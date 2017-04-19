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شقة كلاسيكية تعتمد على المنحنيات والخطوط في تصميمها

Eman Rifaat Eman Rifaat
Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة السفرة
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نأخذكم اليوم في جولة داخل شقة رائعة في تصميمها، ستذهلكم التفاصيل الكامنة في المنحنيات والخطوط المستخدمة في عناصرها المختلفة، وستلاحظون أن بطل هذه الشقة سيكون النجف الموجود في غرفة المعيشة والسفرة والنوم، فهيا بنا! 

غرفة معيشة دائرية

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

نبدأ مع غرفة المعيشة الرائعة الموجودة أمامكم، بتصميم دائري رائع جاءت هذه الغرفة بكل ما فيها، الأريكة دائرية وفي المنتصف طاولة تحمل نفس الشكل ولون الخشب الداكن الكلاسيكي، ويقابلها حائط التلفزيون على جانبيه مصابيح متماثلة بشكل دائري أيضا. 

يسيطر اللون البني والبيج على ديكور الغرفة مع الاستعانة بالإضاءة الصفراء التي تفرض نفسها دائما في النمط الكلاسيكي. 

ديكورات وتفاصيل مذهلة

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

وحينما يتعلق الأمر بالتحدث عن التفاصيل يجب أن نبدأ بهذه النجفة الساحرة التي تقع أعلى غرفة المعيشة متوسطة السقف بشكل أنيق ومثالي يسحر العين بمجرد رؤيتها، كريستال لامع وإضاءة صفراء تظهر بشكل ذهبي لامع مع هذه النجفة، والسقف المعلّق طريقة ممتازة لإظهار جمال وأناقة هذه النجفة. 

أيضا اللوحة على الجدار الجانبي جاءت بألوان جريئة بعيدة عن ألوان التصميم الأصلية فكانت متناقضة بشكل جيد، وحجمها مثالي ومتناسب مع حجم النجفة فمن المهم ان تتناسب أحجام الديكورات المستخدمة مع بعضها ومع قطع الأثاث ومساحة الغرفة أيضا. 

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جلسة جانبية مع المدفأة

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

وعلى الجانب هذا الشيزلونج من الجلد البني الكلاسيكي للحصول على جلسة مريحة وجو من الاسترخاء والهدوء منفردا بنفسك مع مدفأة رائعة كهذه، وستائر منسدلة من حولك لإضاءة هادئة، من منا لا يريد الانتقال إلى هذا المكان على الفور؟! 

فاصل خشبي وأرضية منحنية

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

المنحنيات في كل مكان، الآن نحن في الممر المؤدي إلى الغرف وكما نلاحظ فتصميم أرضية الشقة بالكامل جاءت بهذا الشكل المحتوي على خطوط منحنية باللون البني وسط البلاطات البيج. 

فاصل من الباب المنزلق الخشبي والزجاجي والمستخدم كنيش أيضا طريقة رائعة لإنهاء هذه المساحة وهذا الجزء من المنزل. 

غرفة السفرة البيضاوية

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة السفرة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

طاولة كلاسيكية بسيطة للغاية شكلها بيضاوي باللون البني التقليدي، مع كراسي مريحة من حولها بفرش رمادي فاتح مثالي لهذه المساحة، اما النجف الموجود بالسقف فلا يوجد ما يصفه سوى السحر والجمال، بمنتهي الصراحة أبدع المصمم في اختيار النجف في هذه الشقة! 

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مطبخ عصري ومثالي

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة السفرة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

بخلاف تصميم الشقة فقد جاء المطبخ بتصميم عصري مستخدما نفس الأرضية للحفاظ على التجانس مع باقي الغرف، ولكن الأثاث والخزائن المستخدمة بشكل عصري وانسيابي وبلون بني لامع، يعلوه جرانيت لامع باللون الكريمي يغطي سطح المطبخ بالكامل، مع أجهزة حديثة بشكل كامل من شفاط وموقد كهربي وثلاجة وميكروويف، أيضا الإضاءة ممتازة وتغطي المطبخ بالكامل. 

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غرفة مكتب بخطوط منتظمة

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' مكتب عمل أو دراسة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

جاءت غرفة المكتب مختلفة في خطوطها عن باقي الغرف، فقد كانت خالية من المنحنيات فهي بطبيعتها غرفة رسمية تميل إلى الخطوط المستقيمة المنتظمة، ورق الحائط بخطوط بنية مع كريمي، والأرضية في منتصف الغرفة جاءت على شكل مستطيلات متداخلة باللونين الأبيض والأسود وكان دمج البلاط في المنتصف مع الأرضية الخشب على الطرف الآخر طريقة أنيقة في ديكور أرضية هذه الغرفة. 

غرفة النوم الرئيسية

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة نوم
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

تصميم رومانسي استخدم اللون الوردي في السرير مع بالتة الألوان الفاتحة الرائعة في غرف النوم، الأبيض مع الوردي وسجادة ناعمة على الأرضية اختيارات مثالية لغرفة النوم.

أيضا وكالعادة أبدع المصمم في اختيار النجفة الكريستال اللامعة في هذه الغرفة الأنيقة.

غرفة نوم إضافية

Дизайн пентхауса в Приморском районе, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة نوم
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

وأخيرا مازال هناك متسع من المساحة لتخصيص غرفة نوم إضافية تحمل روح شبابية إلى حد ما، فالديكورات عصرية واللون الأبيض والأسود يميل دائما إلى الغرف الشبابية، مع وجود شاشة تلفزيون على الجدار للحصول على الراحة والترفيه في آن واحد، ومكتب بسيط مع أرفف بيضاء على الجدار الآخر من أجل المذاكرة وساعات العمل.

8 مطابخ صغيرة وساحرة
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