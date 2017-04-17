مطبخ قديم تحول إلى آخر عصري بميزانية بسيطة جدًا!

المطبخ كما تعلمون واحدة من أصعب الغرف في التصميم، وخصوصًا عندما نحاول إيجاد تصميم مميز بتكلفة منخفضة وذوق يناسب احتياجات العميل، فالأمر بسيط عندما لا توضع حدود للميزانية أو المساحة المخصصة للمطبخ، ولكن هذا الخيار ليس متاحًا باستمرار لذلك فأمام المصممين تحديات دائمة!
أصحاب الشقة التي سنتحدث عنها هما زوجين شابين اشتروها وهم واعين التعديلات الكثيرة التي تنتظرهم في الصرف الصحي والباركيه الموجود في حالة سيئة والجدران ذات الدهان البائس، لذلك كان عليهم الاستعانة بخبير لأداء هذه المهمة وهي: SISTEMARREDI DI ANNA CAVEZZALI التي قدمت لهم تصور مبدئي ثم بدأت في العمل فور الموافقة عليه، والآن علينا ان نتجول لنرى كيف سار العمل معها!
يمكن ملاحظة الاختيار الريفي لهذا المطبخ فقط بالنظر إلى لون وشكل البلاطات المستخدمة، لذلك اختارت استبدال البلاط الموجود بالأعلى والذي يمثل النمط الريفي الذي لا يفضله أصحاب المنزل الحاليين، والتحدي هنا متمثل في الجمع بين المتطلبات العملية للمطبخ مع الشكل الجمالي والديكور الذي يريدونه عصري ومينيمال، وإيجاد حلول مثل الأبواب القابلة للطي.
كما نرى فالمطبخ القديم يحتوي على غسالة أطباق صغيرة الحجم بالنسبة لاحتياجات الزوجين، لذلك نحتاج إلى أخرى أكبر بكثير، وهناك مشكلة أخرى تحت الأحواض الفرعية والتي يريدها الزوجان تحويلها إلى سلال قابلة للإزالة بدلًا من الأبواب العادية، بالنظر إلى هذه المشاكل يمكنك تخيل مدى صعوبة تنفيذ التصميم الجديد بالنظر إلى إمكانيات المطبخ الحالية!
الصورة تعطينا أول المقترحات التي أعطتها المصممة للعميل، على الرغم من أن هذا الافتراض كان يحمل نقاط قوة مثيرة للاهتمام، لكنه فشل في إقناع الزوجين الشباب لأن التصميم يبدو ضيقًا جدا بين العمودين.
ولكن هذا الاقتراح تم رفضه بسبب استحالة دخول الأدراج العميقة تحت الحوض وأصرّ العميل على عدم تغيير موقفه.
وصلنا أخيرا إلى الحل الذي سوف يلبي جميع مطالب واحتياجات العميل بالإضافة إلى أخذ جميع الإمكانيات والمتغيرات في الحسبان!
كما ترى المصمم كان لديه فكرة واضحة للغاية عما يريده العميل في التصميم وهذا ما سهّل عليه الحصول على نتيجة جيدة، ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الجوانب الصعبة والتي لم يتخلى عنها العميل بأي حال من الأحوال؛ هذه الجوانب قيدت جدا القدرة على الاتصال بالمطبخ، وعند النظر للميزانية البسيطة الموضوعة يمكنك فهم الصعوبات التي واجهتها المصممة في تنفيذ المشروع دون أن تخيب توقعات العميل!
شكل المطبخ النهائي، بلاطات أفقية باللون الرمادي مع أثاث كامل باللون الأبيض ورخام رمادي داكن يغطي الأسطح، المطبخ الجديد يبدو أوسع كثيرًا من التصميم السابق بفضل توزيع الأثاث الجيد والألوان المستخدمة.
والآن من الواضح أنه يمكن تحقيق ما تريد حتى مع وجود ميزانية ضئيلة، حتى أنه تم وضع أجهزة جيدة مثل الفرن والحوض والميكسر، والآن انتهت المهمة بنجاح!
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