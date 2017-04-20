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27 صورة لغرف معيشة رائعة تمتع أعينكم!

Eman Rifaat Eman Rifaat
LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
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النمط العصري في التصميم يحمل الكثير من الأفكار خصوصا عندما نتحدث عن غرفة المعيشة، وفلسفة هذا الاتجاه في التصميم تغير من معتقداتنا حول تصميم غرف المعيشة، فهناك تغييرات تتعلق بقطع الأثاث التي تحمل طابعا خاصا وشخصية فريدة، فالتحدي والمنافسة بين المصممين والمهندسين المعماريين ليس فقط في الغرف التي عليها خلافات كبيرة كالمطبخ والحمام! 

تجربة الأشكال والألوان المختلفة في غرفة المعيشة يبقى تحدي قوي، ويدور هذا التحدي حول العناصر الأساسية مثل الأرائك والطاولات وخزائن الكتب، فمثلا شكل الأريكة وحجمها هل يمكن أن تصبح سرير مريح عندما نريد النوم عليها ام أنه أمر مرفوض، وطاولة القهوة هل ستصبح مكانا لتناول الوجبات الساخنة أمام التلفزيون فهي متعة لا مثيل لها!، تصميم الجدار وماذا سنضع عليه هل أرفف أم مكتبة مغلقة أم مكان للاكسسوارات والأغراض الكثيرة، لا يجب أن تفكروا بعد الآن فسوف تأخذون قراركم بعد قراءة هذا المقال! 

27 فكرة مختلفة ستعطيكم إلهاما كبيرا، فهيا لنبدأ…

1- حافظ على التوازن، والألوان الدافئة، والفتحات ومنافذ التهوية.

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

2- غرفة معيشة أنيقة وحديثة، مزيج بين العناصر القديمة والعصرية.

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

3- غرفة معيشة راقية ومتطورة وحديثة، مصابيح معلّقة، طاولة قهوة ثلاثية، مع سجادة لارجو.

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

4- الحفاظ على مساحة مفتوحة مع المطبخ، مع أريكة على شكل حرف L

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

5- غرفة معيشة حديثة مع جدار بدرجتين من الألوان.

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

6- تقسيم المساحة بخزانة طويلة باللون الأبيض خلف الأريكة.

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli غرفة المعيشة
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

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7- في مساحة صغيرة مفتوحة، الغرفة في زاوية الجدار.

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

8- الغرفة على مستويين، أريكة كبيرة الحجم ثم تقسيم المساحة بهذا الشكل.

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

9- المطبخ وغرفة المعيشة مقسمة بشكل عصري، أريكة بمقعدين في الغرفة وديكورات مينيمال.

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura غرفة المعيشة
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

10- غرفة المعيشة مع المدخل ومساحة كبيرة من الفراغ.

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

11- غرفة معيشة بسيطة باللون الأبيض مع الخشب.

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

12- غرفة المعيشة في مساحة مفتوحة مع المطبخ وغرفة السفرة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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13- غرفة معيشة حديثة مع المدفأة وديكورات في الفرش والتأثيث.

Lo scrigno dal cuore contemporaneo, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشة
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

14- غرفة معيشة حديثة في شقة بعد التجديد.

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة المعيشة
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

15- غرفة معيشة مودرن مع خطوط كلاسيكية

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti غرفة المعيشة
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

16- الحفاظ على التفاصيل

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch غرفة المعيشة
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

17- غرفة معيشة مع خزانة للكتب خلف الأريكة

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto غرفة المعيشة
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

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18- جلسة بسيطة موجودة في مساحة مفتوحة

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto غرفة المعيشة
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

19- غرفة معيشة مع أريكة في المنتصف مستخدمة لتوزيع وفصل المساحات.

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

20- فتحت على جانبي الشرفة.

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella غرفة المعيشة
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

21- غرفة معيشة حديثة في مساحة واسعة مع المطبخ وأبواب قابلة للطي.

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

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22- غرفة معيشة حديثة مع ألوان متناقضة.

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO per una giovane coppia in città, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti غرفة المعيشة Grey
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

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23- غرفة معيشة بيضاء على النمط المينيمال

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

24- جدار متحرك للفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ

Casa in bifamiliare, Luca Mancini | Architetto Luca Mancini | Architetto غرفة المعيشة
Luca Mancini | Architetto

Luca Mancini | Architetto
Luca Mancini | Architetto
Luca Mancini | Architetto

25- جدار متحرك مخصص لمساحة الموجودة أسفل السلم.

Casa BT.BM, Angeli - Brucoli Architetti Angeli - Brucoli Architetti غرفة المعيشة
Angeli – Brucoli Architetti

Angeli - Brucoli Architetti
Angeli – Brucoli Architetti
Angeli - Brucoli Architetti

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26- غرفة معيضة حديثة مع مدفأة مركزية

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO غرفة المعيشة
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

27- حافظ على الصفاء والإشراق والحميمية في غرفتك…

living Didonè Comacchio Architects غرفة المعيشة
Didonè Comacchio Architects

living

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
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