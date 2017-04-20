شقة تأخذك بديكوراتها لأيام الزمن الجميل!

لن نُسهِب كثيرًا في تقديم هذا المشروع لكم لأن كل غرفة به تتحدث عن نفسها بأناقتها ورقيها اللذان يأخذوننا لأيام الزمن الجميل. فرغم أن الشقة بتصميم عصري إلا أنها محاطة بروح كلاسيكية نابعة من اللجوء للعديد من اللمسات الديكورية المصممة وفقًا لهذا النمط والذي نجح في ترك بصمته بين أرجاءها المختلفة وأروقتها لتكون مزيجًا حائرًا بين الكلاسيكية والعصرية.. دعونا نبدأ جولتنا بها الآن!
مدخل فخم يفترش أرضيته الرخام بلونه البني الداكن بالكامل تخترقه نقوش بسيطة بمنتصف الساحة وبعض الخطوط في الأطراف لتحددها وتخلق إطارًا بسيطًا باللون الكريمي
العاجي. رغم أن المدخل عصري التصميم إلا أنك تشعر فيه بروح كلاسيكية ربما يرجع ذلك للرخام واستخدامه المكثف في كافة الأرضيات حتى المؤدية للمجال الحيوي للمنزل كما نرى بوضوح في الصورة المعروضة.
يأخذنا المدخل بسلاسة إلى المجال الحيوي للمنزل والذي في صدارته غرفة المعيشة. من هذه الزاوية لا يمكننا رصد ديكورات الغرفة بالكامل ولكننا نلمح تصميمها بشكل عام، فهي مكونة من أريكتين أحدهما كبيرة تسع 3 أفراد، والثانية أصغر حجمًا تسع فردين فقط في مقابلها مقعد كبير جميعهم مزينون بالوسائد متعددة الأشكال والألوان.
ما نرصده هنا بوضوح أمران، الأول وحدة التلفاز وما تتضمنه من أدراج بسيطة تستوعب الأغراض الرفيعة لغرفة المعيشة، وكذلك الثريا قديمة الطراز التي تحتل بقعة كبيرة من السقف بعدد لمبات لا حصر لها!
من هذه الزاوية نرى تفاصيل أكثر وضوحًا لغرفة المعيشة والطاولات العديدة التي لجأ إليها خبير التصميم في تأثيث الغرفة، فأولهما تلك المربعة التي تتوسط أثاث المعيشة ذاته، وثانية صغيرة الحجم وتقف على طرف الأريكة الكبيرة، وثالثة توجد أقصى اليسار في زاوية أنيقة وحدها يزينها كم كبير من الأباريق الأنتيكة المذهبة.
جدار مميز يتكون من مكعبات بارزة باللون الأبيض تتوسطه مرىة كبيرة تعكس فخامة الجهة المقابلة لها، فيما يستند إلى جواره طاولة خشبية باللون البني الداكن تطرقنا للحديث عنها بالصورة السابقة. بمحازاة ذلك الجدار وبعد أن تصادفنا الطاولة تحديدًا نتجه لغرفة الطعام ومزيد من الرقي!
على بعد خطوات قلائل من غرفة المعيشة نجد غرفة تناول الطعام والتي يعتلي مقاعدها الأربعة نقوش متداخلة باللون الأزرق فيما يحددها من كل جانب إطارات سوداء تزيدها هيبة وفخامة تمامًا كالمائدة التي تتألق بنفس اللون.
ما يُجذب انتباهنا هنا بوضوح تلك الثريا أيضًا بتفاصيلها المشابه لنظيرتها المثبتة بسقف غرفة المعيشة وإن اختلف التصميم بعض الشئ، وكذلك وحدات المطبخ الخشبية التي تكسي الجدار الموازي للسفرة بالكامل وما يخترقها من أجهزة كهربية.
بتجولنا داخل أروقة هذا المنزل الكبير نتفاجئ بوجود غرفة معيشة ثانية بتصميم مختلف تمامًا عن الأولى وبقطع أثاث أقل أيضًا حيث لا نجد بها سوى أريكة قطيفة الخامة وكرسي بسيط ومكتبة عريضة بالجهة المقابلة نراها بوضوح في الصورة التالية.
وعن جناح النوم الرئيسي لهذا المنزل فهو مؤثث بديكورات فاخرة معتمدًا على الأثاث الكلاسيكي ذو الحجم الضخم حيث نلاحظ ذلك في تصميم السرير الذي يستحوذ على ثلاثة أرباع مساحة الغرفة بما يشمله من أريكة طويلة بلا مسند تمتد أمامه وتكمل طوله.
تتمتع الغرفة بوجود العديد من الإكسسوارات المذهلة التي تركت بصمتها في أرجاءها المختلفة، كما تتمتع أيضًا بوجود حمام داخلي سنشاهد تفاصيله لاحقًا.
تتمتع الغرفة بالعديد من اللمسات الترفيهية على رأسها وجود ذلك التلفاز أمام السرير مباشرة وسط وحدة خشبية ضخمة تتلاحم مع الجدار مما يوفر على قاطني المنزل الخروج لغرفة المعيشة من الأساس، فلمَ يلجأوا لذلك وكل وسائل الراحة والترفيه تحيط بهم من كل جانب؟!
صورة توضح لنا تصميم الحمام الملحقة بغرفة النوم وما يتمتع به من فخامة ورقي نتيجة التقاء عنصرين أروع ما يكون، وهما الرخام والموزاييك.