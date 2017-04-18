26 فكرة يمكنك تنفيذها في المساحة أسفل السلم

السلالم الداخلية كما هو معروف هي التي تربط بين أدوار المنزل المختلفة، وفي أغلب الأحوال تكون المساحة أسفل السلم غير مستغلة ومهدرة، من قبل كانت السلالم مقتصرة على وظيفتها للصعود للدور العلوي ومصنوعة من الخشب أو الجرانيت أو الحديد وغيرها من المواد المختلفة.

والآن بالإضافة إلى وظيفتها الجمالية والتقليدية في المنزل، يمكن استغلالها بشكل عملي من خلال وظائف مختلفة لاستغلال المساحة الموجودة أسفل تلك السلالم، وهذا ما سوف نراه معا في هذا الكتاب من خلال 26 فكرة مختلفة تعرض كيفية استغلال واستخدام المساحة الموجودة أسفل السلم بطريقة عملية.