شقة كلاسيكية تعتمد على المنحنيات والخطوط في تصميمها

نبدأ مع غرفة المعيشة الرائعة الموجودة أمامكم، بتصميم دائري رائع جاءت هذه الغرفة بكل ما فيها، الأريكة دائرية وفي المنتصف طاولة تحمل نفس الشكل ولون الخشب الداكن الكلاسيكي، ويقابلها حائط التلفزيون على جانبيه مصابيح متماثلة بشكل دائري أيضا.

يسيطر اللون البني والبيج على ديكور الغرفة مع الاستعانة بالإضاءة الصفراء التي تفرض نفسها دائما في النمط الكلاسيكي.