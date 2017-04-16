أفكار ديكور مختلفة لممرات منزلك

مدخل الصالة يشبه الكارت الشخصي يجب أن يكون ملفت للنظر مع الحذر في اختيار عناصره فهو ما يعطي الانطباع الأول، وفي النهاية هو جزء من المنزل نسمح للضيوف برؤيته على اختلاف أذواقهم وثقافاتهم، يراه الجيران ورجل البريد وحتى من يمرون على المنزل من أجل بيع الأغراض المختلفة!
إذا كنت في حاجة إلى أفكار لتجديد أو تزيين ممرات ومدخل منزلك للمرة الأولى عليك بإلقاء نظرة على هذه الأفكار التي جمعناها لك في هذا الكتاب اليوم، الأمثلة الموجودة هنا ملهمة للغاية ويمكن أن تكون نقطة انطلاق كبيرة لمزيد من الأفكار التي يمكنك تطبيقها في منزلك في هذه المساحة التي تكون في الغالب مهملة وخارج تفكيرك!
في المرة القادمة التي ستفتح فيها الباب لأحد ضيوفك سيتفاجأ ويندهش من الديكور الجديد!
في المثال الأول لديك العديد من الأفكار التي يمكن تنفيذها للحصول على ممر مذهل، البساطة واللعب بالألوان دون شك هما العاملان الأساسيان في هذا الممر، لدينا الأبيض المشرق والمضيء كلون أساسي، والأحمر في السجادة والأزهار، مع الإضافة الخضراء الموجودة في النباتات على الجانبين.
ودون شك فالسجادة هي العنصر الأكثر لفتا للنظر في هذا الممر ومن أكثر العناصر التي يسهل الحصول عليها ووضعها بهذه الطريقة.
نواصل معكم وهذه المرة مع تصميم بسيط للغاية ولكنه ممتليء بالإلهام، الألوان والإضاءة الجيدة زينت مدخل المنزل، كل من يدخل من هذا الممر سيشعر بالترحيب والراحة!
مزيج اللون الرمادي مع الأبيض يتناقض مع السجادة باللون البيج، والأزهار في مدخل المنزل دائمًا هي طريقة مثالية للترحيب، كما أن المدخل يحتوي أيضًا على بنش صغير للجلوس عند ارتداء الأحذية مع شماعات بسيطة لتعليق المعاطف عند الدخول.
على عكس الأمثلة السابقة التي طغى عليها اللون الأبيض، لدينا هنا مثال أكثر حيوية في ألوانه، يمكنك اختيار اللون المفضل لديك في مدخل المنزل دون تردد!
هذا الجدار الأخضر الجميل يتصدر موضة ألوان 2017، والأكثر جمالًا في هذا الجدار إلى جانب اللون هو وجود شجرة مرسومة تمثل شجرة العائلة مع إطارات من صور أفراد الأسرة صاحبة هذا المنزل موجودة على فروع الشجرة، فكرة رائعة ومبدعة للغاية إن كنت قد أحببتها فعليك تنفيذها فورًا دون تفكير!
الجدران البيضاء موجودة لتزيد من إشراق الإضاءة الطبيعية القادمة من الباب أو الصناعية الموجدة في النجفة والمصابيح، وبالإضافة إلى ذلك وضع المصمم مرآة على الجدار لعكس كل هذا الضوء ومنح الممر روحًا أكثر إشراقا وجمالا.
من ناحية أخرى فالأرضية جاءت في شكل المعين الهندسي بالأبيض والأسود فخلقت روحًا حية ومختلفة داخل الممر، في هذا الممر استخدم المصمم عناصر وحيل مختلفة لجعله يبدو بشكل أوسع وأكبر مما هو عليه بالفعل وقد نجح في ذلك!
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هذا الممر يحمل الكثير من عناصر الديكور والزينة والزخرفة الكلاسيكية، القطع المختلفة التي زينت الممر متناغمة معًا في نظام وترتيب رائع، إذا كان هذا هو ذوقك ونمطك في التصميم فعليك باستخدام هذا الممر ليلهمك في استخراج مزيد من الأفكار التي يمكن تطبيقها في منزلك.
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انتقلنا بين الأنماط المختلفة من المنيمال إلى العصري إلى الكلاسيكي، والآن ننظر إلى مدخل منزل يحمل روحًا ريفية خفيفة الظل، ففي النهاية هدفنا هو توفير أفكار مختلفة للقاريء!
قطع الديكور الموجودة في هذا الممر لها شكل عتيق ومميز وهو أمر مهم لكل عشّاق هذا النمط من التصميم، باليتة الألوان البيضاء هيالأفضل في هذا النوع من التصميمات، ولا تنسى استخدام بعض النباتات في المقدمة مثل اللافندر في هذا المثال.
كما رأينا في المثال الرابع فإن الأرضية يمكن أن تخلق تأثيرًا رائعًا في المداخل والممرات، وبالطبع هذا الاختيار سيتطلب وقتًا ومجهودًا وكذلك تكاليف اكبر عند القيام به ولكنه يستحق أن تفكر به عند تصميم مدخلك الخاص.
ملاحظة: المرآة دائمًا اختيار مثالي لتزيين مدخل وممرات المنزل!
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