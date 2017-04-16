5 أخطاء قاتلة قد ترتكبها عند تصميم غرفة المعيشة

جميعنا يرتكب بعض الأخطاء عند تصميم غرفة المعيشة وغرف المنزل بوجهه عام، فمن السهل الوقوع في الأخطاء عندما لا نكون مدركين خطورتها أو أهمية تجنب هذه الأخطاء. فالكثير منا قد يندم على شراء قطع أثاث أو إختيار لون الحائط أو يشتري سجادة قد تكون غير مناسبة لحجم الغرفة. فبدلاً من الوقوع في هذه الأخطاء يجب أن نتعلم أن نتجنبها بالقليل من التخطيط أو يلجأ الكثير إلى تعين أحد المتخصصين للحصول على أفضل النتائج.
ولكن إذا كنت تريد معرفة كيفية تجنب هذه الأخطاء فقد إخترنا لك 5 من أشهر الأخطاء في مقال اليوم فتعالول معنا لنتعرف عليها سوياً.
أحد أكبر الأخطاء في تصميم الغرف أو غرفة المعيشة هي بأن نترك لأنفسنا العنان في شراء ما نظن أننا نحتاجه في الغرفة بدون العناية والتدقيق والتخطيط. فلا يجب أن نشتري أي قطع من الأثاث أو الاكسسوارات بدون مراعاة جميع النواحي أولاً. فقد نشتري قطع ليست ملائمة في المقاسات أو الألوان. لذلك فإن التخطيط هو مفتاح الحصول على غرفة متكاملة ومريحة.
قم بكتابة كل ما تحتاجة في ورقة، من قطع أثاث، إضاءة، الألوان التي تفضها، المقاسات وأماكن الأثاث وأخيراً الطراز. وقم بتقسيم الخطوات والأجزاء وتعامل معها خطوة بخطوة. فغرفة المعيشة التي تطمح للحصول عليها يجب أن تكون متجانسة في جميع أجزاءها حتى لو احتوت على طرز مختلفة.
إذا قمت بزحام غرفة المعيشة بالأثاث بدون ترك مسافات للحركة أو لأي شئ آخر فهذا التصرف يعد خاطئ وسوف يجعل الغرفة مزدحمة وغير مريحة. قم باتباع مبدأ البساطة بقدر الإمكان فهي تشارك في الأناقة والراحة العامة أيضاً.
الكثير منا قد يشترى أثاث بدون مراعاة المقاسات المناسبة وهذا الخطأ يعد خطأ فادحاً. فمن المهم أن تحافظ على النسبة والتناسب بين المساحة وقطع الأثاث فلا يصح استخدام أثاث كبير مع الغرف قليلة المساحة كما يجب مراعاة حرية الحركة بين الأثاث وبين المساحات المختلفة وخاصة في حالة الفراغات الكبيرة المفتوحة.
إذا كان هناك شئ يجب أن تتميز به غرفة المعيشة فهو الراحة، فهي الغرفة التي نلجأ إليها للراحة في آخر اليوم ولاسترداد طاقتنا بمشاهدة التلفاز أو الجلوس مع أفراد العائلة ولذلك فيجب أن نلجأ لشراء أثاث مريح ولا نفضل أبداُ الشكل على حساب الراحة أو العملية، ولكن خذ وقتك للحصول على قطع أثاث تجمع بين الخاصيتين.
لاتكتمل غرفة المعيشة بدون الإهتمام بالإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية. فقم بتوزيع الإضاءة بحكمة مع توزيع عدة عناصر من الإضاءة حول أركان غرفة المعيشة لتتناسب مع الأمزجة المختلفة والنشاطات المتعددة. قم أيضاً باختيار ألوان أثاث والتي تجذب الضوء مثل الألوان الفاتحة.