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100 متر مربع مثالية لأسرة عصرية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
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نحن على إطلاع دائم بأعمال المصممة LAURA GALLI ARCHITECT المتخصصة في الديكورات الداخلية والمقيمة بميلانو في إيطاليا، تتسم أعمالهم دائمًا بالبساطة واستخدام عدد قليل من العناصر ولكنها مع ذلك جذّابة للغاية وتمنح المنزل جو حميمي وعائلي. 

نمط التصميم كل مرة قابل للتكيف مع متطلبات العملاء، هذه الشقة التي سنأخذكم في جولة بداخلها مساحتها 100 متر مربع فقط، ستجدون تصميمها أنيق وراقي وحميمي في نفس الوقت، ستجدون أيضا اهتمام جيد بالتفاصيل دون أن تشعروا بضيق في المساحات، ومما لا شك فيه أن المطبخ وغرفة المعيشة هي أهم ما يميز هذه الشقة وسترون بأنفسكم! 

لعبة الفارغ والممتليء

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

منطقة المعيشة لها تأثير كبير وتتميز بالأناقة والبساطة، ونجد هنا على الفور تناقض ملحوظ بين ألوان الجانب الأيمن الموجود به غرفة المعيشة والجانب الأيسر، فعلى اليمين يسود اللون الرمادي مغطيًا الجدران والأثاث وعلى اليسار جدار لامع ومشرق بالأبيض، والجدار الزجاجي الموجود بين المطبخ وغرفة المعيشة فكرة رائعة لعزل الروائح داخل المطبخ.

غرفة المعيشة

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

والآن نحن داخل غرفة المعيشة، يدخل الضوء الطبيعي بشكل وافر وجيد على الأريكة المجاورة للجدار الأبيض لزيادة سطوع الغرفة والتعويض عن طغيان اللون الرمادي على الجانب الآخر، مع وجود الأرضية الباركيه لإعطاء لمسة من الحرارة والدفء.

التفاصيل

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة المعيشة
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

الجدار الأبيض المقابل للأريكة غني بالتفاصيل التي تملأ غرفة المعيشة بطولها، بالطبع المكان المخصص للجلوس يجب ان يحتوي على شاشة تلفاز مجهزة مع رفوف متنوعة، والجانب الآخر يحتوي على بعض التفاصيل الصغيرة المختارة بعناية كالمرآة والاكسسوارات المختلفة. 

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المطبخ

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto مطبخ
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

المطبخ بتصميم حديث ومعاصر يعتمد على خطوط هندسية نظيفة، الأثاث منظم بشكل جيد والفتحات يسهل التعامل معها وليس هناك مجال لإضافة أي شيء غير ضروري في هذه المساحة المنظمة، الأرضية مظلمة ومتباينة مع الأثاث الأبيض الفاتح، كما أنها مصنوعة من الباركيه الذي يجلب الدفء على عكس العناصر الأخرى الفاتحة التي تشعرك بالبرودة، لذلك في النهاية نحصل على تصميم متزن. 

غرفة النوم

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto غرفة نوم
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

غرفة النوم تحمل نفس نمط تصميم المنزل العصري، واللون المهيمن عليها هو الأزرق المخملي الجميل، غرفة أنيقة ومريحة وتصميم مثالي لغرفة نوم! 

لخلق تباين جيد في الغرفة جاء مسند السرير والكومدينو باللون الأبيض، وعمومًا فالأبيض والازرق مثاليان لأي نمط تصميم!

قبل: مخطط الشقة

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

هنا خطة الشقة، التقسيمة بسيطة جدا، فنجد أماكن مختلفة مثل: حمام الضيوف والمطبخ وغرفة إضافية بجانب المدخل، وغرفة المعيشة في قلب المنزل، وأخيرا هناك منطقة النوم، التي تحتل نهاية الشقة مع حمام خاص داخلها.

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بعد: مخطط الشقة

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto

ركز العمل هنا على التشطيبات والمفروشات، وقد تم توسيع حمام الضيوف حتى يمكن استخدامه أيضا من قبل مالكي المنزل، وبصرف النظر عن ذلك، لم يحدث تغيرات هيكلية كبيرة، فالمنزل بالفعل منظم بشكل جيد ويقوم بكل الوائف التي صمم من أجلها. 

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Interiors Designs, Houzz Egypt Houzz Egypt جدران
Houzz Egypt

Houzz Egypt
Houzz Egypt
Houzz Egypt
  • استخدام ألوان فاتحة في طلاءات الجدران، كالأبيض والرمادي الفاتح والبيج والعاجي، حيث أن تلك الألوان من شأنها ترك انطباع بأن مساحة المنزل الداخلية أوسع مما هي عليه في الواقع.
  • تقسيم المساحات بذكاء من خلال قطع الأثاث ذاتها، والاستغناء عن الجدران في فصل المساحات.
  • الاعتماد على النوافذ والأبواب الزجاجية والتي تدمج بدورها بين المساحات الداخلية والخارجية مما يضيف سعة أكبر للمنزل.
  • استغلال الجدران بشكل مثالي من خلال الارفف والخزانات المعلقة.
  • الاستعانة بقطع الأثاث متعددة الوظائف أو تلك التي يطلق عليها قابلة للطي.


دليل الإرتفاعات القياسية لـ 10 عناصر ديكورية حول المنزل
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