شقة تأخذك بديكوراتها لأيام الزمن الجميل!

يأخذنا المدخل بسلاسة إلى المجال الحيوي للمنزل والذي في صدارته غرفة المعيشة. من هذه الزاوية لا يمكننا رصد ديكورات الغرفة بالكامل ولكننا نلمح تصميمها بشكل عام، فهي مكونة من أريكتين أحدهما كبيرة تسع 3 أفراد، والثانية أصغر حجمًا تسع فردين فقط في مقابلها مقعد كبير جميعهم مزينون بالوسائد متعددة الأشكال والألوان.

ما نرصده هنا بوضوح أمران، الأول وحدة التلفاز وما تتضمنه من أدراج بسيطة تستوعب الأغراض الرفيعة لغرفة المعيشة، وكذلك الثريا قديمة الطراز التي تحتل بقعة كبيرة من السقف بعدد لمبات لا حصر لها!