شقة بمساحة 90 متر وتكلفة تقدّر بـ 60 ألف يورو

سننتقل في هذا الكتاب إلى شقة في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال من تصميم TIAGO FILIPE SANTOS، بتصميم مينيمال وبسيط للغاية واستخدام مواد تقليدية من الطبيعة وبدون أي تعقيدات استطاع المصمم الإبداع في النتيجة النهائية التي ظهرت بها هذه الشقة المريحة للعين بمجرد أن تراها!
سنرى في جولتنا كيف حقق المصمم التوازن بين الأنماط المختلفة في طريقة التصميم والخامات المستخدمة دون إخلال بأي نمط منهم، فهيا بنا نبدأ الجولة!
كما نرى في بداية جولتنا في صالة المنزل، أرضية مصنوعة من الخشب الطبيعي وممتدة لتصل إلى الشرفة لتعطي شكلا تقليديا للتصميم، مع جدران وسقف مصمت باللون الأبيض وإضاءة على الجدران بطريقة عصرية وبسيطة بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية القادمة من الشرفة والتي تملأ المكان في جميع زواياه بشكل رائع.
مزج رائع بين الخامات التقليدية والطريقة العصرية في استخدامها…
وعند الانتقال إلى المطبخ نجد النمط المينيمال الذي بني عليه تصميم الشقة بالكامل يظهر بوضوح ويتجلى في كل ركن من أركان هذا المطبخ، الأبيض يهيمن على المكان بالكامل فيما عدا الأرضية التي تعد سببا رئيسيا في كسر الملل وتغيير حدة اللون وخلق تباين رائع، حتى الإضاءة الموجودة من المصباح في السقف بسيطة ودافئة ومناسبة للمساحة الصغيرة التي تغطيها.
الإضاءات المتمثلة في المصابيح الموجودة بالغرف والممرات جميعها مذهلة وموظفة بشكل جيد، وهنا يظهر التماثل في كش المصابيح المستخدمة في الممر والمدخل متأثرة بالنمط المينيمال فلا نجد أي تفاصيل من الممكن ان تشتت انتباهك في هذه المساحة.
في جميع الغرف لم يتغير اللون الأبيض، حتى عند استخدام الأثاث، هنا في غرفة النوم مثلا دولاب باللون الأبيض مع الحفاظ على الجدران والسقف بنفس اللون ولا توجد زينة أو ديكورات بلون مختلف.
مع وجود النمط المينيمال والعصري في هذه الشقة كان لا بد أن نجد مثل هذه الحلول التخزينية الذكية، داخل الدولاب نجد رفوف على الباب بالإضافة إلى المكان الرئيسي للتخزين، نلاحظ هنا أن المصمم لم يترك مكانا داخل الخزائن إلا وتم استغلاله بشكل مثالي.
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هذه المرة أمامنا لون جديد في تصميم الحمام، فقد جاء بلاط الجدران باللون الأسود على عكس المعتاد في هذه الشقة، ولكنه كان اختيار مثالي مع الأبيض الموجود في باقي العناصر والخشب في الأرضية، خلق تباينا رائعا وروح جديدة وغير مفتعلة وكان له دور في حدوث توازن داخل التصميم.
من مميزات هذه الشقة وجود تناغم ساحر بين المساحة الخارجية والداخلية للمنزل، فنجد هنا الشرفة مصممة بنفس الطريقة الجدران البيضاء والأرضية الخشبية، فناء صغير منظم ونظيف يصلح للحصول على جلسة عائلية للتمتع بالصحبة أو جلسة فردية للتمتع بالاسترخاء والهدوء، في كل الأحوال هو اختيار مثالي ووجود هذه الشجرة جعلت هذا المكان يبدو كالجزيرة الساحرة!