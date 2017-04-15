أفكار لتزيين سقف المطبخ بالديكورات الجبس

الجبس أحد المواد السهلة والغير مكلّفة والتي يسهل الحصول عليها وتثبيتها والتحكم في شكلها وألوانها بسهولة، يمكن استخدام الجبس في ديكورات الغرف المختلفة ولكننا اليوم بصدد الحديث عن المطبخ والتركيز على الديكورات التي يمكن عملها بأسقف المطبخ المصنوعة من الجبس.

21 فكرة مختلفة ستجدونها في هذا الكتاب سترون فيها تنوعًا في أنماط التصميم ما بين الكلاسيكي والعصري، يمكنكم اختيار ما يناسبكم ويناسب مطبخكم من حيث المساحة والتصميم، المهم هو تناسق العناصر بشكل كامل في التصميم حتى يصبح الجبس ركن أساسي في استكمال التصميم وتزيينه.