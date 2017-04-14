9 تصميمات رائعة لمدخل المنزل يمكنك تنفيذها الآن!

هناك مثل شعبي يقول:
اليوم الجيد يبدأ في الصباح، وكذلك تنطبق هذه المقولة على تصميم المنزل، فالمنزل الجيد يظهر من المدخل الذي يعبّر عن الانطباع الأول لأي زائر لهذا المنزل.
ورغم ذلك فكثير منا يهمل تصميم المدخل أو يقوم بأي تصميم عشوائي غير مدروس من الممكن أن يولد رأي سلبي عن المنزل كله، لذلك من المهم أن نعطي مدخل المنزل اهتمامًا خاصًا عند التصميم مع مراعاة المساحة المتاحة واختيار عناصر الديكور الملائمة لوضعه.
لذلك قمنا يتجمع 9 تصميمات لمداخل منازل مختلفة من خبراء هوميفاي يمكنكم تنفيذها كما هي من أولها إلى آخرها وستحصلون بالتأكيد على انطباع مبهر من ضيوفكم!
في بعض الأحيان لا يستغرق الأمر سوى بضعة لحظات حتى ينبهر ضيوفك من التصميم، على سبيل المثال هذا المدخل الأنيق متخذًا النمط المينيمال مع نغمات محايدة ودافئة في الأرضية والجدران، وعنصر الديكور الوحيد هذه الساعة الرائعة على الجدار والمتناسقة مع البنش الخشبي، أيضا المنضدة الزجاجية رغم صغر حجمها إلا أنها مميزة للغاية وجاذبة للنظر في هذا المدخل.
يمكنك التركيز على الألوان واستخدامها معًا بأسلوب معاصر كما في هذا المدخل الساحر الذي استخدم درجات حيوية مع أخرى هادئة لخلق تباين رائع، والنتيجة كانت مزيج رائع ومدخل مدهش، وفي الخلفية هذه القطعة الفنية المنحوتة أمام المرآة في وسط الغرفة وهي محل جذب الانتباه في المدخل.
اقرأ أيضا: 15 مدخل لمنازل بلمسات شخصية ستُبهرك
إذا كنت من محبي السفر واقتناء الأغراض التذكارية من مغامراتك في كل بلد وإحضارها إلى المنزل، يمكن استغلال ذلك وتزيين المدخل باستخدام هذه الأغراض بشكل أنيق، ولتجنب حدوث ازدحام أو عدم تناسق وفجأة يتحول المدخل إلى بازار عليك باستخدام اللون الأبيض في دهان الجدران لتركيز النظر على القطع العتيقة التي تم اختيارها كما نرى في هذه الصورة.
إذا كنت محظوظ بالحصول على بعض المقتنيات القديمة من أجدادك يمكنك إعادة استخدام هذه الأغراض مع بعض التجديد مثل استخدام ألوان وأقمشة جديدة كما نرى، وفي نفس الوقت المحافظة على النمط التقليدي والكلاسيكي الذي تتمتع به هذه القطع.
فاجيء ضيوفك بتغيير لون الجدران واستخدام ورق حائط حوّل بنقوشاته المدخل إلى حديقة مزهرة وخلّابة، فكرة رائعة من MATTEO BIANCHI STUDIO.
يمكن الحصول على مدخل ناجح أيضًا عند استخدام المواد المعاد تدويرها، المهم هو وضع الأغراض في مكانها الصحيح والالتزام بسياق صحيح في التصميم، أو حتى الاقتباس من عمل فني، هنا مثلا تحول هذا الصندوق الخشبي القديم إلى قطعة تصميم رائعة في المدخل.
لماذا تتخلى عن تصميم مدخل أنيق لمجرد أن المساحة صغيرة ولا يوجد بها تفاصيل؟!
على العكس يمكننا الاستفادة من هذه الصفة واعتبارها ميزة مهمة، مع التركيز على الألوان الفاتحة وقطعة أثاث مميزة مع مرآة كبيرة للحصول على ديكور مميز لهذه المنطقة المهملة سابقًا.
اقرأ أيضا: 10 أفكار أنيقة لمداخل المنزل الصغيرة
إذا كنت تحب الأجواء الرومانسية سيصبح هذا المدخل الراقي والأنيق الذي استخدم ألوان بنفسجية مع شعور روحاني من مفضلاتك، بالإضافة إلى انه سهل في تنفيذه فلن تحتاج إلا لقطع أثاث قديمة مع إعادة طلائها بألوان ونغمات جديدة ورومانسية كهذه الألوان الموجودة بالصورة.
وأخيرا مع مدخل أنيق بنمط ريفي حيث استخدم المصممون نغمات ودرجات مختلفة من الخشب لخلق جو حميمي ودافيء ومريح، مدخل مثالي للمنازل الموجودة بالجبال أو المناطق الريفية.
اقرأ أيضا: 8 تصميمات ملهمة لمدخل المنزل