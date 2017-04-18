الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 فكرة مدهشة يمكنها أن تُحدِث فارقًا بالمنازل الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
Loading admin actions …

في هذه الجولة سنطرح عليكم اليوم 20 فكرة مدهشة قابلة للتنفيذ من ناحية وغير مكلفة من ناحية أخرى تجعل منزلك نابضًا بالحياة وتحدث فارقًا بـ المنازل ذات المساحات الصغيرة على وجه التحديد.. إن كنت ترغب في إبجاد حل سريع للتعامل مع منزلك الصغير، لا تتردد في رصد كل فكرة من الأفكار المذكورة هنا مع التأني في قراءة كل نصيحة منوه إليها أسفل كل صورة.. لنبدأ الآن!

1- غرف النوم: كيف يمكن الاستعانة بالملصقات الفينيل؟

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

نصيحة: إن كانت غرفة نومك مطلية بالألوان المحايدة كدرجات البيج المستخدمة في جدران هذه الغرفة، يمكنك الاستعانة بالملصقات الفينيل بأشكالها المختلفة في كتابة بعض الكلمات الرومانسية المعبرة ولصقها على الجدار الرئيسي بالغرفة والذي غالبًا ما يكون الخلفي للسرير.

2- غرف النوم: الأقمشة المزركشة

Aimee- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH BedroomTextiles
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

نصيحة: اللمسات المزركشة والنقوش عمومًا إحدى صيحات عالم الديكور لهذا العام، وهي شائعة الاستخدام في الجدارن والأرضيات تحديدًا، ولكن هذا لا يمنع اللجوء لها في الأقمشة التي تغلف الأسِرة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يراعى أن تكون الغرفة في الأساس هادئة المعالم حتى تتجنب الازدحام البصري.

3- غرف النوم: بهجة ألوان

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

نصيحة: رغم أنه يستحب اللجوء للألوان الفاتحة في غرف النوم لأنها تساعد على الراحة والاسترخاء وغيرها من المشاعر الإيجابية، إلا أن الألوان الزاهية مطلوبة أيضًا حتى ولو بقدر بسيط في هذه الغرف، كأن يتم اللجوء لها في الستائر، أو أقمشة السرير، أو في السجادة، وربما حتى في الإكسسوارات!

4- غرف النوم: سرير قريب من الأرض

Home staging Berlin, Cocolapine Design Cocolapine Design
Cocolapine Design

Home staging Berlin

Cocolapine Design
Cocolapine Design
Cocolapine Design

نصيحة: ينصحك خبراء هوميفاي باختيار أسرة بتصميمات قريبة من الأرض في أجنحة النوم المختلفة بمنزلك.. راقب النموذج المعروض لتتعرف عليها!

5- غرفة نوم/معيشة: أريكة تتحول إلى سرير

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة الاطفال
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

نصيحة: إذا كان لديك غرفة صغيرة بمنزلك لا تعرف كيف تقوم بتأثيثها وفي الوقت ذاته لا تريد إنفاق الكثير من المال، يمكنك ببساطة أن تجعلها غرفة نوم ومعيشة في آنٍ واحد، وذلك من خلال الاستعانة بأريكة تتحول إلى سرير، فهي خيار عملي وذكي لا يستحوذ على مساحة كبيرة من الغرفة!

6- غرفة أخرى بتصميم مختلف ولكن بنفس التفاصيل

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio BedroomSofas & chaise longue
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

نصيحة: امنح للأريكة المتحولة إلى سرير لمسة جمالية بإضافة مجموعة من الوسائد الملونة لها لتظهر بأروع إطلالة!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- المطبخ: بخامة الخشب الرقائقي

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

نصيحة: الخشب الرقائقي هو نوع رخيص جدًا من المواد، ولكنه مع ذلك يبدو مثل الخشب الطبيعي في مظهره، وبالتالي إن كنت لا ترغب في إنفاق الكثير من المال ولا تأبه لجودة الخامة، يمكنك الاستعانة به في تصميم خزانات المطبخ.

8- المطبخ: سفرة ومائدة جزيرة معًا

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

نصيحة: بالنسبة لأولئك الذين لا يتمتعون بمساحة كبيرة بمنازلهم، يمكنهم دمج السفرة مع المطبخ في تصميم مذهل كهذا، بل أنه يمكن تصميم مائدة جزيرة تضم رف يُكَوّن مائدة سفرة تلتف حوله المقاعد بسلاسة ويوفر الكثير من المساحة، كما يجعل المطبخ أكثر إحكامًا.

