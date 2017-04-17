7 أفكار اقتصادية رائعة لديكورات حمامك

تحتاج لتجديد دكور حمامك، ولكن تقف الميزانية عائقا بينك وبين ذلك الحلم، فما رأيك اليوم سنقدم لك 7 أفكار اقتصادية ورائعة لديكورات حمامات مميزة، لتُدرك أن بأقل الامكانيات تصتطيع تحقيق فارق كبير وتنفيذ حلمك دون عواقب أو مشكلات، فقط كل ما تحتاجه قليلا من البحث والتدقيق، والاستعانة بالخبراء أو متابعة المواقع المتخصصة كهوميفاي، نعدك بأن تجد ما تبحث عنه بالتأكيد ..
هل سمعت من قبل عن الديكور الصناعي، فهو من أشهر الانماط التى تحترم العناصر الأساسية من التصميم وتعيد تدويرها وتحويلها لإضافة ديكورية مميزة لأي فراغ أيا كان، مثلا ستجد مواسير التغذية تحولت لإطارات لامعة نحاسية تُزين حمامك، بالإضافة لاختيار وحدة الإضاءة لتتناسب مع الجو العام، ولا ننسى أن السمة المميزة لهذا النمط استخدام المواد التشطيبية كما هي كالأحجار والأسمنت وغيرها ..
في البداية يتبادر في أذهاننا ديكور مختلف حين نذكر اسه النمط البلدي، قد نظن ان هذا النمط مرتبط ارتباط وثيق بالريفية والتقليدية، إلا أنه يعبر عن التراث والمعتقدات الثابتة في المجتمع .. استخدام وحادت التخزين القديمة لا يعيب التصميم في شئ بل بالعكس يضيف دفء وحنان ..
خير الكلام ما قل ودل، وهذا المبدأ قد يخالف الطراز الاسكندينافي في المطلق، ولكن مع هذا التصميم حدث ذلك وآمن المصمم بأنها مقولة معبرة واستطاع أن يقوم بتنفيذها عن طريق البساطة والتفاصيل الدقيق,,
الريفية هي عنوان التقليدية واستخدام كل ما هو جديد وعتيق، لتخطف قلوبنا وأنظارنا، كما هو أمامنا طاولة خشبية مثبتة ويعلوها حوض غسيل الأيدي، أما عن البلا المميز، فلا حاجة لنا بالتعليق عليه، فهو عنوان نفسه بالتأكيد ..
اختيارك لألوان مبهجة قد يعيد ترتيب الموازين من جديد، فهى قادرة على إدخال البهدة والسرور للفراغ ككل ..
الكلاسيكية ليست حكر على فراغات الاستقبال وغرف النوم، ولكن لها استخدام آخر بداخل مثلا الحمامات، حيث اختيار وحدات المرايا جاء مختلفا ومميزا ويحمل الكثير من الكلاسيكية الواضحة..
الطراز الأسيوي يقدس الأخشاب ويتسخدمها كعنصر أساسي في أي تصميم، لذا ستجدا أخشاب معلقة وفي الأبواب وفي المراايا، بالتأكيد له محبينه ورواد والباحثين عنه ..
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