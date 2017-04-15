تجديد شقة بتكلفة 37 ألف يورو!

أي شخص يعيش في منزل قديم لديه الرغبة في تجديده. لأننا نريد شيء جديد ،حديث ومعاصر. ولكن الحقيقة هي أننا كثيرا ما نفكر في التكلفة والأسعار المرتفعة التي قد تحتاجها عملية التجديد. اليوم في هذا المقال نريد أن نطمئن عزيزينا القارئ، ونعرض لك مثال عن منزل تم تجديده. كل ما تحتاجه قبل أي عملية تجديد هي القيام ببعض الاستفسارات والاستشارات لخبراء في هذا المجال.
تم تنفيذ هذا المشروع من قبل فريق من برشلونة – REFORMAS VICORT -، بحيث كانت التكلفة النهائية لإصلاح وتجديد هذه الفيلا كانت 37 ألف يورو. بعد عملية التجديد اكتسبت الفيلا مظهر عصري بنمط صناعي. المطبخ، والحمام، وغرفة المعيشة، وغرفة النوم، جميعها اكتسبت إشراق جديد.… … فمن الأفضل أن تأتي معنا لرؤية كل شيء في الصور!
المطبخ الآن حديث، بسيط وعملي جدا، على الرغم من صغر حجمة، ولكنه بمكان مميز، أمام النافذة، وبالتالي يتلقى الكثير من الإضاءة الطبيعية. كما تلاحظ أن المطبخ مفتوح ويطل على غرفة المعيشة، ومصمم بشكل U، ويحتوي على عدة وحدات تخزين، من الأدراج والخزانات والأرفف. أما بالنسبة للأرضية، فقد تم اختيار السيراميك لتغطيتها، خلافا لغرفة المعيشة، من الخشب.
يمكنك إلقاء نظرة من المطبخ على غرفة المعيشة. كما ترى، مساحة واسعة وبيئة جيدة، وذلك بفضل المواد المختارة. فاللون الأبيض والخشب عناصر تميز هذه الغرفة. على السقف، تم تثبيت عوارض خشبية قديمة، مما يعطي شعور بالتقسيم، كما تعتبر هذه اللمسة لتلك العوارض، لمسة عتيقة تناسب تماما جوهر الماضي. ولم تكن وحدها العوارض التي أعطت صورة من الماضي، بل جدار الطوب أيضا، يبدو وكأنه صورة معلقة على الجدار، والتي تزين الغرفة.
أن رأينا غرفة المعيشة فارغة، الأن نراها مفروشة ومزينة من قبل أصحابها. تتكون هذه المساحة من المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الطعام.
- المطبخ يحتوي على بار ليس فقط لتناول الوجبات السريعة إنما أيضا كفاصل بين المطبخ وباقي المساحة.
- غرفة الطعام، تقع أمام جدار الطوب، وتتكون من طاولة وكراسي خشبية، تم تزيينها بالنباتات الجميلة وبعض الشموع.
- غرفة المعيشة تحتوي على طاولة القهوة، وتلفزيون محمول، بالإضافة لأريكة مع كرسي ومسند للقدم.
يتميز الديكور بأسلوب انتقائي، حيث أن هناك خليط من عدة أنماط، من خلال قطع الأثاث المختلفة.
تصميم بسيط جدا لغرفة النوم على الرغم من أنها غنية بالمواد: الطوب المكشوف والعوارض الخشبية، كما في غرفة المعيشة. الجو في هذه الغرفة هادئ جدا، وذلك بفضل الإضاءة غير المباشرة التي تقع على خلف السرير.
في هذه الفيلا الرائعة لا يزال هناك مجال لمكتب صغير. الطريقة التي تم تصميم المكتب بها مدهشة حقا. عبارة عن عدة رفوف بلون أبيض، كافية لترص عليها كتبك مع طاولة تأخذ كامل المساحة، كما تم توزيع الإضاءة بطريقة خفية وغير مباشرة لخلق بيئة مريحة.
نختتم زيارة هذه الفيلا في أحد الحمامين. خصص المصمم جزء كبير من المساحة لأحواض الغسيل، لجعله اكثر عملياً. تم تجهيزه أيضا بمرآة كبيرة، والتي تحتل الجدار كله، خدعة ذكية لزيادة المساحات الصغيرة بصريا، كما نجد هنا الخشب واللون الأبيض، في تكافل مثالي.
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