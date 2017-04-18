إعادة تجديد منزل متهالك ستذهلكم من المفاجأة!

هذا المنزل يقع في مدينة ليفورنو بإيطاليا بالقرب من الشاطيء، وهذا هو المكان الذي جاء إليه خبراء التصميم من MC2 ARCHITETTURA ليجدوه في هذه الحالة التي لا جدوى منها!

كان المبنى قديم للغاية، والشقة في حالة سيئة جدا، فقد تم هجر هذه الشقة لفترة زمنية طويلة ما أدى بها لهذه الحال.