9- المطبخ: لمسات ديكورية متنوعة

Mieszkanie na wynajem 31m2 Warszawa-Opcja I, The Vibe The Vibe مطبخ
The Vibe

The Vibe
The Vibe
The Vibe

نصيحة: اجعل لمطبخك شخصية مميزة بلمسة ديكورية إبداعية، كملصقات فينيل تبرز جزءًا من الأرضية، أو جدار من الطوب يكون خلفية للخزانات، أو بوحدات تخزينية ملونة بتصميم خارج عن المألوف!

10- المطبخ: التقسيم الداخلي الأمثل لخزانات المطبخ

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle KitchenCutlery, crockery & glassware
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

نصيحة: احرص على اختيار التقسيم الأمثل الداخلي لخزانات المطبخ بحيث يضم كلًا منها أكبر قدر من أغراضه الرفيعة وتتلاشى بذلك حدوث أي فوضى به فيما بعد.

11- الحمام: لا داعي للتكلف

Kinderbad Pastel, Berlin Interior Design Berlin Interior Design حمام
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

نصيحة: لا داعي للتكلف في اختيار وحدات الإضاءة بحمامك أو بأي غرفة في منزلك، فلمبات بسيطة كهذه تتدلى من السقف بأسلاك رفيعة يمكنها أن تفي بالغرض. 

12- الحمام: عن أناقة الديكورات

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

نصيحة: يمكن لحمامك أن يكون أنيقًا من خلال بعض اللمسات الديكورية البسيطة، كمزهرية جميلة كالمزينة للحوض، أو كمرآة مستديرة تعكس رقة السيراميك، أو كأباليك كروية الشكل بإضاءة صفراء خافتة تزيد الحمام دفء.

13- الحمام: الفسيفساء

villetta unifamiliare in periferia di milano, BIANCOACOLORI BIANCOACOLORI حمام
BIANCOACOLORI

BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI

نصيحة: الفسيفساء أو الموزاييك إضافة حقيقية لحمامك حتى ولو بجزء صغير من الجدران، فهي كفيلة بأن تخلق بيئة أكثر جمالًا وأكثر ترحيبًا بالضيوف.

14- الحمام: زاوية الاستحمام

APPARTAMENTO BARRIO GOTICO, MARIA JOSE ENERGICI P. MARIA JOSE ENERGICI P. حمام
MARIA JOSE ENERGICI P.

MARIA JOSE ENERGICI P.
MARIA JOSE ENERGICI P.
MARIA JOSE ENERGICI P.

نصيحة: يفضل أن تصمم كابينة الاستحمام من الزجاج والألومنيوم، بدلًا من البلاستيك.

15- الحمام: الأثاث الخشبي

Bauholzmöbel - Regal *Trevian, starg starg BathroomStorage
starg

starg
starg
starg

نصيحة: خزانات الحمام ضرورية للغاية عليك ألا تستهين بها، فهي تجنبك حدوث أي فوضى به، وتجعله مرتبًا دائمًا وأبدًا! 

16- الحمام: المناشف البيضاء

Living, Buru Buru Buru Buru BathroomTextiles & accessories
Buru Buru

Buru Buru
Buru Buru
Buru Buru

نصيحة: لا تختار الألوان الزاهية أو الداكنة للمناشف، فلا يوجد شئ أسهل من غسل الأقمشة البيضاء.

اقرأ أيضًا: ديكورات شقة صغيرة تجعلها حلم كل عائلة

17- الحمام: أرفف ملونة او منصات

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios BathroomStorage
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

نصيحة: يمكنك إشراك أطفالك في تصميم وطلاء أعمال صغيرة كهذه تصبح خزانات للأغراض المختلفة بحمامك، فهم سيحبون ذلك فضلًا عن أنه لمسة عملية.

18- المعيشة: العودة إلى الماضي

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

تنويه: لأن للكلاسيكية والطراز القديم عشاقه، يمكنك اقتناء الأثاث العتيق سواء كرسي هزاز أو أنتيكة أو غيرها من البدائل من الأسواق المخصصة لذلك لتكون جزءًا من غرفة المعيشة.

19- غرفة: استديو صغير!

Il primo Showroom di Home Staging di Roma, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة المعيشة
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

نصيحة: احرص دائمًا على وضع الطاولات بالقرب من النوافذ خصوصًا لو كانت زجاجية حتى يتمكن جالسها من الاستمتاع برؤية المنظر المطلة عليه.

20- الحمام: اللون الأبيض

project, Gerflor Gerflor Walls & flooringWall & floor coverings
Gerflor

Gerflor
Gerflor
Gerflor

نصيحة: اللون الأبيض عنوان البراح، لذا لا تتردد في استخدامه بالمساحات الصغيرة.

8 أفكار رائعة لحمام راقي يليق بمنزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً