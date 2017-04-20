شقة بمساحة 90 متر وتكلفة تقدّر بـ 60 ألف يورو

سننتقل في هذا الكتاب إلى شقة في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال من تصميم TIAGO FILIPE SANTOS، بتصميم مينيمال وبسيط للغاية واستخدام مواد تقليدية من الطبيعة وبدون أي تعقيدات استطاع المصمم الإبداع في النتيجة النهائية التي ظهرت بها هذه الشقة المريحة للعين بمجرد أن تراها!

سنرى في جولتنا كيف حقق المصمم التوازن بين الأنماط المختلفة في طريقة التصميم والخامات المستخدمة دون إخلال بأي نمط منهم، فهيا بنا نبدأ الجولة!