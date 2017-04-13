كيف تستخدم مواد مختلفة لإعطاء عمق واتساع في المساحة

نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل أبدع المصمم في استخدام مواد مختلفة في تصميمه لتعطي عمقًا أكبر واتساع في المساحة عند النظر إليها في مختلف الغرف، هذه الأفكار ستفيدكم بكل تأكيد إن كنتم تمتلكون منزلًا صغيرًا وتطمحون في تصميمه بشكل يبدو أكبر مما هو عليه…
في غرفة المعيشة أمامكم أكثر من طريقة أعطت عمقا للمساحة نبدأ مع المرايا باللون الأسود والتي استخدمت في تغطية الجدار المقابل للأريكة التي جاءت أيضا باللون الأسود، هذا التجانس والتناغم في الألوان مهم في نجاح التصميم، فضلا عن أهمية ودور المرآة الحيوي في خلق عمق واتساع داخل الغرفة بشكل واضح.
ويجب الأخذ في الاعتبار طريقة ومكان وضع المرايا ومساحتها بالنسبة لمساحة الغرفة.
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من الطرق الجيدة أيضًا لتوسعة المساحة أمام العين والخداع البصري وجود شرفة زجاجية كبيرة تغطي الجدار بالكامل، فالانفتاح على البيئة الخارجية لا يسمح بتوغل شعور الضيق بداخلك على الإطلاق بسبب العمق الذي تمنحه للغرفة، بالإضافة إلى دور الإضاءة الطبيعية في خلق شعور بالبراح والراحة داخل الغرفة.
من الأفكار الذكية لخلق عمق في طول الغرفة، تصميم السقف بدرجات مختلفة واستخدام الإضاءة بين هذه الدرجات لجعل السقف جزء رئيسي من الديكور بجانب وظيفته العملية في توسعة المكان.
الجدران المصمتة تشعرك بالضيق، لذلك أمامك العديد من الحيل لتصميم جدار ثلاثي الأبعاد مهما كان نوع الخامة المستخدمة في الجدار، فالجدران ثلاثية الأبعاد أو المجسّمة تلغي أي شعور بالضيق داخل الغرفة حيث تسمح للعين برؤية أبعاد أخرى.
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من الطرق الجيدة للاحتفاظ بالديكورات والتزيين دون الحاجة إلى مساحة إضافية هي خلق تجاويف داخل الجدار مع استخدام إضاءة بداخلها حتى نتجنب الظلام، هذا لن يوفر لك مساحة فقط بل سيعطي عمقًا داخل الجدار ويشعرك بمساحة إضافية قادمة من هذا التجويف.
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من الحيل السهلة للغاية هي استخدام الألوان الفاتحة في طلاء جدران وأرضيات وسقف منزلك إن كنت تريد الشعور بالاتساع، وبالطبع فملك الألوان الفاتحة هو اللون الأبيض!
ولا تنسى إضافة لمسة من لون مختلف لخلق تباين وكسر الملل الناتج عن وحدة اللون في الغرفة.
المساحات المفتوحة طريقة ممتازة لاستغلال المساحة وعدم الشعور بالضيق، ولكن في حالة رغبتك في فصل المساحات المفتوحة او التحكم في فتحها وغلقها عليك باختيار الفواصل الشفافة، فالجدران المصمتة ستجعل الغرفة ضيقة للغاية أما الفواصل الشفافة ستعطيك ميزة فصل الغرف وفي نفس الوقت لن تشعر بأنها غرف منفصلة بل سيظل شعورك بالمساحة المفتوحة قائمًا!
الأرفف المفتوحة لتخزين الأغراض والاحتفاظ بالكتب ووضع الاكسسوارات طريقة عملية ومفيدة في المساحات الصغيرة، فوجود أبواب للأرفف ستجعل المساحة ضيقة للغاية أما عند استخدام الأرفف المفتوحة لن تشعر بوجودها كما ترى في هذه الغرفة الصغيرة.
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المطابخ المفتوحة لا بد منها أن كنت تريد الشعور بمساحة أوسع، وبار الإفطار المفتوح طريقة جيدة لتناول الإفطار والمشروبات بالإضافة إلى دوره في فصل المطبخ بشكل وهمي عن الغرفة الموجودة بجانبه.
أخيرًا في غرفة النوم هذا الجدار من الخشب مع جزء زجاجي هل تعلم ما يوجد خلفه؟!