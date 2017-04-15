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أفكار لتزيين سقف المطبخ بالديكورات الجبس

Eman Rifaat Eman Rifaat
Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design مطبخ
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الجبس أحد المواد السهلة والغير مكلّفة والتي يسهل الحصول عليها وتثبيتها والتحكم في شكلها وألوانها بسهولة، يمكن استخدام الجبس في ديكورات الغرف المختلفة ولكننا اليوم بصدد الحديث عن المطبخ والتركيز على الديكورات التي يمكن عملها بأسقف المطبخ المصنوعة من الجبس. 

21 فكرة مختلفة ستجدونها في هذا الكتاب سترون فيها تنوعًا في أنماط التصميم ما بين الكلاسيكي والعصري، يمكنكم اختيار ما يناسبكم ويناسب مطبخكم من حيث المساحة والتصميم، المهم هو تناسق العناصر بشكل كامل في التصميم حتى يصبح الجبس ركن أساسي في استكمال التصميم وتزيينه. 

1- وحدات إضاءة دائرية داخل سقف المطابخ الصغيرة المصنوعة من الجبس مع أرفف جانبية من الجبس أيضا ستزيد من جمال هذه المساحة الصغيرة

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

2- سقف معلّق مثل العمود الصغير فوق جزيرة المطبخ مثبت به الشفاط ومنافذ للتهوية مع وحدات إضاءة له تأثير هائل على الديكور

ELK Kundenhaus, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH مطبخ
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

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3- الزخارف والنقوشات المنحوتة في سقف المطبخ يمكن أن تحوله إلى تحفة فنية وهي منتشرة بكثرة في التصميمات الكلاسيكية

Strass Eolis von SCHMIDT Küchen, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

4- ويمكن استخدام الجبس الموجود بالسقف المتدلي في إخفاء الإضاءة وخلق جو من الظلال والنور له تأثير مهم على شكل المساحة الموجودة، بالإضافة إلى هذه المصابيح المعدنية اللامعة الجميلة.

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design مطبخ
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

5- اختيار شكل الشفّاط المناسب للديكور وتثبيته في سقف معلّق من الجبس من الأفكار المعروفة في تصميم ديكور المطبخ.

Ultra modern , FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

6- بطول جزيرة المطبخ يمكن تثبيت إضاءة داخل سقف من الجبس بسهولة على عكس الخامات الأخرى.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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7- تصميم آخر يعتمد فيه الديكور على تثبيت ثلاث مصابيح على مسافات متساوية في سقف الجبس.

ARCHITECT'S OWN HOUSE, Human Voice Architects Human Voice Architects مطبخ
Human Voice Architects

Human Voice Architects
Human Voice Architects
Human Voice Architects

8- باستخدام حدود من الجبس حول المطبخ يمكن تثبيت إضاءة بلون مختلف كالأزرق وخلق تأثير مختلف.

COCINA, ASESOR DEL MARMOL ASESOR DEL MARMOL KitchenBench tops
ASESOR DEL MARMOL

ASESOR DEL MARMOL
ASESOR DEL MARMOL
ASESOR DEL MARMOL

9- أما إن كنت تفضل ألوان مختلفة وغير تقليدية فهذه الفكرة ستعجيك بكل تأكيد!

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

10- الحدود المنحنية من الجبس حول محيط المطبخ فكرة جيدة إذا كان مطبخك يأخذ نفس الشكل في تصميم هيكله.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

11- فكرة أخرى لاستخدام ارتفاعات مختلفة من سقف المطبخ المصنوع من الجبس مدمج بداخلها الإضاءة.

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

12- ويمكنك عمل شكل مربع بالسقف بحدود من الجبس يتوسطه مروحة او مصباح أو أيًا ما كان من تفضيلاتك.

A Young & Youthful Design, Premdas Krishna Premdas Krishna مطبخ
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

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13- وبالعودة مرة أخرى إلى التصميمات الكلاسيكية نجد ديكور الجبس في سقف هذا المطبخ راقي وأنيق.

Кухня в классическом стиле, Ассоциация IDA Ассоциация IDA مطبخ
Ассоциация IDA

Ассоциация IDA
Ассоциация IDA
Ассоциация IDA

14- ويمكن تثبيت مرآة داخل الإطار المربع من الجبس لخلق انعكاس مثالي في هذه الحالة مع الإضاءة.

Дизайн-проект квартиры, Artstyle Artstyle مطبخ
Artstyle

Artstyle
Artstyle
Artstyle

15- الجبس الأبيض يمكن تلوينه بالألوان التي تفضلها وإذا كان المطبخ بتصميم كلاسيكي فليس هناك لون أفضل من الذهبي لتزيين حدود السقف.

VILLA ZARBIANUS -IRAK, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

16- أو يمكن وضع حدود خشبية أيضا بينه وبين سقف الغرفة المجاور إذا كان تصميمك يعتمد على الخشب في الأرضية!

Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg مطبخ White
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg

Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg

17- مطبخ ملكي مع سقف أنيق من الجبس.

Квартира в классическом стиле в ЖК «Смольный Парк», 115 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова مطبخ
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

18- وفي المطابخ العصرية إذا لم تتوفر فاتحات لدخول الإضاءة الطبيعية فيمكن بسهولة عمل فتحات في السقف المصنوع من الجبس والسماح بدخول الإضاءة الطبيعية بشكل عمودي هذه المرة.

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ Purple/Violet Banquette seating,Island seating,island,purple,Brassica,Farrow and Ball,family kitchen,family,dining,dining area,L-shape island
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

19- كما يمكن ان يصبح ديكور المطبخ وغرفة المعيشة واحدًا إذا كانوا في نفس المساحة، والأسقف المعلّقة اختيار ممتاز..

Appartamento su litorale romano, Lorenzo Pagnini Architetto Lorenzo Pagnini Architetto غرفة المعيشة
Lorenzo Pagnini Architetto

Lorenzo Pagnini Architetto
Lorenzo Pagnini Architetto
Lorenzo Pagnini Architetto

20- يمكن صنع زوايا ومنحنيات من الجبس في السقف والجدران.

home L, Lemayr Thomas Lemayr Thomas مطبخ
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

21- ولخلق تباين مع سقف المطبخ الأبيض من الجبس، وجود جدار باللون الأسود له تأثير جيد وممتاز وخصوصًا مع وجود الخشب في الأثاث والأرضية.

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة السفرة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
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