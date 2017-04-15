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تجديد شقة بتكلفة 37 ألف يورو!

Heba khlili Heba khlili
Reforma integral de vivienda en Barcelona capital, Reformas Vicort Reformas Vicort غرفة المعيشة خشب White
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أي شخص يعيش في منزل قديم لديه الرغبة في تجديده. لأننا نريد شيء جديد ،حديث ومعاصر. ولكن الحقيقة هي أننا كثيرا ما نفكر في التكلفة والأسعار المرتفعة التي قد تحتاجها عملية التجديد. اليوم في هذا المقال نريد أن نطمئن عزيزينا القارئ، ونعرض لك مثال عن منزل تم تجديده. كل ما تحتاجه قبل أي عملية تجديد هي القيام ببعض الاستفسارات والاستشارات لخبراء في هذا المجال.
تم تنفيذ هذا المشروع من قبل فريق من برشلونة – REFORMAS VICORT -، بحيث كانت التكلفة النهائية لإصلاح وتجديد هذه الفيلا كانت 37 ألف يورو. بعد عملية التجديد اكتسبت الفيلا مظهر عصري بنمط صناعي. المطبخ، والحمام، وغرفة المعيشة، وغرفة النوم، جميعها اكتسبت إشراق جديد.… … فمن الأفضل أن تأتي معنا لرؤية كل شيء في الصور!

المطبخ الأبيض المشرق

Reforma integral de vivienda en Barcelona capital, Reformas Vicort Reformas Vicort مطبخ خشب White
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

المطبخ الآن حديث، بسيط وعملي جدا، على الرغم من صغر حجمة، ولكنه بمكان مميز، أمام النافذة، وبالتالي يتلقى الكثير من الإضاءة الطبيعية.  كما تلاحظ أن المطبخ مفتوح ويطل على غرفة المعيشة، ومصمم بشكل U، ويحتوي على عدة وحدات تخزين، من الأدراج والخزانات والأرفف. أما بالنسبة للأرضية، فقد تم اختيار السيراميك لتغطيتها، خلافا لغرفة المعيشة، من الخشب.

غرفة المعيشة غير المفروشة

Reforma integral de vivienda en Barcelona capital, Reformas Vicort Reformas Vicort غرفة السفرة خشب White
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

يمكنك إلقاء نظرة من المطبخ على غرفة المعيشة. كما ترى، مساحة واسعة وبيئة جيدة، وذلك بفضل المواد المختارة. فاللون الأبيض والخشب عناصر تميز هذه الغرفة. على السقف، تم تثبيت عوارض خشبية قديمة، مما يعطي شعور بالتقسيم، كما تعتبر هذه اللمسة لتلك العوارض، لمسة عتيقة تناسب تماما جوهر الماضي. ولم تكن وحدها العوارض التي أعطت صورة من الماضي، بل جدار الطوب أيضا، يبدو وكأنه صورة معلقة على الجدار، والتي تزين الغرفة.

غرفة المعيشة مفروشة ومزينة

Reforma integral de vivienda en Barcelona capital, Reformas Vicort Reformas Vicort غرفة المعيشة خشب White
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

أن رأينا غرفة المعيشة فارغة، الأن نراها مفروشة ومزينة من قبل أصحابها. تتكون هذه  المساحة من المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الطعام.
- المطبخ يحتوي على بار ليس فقط لتناول الوجبات السريعة إنما أيضا كفاصل بين المطبخ وباقي المساحة.

- غرفة الطعام، تقع أمام جدار الطوب، وتتكون من طاولة وكراسي خشبية، تم تزيينها بالنباتات الجميلة وبعض الشموع.

- غرفة المعيشة تحتوي على طاولة القهوة، وتلفزيون محمول، بالإضافة لأريكة مع كرسي ومسند للقدم.

يتميز الديكور بأسلوب انتقائي، حيث أن هناك خليط من عدة أنماط، من خلال قطع الأثاث المختلفة.

غرفة النوم

Reforma integral de vivienda en Barcelona capital, Reformas Vicort Reformas Vicort غرفة نوم خشب White
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

تصميم بسيط جدا لغرفة النوم على الرغم من أنها غنية بالمواد: الطوب المكشوف والعوارض الخشبية، كما في غرفة المعيشة. الجو في هذه الغرفة هادئ جدا، وذلك بفضل الإضاءة غير المباشرة التي تقع على خلف السرير.

غرفة المكتب

Reforma integral de vivienda en Barcelona capital, Reformas Vicort Reformas Vicort مكتب عمل أو دراسة خشب White
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

في هذه الفيلا الرائعة لا يزال هناك مجال لمكتب صغير. الطريقة التي تم تصميم المكتب بها مدهشة حقا. عبارة عن عدة رفوف بلون أبيض، كافية لترص عليها كتبك مع طاولة تأخذ كامل المساحة، كما تم توزيع الإضاءة بطريقة خفية وغير مباشرة لخلق بيئة مريحة.

الحمام المثالي

Reforma integral de vivienda en Barcelona capital, Reformas Vicort Reformas Vicort حمام خشب White
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

نختتم زيارة هذه الفيلا في أحد الحمامين. خصص المصمم جزء كبير من المساحة لأحواض الغسيل، لجعله اكثر عملياً. تم تجهيزه أيضا بمرآة كبيرة، والتي تحتل الجدار كله، خدعة ذكية لزيادة المساحات الصغيرة بصريا، كما نجد هنا الخشب واللون الأبيض، في تكافل مثالي.

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