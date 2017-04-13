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كيف تستخدم مواد مختلفة لإعطاء عمق واتساع في المساحة

Eman Rifaat Eman Rifaat
映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 الممر الحديث، المدخل و الدرج
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نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل أبدع المصمم في استخدام مواد مختلفة في تصميمه لتعطي عمقًا أكبر واتساع في المساحة عند النظر إليها في مختلف الغرف، هذه الأفكار ستفيدكم بكل تأكيد إن كنتم تمتلكون منزلًا صغيرًا وتطمحون في تصميمه بشكل يبدو أكبر مما هو عليه…

1- المرايا

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة المعيشة
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

في غرفة المعيشة أمامكم أكثر من طريقة أعطت عمقا للمساحة نبدأ مع المرايا باللون الأسود والتي استخدمت في تغطية الجدار المقابل للأريكة التي جاءت أيضا باللون الأسود، هذا التجانس والتناغم في الألوان مهم في نجاح التصميم، فضلا عن أهمية ودور المرآة الحيوي في خلق عمق واتساع داخل الغرفة بشكل واضح. 

ويجب الأخذ في الاعتبار طريقة ومكان وضع المرايا ومساحتها بالنسبة لمساحة الغرفة. 

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2- أبواب الشرفة الزجاجية

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة المعيشة
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

من الطرق الجيدة أيضًا لتوسعة المساحة أمام العين والخداع البصري وجود شرفة زجاجية كبيرة تغطي الجدار بالكامل، فالانفتاح على البيئة الخارجية لا يسمح بتوغل شعور الضيق بداخلك على الإطلاق بسبب العمق الذي تمنحه للغرفة، بالإضافة إلى دور الإضاءة الطبيعية في خلق شعور بالبراح والراحة داخل الغرفة. 

3- السقف المتدرج

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة المعيشة
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

من الأفكار الذكية لخلق عمق في طول الغرفة، تصميم السقف بدرجات مختلفة واستخدام الإضاءة بين هذه الدرجات لجعل السقف جزء رئيسي من الديكور بجانب وظيفته العملية في توسعة المكان. 

4- الجدار ثلاثي الأبعاد

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 الممر الحديث، المدخل و الدرج
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

الجدران المصمتة تشعرك بالضيق، لذلك أمامك العديد من الحيل لتصميم جدار ثلاثي الأبعاد مهما كان نوع الخامة المستخدمة في الجدار، فالجدران ثلاثية الأبعاد أو المجسّمة تلغي أي شعور بالضيق داخل الغرفة حيث تسمح للعين برؤية أبعاد أخرى.

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هنا نرى كيف يظهر الممر بعد فتح الباب المصمم بنفس طريقة الجدار وكأنهم جزء واحد…

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 الممر الحديث، المدخل و الدرج
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

5- التجويفات داخل الجدران

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 الممر الحديث، المدخل و الدرج
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

من الطرق الجيدة للاحتفاظ بالديكورات والتزيين دون الحاجة إلى مساحة إضافية هي خلق تجاويف داخل الجدار مع استخدام إضاءة بداخلها حتى نتجنب الظلام، هذا لن يوفر لك مساحة فقط بل سيعطي عمقًا داخل الجدار ويشعرك بمساحة إضافية قادمة من هذا التجويف. 

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6- استخدام اللون الأبيض

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 مرآب~ كراج
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

من الحيل السهلة للغاية هي استخدام الألوان الفاتحة في طلاء جدران وأرضيات وسقف منزلك إن كنت تريد الشعور بالاتساع، وبالطبع فملك الألوان الفاتحة هو اللون الأبيض! 

ولا تنسى إضافة لمسة من لون مختلف لخلق تباين وكسر الملل الناتج عن وحدة اللون في الغرفة. 

7- الفواصل الشفافة بين الغرف

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة السفرة
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

المساحات المفتوحة طريقة ممتازة لاستغلال المساحة وعدم الشعور بالضيق، ولكن في حالة رغبتك في فصل المساحات المفتوحة او التحكم في فتحها وغلقها عليك باختيار الفواصل الشفافة، فالجدران المصمتة ستجعل الغرفة ضيقة للغاية أما الفواصل الشفافة ستعطيك ميزة فصل الغرف وفي نفس الوقت لن تشعر بأنها غرف منفصلة بل سيظل شعورك بالمساحة المفتوحة قائمًا! 

8- استخدام الأرفف المفتوحة

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 مكتب عمل أو دراسة
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

الأرفف المفتوحة لتخزين الأغراض والاحتفاظ بالكتب ووضع الاكسسوارات طريقة عملية ومفيدة في المساحات الصغيرة، فوجود أبواب للأرفف ستجعل المساحة ضيقة للغاية أما عند استخدام الأرفف المفتوحة لن تشعر بوجودها كما ترى في هذه الغرفة الصغيرة. 

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9- بار الإفطار المفتوح

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 مطبخ
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

المطابخ المفتوحة لا بد منها أن كنت تريد الشعور بمساحة أوسع، وبار الإفطار المفتوح طريقة جيدة لتناول الإفطار والمشروبات بالإضافة إلى دوره في فصل المطبخ بشكل وهمي عن الغرفة الموجودة بجانبه. 

10- حمام غير مرئي

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة نوم
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

أخيرًا في غرفة النوم هذا الجدار من الخشب مع جزء زجاجي هل تعلم ما يوجد خلفه؟! 

映介, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة نوم
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

حمام صغير لغرفة النوم لم تشعر أن هذا الجزء الخشبي هو جدار الحمام حيث استخدمه المصمم كجزء من ديكور الغرفة فكرة ذكية وأنيقة ولن تشعر معها باقتطاع هذه المساحة من غرفتك لأجل الحمام. 

6 خِزَانات حمام مختلفين في الأشكال والألوان!
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