اختيار ألوان وديكورات شقة عصرية بطريقة مميزة

اليوم نعرض لكم شقة من العيار الثقيل تحظى بديكورات أنيقة وشديدة العملية في وقتٍ واحد، بالطبع سينل إعجابكم الكثير من الاستراتيجيات الديكورية المستخدمة في التصميم الداخلي لها من اختيار اللون الرمادي للجدران أولًا والخشب للأرضيات ثانيًا وكذلك الأثاث والذي كان تحديدًا موفق لأبعد الحدود لما تمتع به من رقي ووقار نابع في الأساس من الطابع الرسمي للون الرمادي.. شاهد معنا التوظيف الأمثل لهذا اللون المحايد بكل غرف المنزل!
ننتقل سريعًا إلى غرفة المعيشة برقيها وعصرية ديكوراتها حيث يغمرها اللون الرمادي بدرجاته المختلفة فيكسبها وقارًا وجمالًا من نوع خاص. لاحظ معنا هنا طريقة دمج الإضاءة في السقف وكيف تسير في خطوط مستقيمة مذهلة توفر قدر كافي من الإنارة للغرفة، هذا إذا ما تطرقنا للإضاءة الطبيعية الصادرة عن تلك النافذة الزجاجية المصممة خلف التلفاز مباشرة.
تتكون الغرفة من أريكتين بنفس اللون الرمادي الذي يكسي الجدران والفرش والأثاث ذاته مع تنوع في درجاته ما بين الفاتح والداكن.. راقب معنا تفاصيل الغرفة بالكامل للحظات بدقة وتمعن.. أليست مدهشة؟
نبدأ جولتنا في هذا المنزل بمدخل يرحب بالضيوف تكسي أرضيته الخشب بدرجاته اللونية الدامجة بين البني والرمادي، ثم تقفز أعيننا على الفور إلى مرآة مستديرة كبيرة بإطار خشبي تمنح المدخل مساحة أكبر وتعكس روعة وأناقة الأرفف المثبتة على الجهة المقابلة له، في الوقت الذي نلمح فيه أيضًا طاولة رفيعة تقف بمحازاة المرآة ويزينها بعض الإكسسوارات البلورية بلونها العسلي.
في نفس الغرفة مع المعيشة نجد غرفة الطعام المدمجة معها بسلاسة وحالة أخرى من التناغم والوئام حيث تستمر نغمات اللون الرمادي في السيطرة على الغرفة بأكملها في هدوء في كل كبيرة وصغيرة.
الوسائد بأحجامها المتنوعة والمزهريات والتحف بمختلف أشكالها وحتى المصابيح.. جميعها لمسات ديكورية منحت الساحة مظهر فريد.
ليس بالضروري أن تلجأ لجدار خرساني أو حتى بارفان خشبي ليفصل غرفتين عن بعضهم البعض خصوصًا وإن كانا ينضما لنفس المجال الحيوي بالمنزل، فقط يمكنك اللجوء لطاولة طويلة ورفيعة كهذه بفخامة الرخام وتعرجاته المذهلة لتقوم بالدور السابق الإشارة إليه كما يفضل تجميلها بنخبة من الإكسسوارات والتحف والأواني الملونة كالتي نراها هنا.
على تصميم حرف L صمم مطبخ هذا المشروع السكني حيث تصطف وحداته العلوية والسفلية بشكل منمق ويفصل بين كلاهما طلاء بشكل رخامي بدرجة الرمادي الداكن، قد نظن أن المطبخ انتهى عند هذا الحد ولكنه في حقيقة الأمر يحظى بجزء آخر من الوحدات التي تملأ جدار كامل جهة اليسار تخترقه الأجهزة الكهربية باحترافية.
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مازال اللون الرمادي سيد الموقف.. فهو لم يهيمن فقط على المجال الحيوي للمنزل بما فيه المطبخ، بل أنه تتسرسب ببراعة لغرفة النوم حتى نجح في تسلق جدرانها، والوصول لستائرها، إلى أن غطى فرش سريرها، فأيضًا وحدة الإضاءة لم تنج منه!
نلاحظ هنا بوضوح أن أجواء الغرفة تريح أعصاب من يسكن فيها بسهولة وذلك نابع بلا شك من استخدام اللون الرمادي بها والذي يساعد على خلق أجواء هادئة عنوانها الاسترخاء.
قد تظنها لأول وهلة نفس الغرفة السابقة ولكن ن دققت النظر في تصميم السرير وحده ستلاحظ الفرق! راقب معنا تصميم الغرفة الثانية بما فيها من خزانات بيضاء ناصعة بتصميم عملي وبسيط.
الحمام هو حقا غرفة مع الأناقة. كثير من الناس ترك هذه المساحة إلى نهاية قائمة اهتمامات لتزيين المنزل ولكن إلى الفضاء مثل الحمام، وعندما زينت جيد، يمكن أن تغير حياتك.
هنا الجدران لوحات رخامية كبيرة مع نمط العضوي الذي يهيمن على الأبيض وبعض الملاحظات الرمادية يلفت الانتباه. المغسلة، المرحاض، الدش، كل مشاركة لغة حديثة وأنيقة، ولكن أبرز ما هو الهيكل حيث وضع المناشف، ذهبية له يخلق تعيين لون مثير جدا للاهتمام التي تجعل الحمام الأصلي .
في الشقة تم دمج حلول عملية للغاية، كما هو مبين في الصورة، إذا كان لديك الزوار في المنزل، وأنه من السهل جدا لدمج المزيد من السرير دون أن تحتل مساحة كبيرة في اليوم يوما بعد. تعرف على شقة أخرى حيث الأناقة تسيطر على الفضاء.