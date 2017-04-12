على نمط البحر المتوسط: 7 جلسات في الهواء الطلق تستقبل بها الصيف

لأننا على أعتاب فصل الصيف الذي نحتاج فيه لقضاء معظم أوقاتنا خارجًا في الهواء الطلق نظرًا لارتفاع درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، علينا خلال هذه الفترة من السنة أن نولي مزيدًا من الاهتمام إلى جلساتنا الخارجية سواء تلك المقامة بحدائقنا المنزلية، أو التي هي جزءًا من التراس.
يمكن القيام بذلك ببساطة من خلال إعادة تأثيثها من جديد بقطع أثاث مريحة ويفضل أن يكون قابل للطي، أو من خلال الاستعانة بلمسات خضراء تزيدها حيوية وجمالًا، وقد يكون من خلال إكسسوارات رفيعة كمصابيح نحاسية تزين الأرضية أو تثبت على الجدران وغيرها من البدائل.
من هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 8 نماذج لجلسات رائعة فـي الهواء الطلق على نمط البحر المتوسط لتستنبط من كل واحدة منهم فكرة أو لمسة حتى ولو بسيطة يمكنك تطبيقها بمنزل العمر.. لنبدأ جولتنا الآن!
الجلسة الأولى معنا اليوم مقامة في تراس رائع تحيط به الخضرة من كل جانب لدرجة أنها تتسلق سوره الحديدي فتمده بالحيوية، هذا إلى جانب نخبة كبيرة من أصص الزرع مختلفة الأشكال والأحجام والتي تقف بدورها بمحازاة السور في خطوط مستقيمة مكونة شكل حرف L.
يتميز هذا التراس بسمة أخرى أكثر أهمية ألا وهي الإشراقة والنابعة هنا من جلسته المذهلة المكونة من طاولة مستديرة ومقاعد حمراء اللون قابلة للطي يضلل عليها شمسية بنفس اللون المبهج لتجد في النهاية مزيج رائع بين الألوان، الأحمر في الأثاث والأخضر في الخضرة والنيلي الذي يحتوي الموقف في السماء.
مساحة صغيرة في باحة المنزل الخارجية تجمع كل وسائل الراحة، مصممة بشكل شبه مغلق حيث تحيط بها الكثير من اللمسات الخضراء، فهي من ناحية تضم جلسة بسيطة مكونة من مجموعة مقاعد خشبية يمكنك التمديد من خلالها في الشمس، فيما يصمم بالجزء الأكبر منها بانيو سبا كبير في هيئة مسبح مقام على قاعدة خشبية متدرجة تضلل عليه تعريشة بسيطة ومتينة.
جلسة أخرى تجمع بين البساطة والرقي تناسب أروع تجمع عائلي حيث تشمل مائدة مستطيلة كبيرة نسبيًا عما رأيناه في النموذج رقم 1 يحيط بها ستة مقاعد مريحة في الوقت الذي يمكنها فيه أن تستوعب عدد أكبر من المقاعد في حال إن زاد عدد الأفراد المجتمعين هنا ليحظوا بأوقات ممتعة في الهواء الطلق.
ليس شرطًا أن تكون الجلسة المُقامة خارجًا في حديقة المنزل عبارة عن طاولة صغيرة يلتف حولها مجموعة من الكراسي، بل يمكن أن تكون كالنموذج الواضح أمامنا هنا أشبه بتصميم مائدة الجزيرة يصطف أمامها مقاعد حديدية بأرجل طويلة تتماشى مع ارتفاع المائدة وتطل على منظر خلاب بين أجواء الطبيعة الساحرة.
تراس مذهل رغم بساطة تفاصيله ديكوراته أقل ما يكون، أما جلسته فهي عبارة عن أريكتين خرسانيتين طويلتين ومثبتتين بالجدارن كلاهما مبطن بخامة جلدية تمنحها مزيدًا من الفخامة. إلى جانب روعة الخضرة التي تخترض الجلسة، نجد تعريشة خشبية متينة كـ السقف وجميلة المنظر تقوم بدورها في تغليف التراس وتحميه من تقلبات العوامل الجوية.
تراس بمساحة طولية تشعر فيه وكأنك بكوريدور واسع. طريقة تأثيث هذا التراس جعلته مبهرًا بكل المقاييس خصوصًا لمحي الجلسات الشرقية أو تلك ذات الحس الأندلسي. فهي مكونة من أريكة صغيرة تسع من فردين لثلاثة أفراد وتزينها مجموعة وسائد متعددة، فيما نجد على طرفيها مقاعد جلدية تصنع جلسة شرقي إلى جوارها مصابيح من ذلك العصر البديع!
جلسة أخرى في أحضان الطبيعة لا تحاوطها الخضرة فحسب، بل أن الأحجار ساهمت بدورها في تزيين جزء كبير منها أيضًا. تنقسم الجلسة بهذه الحديقة إلى جزئين، الأولى عبارة عن طاولة خشبية مستديرة تتوسط الساحة تحيط بها أربعة مقاعد مريحة بنفس الخامة، أما الثانية فهي مقامة بشكل جمالي بسيط من الحجر.
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