100 متر مربع مثالية لأسرة عصرية

نحن على إطلاع دائم بأعمال المصممة LAURA GALLI ARCHITECT المتخصصة في الديكورات الداخلية والمقيمة بميلانو في إيطاليا، تتسم أعمالهم دائمًا بالبساطة واستخدام عدد قليل من العناصر ولكنها مع ذلك جذّابة للغاية وتمنح المنزل جو حميمي وعائلي.

نمط التصميم كل مرة قابل للتكيف مع متطلبات العملاء، هذه الشقة التي سنأخذكم في جولة بداخلها مساحتها 100 متر مربع فقط، ستجدون تصميمها أنيق وراقي وحميمي في نفس الوقت، ستجدون أيضا اهتمام جيد بالتفاصيل دون أن تشعروا بضيق في المساحات، ومما لا شك فيه أن المطبخ وغرفة المعيشة هي أهم ما يميز هذه الشقة وسترون بأنفسكم!