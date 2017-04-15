تجديد شقة بتكلفة 37 ألف يورو!

أن رأينا غرفة المعيشة فارغة، الأن نراها مفروشة ومزينة من قبل أصحابها. تتكون هذه المساحة من المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الطعام.

- المطبخ يحتوي على بار ليس فقط لتناول الوجبات السريعة إنما أيضا كفاصل بين المطبخ وباقي المساحة.

- غرفة الطعام، تقع أمام جدار الطوب، وتتكون من طاولة وكراسي خشبية، تم تزيينها بالنباتات الجميلة وبعض الشموع.

- غرفة المعيشة تحتوي على طاولة القهوة، وتلفزيون محمول، بالإضافة لأريكة مع كرسي ومسند للقدم.

يتميز الديكور بأسلوب انتقائي، حيث أن هناك خليط من عدة أنماط، من خلال قطع الأثاث المختلفة.