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7 أفكار اقتصادية رائعة لديكورات حمامك

آية منير آية منير
Evolution Inmetro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
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تحتاج لتجديد دكور حمامك، ولكن تقف الميزانية عائقا بينك وبين ذلك الحلم، فما رأيك اليوم سنقدم لك 7 أفكار اقتصادية ورائعة لديكورات حمامات مميزة، لتُدرك أن بأقل الامكانيات تصتطيع تحقيق فارق كبير وتنفيذ حلمك دون عواقب أو مشكلات، فقط كل ما تحتاجه قليلا من البحث والتدقيق، والاستعانة بالخبراء أو متابعة المواقع المتخصصة كهوميفاي، نعدك بأن تجد ما تبحث عنه بالتأكيد ..

1. مع الديكور الصناعي… وإعادة استخدام كل عناصر التصميم ..

Evolution Inmetro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

هل سمعت من قبل عن الديكور الصناعي، فهو من أشهر الانماط التى تحترم العناصر الأساسية من التصميم وتعيد تدويرها وتحويلها لإضافة ديكورية مميزة لأي فراغ أيا كان،  مثلا ستجد مواسير التغذية تحولت لإطارات لامعة نحاسية تُزين حمامك، بالإضافة لاختيار وحدة الإضاءة لتتناسب مع الجو العام، ولا ننسى أن السمة المميزة لهذا النمط استخدام المواد التشطيبية كما هي كالأحجار والأسمنت وغيرها ..

2. الديكور البلدي .. ولمسات دافئة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في البداية يتبادر في أذهاننا ديكور مختلف حين نذكر اسه النمط البلدي، قد نظن ان هذا النمط مرتبط ارتباط وثيق بالريفية والتقليدية، إلا أنه يعبر عن التراث والمعتقدات الثابتة في المجتمع .. استخدام وحادت التخزين القديمة لا يعيب التصميم في شئ بل بالعكس يضيف دفء وحنان ..

3. الاسكندينافية البسيطة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

خير الكلام ما قل ودل، وهذا المبدأ قد يخالف الطراز الاسكندينافي في المطلق، ولكن مع هذا التصميم حدث ذلك وآمن المصمم بأنها مقولة معبرة واستطاع أن يقوم بتنفيذها عن طريق البساطة والتفاصيل الدقيق,,

4. ريفية مميزة ..

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa حمام
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

الريفية هي عنوان التقليدية واستخدام كل ما هو جديد وعتيق، لتخطف قلوبنا وأنظارنا، كما هو أمامنا طاولة خشبية مثبتة ويعلوها حوض غسيل الأيدي، أما عن البلا المميز، فلا حاجة لنا بالتعليق عليه، فهو عنوان نفسه بالتأكيد ..

5. ألوان مبهجة ..

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

اختيارك لألوان مبهجة قد يعيد ترتيب الموازين من جديد، فهى قادرة على إدخال البهدة والسرور للفراغ ككل ..

6. كلاسيكية ذات حس فني ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الكلاسيكية ليست حكر على فراغات الاستقبال وغرف النوم، ولكن لها استخدام آخر بداخل مثلا الحمامات، حيث اختيار وحدات المرايا جاء مختلفا ومميزا ويحمل الكثير من الكلاسيكية الواضحة..

7. تصميم على الطراز الآسيوي..

Dom Kędzierzyn-Koźle, Intus DSGN Intus DSGN حمام
Intus DSGN

Intus DSGN
Intus DSGN
Intus DSGN

الطراز الأسيوي يقدس الأخشاب ويتسخدمها كعنصر أساسي في أي تصميم، لذا ستجدا أخشاب معلقة وفي الأبواب وفي المراايا، بالتأكيد له محبينه ورواد والباحثين عنه ..

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