على نمط البحر المتوسط: 7 جلسات في الهواء الطلق تستقبل بها الصيف

لأننا على أعتاب فصل الصيف الذي نحتاج فيه لقضاء معظم أوقاتنا خارجًا في الهواء الطلق نظرًا لارتفاع درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، علينا خلال هذه الفترة من السنة أن نولي مزيدًا من الاهتمام إلى جلساتنا الخارجية سواء تلك المقامة بحدائقنا المنزلية، أو التي هي جزءًا من التراس.

يمكن القيام بذلك ببساطة من خلال إعادة تأثيثها من جديد بقطع أثاث مريحة ويفضل أن يكون قابل للطي، أو من خلال الاستعانة بلمسات خضراء تزيدها حيوية وجمالًا، وقد يكون من خلال إكسسوارات رفيعة كمصابيح نحاسية تزين الأرضية أو تثبت على الجدران وغيرها من البدائل.

من هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 8 نماذج لجلسات رائعة فـي الهواء الطلق على نمط البحر المتوسط لتستنبط من كل واحدة منهم فكرة أو لمسة حتى ولو بسيطة يمكنك تطبيقها بمنزل العمر.. لنبدأ جولتنا الآن!