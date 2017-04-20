27 صورة لغرف معيشة رائعة تمتع أعينكم!

النمط العصري في التصميم يحمل الكثير من الأفكار خصوصا عندما نتحدث عن غرفة المعيشة، وفلسفة هذا الاتجاه في التصميم تغير من معتقداتنا حول تصميم غرف المعيشة، فهناك تغييرات تتعلق بقطع الأثاث التي تحمل طابعا خاصا وشخصية فريدة، فالتحدي والمنافسة بين المصممين والمهندسين المعماريين ليس فقط في الغرف التي عليها خلافات كبيرة كالمطبخ والحمام!

تجربة الأشكال والألوان المختلفة في غرفة المعيشة يبقى تحدي قوي، ويدور هذا التحدي حول العناصر الأساسية مثل الأرائك والطاولات وخزائن الكتب، فمثلا شكل الأريكة وحجمها هل يمكن أن تصبح سرير مريح عندما نريد النوم عليها ام أنه أمر مرفوض، وطاولة القهوة هل ستصبح مكانا لتناول الوجبات الساخنة أمام التلفزيون فهي متعة لا مثيل لها!، تصميم الجدار وماذا سنضع عليه هل أرفف أم مكتبة مغلقة أم مكان للاكسسوارات والأغراض الكثيرة، لا يجب أن تفكروا بعد الآن فسوف تأخذون قراركم بعد قراءة هذا المقال!

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