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9 تصميمات رائعة لمدخل المنزل يمكنك تنفيذها الآن!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Home Staging ETW Altbau in Hamburg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هناك مثل شعبي يقول: اليوم الجيد يبدأ في الصباح، وكذلك تنطبق هذه المقولة على تصميم المنزل، فالمنزل الجيد يظهر من المدخل الذي يعبّر عن الانطباع الأول لأي زائر لهذا المنزل. 

ورغم ذلك فكثير منا يهمل تصميم المدخل أو يقوم بأي تصميم عشوائي غير مدروس من الممكن أن يولد رأي سلبي عن المنزل كله، لذلك من المهم أن نعطي مدخل المنزل اهتمامًا خاصًا عند التصميم مع مراعاة المساحة المتاحة واختيار عناصر الديكور الملائمة لوضعه. 

لذلك قمنا يتجمع 9 تصميمات لمداخل منازل مختلفة من خبراء هوميفاي يمكنكم تنفيذها كما هي من أولها إلى آخرها وستحصلون بالتأكيد على انطباع مبهر من ضيوفكم! 

1- نغمات محايدة وأناقة المينيمال

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

في بعض الأحيان لا يستغرق الأمر سوى بضعة لحظات حتى ينبهر ضيوفك من التصميم، على سبيل المثال هذا المدخل الأنيق متخذًا النمط المينيمال مع نغمات محايدة ودافئة في الأرضية والجدران، وعنصر الديكور الوحيد هذه الساعة الرائعة على الجدار والمتناسقة مع البنش الخشبي، أيضا المنضدة الزجاجية رغم صغر حجمها إلا أنها مميزة للغاية وجاذبة للنظر في هذا المدخل. 

2- ألوان متباينة وأعمال فنية

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

يمكنك التركيز على الألوان واستخدامها معًا بأسلوب معاصر كما في هذا المدخل الساحر الذي استخدم درجات حيوية مع أخرى هادئة لخلق تباين رائع، والنتيجة كانت مزيج رائع ومدخل مدهش، وفي الخلفية هذه القطعة الفنية المنحوتة أمام المرآة في وسط الغرفة وهي محل جذب الانتباه في المدخل. 

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3- نمط عريق وأنيق

Entrance Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Viterbo Interior design

Entrance

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

إذا كنت من محبي السفر واقتناء الأغراض التذكارية من مغامراتك في كل بلد وإحضارها إلى المنزل، يمكن استغلال ذلك وتزيين المدخل باستخدام هذه الأغراض بشكل أنيق، ولتجنب حدوث ازدحام أو عدم تناسق وفجأة يتحول المدخل إلى بازار عليك باستخدام اللون الأبيض في دهان الجدران لتركيز النظر على القطع العتيقة التي تم اختيارها كما نرى في هذه الصورة. 

4- كلاسيكية ملهمة

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

إذا كنت محظوظ بالحصول على بعض المقتنيات القديمة من أجدادك يمكنك إعادة استخدام هذه الأغراض مع بعض التجديد مثل استخدام ألوان وأقمشة جديدة كما نرى، وفي نفس الوقت المحافظة على النمط التقليدي والكلاسيكي الذي تتمتع به هذه القطع. 

5- حديقة من الأزهار

Kensington & Chelsea, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Matteo Bianchi Studio

Kensington & Chelsea

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

فاجيء ضيوفك بتغيير لون الجدران واستخدام ورق حائط حوّل بنقوشاته المدخل إلى حديقة مزهرة وخلّابة، فكرة رائعة من MATTEO BIANCHI STUDIO

6- إعادة تدوير واستخدام المواد القديمة

homify الغرف
homify

homify
homify
homify

يمكن الحصول على مدخل ناجح أيضًا عند استخدام المواد المعاد تدويرها، المهم هو وضع الأغراض في مكانها الصحيح والالتزام بسياق صحيح في التصميم، أو حتى الاقتباس من عمل فني، هنا مثلا تحول هذا الصندوق الخشبي القديم إلى قطعة تصميم رائعة في المدخل. 

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7- بسيط ولكنه ساحر

Home Staging ETW Altbau in Hamburg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging الممر الحديث، المدخل و الدرج
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

لماذا تتخلى عن تصميم مدخل أنيق لمجرد أن المساحة صغيرة ولا يوجد بها تفاصيل؟! 

على العكس يمكننا الاستفادة من هذه الصفة واعتبارها ميزة مهمة، مع التركيز على الألوان الفاتحة وقطعة أثاث مميزة مع مرآة كبيرة للحصول على ديكور مميز لهذه المنطقة المهملة سابقًا. 

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8- رومانسي

Lavander Luxe, Design Intervention Design Intervention الممر الحديث، المدخل و الدرج
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

إذا كنت تحب الأجواء الرومانسية سيصبح هذا المدخل الراقي والأنيق الذي استخدم ألوان بنفسجية مع شعور روحاني من مفضلاتك، بالإضافة إلى انه سهل في تنفيذه فلن تحتاج إلا لقطع أثاث قديمة مع إعادة طلائها بألوان ونغمات جديدة ورومانسية كهذه الألوان الموجودة بالصورة. 

9- أنيق وريفي

Fronhaul Baart Harries Newall الممر الحديث، المدخل و الدرج
Baart Harries Newall

Fronhaul

Baart Harries Newall
Baart Harries Newall
Baart Harries Newall

وأخيرا مع مدخل أنيق بنمط ريفي حيث استخدم المصممون نغمات ودرجات مختلفة من الخشب لخلق جو حميمي ودافيء ومريح، مدخل مثالي للمنازل الموجودة بالجبال أو المناطق الريفية. 

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عملية إعادة تأهيل متكاملة أعادت الحياة لهذه الشقة
أي مدخل أعجبك أكثر؟

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