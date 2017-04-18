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إعادة تجديد منزل متهالك ستذهلكم من المفاجأة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
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هل تعرف تلك المنازل القديمة المهجورة الآيلة للسقوط والتي لم تعد منازل بل مجرد أنقاض؟َ! هذه المنازل المخيفة سنأخذكم داخل واحد منها في هذا الكتاب! 

اليوم سنرى تحول غير مسبوق، يمكن أن نرى اليوم المستحيل أصبح حقيقة، ولادة جديدة لهذا المنزل لن تصدقها عيناك عندما تراه قبل وبعد التجديد، فهيا بنا! 

شقة بلا أمل!

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

الجدران مشبّعة بالرطوبة، والأرض مهترئة بمرور الوقت ووجود الماء، وجميع التجهيزات قديمة وغير فعّالة بعد الآن، على الجدران بلاط قديم للغاية والمساحة بالكامل تحمل تفاصيل مهترئة، قديمة ومدمّرة هذا هو عنوانها! 

إعلان الكارثة!

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

هذا المنزل يقع في مدينة ليفورنو بإيطاليا بالقرب من الشاطيء، وهذا هو المكان الذي جاء إليه خبراء التصميم من MC2 ARCHITETTURA ليجدوه في هذه الحالة التي لا جدوى منها! 

كان المبنى قديم للغاية، والشقة في حالة سيئة جدا، فقد تم هجر هذه الشقة لفترة زمنية طويلة ما أدى بها لهذه الحال. 

مثل المستودع المهجور

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

كان المنزل مثل مستودع صغير مهجور، ممتليء بالأشياء والأكوام القديمة من المغلفات والحزم، ويبدو هنا أن الجدار مستخدم لتجفيف الملابس، في حين أنه يوجد أسلاك مكشوفة أعلى الجدار وأشياء أخرى… باختصار هذه الشقة مرعبة! 

المشروع

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

ومع ذلك لم يفقد الخبراء الأمل فشمروا عن أكمامهم وتحول المنزل الآن إلى مشروع لا يصدق! 

فقد أعادوا اختراع 180 متر وهي مساحة هذه الشقة وقسموها على النحو التالي: 

1 غرفة معيشة، 1 مطبخ، 4 غرف نوم، 2 حمام، 2 غرف طعام وشرفة، جميع الغرف لها سمة مشتركة هي اللون الأبيض. 

المطبخ

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura مطبخ
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

الآن نحن داخل المطبخ، البساطة والنمط المينيمال يميزه بوضوح وفي الحقيقة ستجدون هذا في جميع غرف المنزل، الإضاءة تغطي جميع الزوايا، الإحساس بوجود مساحة حرة هو أمر رائع وشبابي ففي هذا النمط تأتي الديكورات في مرحلة تالية للجانب العملي، الأمر المضحك في التصميم هي جزيرة المطبخ الموجودة بثلاث مقاعد معدنية ملونة بشكل مختلف تماما! 

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

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غرفة المعيشة

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

من المطبخ نمر من خلال جدار على شكل قوس مثير للإعجاب إلى غرفة المعيشة، توجد على يمين مدخل المنزل، لن نحتاج إلى كثير من الحديث فكل العناصر أصلية ومبتكرة، أريكة طويلة مع أخرى عريضة على الأرض مباشرة بلون أسود تماما خلقت تباين بشكل جيد مع البيئة البيضاء من حولها، حتى الديكورات التي زينت المساحة كانت بسيطة وجميلة.

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura مطبخ
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

غرفة الطعام

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة السفرة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

من المطبخ أيضا توجد فتحة مباشرة على غرفة الطعام جميلة دون وجود أبواب، وهي غرفة بسيطة للغاية ولكنها مميزة أيضا، الطاولة هي عبارة عن لوح من الخشب الطبيعي يرافقها ستة كراسي بيضاء، وجميع أنحاء الغرفة مشرقة باللون الأبيض يتخللها الإضاءة في جميع زواياها، في الحقيقة هي واحدة من أكثر الغرف إشراقا في المنزل مرورا بغرفة المعيشة إلى الشرفة الخارجية. 

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Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة السفرة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

غرفة النوم

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة نوم
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

الحمام

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura حمام
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

هذا هو تصميم الحمام الرئيسي والأكبر في الشقة، إذا كنت تتوقع تصميما فاخرا وحديثا فأنت مخطيء!، فالنمط المختار في الشقة يستخدم كل العناصر بصورتها الأساسية والتقليدية، مكان الاستحمام كبير وواسع ويتناسب مع الجدار الموجود داخله نافذة صغيرة لضمان الحصول على تهوية طبيعية في الحمام، والقوة الحقيقية في نمط التصميم هنا تظهر في هذه الطاولة الخشبية بجانب الحوض! 

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الشرفة

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura بلكونة أو شرفة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

وأخيرا نحن الىن في المساحة الخارجية ونقطة القوة في هذه الشقة وهي: الشرفة! 

تم تغطية الأرضية بألواح الخشب الطبيعية والمتناسقة مع الطاولة الموجودة فوقها بشكل رائع، خصوصا مع هذه الأرجل الأربعة البيضاء المصنوعة أيضا من الخشب مع دعامتين من الحديد للتثبيت، كل العناصر طبيعية وتقليدية مناسبة للنمط. 

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura بلكونة أو شرفة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura بلكونة أو شرفة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura
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