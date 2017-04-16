كيف تستخدم الأسقف المعلّقة في تزيين منزلك

الأسقف المعلّقة طريقة حديثة وعصرية في التصميم الداخلي للمنازل، وبجانب أهميتها العملية واستخداماتها في الإضاءة بأشكالها المختلفة أو حتى أهميتها في هيكل المنزل، فهي بشكلها الغير تقليدي تعدّ ديكورًا وزينة بحد ذاتها داخل الغرفة، يمكن تزيينها بالإضاءة أو الأشكال المختلفة أو حتى رسم لوحة بداخلها!

لذلك نقدم لكم في هذا الكتاب 19 فكرة مختلفة وتصميم مبتكر للأسقف المعلّقة يمكنكم تطبيقه في منازلكم حسب نمط التصميم المتبع فيها والمساحة الموجودة، وبالتأكيد ستجدون فيها ما يناسب احتياجاتكم!