصف كرة

Ozero crystal chandelier Manooi Dining roomLighting Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Ozero crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

هذا التصميم جمع بين الشكل التقليدي للنجف الكريستال والتصميم المودرن للإضاءة. حيث تم إضافة شابو من اللون الأسود المصمت يتدلى منه الكريستال بشكل مبهر ورائع. هذه النجفة تتدلى فوق طاولة بسيطة وصغيرة يلتف حولها كراسي ذات تصميم مميز من نفس لون الشابو العلوي.

Ozero crystal chandelier Manooi Living roomLighting Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Ozero crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

تصميم أخر للنجفة ذات التصميم النصف كروي ولكن هذه المرة يأخذ الشابو لوناً أبيضاً للمسة أقل حدة كما أنه يتناسب مع الأثاث الذي يميل للألوان الفاتحة.

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​تصاميم طولية وديناميكية

Moha crystal chandelier Manooi Corridor, hallway & stairsLighting Transparent lighting,crystal chandelier,design,interior design,homedecor,luxury,Swarovski,Manooi,Manooi
Manooi

Moha crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

للطرقات وفراغات السلم تم تصميم نجف طولي يشبه الموجات ويعطي للفراغ ديناميكية وأناقة وتظهر وسط هذا الفراغ المهمل والمظلم بشكل ملفت للأنظار.

​حلقات الضوء

Polaris crystal chandelier Manooi Dining roomLighting Transparent crystal chandelier,crystal,chandelier,lighting,design,luxury,interior,interior design,home,homedecor,luxury furniture,Manooi
Manooi

Polaris crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

في هذا التصميم تم إضافة ثلاث حلقات مفرغة وغير منتظمة بشكل رائع ومثير كما أنه يتناسب مع الجو العام لهذه الغرفة الهادئة والبسيطة في تصميمها.

​إضاءة الحوائط

Linea W crystal wall lamp from Manooi Manooi غرفة المعيشة Transparent
Manooi

Linea W crystal wall lamp from Manooi

Manooi
Manooi
Manooi

نالت إضاءة الحائط أيضاً نصيبها فقد صممت ببساطة بشكل يؤدي الغرض البسيط  للإضاءة الهادئة والساحرة مع وجود ستارة من الكريستال تتدلى وتعكس الضوء بشكل لا مثيل له.

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