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26 فكرة يمكنك تنفيذها في المساحة أسفل السلم

Eman Rifaat Eman Rifaat
WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design غرفة المعيشة White
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السلالم الداخلية كما هو معروف هي التي تربط بين أدوار المنزل المختلفة، وفي أغلب الأحوال تكون المساحة أسفل السلم غير مستغلة ومهدرة، من قبل كانت السلالم مقتصرة على وظيفتها للصعود للدور العلوي ومصنوعة من الخشب أو الجرانيت أو الحديد وغيرها من المواد المختلفة.

والآن بالإضافة إلى وظيفتها الجمالية والتقليدية في المنزل، يمكن استغلالها بشكل عملي من خلال وظائف مختلفة لاستغلال المساحة الموجودة أسفل تلك السلالم، وهذا ما سوف نراه معا في هذا الكتاب من خلال 26 فكرة مختلفة تعرض كيفية استغلال واستخدام المساحة الموجودة أسفل السلم بطريقة عملية. 

1- منطقة للقراءة

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

الأرفف البيضاء صممت لكي تناسب تصميم السلم من الأسفل، تصميم عملي ومثير للاهتمام وأصبح متكاملًا مع وجود الإضاءة والأريكة على الجدار.

2- أين نضع المكتب؟

Loft a Milano; zona Ripa Ticinese, Studio Arch. Matteo Calvi Studio Arch. Matteo Calvi الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Arch. Matteo Calvi

Studio Arch. Matteo Calvi
Studio Arch. Matteo Calvi
Studio Arch. Matteo Calvi

في هذا السلم الخشبي تم تخصيص مساحة لاستخدامها كمكتب.

3- مساحة واسعة تحت السلم

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

على هذا السلم المنحدر توجد مساحة كبيرة تحته، تم تزيينه بأثاث موجود في المدخل لذلك يقوم هنا بعملين، بالتة الألوان المستخدمة هنا متناسقة مع الأزرق الموجود على الدرابزين، وينتهي مع هذا المصباح الرائع ليزين المدخل بالكامل. 

4- سلم خشبي مختلف

Lavori, 3d-arch 3d-arch الممر الحديث، المدخل و الدرج
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

كل درجة من درجات هذا السلم مكان يستخدم لوضع الكتب والمجلات، لن تخسر هذه المساحة من المنزل مع وجود سلالم مضاءة جيدا!

5- زاوية تحت السلم

Homestaged Apartment 01, PLANAIR ® PLANAIR ®
PLANAIR ®

PLANAIR ®
PLANAIR ®
PLANAIR ®

ننتقل الآن إلى سلم مضاء جيدا مع درابزين من الحديد المطاوع بأشكال كلاسيكية، اللون المحايد يسود في هذه المساحة التي وجدنا طاولة مناسبة لها بالظبط بهذا الشكل الرائع.

6- قاعدة للسلم

WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design غرفة المعيشة White
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

في هذا السلم توجد قاعدة من درجتين إضافيتين استخدما كمجلس مع بعض الوسادات الصغيرة، لا يوجد أفضل من هذه الفكرة في تلك المساحة الصغيرة.

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7- رف مع كل درجة

Casa Incorciata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

هذه الدرجات المعلّقة تمتد لتكوين أرفف على الجدار، طريقة فريدة لاستغلال المساحة أسفل السلم، والإضاءة المدمجة داخل الدرجات تعزز من الناحية الجمالية والعملية لهذه المساحة.

8- رف يعمل كطاولة للعمل

Casa in centro storico, Luca Mancini | Architetto Luca Mancini | Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luca Mancini | Architetto

Luca Mancini | Architetto
Luca Mancini | Architetto
Luca Mancini | Architetto

السلم هنا خفيف وممثبّت عن طريق أعمدة من الحديد مرتفعة للطابق العلوي، وتحته تصميم لرف أنيق مخصص ليكون مساحة للعمل، وكما نلاحظ وجود مواد مختلفة كالحجر والخشب في اندماج مذهل. 

9- سلم مع فتحات للملابس

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB الممر الحديث، المدخل و الدرج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

السلم ودولاب الملابس في مكان واحد مدمجين معا، وهذا خيار رائع للمساحات الصغيرة حيث لا يوجد مكان مخصص لغرفة الملابس! 

10- معدن وخشب

Casa CM, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto الغرف
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

على الرغم من أن السلم مصنوع أوله من المعدن، إلا أننا نجد في نهايته درجات خشبية مع خزائن جانبية في تباين ساحر وأنيق من المواد المختلفة، وهذه المساحة التخزينية ليست فقط جميلة بل هي عملية للغاية. 

11- للربط مع الطابق الأوسط

Appartamento B+T, Architetto Beltrame Claudio Architetto Beltrame Claudio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Architetto Beltrame Claudio

Architetto Beltrame Claudio
Architetto Beltrame Claudio
Architetto Beltrame Claudio

هذا السلم يربط غرفة المعيشة مع الطابق الأوسط أو ما يسمى بالشرفة أو المقصورة، يوجد مكان للتلفزيون أسفل السلم مع مجموعة من الأرفف والخزائن الصغيرة.

12- بساطة وشفافية كاملة

Progetto, studio mamo studio mamo الممر الحديث، المدخل و الدرج
studio mamo

Progetto

studio mamo
studio mamo
studio mamo

جدار من الطوب هو خلفية لهذا السلم الزجاجي الشفاف والرائع، تحته عدد من الصناديق التي تستخدم للتخزين، استخدام الزجاج هنا لخلق تباين واضح مع الطوب.

