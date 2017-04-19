اختيار ألوان وديكورات شقة عصرية بطريقة مميزة

ننتقل سريعًا إلى غرفة المعيشة برقيها وعصرية ديكوراتها حيث يغمرها اللون الرمادي بدرجاته المختلفة فيكسبها وقارًا وجمالًا من نوع خاص. لاحظ معنا هنا طريقة دمج الإضاءة في السقف وكيف تسير في خطوط مستقيمة مذهلة توفر قدر كافي من الإنارة للغرفة، هذا إذا ما تطرقنا للإضاءة الطبيعية الصادرة عن تلك النافذة الزجاجية المصممة خلف التلفاز مباشرة.

تتكون الغرفة من أريكتين بنفس اللون الرمادي الذي يكسي الجدران والفرش والأثاث ذاته مع تنوع في درجاته ما بين الفاتح والداكن.. راقب معنا تفاصيل الغرفة بالكامل للحظات بدقة وتمعن.. أليست مدهشة؟