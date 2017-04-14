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حافظ على حديقتك جميلة بمجهود بسيط وميزانية قليلة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Un jardin contemporain, un balcon sur la mer, Vanessa Cottin Vanessa Cottin حديقة
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امتلاك حديقة جميلة ومنظمة يضمن الحفاظ على إطار جيد لمنزلك، ولكن دعونا نواجه حقيقة ثابتة وهي أن الجميع لا يستمتعون بالاهتمام بالحديقة أو لديهم الوقت للتفكير في عملية البستنة والاهتمام بالنباتات الموجودة، ولذلك دائمًا ما نلاحظ أن اغلب المنازل جيدة ومنظمة من الداخل ولكن مظهرها الخارجي من الفناء والحديقة لا يعبّر عن أي اهتمام أو نظافة، فنجد الأعشاب تغزو الحديقة من الداخل، وبعض النباتات ميتة، والأوراق متساقطة في كل مكان! 

إذا كنت عزيزي القاريء من هؤلاء عليك بقراءة المقال حتى نهايته وستجد أنواع مختلفة من التصميمات التي لا تستوجب منك اهتمامًا كبيرًا ويمكنك الحفاظ عليها نظيفة ومهندمة بقليل من العمل والاهتمام وستحصل على مظهر رائع لمنزلك من الخارج، هيا بنا لنكتشف هذه التصميمات!

1- محاطة بالخشب

Extended living space - Manchester, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Extended living space – Manchester

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

الأسوار والمقاعد الخشبية في هذه الحديقة مريحة للغاية، على الرغم من احتياج الخشب إلى صيانة واهتمام مستمر إلا أن النباتات الموجودة سهلة الاهتمام بسبب النظام الموضوع من قبل التقسيمات الخشبية، وإضافة الأحجار الرمادية مع كل نبات من النباتات يسهّل أكثر من عملية البستنة والحفاظ على النبات داخل الحدود مع تجنب ظهور الأعشاب الضارة.

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2- فناء مينيمال مع لمسة ريفية

Casa Acreditar Porto, ALA.rquitectos ALA.rquitectos منازل البلاط Green
ALA.rquitectos

ALA.rquitectos
ALA.rquitectos
ALA.rquitectos

البداية مع مساحة خارجية صغيرة للغاية متمثلة في فناء صغير صممها ATELIER DO CARDOSO، متانة الخامات والاهتمام بها وصيانتها من الداخل والخارج لا تختلف كثيرا، بسيطة للغاية ولذلك تم اختيارها كحل لهذا الفناء الصغير الذي تحول إلى فضاء ومساحة فارغة يتخللها الضوء الطبيعي وتحصل فيها على السلام النفسي، غير معقدة وجميلة جدا. 

ومثل تصميم البيت من الداخل غطى البلاط الأخضر المائي جدران الفناء ليعطي لمسة طبيعية وسلاسة للتصميم، مع اختيار شجرة واحدة أوراقها قليلة تشغل مساحة رأسية، مع عدد قليل  من النباتات على الأرضية، كلها عناصر بسيطة تتطلب جهدًا بسيطًا للغاية عند صيانتها والاهتمام بها، وبنفس الطريقة جاء المقعد الأسمنتي مناسبًا للتصميم المينيمال، وبلمسة ريفية صغيرة في الأرضية جاءت الشجرة مثبتة في تربة الأرض بشكل مثالي في المنتصف.

3- أسرّة أسمنتية

IJLA - Chic Garden, IJLA IJLA حديقة
IJLA

IJLA – Chic Garden

IJLA
IJLA
IJLA

مرة أخرى يظهر الأسمنت إمكانيات هذه الحديقة الموجودة في مدخل فيلا، ولكن ستحتاج مساعدة من الخبراء عند بناء هذه السرّة الأسمنتية من أجل النباتات ولكنها ستوفر عليك مجهودًا كبيرًا عند رعايتها بعد ذلك، فالمساحة العرضية للحديقة أصبحت الآن محددة بإطار أسمنتي سهل رعاية كل منها بشكل منفصل، إذا كنت ترغب في عمل حديقة في مدخل منزلك فهذا من أفضل وأجمل الحلول المتاحة أمامك.

