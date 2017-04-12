الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

على نمط البحر المتوسط: 7 جلسات في الهواء الطلق تستقبل بها الصيف

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mediterrane Mauerabdeckung, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH حديقة
Loading admin actions …

لأننا على أعتاب فصل الصيف الذي نحتاج فيه لقضاء معظم أوقاتنا خارجًا في الهواء الطلق نظرًا لارتفاع درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، علينا خلال هذه الفترة من السنة أن نولي مزيدًا من الاهتمام إلى جلساتنا الخارجية سواء تلك المقامة بحدائقنا المنزلية، أو التي هي جزءًا من التراس.

يمكن القيام بذلك ببساطة من خلال إعادة تأثيثها من جديد بقطع أثاث مريحة ويفضل أن يكون قابل للطي، أو من خلال الاستعانة بلمسات خضراء تزيدها حيوية وجمالًا، وقد يكون من خلال إكسسوارات رفيعة كمصابيح نحاسية تزين الأرضية أو تثبت على الجدران وغيرها من البدائل.

من هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 8 نماذج لجلسات رائعة فـي الهواء الطلق على نمط البحر المتوسط لتستنبط من كل واحدة منهم فكرة أو لمسة حتى ولو بسيطة يمكنك تطبيقها بمنزل العمر.. لنبدأ جولتنا الآن! 

1- إشراقة، عصرية، حيوية مفرطة.. هي سمات هذه الجلسة!

Fresh Mini Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista بلكونة أو شرفة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الجلسة الأولى معنا اليوم مقامة في تراس رائع تحيط به الخضرة من كل جانب لدرجة أنها تتسلق سوره الحديدي فتمده بالحيوية، هذا إلى جانب نخبة كبيرة من أصص الزرع مختلفة الأشكال والأحجام والتي تقف بدورها بمحازاة السور في خطوط مستقيمة مكونة شكل حرف L.

يتميز هذا التراس بسمة أخرى أكثر أهمية ألا وهي الإشراقة والنابعة هنا من جلسته المذهلة المكونة من طاولة مستديرة ومقاعد حمراء اللون قابلة للطي يضلل عليها شمسية بنفس اللون المبهج لتجد في النهاية مزيج رائع بين الألوان، الأحمر في الأثاث والأخضر في الخضرة والنيلي الذي يحتوي الموقف في السماء.

2- مساحة مرفهة للاسترخاء والتدليك والانتعاش بالهواء الطلق

Diverse voorbeeld projecten, Coast Spas Benelux Coast Spas Benelux منتجع
Coast Spas Benelux

Coast Spas Benelux
Coast Spas Benelux
Coast Spas Benelux

مساحة صغيرة في باحة المنزل الخارجية تجمع كل وسائل الراحة، مصممة بشكل شبه مغلق حيث تحيط بها الكثير من اللمسات الخضراء، فهي من ناحية تضم جلسة بسيطة مكونة من مجموعة مقاعد خشبية يمكنك التمديد من خلالها في الشمس، فيما يصمم بالجزء الأكبر منها بانيو سبا كبير في هيئة مسبح مقام على قاعدة خشبية متدرجة تضلل عليه تعريشة بسيطة ومتينة. 

3- لأروع تجمع عائلي

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. حديقة
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

جلسة أخرى تجمع بين البساطة والرقي تناسب أروع تجمع عائلي حيث تشمل مائدة مستطيلة كبيرة نسبيًا عما رأيناه في النموذج رقم 1 يحيط بها ستة مقاعد مريحة في الوقت الذي يمكنها فيه أن تستوعب عدد أكبر من المقاعد في حال إن زاد عدد الأفراد المجتمعين هنا ليحظوا بأوقات ممتعة في الهواء الطلق.

4- تناول الطعام بين أجواء الطبيعة الساحرة

Pool House TG Studio مسبح
TG Studio

Pool House

TG Studio
TG Studio
TG Studio

ليس شرطًا أن تكون الجلسة المُقامة خارجًا في حديقة المنزل عبارة عن طاولة صغيرة يلتف حولها مجموعة من الكراسي، بل يمكن أن تكون كالنموذج الواضح أمامنا هنا أشبه بتصميم مائدة الجزيرة يصطف أمامها مقاعد حديدية بأرجل طويلة تتماشى مع ارتفاع المائدة وتطل على منظر خلاب بين أجواء الطبيعة الساحرة.  

5- ما بين البساطة والأناقة

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تراس مذهل رغم بساطة تفاصيله ديكوراته أقل ما يكون، أما جلسته فهي عبارة عن أريكتين خرسانيتين طويلتين ومثبتتين بالجدارن كلاهما مبطن بخامة جلدية تمنحها مزيدًا من الفخامة. إلى جانب روعة الخضرة التي تخترض الجلسة، نجد تعريشة خشبية متينة كـ السقف وجميلة المنظر تقوم بدورها في تغليف التراس وتحميه من تقلبات العوامل الجوية.

6- بروح أندلسية وديكورات فنية

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

تراس بمساحة طولية تشعر فيه وكأنك بكوريدور واسع. طريقة تأثيث هذا التراس جعلته مبهرًا بكل المقاييس خصوصًا لمحي الجلسات الشرقية أو تلك ذات الحس الأندلسي. فهي مكونة من أريكة صغيرة تسع من فردين لثلاثة أفراد وتزينها مجموعة وسائد متعددة، فيما نجد على طرفيها مقاعد جلدية تصنع جلسة شرقي إلى جوارها مصابيح من ذلك العصر البديع!

7- ودع الاكتئاب على أعتاب هذه الجلسة

Mediterrane Mauerabdeckung, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH حديقة
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

جلسة أخرى في أحضان الطبيعة لا تحاوطها الخضرة فحسب، بل أن الأحجار ساهمت بدورها في تزيين جزء كبير منها أيضًا. تنقسم الجلسة بهذه الحديقة إلى جزئين، الأولى عبارة عن طاولة خشبية مستديرة تتوسط الساحة تحيط بها أربعة مقاعد مريحة بنفس الخامة، أما الثانية فهي مقامة بشكل جمالي بسيط من الحجر.    

اقرأ أيضًا: 10 حيل لجعل منزلك أكثر أناقة بأقل التكاليف

إضافة لمسة شخصية لمنزل على الطراز الاسكندنافي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً