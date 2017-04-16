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5 أخطاء قاتلة قد ترتكبها عند تصميم غرفة المعيشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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جميعنا يرتكب بعض الأخطاء عند تصميم غرفة المعيشة وغرف المنزل بوجهه عام، فمن السهل الوقوع في الأخطاء عندما لا نكون مدركين خطورتها أو أهمية تجنب هذه الأخطاء. فالكثير منا قد يندم على شراء قطع أثاث أو إختيار لون الحائط أو يشتري سجادة قد تكون غير مناسبة لحجم الغرفة. فبدلاً من الوقوع في هذه الأخطاء يجب أن نتعلم أن نتجنبها بالقليل من التخطيط أو يلجأ الكثير إلى تعين أحد المتخصصين للحصول على أفضل النتائج.

ولكن إذا كنت تريد معرفة كيفية تجنب هذه الأخطاء فقد إخترنا لك 5 من أشهر الأخطاء في مقال اليوم فتعالول معنا لنتعرف عليها سوياً.

​1.إهمال التخطيط

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

أحد أكبر الأخطاء في تصميم الغرف أو غرفة المعيشة هي بأن نترك لأنفسنا العنان في شراء ما نظن أننا نحتاجه في الغرفة بدون العناية والتدقيق والتخطيط. فلا يجب أن نشتري أي قطع من الأثاث أو الاكسسوارات بدون مراعاة جميع النواحي أولاً. فقد نشتري قطع ليست ملائمة في المقاسات أو الألوان. لذلك فإن التخطيط هو مفتاح الحصول على غرفة متكاملة ومريحة.

قم بكتابة كل ما تحتاجة في ورقة، من قطع أثاث، إضاءة، الألوان التي تفضها، المقاسات وأماكن الأثاث وأخيراً الطراز. وقم بتقسيم الخطوات والأجزاء وتعامل معها خطوة بخطوة. فغرفة المعيشة التي تطمح للحصول عليها يجب أن تكون متجانسة في جميع أجزاءها حتى لو احتوت على طرز مختلفة.

​2.زحام الغرفة بالأثاث

homify غرفة المعيشة
homify
homify

إذا قمت بزحام غرفة المعيشة بالأثاث بدون ترك مسافات للحركة أو لأي شئ آخر فهذا التصرف يعد خاطئ وسوف يجعل الغرفة مزدحمة وغير مريحة. قم باتباع مبدأ البساطة بقدر الإمكان فهي تشارك في الأناقة والراحة العامة أيضاً.

​3.أثاث في غير محله

Apartamento com vista para Lisboa Homestaging, Margarida Bugarim Interiores Margarida Bugarim Interiores غرفة المعيشة
Margarida Bugarim Interiores
Margarida Bugarim Interiores

الكثير منا قد يشترى أثاث بدون مراعاة المقاسات المناسبة وهذا الخطأ يعد خطأ فادحاً. فمن المهم أن تحافظ على النسبة والتناسب بين المساحة وقطع الأثاث فلا يصح استخدام أثاث كبير مع الغرف قليلة المساحة كما يجب مراعاة حرية الحركة بين الأثاث وبين المساحات المختلفة وخاصة في حالة الفراغات الكبيرة المفتوحة.

​4.الشكل على حساب الراحة

Apartments, EU LISBOA EU LISBOA غرفة المعيشة
EU LISBOA
EU LISBOA

إذا كان هناك شئ يجب أن تتميز به غرفة المعيشة فهو الراحة، فهي الغرفة التي نلجأ إليها للراحة في آخر اليوم ولاسترداد طاقتنا بمشاهدة التلفاز أو الجلوس مع أفراد العائلة ولذلك فيجب أن نلجأ لشراء أثاث مريح ولا نفضل أبداُ الشكل على حساب الراحة أو العملية، ولكن خذ وقتك للحصول على قطع أثاث تجمع بين الخاصيتين.

​5.عدم الإهتمام بالإضاءة

Ristrutturazione appartamento | Roma - Porta Maggiore, 02A Studio 02A Studio غرفة المعيشة White
02A Studio
02A Studio

لاتكتمل غرفة المعيشة بدون الإهتمام بالإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية. فقم بتوزيع الإضاءة بحكمة مع توزيع عدة عناصر من الإضاءة حول أركان غرفة المعيشة لتتناسب مع الأمزجة المختلفة والنشاطات المتعددة. قم أيضاً باختيار ألوان أثاث والتي تجذب الضوء  مثل الألوان الفاتحة.

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هل ارتكبت أحد هذه الأخطاء؟ شاركنا بتجربتك

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