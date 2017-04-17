مطبخ قديم تحول إلى آخر عصري بميزانية بسيطة جدًا!

المطبخ كما تعلمون واحدة من أصعب الغرف في التصميم، وخصوصًا عندما نحاول إيجاد تصميم مميز بتكلفة منخفضة وذوق يناسب احتياجات العميل، فالأمر بسيط عندما لا توضع حدود للميزانية أو المساحة المخصصة للمطبخ، ولكن هذا الخيار ليس متاحًا باستمرار لذلك فأمام المصممين تحديات دائمة!

أصحاب الشقة التي سنتحدث عنها هما زوجين شابين اشتروها وهم واعين التعديلات الكثيرة التي تنتظرهم في الصرف الصحي والباركيه الموجود في حالة سيئة والجدران ذات الدهان البائس، لذلك كان عليهم الاستعانة بخبير لأداء هذه المهمة وهي: SISTEMARREDI DI ANNA CAVEZZALI التي قدمت لهم تصور مبدئي ثم بدأت في العمل فور الموافقة عليه، والآن علينا ان نتجول لنرى كيف سار العمل معها!