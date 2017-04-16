الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تستخدم الأسقف المعلّقة في تزيين منزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
​SINUOSA PLASTICITA', GIOIA Biagio ARCHITETTO GIOIA Biagio ARCHITETTO غرفة المعيشة
Loading admin actions …

الأسقف المعلّقة طريقة حديثة وعصرية في التصميم الداخلي للمنازل، وبجانب أهميتها العملية واستخداماتها في الإضاءة بأشكالها المختلفة أو حتى أهميتها في هيكل المنزل، فهي بشكلها الغير تقليدي تعدّ ديكورًا وزينة بحد ذاتها داخل الغرفة، يمكن تزيينها بالإضاءة أو الأشكال المختلفة أو حتى رسم لوحة بداخلها! 

لذلك نقدم لكم في هذا الكتاب 19 فكرة مختلفة وتصميم مبتكر للأسقف المعلّقة يمكنكم تطبيقه في منازلكم حسب نمط التصميم المتبع فيها والمساحة الموجودة، وبالتأكيد ستجدون فيها ما يناسب احتياجاتكم! 

1- في صالة الاستقبال الكبيرة في مدخل الفيلا أو القصور تعمل الأسقف المعلّقة بشكل مذهل مع الإضاءة الصفراء المنعكسة على الرخام اللامع في الأرضية.

INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

2- وفي التصميمات العصرية يمكنك دمج الخشب بخطوط متوازية داخل السقف المعلّق والحصول على ديكور مميز عن طريق استخدام خامات مختلفة في نفس الغرفة.

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

3- مثال آخر على استخدام الخشب في ديكور السقف المعلّق ولكن هذه المرة على حوافه مع تثبيت وحدات إضاءة صغيرة ولامعة على بعض أجزائه.

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

4- أو يمكن أن يصبح السقف المعلّق بالكامل من الخشب ويستخدم في محيط محدد فوق غرفة المعيشة على سبيل المثال وكأنه إطار للوحة، هذه الفكرة ممتازة إن كنت تفضل الأفكار غير التقليدية عند تصميم منزلك.

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة المعيشة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

5- الإضاءة عامل مهم في تزيين الأسقف المعلّقة، هنا استخدمت الإضاءة بطريقة تظهرها على شكل منحنيات على جانبي السقف فكونت دركورًا مميزا على عكس المعتاد.

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

6- طريقة أخرى لتزيين السقف باستخدام أعمدة من الخشب لتكون مربعات متداخلة مع السقف بشكل أنيق.

أسقف معلقه مطعم بحواجز خشبيه كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة HouseholdRoom dividers & screens خشب رقائقي Beige
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

أسقف معلقه مطعم بحواجز خشبيه

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- ويمكنك تشكيل السقف المعلّق بالشكل المفضّل لديك وخصوصًا عند استخدام الخشب كخامة في صنعه، هذا التصميم مناسب لدمج النمط العصري والكلاسيكي في تصميم السقف.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

8- وفي حالة طغيان اللون الأبيض على السقف فالإضاءة حل ممتاز لتزيين حدود السقف المعلّق.

casa moderna a Roma, NicArch NicArch مطبخ
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

9- تصميم المنحنيات في سقف الغرف بحد ذاته طريقة للديكور وتغيير شكل الغرفة تمامًا!

​SINUOSA PLASTICITA', GIOIA Biagio ARCHITETTO GIOIA Biagio ARCHITETTO غرفة المعيشة
GIOIA Biagio ARCHITETTO

GIOIA Biagio ARCHITETTO
GIOIA Biagio ARCHITETTO
GIOIA Biagio ARCHITETTO

10- لا يتوقف التصميم على لون واحد بل يمكن تمييز الأسقف المعلّقة عن طريق طلائها بلون مختلف كهذا المثال الذي استخدم اللون الرمادي لخلق تباين مع الأبيض الموجود في الجدران.

Casa "Elle" bianca e grigia, MAMESTUDIO MAMESTUDIO غرفة المعيشة
MAMESTUDIO

MAMESTUDIO
MAMESTUDIO
MAMESTUDIO

11- الإضاءة الصفراء تخلق جو حميمي ودافيء عندما تظهر من السقف المعلّق بهذه الطريقة، بالإضافة إلى دورها في خلق ظلال وانعكاسات على الأرضية والأثاث.

la casa di Angelo e Savina, yesHome yesHome غرفة المعيشة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

12- مثال على أكثر من سقف معلّق في مساحة واحدة بأشكال هندسية وزوايا حادة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

13- هل فكرّت من قبل في إمكانية استخدام السقف المعلّق لصنع حديقة داخل الغرفة؟!

Interior design of a villa, F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso Living roomLighting
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso

Interior design of a villa

F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso

14- الأسقف المعلّقة طريقة ممتازة ومشهورة في إخفاء أسلاك الكهرباء وتوصيلات المكيفات وغيرها من التركيبات الكهربية بشكل أنيق يؤثر إيجابيًا في ديكور الغرفة.

"Tabula rasa", Agostinelli Architetti - Green Interior Design Agostinelli Architetti - Green Interior Design غرفة المعيشة
Agostinelli Architetti – Green Interior Design

Agostinelli Architetti - Green Interior Design
Agostinelli Architetti – Green Interior Design
Agostinelli Architetti - Green Interior Design

15- نجفة أم حفرة في السقف؟! طريقة ممتازة لتصميم السقف المعلّق!

Casa T, ArchitetturaTerapia® ArchitetturaTerapia® الممر الحديث، المدخل و الدرج
ArchitetturaTerapia®

ArchitetturaTerapia®
ArchitetturaTerapia®
ArchitetturaTerapia®

اقرأ أيضا: 21 تصميم مميز لإضاءة أسقف الغرف المختلفة

16- وحدات الإضاءة الصغيرة في الممرات بين السقف المعلّق والجدار طريقة رائعة للديكور وخلق ظلال وإضاءة خفيفة في الممر.

Ambiti che nascono intorno ad un vincolo presistente, Silvia Panaro Architettura e Design Silvia Panaro Architettura e Design غرفة المعيشة
Silvia Panaro Architettura e Design

Silvia Panaro Architettura e Design
Silvia Panaro Architettura e Design
Silvia Panaro Architettura e Design

17- فوق جزيرة المطبخ، طريقة رائعة لتمييز هذه المنطقة.

Ristrutturazione appartamento, Cristiano Rossi Interior Designer Cristiano Rossi Interior Designer غرفة المعيشة خشب White
Cristiano Rossi Interior Designer

Cristiano Rossi Interior Designer
Cristiano Rossi Interior Designer
Cristiano Rossi Interior Designer

18- وعندما يتعلّق الأمر بالحس الفني والألوان الجريئة فيمكنك ريم لوحة داخل السقف المعلّق وعدم الاكتفاء بالإضاءات المسلّطة على الجدار!

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الميديا الغزل والنسيج Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

19- وأخيرا؛ لم تكتفي بسقف واحد ويمكنك عمل أسقف معلّقة متدرجة في شكل ديكوري ممتاز للمساحات الواسعة؟!

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

اقرأ أيضا: الأسقف المعلقة: 10 تصاميم مثيرة

12 فكرة ملهمة لتصميم جدران الحمامات
هل تودون استخدام واحد من هذه الأسقف في منازلكم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً