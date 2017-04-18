20 فكرة مدهشة يمكنها أن تُحدِث فارقًا بالمنازل الصغيرة

نصيحة: رغم أنه يستحب اللجوء للألوان الفاتحة في غرف النوم لأنها تساعد على الراحة والاسترخاء وغيرها من المشاعر الإيجابية، إلا أن الألوان الزاهية مطلوبة أيضًا حتى ولو بقدر بسيط في هذه الغرف، كأن يتم اللجوء لها في الستائر، أو أقمشة السرير، أو في السجادة، وربما حتى في الإكسسوارات!