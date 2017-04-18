20 فكرة مدهشة يمكنها أن تُحدِث فارقًا بالمنازل الصغيرة

في هذه الجولة سنطرح عليكم اليوم 20 فكرة مدهشة قابلة للتنفيذ من ناحية وغير مكلفة من ناحية أخرى تجعل منزلك نابضًا بالحياة وتحدث فارقًا بـ المنازل ذات المساحات الصغيرة على وجه التحديد.. إن كنت ترغب في إبجاد حل سريع للتعامل مع منزلك الصغير، لا تتردد في رصد كل فكرة من الأفكار المذكورة هنا مع التأني في قراءة كل نصيحة منوه إليها أسفل كل صورة.. لنبدأ الآن!
نصيحة: إن كانت غرفة نومك مطلية بالألوان المحايدة كدرجات البيج المستخدمة في جدران هذه الغرفة، يمكنك الاستعانة بالملصقات الفينيل بأشكالها المختلفة في كتابة بعض الكلمات الرومانسية المعبرة ولصقها على الجدار الرئيسي بالغرفة والذي غالبًا ما يكون الخلفي للسرير.
نصيحة: اللمسات المزركشة والنقوش عمومًا إحدى صيحات عالم الديكور لهذا العام، وهي شائعة الاستخدام في الجدارن والأرضيات تحديدًا، ولكن هذا لا يمنع اللجوء لها في الأقمشة التي تغلف الأسِرة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يراعى أن تكون الغرفة في الأساس هادئة المعالم حتى تتجنب الازدحام البصري.
نصيحة: رغم أنه يستحب اللجوء للألوان الفاتحة في غرف النوم لأنها تساعد على الراحة والاسترخاء وغيرها من المشاعر الإيجابية، إلا أن الألوان الزاهية مطلوبة أيضًا حتى ولو بقدر بسيط في هذه الغرف، كأن يتم اللجوء لها في الستائر، أو أقمشة السرير، أو في السجادة، وربما حتى في الإكسسوارات!
نصيحة: ينصحك خبراء هوميفاي باختيار أسرة بتصميمات قريبة من الأرض في أجنحة النوم المختلفة بمنزلك.. راقب النموذج المعروض لتتعرف عليها!
نصيحة: إذا كان لديك غرفة صغيرة بمنزلك لا تعرف كيف تقوم بتأثيثها وفي الوقت ذاته لا تريد إنفاق الكثير من المال، يمكنك ببساطة أن تجعلها غرفة نوم ومعيشة في آنٍ واحد، وذلك من خلال الاستعانة بأريكة تتحول إلى سرير، فهي خيار عملي وذكي لا يستحوذ على مساحة كبيرة من الغرفة!
نصيحة: امنح للأريكة المتحولة إلى سرير لمسة جمالية بإضافة مجموعة من الوسائد الملونة لها لتظهر بأروع إطلالة!
نصيحة: الخشب الرقائقي هو نوع رخيص جدًا من المواد، ولكنه مع ذلك يبدو مثل الخشب الطبيعي في مظهره، وبالتالي إن كنت لا ترغب في إنفاق الكثير من المال ولا تأبه لجودة الخامة، يمكنك الاستعانة به في تصميم خزانات المطبخ.
نصيحة: بالنسبة لأولئك الذين لا يتمتعون بمساحة كبيرة بمنازلهم، يمكنهم دمج السفرة مع المطبخ في تصميم مذهل كهذا، بل أنه يمكن تصميم مائدة جزيرة تضم رف يُكَوّن مائدة سفرة تلتف حوله المقاعد بسلاسة ويوفر الكثير من المساحة، كما يجعل المطبخ أكثر إحكامًا.
نصيحة: اجعل لمطبخك شخصية مميزة بلمسة ديكورية إبداعية، كملصقات فينيل تبرز جزءًا من الأرضية، أو جدار من الطوب يكون خلفية للخزانات، أو بوحدات تخزينية ملونة بتصميم خارج عن المألوف!
نصيحة: احرص على اختيار التقسيم الأمثل الداخلي لخزانات المطبخ بحيث يضم كلًا منها أكبر قدر من أغراضه الرفيعة وتتلاشى بذلك حدوث أي فوضى به فيما بعد.
نصيحة: لا داعي للتكلف في اختيار وحدات الإضاءة بحمامك أو بأي غرفة في منزلك، فلمبات بسيطة كهذه تتدلى من السقف بأسلاك رفيعة يمكنها أن تفي بالغرض.
نصيحة: يمكن لحمامك أن يكون أنيقًا من خلال بعض اللمسات الديكورية البسيطة، كمزهرية جميلة كالمزينة للحوض، أو كمرآة مستديرة تعكس رقة السيراميك، أو كأباليك كروية الشكل بإضاءة صفراء خافتة تزيد الحمام دفء.
نصيحة: الفسيفساء أو الموزاييك إضافة حقيقية لحمامك حتى ولو بجزء صغير من الجدران، فهي كفيلة بأن تخلق بيئة أكثر جمالًا وأكثر ترحيبًا بالضيوف.
نصيحة: يفضل أن تصمم كابينة الاستحمام من الزجاج والألومنيوم، بدلًا من البلاستيك.
نصيحة: خزانات الحمام ضرورية للغاية عليك ألا تستهين بها، فهي تجنبك حدوث أي فوضى به، وتجعله مرتبًا دائمًا وأبدًا!
نصيحة: لا تختار الألوان الزاهية أو الداكنة للمناشف، فلا يوجد شئ أسهل من غسل الأقمشة البيضاء.
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نصيحة: يمكنك إشراك أطفالك في تصميم وطلاء أعمال صغيرة كهذه تصبح خزانات للأغراض المختلفة بحمامك، فهم سيحبون ذلك فضلًا عن أنه لمسة عملية.
تنويه: لأن للكلاسيكية والطراز القديم عشاقه، يمكنك اقتناء الأثاث العتيق سواء كرسي هزاز أو أنتيكة أو غيرها من البدائل من الأسواق المخصصة لذلك لتكون جزءًا من غرفة المعيشة.
نصيحة: احرص دائمًا على وضع الطاولات بالقرب من النوافذ خصوصًا لو كانت زجاجية حتى يتمكن جالسها من الاستمتاع برؤية المنظر المطلة عليه.