4- نباتات الصحراء

Un jardin contemporain, un balcon sur la mer, Vanessa Cottin Vanessa Cottin حديقة
Vanessa Cottin

Vanessa Cottin
Vanessa Cottin
Vanessa Cottin

هذا هو الخيار الأمثل إذا كنت لا تتمتع بالوقت الكافي لرعاية حديقتك، النباتات الصحراوية نموذجية فهي لا تحتاج إلى الماء كل يوم حتى تنمو فهي تحيا في مناخ أكثر جفافا وتنمو وحدها دون الكثير من التدخل. 

وظيفتك الرئيسية في حديقة مثل هذه ستكون فقط عندما تتحقق كل فترة من الأحجار الموجودة في الأرضية ونباتات الصنوبر حتى تمنع الحشائش الضارة من التسلّق عليها. 

5- داخل الأواني

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

في هذه الحديقة النباتات غير متصلة بشكل مباشر مع الأرضية وهذا هو سبب سهولة الاهتمام بها وصيانتها، ليس فقط بسبب وجودها داخل الاصيص ولكن أيضا مع وجود الأحجار في أرضية الحديقة يجعل الأمر أكثر بساطة، والحصول على حديقة جيدة بهذا الأسلوب سهل للغاية، يمكنك اختيار النباتات المناسبة لأسلوبك المناسبة للمناخ فالآن يسهل تغيير الأواني في أي وقت وتغيير الأزهار والنباتات.

6- مزيج متباين

Apartamento na Foz do Douro, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura حديقة
GRAU.ZERO Arquitectura

GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura

يكمن سر هذه الحديقة البسيطة في مزج مواد مختلفة لخلق تأثير بصري عند رؤيتها، الخشب مع الأسمنت مع الأحجار الصغيرة والأعشاب، كونت هذه العناصر مجموعة مختلفة لكنها متناغمة بشكل غريب! 

ولم يكن اختيار النباتات من قبيل الصدفة، بل تم اختيار أربعة أشجار مثمرة ودائمة الخضرة يسهل التعامل معها. 

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7- الخشب المعدّل مع الحصى

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

اقتراح اقتصادي وسهل جدًا عند الاهتمام والحفاظ عليه، أسرّة مخصصة للنباتات أو إصيصات للزرع -فهي تحمل نفس الفكرة- مصنوعة من الخشب القديم المعاد تدويره واستخدامه، ولاستكمال صورة الحديقة الرائعة، يوجد على الأرضية الموازية عشب على الأرض مباشرة محاط بإطار أسمنتي، والحصى الأبيض يملأ الأرضية مع وجود ممرات من الأسمنت. 

8- الرصانة والجمال

Casa de Sá, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura حديقة
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

أسلوب مينيمال؟! نعم هو كذلك وأحبه كثيرا خصوصا إن كان بهذه الطريقة! 

شجرة الكاميليا الجميلة بفروعها، والرصانة والترتيب الذي ظهر به المنزل باللون الأبيض في خلفيتها، ما المجهود الذي ستحتاجه في هذه الحديقة؟! فقط عليك بتهذيب العشب كل فترة حتى يظهر بهذا الشكل الرائع! 

9- حل بسيط جدًا!

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje حديقة
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

زراعة نوع واحد من النباتات هو أيضا حل مثالي لعدم بذل جهد ووقت في الحديقة، في هذه الحالة يمكنك اختيار النباتات التي تعيش لوقت اطول وتعطي مظهرا جميلا عند رؤيتها بجانب بعضها.

وضع الحصى حول النباتات في الأرضية بالتساوي يسيطر على انتشار الأعشاب الضارة وتبخر مياه التربة يصبح أبطأ ونتيجة لذلك لن تحتاج إلى وضع المياه للزرع كل يوم، بعد ذلك قم بوضع هذه الحديقة الصغيرة في مكان إضاءة طبيعية ولن تبذل أي جهد بعد الآن! 

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10- أسلوب الزن الياباني

sihirli peyzaj, sihirlipeyzaj sihirlipeyzaj حديقة
sihirlipeyzaj

sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj

وأخيرا هذه الحديقة تشبه مثيلتها رقم 4 ويسهل الحفاظ عليها أيضًا، عدد النباتات هنا تم تقليله واستبداله بديكورات داخل الحديقة، مسارات من الحصى بألوان مميزة وتصميمات لحاء الصنوبر تحتل معظم مساحة الأرض تتخللها النباتات الكبيرة والحجارة بأشكال مختلفة مختارة بعناية، والنتيجة هي حديقة جميلة تحافظ على السلام النفسي الذي يتسم به أسلوب الزن الياباني المتبع للحصول على الاسترخاء والهدوء والراحة مع التأمل. 

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