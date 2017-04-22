10 أفكار رائعة عند تأثيث غرفة النوم

عند تصميم غرفة نوم مثالية يمكنك الرهان على خيارات قوية من الخامات والألوان كما نرى في هذه الصورة، قوة الخشب في هيكل للسرير الذي يمتد ليشمل مساحة كبيرة وجزء من السقف، أريكة من الجلد، والسجاد بخطوط هندسية.