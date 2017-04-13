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خطوط منتظمة وخامات مختلفة في واجهات المنازل الحديثة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Maquete Eletrônica Externa, Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
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عندما نهتم بالجوهر الداخلي ونهمل التصميم الخارجي فنحن نفقد الانطباع الأول والذي غالبا ما يدوم، ومن ثم تفقد معه جاذبية التصميم الداخلي مهما كان أنيقا ومميزا، لذلك فالاهتمام بجمال ومظهر واجهة المنزل أمر أساسي لا بد منه إن كنت تريد الحصول على انطباع جيد ومتميز عند ضيوفك وحتى عند المارة بالشارع!

ولا تتوقف وظيفة واجهة المنزل عند هذا الحد، بل إنها عامل رئيسي في توفير الأمان لسكان المنزل، خصوصًا التصميمات الحديثة التي تتميز بدخول البوابات الإلكترونية والكهربية في نطاق التصميم حيث يمكنك الآن التحكم فيها وأنت داخل منزلك في راحة تامة، كل ما عليك فعله هو الاهتمام بتصميم الواجهة واعتبارها مفتاح الأمان والشكل لمنزلك بالكامل وبعدها عليك الاستعانة بالخبراء ليساعدوك على وضع خطة واضحة بناء على إمكانياتك وأولوياتك. 

ولأننا نهتم بجميع تفاصيل تصميم منازلكم نقدم لكم مجموعة من الواجهات العصرية تتسم جميعها بالخطوط المنتظمة وباستخدام خامات مختلفة في كل منها لتناسب جميع الأذواق والأنماط…

1- التصميمات الهرمية والخرسانة

Maquete Eletrônica Externa, Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

من المعروف أن التصميمات الهرمية سمة مميزة في المنازل الكلاسيكية في أوربا وأمريكا، ولكن هل هناك مانع من استخدامها في المنازل العصرية؟! 

بالطبع لا، وهذا المنزل دليل حي على مزج هذا الشكل الكلاسيكي بنموذج لواجهة حديثة، اللون الرمادي سيطر على هذه الواجهة وأعطاها نوع من الرسمية لم يكسر الملل سوى الحديقة الخارجية بلونها الأخضر الممتع للعين، وكما نلاحظ التصميم منظم للغاية جميع الخطوط منتظمة لا توجد منحنيات، وتم تخصيص مدخل صغير للجراج على الجانب الأيمن للمنزل وبذلك لا نشعر بأي ضوضاء في الواجهة. 

أخيرا استخدمت هذه الواجهة الخرسانة في تصميمها وكانت واضحة بشكل قوي مع استخدام اللون الرمادي الذي يعبر بشدة عن طبيعة وشكل الخرسانة.

الواجهة الخلفية للمنزل

Maquete Eletrônica Externa, Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

الواجهة الخلفية للمنزل تحمل نفس الشكل مع الشرفات المغطاة بأبواب زجاجية وإطار أسمنتي حول المسبح، هذا المنزل رائع وبسيط لمحبي النمط المينيمال.

2- خطوط منتظمة مع الحجر

Maquete Eletrônica Externa, Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

هذا المنزل الرائع والدافيء نشعر معه باتزان في التصميم، فعلى اليمين خصصت مساحة كبيرة للجراج في تصميم الواجهة على عكس المنزل الأول، وعلى اليسار جاء تصميم البوابة الرقيق والأنيق واستخدم الحجر هذه المرة في تصميم جدار بالكامل مع تسليط إضاءة صفراء كانت السبب في هذه اللمسة الدافئة التي نشعر بها عندما ننظر لهذا المنزل. 

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3- الخشب ساحر على الواجهة

Maquete Eletrônica Externa, Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

Maquete Eletrônica Externa, Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

للخشب تأثير ساحر على أي مكان، هنا غطى الخشب مساحة كبيرة من الواجهة التي اعتمدت على شكل L، U في تصميمها من الخارج، باب المنزل يوجد على اليمين باللون الأبيض بجوار بوابة الجراج الخشبية، ويتميز هذا المنزل بتقسيمه الجيد للحديقة وكما نرى فهو مناسب كثيرا للمنازل الموجودة بالقرب من الشاطيء في المدن الساحلية، فالنخيل والأشجار تخلق جو استوائي رائع.

4- تأمين جيد ورؤية واضحة

Maquete Eletrônica Externa, Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

نركز هذه المرة على التأمين الجيد الذي تميز به هذا المنزل، البوابات البيضاء الإلكترونية والعوازل المصنوعة من الأسلاك الكهربية جميعها جاءت بشكل رائع واستخدام اللون الأبيض كان ممتازا، والجميل هنا أن البوابات عزلت المنزل بالكامل عن الشارع، فعلى عكس جميع التصميمات السابقة جاءت الحديقة والجراج هنا داخل البوابة وليس خارجها وهذا له ميزة تأمينية جيدة. 

ومع ذلك لم تمنع البوابات منح المارة رؤية واضحة للواجهة من الداخل والتمتع بجمال تصميمها، فالخطوط المتوازية المفرغة فكرة رائعة للجمع بين الميزتين.

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5- مزيج من الخامات المختلفة

Maquete Eletrônica Externa, Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital
Arnaldo Pansera | Arquitetura Digital

التصميم الأخير معنا اليوم لواجهة مفضلة عندي، فهذه المرة كان استخدام الزجاج بشكل أكبر في الجزء العلوي من المنزل ما أعطاه جاذبية ورقي مختلف عن سابقيه، بالإضافة إلى ذلك جاء جنبا إلى جنب مع الخشب في الجزء الأيسر والأسمنت في الحدود والخطوط المحددة للمنزل. 

بوابة الجراج هنا من المعدن بخطوط سوداء عرضية متناسقة مع الخطوط السوداء في الزجاج أعلاها، تصميم مذهل! 

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كيف تستخدم مواد مختلفة لإعطاء عمق واتساع في المساحة
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