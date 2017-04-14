9 تصميمات رائعة لمدخل المنزل يمكنك تنفيذها الآن!

هناك مثل شعبي يقول: اليوم الجيد يبدأ في الصباح ، وكذلك تنطبق هذه المقولة على تصميم المنزل، فالمنزل الجيد يظهر من المدخل الذي يعبّر عن الانطباع الأول لأي زائر لهذا المنزل.

ورغم ذلك فكثير منا يهمل تصميم المدخل أو يقوم بأي تصميم عشوائي غير مدروس من الممكن أن يولد رأي سلبي عن المنزل كله، لذلك من المهم أن نعطي مدخل المنزل اهتمامًا خاصًا عند التصميم مع مراعاة المساحة المتاحة واختيار عناصر الديكور الملائمة لوضعه.

لذلك قمنا يتجمع 9 تصميمات لمداخل منازل مختلفة من خبراء هوميفاي يمكنكم تنفيذها كما هي من أولها إلى آخرها وستحصلون بالتأكيد على انطباع مبهر من ضيوفكم!