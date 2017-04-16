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أفكار ديكور مختلفة لممرات منزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors, Vogue Kitchens Vogue Kitchens الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل الصالة يشبه الكارت الشخصي يجب أن يكون ملفت للنظر مع الحذر في اختيار عناصره فهو ما يعطي الانطباع الأول، وفي النهاية هو جزء من المنزل نسمح للضيوف برؤيته على اختلاف أذواقهم وثقافاتهم، يراه الجيران ورجل البريد وحتى من يمرون على المنزل من أجل بيع الأغراض المختلفة!

إذا كنت في حاجة إلى أفكار لتجديد أو تزيين ممرات ومدخل منزلك للمرة الأولى عليك بإلقاء نظرة على هذه الأفكار التي جمعناها لك في هذا الكتاب اليوم، الأمثلة الموجودة هنا ملهمة للغاية ويمكن أن تكون نقطة انطلاق كبيرة لمزيد من الأفكار التي يمكنك تطبيقها في  منزلك في هذه المساحة التي تكون في الغالب مهملة وخارج تفكيرك! 

في المرة القادمة التي ستفتح فيها الباب لأحد ضيوفك سيتفاجأ ويندهش من الديكور الجديد!

1- باستخدام سجادة

Apartamento Castilho, FEMMA Interior Design FEMMA Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
FEMMA Interior Design

FEMMA Interior Design
FEMMA Interior Design
FEMMA Interior Design

في المثال الأول لديك العديد من الأفكار التي يمكن تنفيذها للحصول على ممر مذهل، البساطة واللعب بالألوان دون شك هما العاملان الأساسيان في هذا الممر، لدينا الأبيض المشرق والمضيء كلون أساسي، والأحمر في السجادة والأزهار، مع الإضافة الخضراء الموجودة في النباتات على الجانبين. 

ودون شك فالسجادة هي العنصر الأكثر لفتا للنظر في هذا الممر ومن أكثر العناصر التي يسهل الحصول عليها ووضعها بهذه الطريقة.

2- الحفاظ على الحيادية والبساطة

Dom w Falentach , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

نواصل معكم وهذه المرة مع تصميم بسيط للغاية ولكنه ممتليء بالإلهام، الألوان والإضاءة الجيدة زينت مدخل المنزل، كل من يدخل من هذا الممر سيشعر بالترحيب والراحة! 

مزيج اللون الرمادي مع الأبيض يتناقض مع السجادة باللون البيج، والأزهار في مدخل المنزل دائمًا هي طريقة مثالية للترحيب، كما أن المدخل يحتوي أيضًا على بنش صغير للجلوس عند ارتداء الأحذية مع شماعات بسيطة لتعليق المعاطف عند الدخول. 

3- لمسة من الألوان الحيوية

Трёхкомнатная квартира «Fresh Color» в г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

على عكس الأمثلة السابقة التي طغى عليها اللون الأبيض، لدينا هنا مثال أكثر حيوية في ألوانه، يمكنك اختيار اللون المفضل لديك في مدخل المنزل دون تردد!

هذا الجدار الأخضر الجميل يتصدر موضة ألوان 2017، والأكثر جمالًا في هذا الجدار إلى جانب اللون هو وجود شجرة مرسومة تمثل شجرة العائلة مع إطارات من صور أفراد الأسرة صاحبة هذا المنزل موجودة على فروع الشجرة، فكرة رائعة ومبدعة للغاية إن كنت قد أحببتها فعليك تنفيذها فورًا دون تفكير! 

4- الإضاءة مع لمسة من الأبيض

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors, Vogue Kitchens Vogue Kitchens الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vogue Kitchens

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors

Vogue Kitchens
Vogue Kitchens
Vogue Kitchens

الجدران البيضاء موجودة لتزيد من إشراق الإضاءة الطبيعية القادمة من الباب أو الصناعية الموجدة في النجفة والمصابيح، وبالإضافة إلى ذلك وضع المصمم مرآة على الجدار لعكس كل هذا الضوء ومنح الممر روحًا أكثر إشراقا وجمالا. 

من ناحية أخرى فالأرضية جاءت في شكل المعين الهندسي بالأبيض والأسود فخلقت روحًا حية ومختلفة داخل الممر، في هذا الممر استخدم المصمم عناصر وحيل مختلفة لجعله يبدو بشكل أوسع وأكبر مما هو عليه بالفعل وقد نجح في ذلك! 

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5- نمط كلاسيكي

Classic Style Entrance Hall homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Multicolored traditional,historic,classic,entrance hall,entrance,stairs,antique
homify

Classic Style Entrance Hall

homify
homify
homify

هذا الممر يحمل الكثير من عناصر الديكور والزينة والزخرفة الكلاسيكية، القطع المختلفة التي زينت الممر متناغمة معًا في نظام وترتيب رائع، إذا كان هذا هو ذوقك ونمطك في التصميم فعليك باستخدام هذا الممر ليلهمك في استخراج مزيد من الأفكار التي يمكن تطبيقها في منزلك. 

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6- مناخ ريفي

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

انتقلنا بين الأنماط المختلفة من المنيمال إلى العصري إلى الكلاسيكي، والآن ننظر إلى مدخل منزل يحمل روحًا ريفية خفيفة الظل، ففي النهاية هدفنا هو توفير أفكار مختلفة للقاريء! 

قطع الديكور الموجودة في هذا الممر لها شكل عتيق ومميز وهو أمر مهم لكل عشّاق هذا النمط من التصميم، باليتة الألوان البيضاء هيالأفضل في هذا النوع من التصميمات، ولا تنسى استخدام بعض النباتات في المقدمة مثل اللافندر في هذا المثال. 

7- أرضية مذهلة

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

كما رأينا في المثال الرابع فإن الأرضية يمكن أن تخلق تأثيرًا رائعًا في المداخل والممرات، وبالطبع هذا الاختيار سيتطلب وقتًا ومجهودًا وكذلك تكاليف اكبر عند القيام به ولكنه يستحق أن تفكر به عند تصميم مدخلك الخاص. 

ملاحظة: المرآة دائمًا اختيار مثالي لتزيين مدخل وممرات المنزل! 

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