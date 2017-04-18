26 فكرة يمكنك تنفيذها في المساحة أسفل السلم

السلالم الداخلية كما هو معروف هي التي تربط بين أدوار المنزل المختلفة، وفي أغلب الأحوال تكون المساحة أسفل السلم غير مستغلة ومهدرة، من قبل كانت السلالم مقتصرة على وظيفتها للصعود للدور العلوي ومصنوعة من الخشب أو الجرانيت أو الحديد وغيرها من المواد المختلفة.
والآن بالإضافة إلى وظيفتها الجمالية والتقليدية في المنزل، يمكن استغلالها بشكل عملي من خلال وظائف مختلفة لاستغلال المساحة الموجودة أسفل تلك السلالم، وهذا ما سوف نراه معا في هذا الكتاب من خلال 26 فكرة مختلفة تعرض كيفية استغلال واستخدام المساحة الموجودة أسفل السلم بطريقة عملية.
الأرفف البيضاء صممت لكي تناسب تصميم السلم من الأسفل، تصميم عملي ومثير للاهتمام وأصبح متكاملًا مع وجود الإضاءة والأريكة على الجدار.
في هذا السلم الخشبي تم تخصيص مساحة لاستخدامها كمكتب.
على هذا السلم المنحدر توجد مساحة كبيرة تحته، تم تزيينه بأثاث موجود في المدخل لذلك يقوم هنا بعملين، بالتة الألوان المستخدمة هنا متناسقة مع الأزرق الموجود على الدرابزين، وينتهي مع هذا المصباح الرائع ليزين المدخل بالكامل.
كل درجة من درجات هذا السلم مكان يستخدم لوضع الكتب والمجلات، لن تخسر هذه المساحة من المنزل مع وجود سلالم مضاءة جيدا!
ننتقل الآن إلى سلم مضاء جيدا مع درابزين من الحديد المطاوع بأشكال كلاسيكية، اللون المحايد يسود في هذه المساحة التي وجدنا طاولة مناسبة لها بالظبط بهذا الشكل الرائع.
في هذا السلم توجد قاعدة من درجتين إضافيتين استخدما كمجلس مع بعض الوسادات الصغيرة، لا يوجد أفضل من هذه الفكرة في تلك المساحة الصغيرة.
هذه الدرجات المعلّقة تمتد لتكوين أرفف على الجدار، طريقة فريدة لاستغلال المساحة أسفل السلم، والإضاءة المدمجة داخل الدرجات تعزز من الناحية الجمالية والعملية لهذه المساحة.
السلم هنا خفيف وممثبّت عن طريق أعمدة من الحديد مرتفعة للطابق العلوي، وتحته تصميم لرف أنيق مخصص ليكون مساحة للعمل، وكما نلاحظ وجود مواد مختلفة كالحجر والخشب في اندماج مذهل.
السلم ودولاب الملابس في مكان واحد مدمجين معا، وهذا خيار رائع للمساحات الصغيرة حيث لا يوجد مكان مخصص لغرفة الملابس!
على الرغم من أن السلم مصنوع أوله من المعدن، إلا أننا نجد في نهايته درجات خشبية مع خزائن جانبية في تباين ساحر وأنيق من المواد المختلفة، وهذه المساحة التخزينية ليست فقط جميلة بل هي عملية للغاية.
هذا السلم يربط غرفة المعيشة مع الطابق الأوسط أو ما يسمى بالشرفة أو المقصورة، يوجد مكان للتلفزيون أسفل السلم مع مجموعة من الأرفف والخزائن الصغيرة.
جدار من الطوب هو خلفية لهذا السلم الزجاجي الشفاف والرائع، تحته عدد من الصناديق التي تستخدم للتخزين، استخدام الزجاج هنا لخلق تباين واضح مع الطوب.
سلم خشبي في هذه المساحة الخشبية بالكامل من تحته، يوجد أسفله في هذه المساحة طاولة طويلة من الخشب مستخدمة لوضع التلفزيون، يتميز التصميم بالكامل بالبساطة واتباع النمط المينيمال.
الجدار الأحمر يسلط الضوء على السلم، مع وجود الأثاث تحت السلم بأحجام مختلفة وتصميم مينيمال جاء باللون الأبيض المتباين مع الأحمر لون السلم.
سلم بتصميم بسيط وزوايا حادة والمساحة من تحته مستخدمة في وضع التلفزيون.
لدينا مثال آخر على السلم المستخدم للمكتبة، درجات سلم بسيطة وعملية مع الدرابزين المتمثل في الهيكل الصلب الموجود بالجدار.
في هذا المنزل نجد هيكل متعدد الأغراض، الخشب ما يميز هذا التصميم، والذي يتضمن السلم وخزانة الكتب ومنطقة العمل التي تتميز ببعض الخصوصية.
بتصميم عصري ومستقيم في قطعة واحدة يقدم هذا السلم في المساحة الموجودة تحته مساحة مثالية لوضع التلفزيون.
الخشب مادة قيّمة للغاية، والدليل على ذلك هو هذه الصورة للسلم الخشبي مع أبواب دون مقابض وأسطح ملساء من تحتها، الخزان السرية هنا فكرة رائعة للغاية.
سلم آخر بدرجات معلّقة مقابلة لجدار من الطوب وسط الجدار الأبيض، في هذه الحالة يمكنك وضع سريربالكامل في هذه المساحة.
وتظهر لنا الصورة مثالا آخر على كيفية دمج السلم مع منطقة تخزين للملابس والأحذية والاكسسوارات.
السلم الخشبي له نهاية منحنية ودربزين شفاف وعصري، تم استخدام المساحة أدناه لإنشاء قبو صغير مع بار لتناول المشروبات السريعة أو الإفطار.
مساحة مستخدمة لتشمل مكتبا وأرفف.
في هذا المنزل يوجد السلم في المدخل، بهذه الطريقة تم استخدام المساحة أسفله لوضع طاولة صغيرة وكرسي بذراعين.
قاربنا الآن على الانتهاء، ونتركك مع اقتراح مختلف إذا لم يكن لديك مخزن لماذا لا تستفيد من السلم؟ فكرة مثالية إذا كان لديك مخزون من المكونات دائما داخل المنزل.
في منزل بمساحة صغيرة استخدمت المساحة أسفل السلم للمكان للمطبخ، الألوان فاتحة وحيادية ودرجات السلم مفتوحة لتسمح للضوء بدخول المكان بسهولة.
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