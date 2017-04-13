كيف تستخدم مواد مختلفة لإعطاء عمق واتساع في المساحة

من الحيل السهلة للغاية هي استخدام الألوان الفاتحة في طلاء جدران وأرضيات وسقف منزلك إن كنت تريد الشعور بالاتساع، وبالطبع فملك الألوان الفاتحة هو اللون الأبيض!

ولا تنسى إضافة لمسة من لون مختلف لخلق تباين وكسر الملل الناتج عن وحدة اللون في الغرفة.