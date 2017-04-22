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10 أفكار رائعة عند تأثيث غرفة النوم

Eman Rifaat Eman Rifaat
UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
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غرفة النوم هي ملجأ للحصول على الراحة والحميمية، لذلك تستحق منا اهتماما خاصا بحثا عن الانسجام والتوازن الذي يخلق هذا المناخ الهاديء والمريح، في هذا الكتاب قمنا بتجميع 10 أفكار مختلفة من خبراء التصميم الداخلي لتزيين وديكور غرفة النوم، فهيا لنبدأ!

1- كلمات كلمات كلمات!

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الرسم والفينيل يمكن استخدامهم على جدران غرفة النوم ببساطة وفاعلية، لإعطاء المساحة الموجودة شخصية مميزة من خلال لمسة حميمة وشخصية، من السهل تنفيذ هذه الفكرة ولكن لها تأثير كبير.

2- المبالغة ليست ممنوعة!

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

المبالغة في التصميم ليست ممنوعة أبدا، المسند الكبير والفخم للسرير وخلفه جدار مزين بورق الحائط، أقمشة فخمة وراقية على السرير والمقاعد المختلفة، مكان للجلوس قرب النافذة الكبيرة، والنتيجة هو تصميم قوي وفخم ويظل مريح ودافيء!

3- يخاطب الشغف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم هي بيئة حميمة وشخصية وتصميم الغرفة يمكن أن يكون مستوحى من مشاعر صاحبها وشغفه كما نرى في هذه الصورة، غرفة النوم عبّرت عن شغف صاحبها القوي بالموسيقى! 

4- إعطاء مساحة للرومانسية

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade جدران
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

إفساح المجال للرومانسية ليست جريمة في حالة غرفة النوم، تصميم لغرفة رقيقة مع ألوان الباستيل والأقمشة الناعمة والشموع والزهور الرقيقة. 

5- جميع ألوانك المفضلة

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

في غرف أخرى من المنزل يمكنك اختيار نغمات محايدة وشكل رسمي، لكن على الأقل في غرفة نومك يمكنك اختيار الألوان الزاهية في الأقمشة والديكورات الملونة والأثاث بألوان زاهية أيضا! 

6- خيارات قوية في الخامات والألوان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عند تصميم غرفة نوم مثالية يمكنك الرهان على خيارات قوية من الخامات والألوان كما نرى في هذه الصورة، قوة الخشب في هيكل للسرير الذي يمتد ليشمل مساحة كبيرة وجزء من السقف، أريكة من الجلد، والسجاد بخطوط هندسية.

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7- الأسود والأبيض

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

الأبيض والأسود زوج كلاسيكي قديم لكنه يقدم إمكانيات وتنوع لا حصر له كما نرى في هذه الحالة، وذلك بفضل مجموعة متنوعة في اختيارات الأقمشة والأشكال والخطوط والأحجام أيضا. 

8- الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL NOWOJORSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

إذا كان حجم الغرفة محدود فعليك باستغلال كل زاوية في المساحة، كما نرى في هذه الصورة السرير لا ينقصه أي شيء وحميمي ودافيء في تصميمه، والإضاءة تملأ الغرفة بشكل جيد للحفاظ على روحها الجميلة دائما. 

9- لا تهرب من الألوان الداكنة!

APARTAMENT - NEPTUN PARK - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

لا ينصح عادة باستخدام الألوان الداكنة وخاصة في غرفة النوم. ولكن يقال أنها تعبّر عن القوة وليس من الجيد الهروب منها، في هذه الحالة الجدار الأسود خفف من حدته الأقمشة الفضية والبيضاء والتي عززت من انتشار الضوء القادم من النافذة فجعل الغرفة أكثر سطوعا.

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10- النمط الاسكندنافي دائمًا فعّال

zaciszne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة نوم
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

التصميمات الاسكندنافية من الممكن ان تجد بها حلولا لكل غرف المنزل حتى في غرفة النوم، في الحقيقة الخطوط البسيطة والألوان الرقيقة مع الأقمشة الناعمةتعمل على خلق توازن بين العملية والحميمية التي يجب أن توجد في غرفة النوم.

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أناقة لمسة الخشب في تصميم منزل مذهل
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