أفكار ديكور مختلفة لممرات منزلك

مدخل الصالة يشبه الكارت الشخصي يجب أن يكون ملفت للنظر مع الحذر في اختيار عناصره فهو ما يعطي الانطباع الأول، وفي النهاية هو جزء من المنزل نسمح للضيوف برؤيته على اختلاف أذواقهم وثقافاتهم، يراه الجيران ورجل البريد وحتى من يمرون على المنزل من أجل بيع الأغراض المختلفة!

إذا كنت في حاجة إلى أفكار لتجديد أو تزيين ممرات ومدخل منزلك للمرة الأولى عليك بإلقاء نظرة على هذه الأفكار التي جمعناها لك في هذا الكتاب اليوم، الأمثلة الموجودة هنا ملهمة للغاية ويمكن أن تكون نقطة انطلاق كبيرة لمزيد من الأفكار التي يمكنك تطبيقها في منزلك في هذه المساحة التي تكون في الغالب مهملة وخارج تفكيرك!

في المرة القادمة التي ستفتح فيها الباب لأحد ضيوفك سيتفاجأ ويندهش من الديكور الجديد!