13- تصميم مينيمال

CASA D.T., aDC architetto Davide Conconi aDC architetto Davide Conconi الممر الحديث، المدخل و الدرج
aDC architetto Davide Conconi

aDC architetto Davide Conconi
aDC architetto Davide Conconi
aDC architetto Davide Conconi

سلم خشبي في هذه المساحة الخشبية بالكامل من تحته، يوجد أسفله في هذه المساحة طاولة طويلة من الخشب مستخدمة لوضع التلفزيون، يتميز التصميم بالكامل بالبساطة واتباع النمط المينيمال. 

14- أحمر نابض بالحياة

Crossroads Stair, PIETRO BOLIS, architetto PIETRO BOLIS, architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
PIETRO BOLIS, architetto

PIETRO BOLIS, architetto
PIETRO BOLIS, architetto
PIETRO BOLIS, architetto

الجدار الأحمر يسلط الضوء على السلم، مع وجود الأثاث تحت السلم بأحجام مختلفة وتصميم مينيمال جاء باللون الأبيض المتباين مع الأحمر لون السلم.

15- بسيطة مع تلفزيون من تحتها

VILLA MONOFAMILIARE MOGLIA, CasaAttiva CasaAttiva الممر والمدخل
CasaAttiva

CasaAttiva
CasaAttiva
CasaAttiva

سلم بتصميم بسيط وزوايا حادة والمساحة من تحته مستخدمة في وضع التلفزيون. 

16- المكتبة هي أيضا سلم!

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

لدينا مثال آخر على السلم المستخدم للمكتبة، درجات سلم بسيطة وعملية مع الدرابزين المتمثل في الهيكل الصلب الموجود بالجدار. 

17- كثير من الخشب والأفكار المبتكرة

homify درج
homify

homify
homify
homify

في هذا المنزل نجد هيكل متعدد الأغراض، الخشب ما يميز هذا التصميم، والذي يتضمن السلم وخزانة الكتب ومنطقة العمل التي تتميز ببعض الخصوصية.

18- سلم مستقيم

Casa E | 08023 architects, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Simon Garcia | arqfoto

Casa E | 08023 architects

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

بتصميم عصري ومستقيم في قطعة واحدة يقدم هذا السلم في المساحة الموجودة تحته مساحة مثالية لوضع التلفزيون. 

19- المزيد من الخشب

Vivienda TERCERTERCERA, Estudi Agustí Costa Estudi Agustí Costa الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudi Agustí Costa

Estudi Agustí Costa
Estudi Agustí Costa
Estudi Agustí Costa

الخشب مادة قيّمة للغاية، والدليل على ذلك هو هذه الصورة للسلم الخشبي مع أبواب دون مقابض وأسطح ملساء من تحتها، الخزان السرية هنا فكرة رائعة للغاية. 

20- درجات معلّقة

Apartamento dúplex, Pablo Cousinou Pablo Cousinou الممر الحديث، المدخل و الدرج
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

سلم آخر بدرجات معلّقة مقابلة لجدار من الطوب وسط الجدار الأبيض، في هذه الحالة يمكنك وضع سريربالكامل في هذه المساحة. 

21- سلم وخزانة

PISO SANTPERE47, Miel Arquitectos Miel Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

وتظهر لنا الصورة مثالا آخر على كيفية دمج السلم مع منطقة تخزين للملابس والأحذية والاكسسوارات.

22- بار تحت السلم

decoração despojada, acolhedora de linhas retas, karen feldman arquitetos associados karen feldman arquitetos associados الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب متين Wood effect
karen feldman arquitetos associados

karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados

السلم الخشبي له نهاية منحنية ودربزين شفاف وعصري، تم استخدام المساحة أدناه لإنشاء قبو صغير مع بار لتناول المشروبات السريعة أو الإفطار.

23- منطقة مغلقة تحت السلم

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

مساحة مستخدمة لتشمل مكتبا وأرفف.

24- سلم دخول مع طاولة من تحته

Escalier suspendu, ASCENSO ASCENSO الممر الحديث، المدخل و الدرج
ASCENSO

ASCENSO
ASCENSO
ASCENSO

في هذا المنزل يوجد السلم في المدخل، بهذه الطريقة تم استخدام المساحة أسفله لوضع طاولة صغيرة وكرسي بذراعين.

25- مع خزانة حديثة

Sottoscala a misura, Aguzzoli Arredamenti Aguzzoli Arredamenti الممر الحديث، المدخل و الدرج
Aguzzoli Arredamenti

Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti

قاربنا الآن على الانتهاء، ونتركك مع اقتراح مختلف إذا لم يكن لديك مخزن لماذا لا تستفيد من السلم؟ فكرة مثالية إذا كان لديك مخزون من المكونات دائما داخل المنزل. 

26- مطبخ تحت السلم

Un magazzino trasformato in abitazione stile Loft, maurizioborri maurizioborri
maurizioborri

maurizioborri
maurizioborri
maurizioborri

في منزل بمساحة صغيرة استخدمت المساحة أسفل السلم للمكان للمطبخ، الألوان فاتحة وحيادية ودرجات السلم مفتوحة لتسمح للضوء بدخول المكان بسهولة.

اقرأ أيضا: 20 فكرة رائعة لتزيين المساحة أسفل السلم

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