10 أفكار رائعة عند تأثيث غرفة النوم

الرسم والفينيل يمكن استخدامهم على جدران غرفة النوم ببساطة وفاعلية، لإعطاء المساحة الموجودة شخصية مميزة من خلال لمسة حميمة وشخصية، من السهل تنفيذ هذه الفكرة ولكن لها تأثير كبير.
المبالغة في التصميم ليست ممنوعة أبدا، المسند الكبير والفخم للسرير وخلفه جدار مزين بورق الحائط، أقمشة فخمة وراقية على السرير والمقاعد المختلفة، مكان للجلوس قرب النافذة الكبيرة، والنتيجة هو تصميم قوي وفخم ويظل مريح ودافيء!
غرفة النوم هي بيئة حميمة وشخصية وتصميم الغرفة يمكن أن يكون مستوحى من مشاعر صاحبها وشغفه كما نرى في هذه الصورة، غرفة النوم عبّرت عن شغف صاحبها القوي بالموسيقى!
إفساح المجال للرومانسية ليست جريمة في حالة غرفة النوم، تصميم لغرفة رقيقة مع ألوان الباستيل والأقمشة الناعمة والشموع والزهور الرقيقة.
في غرف أخرى من المنزل يمكنك اختيار نغمات محايدة وشكل رسمي، لكن على الأقل في غرفة نومك يمكنك اختيار الألوان الزاهية في الأقمشة والديكورات الملونة والأثاث بألوان زاهية أيضا!
عند تصميم غرفة نوم مثالية يمكنك الرهان على خيارات قوية من الخامات والألوان كما نرى في هذه الصورة، قوة الخشب في هيكل للسرير الذي يمتد ليشمل مساحة كبيرة وجزء من السقف، أريكة من الجلد، والسجاد بخطوط هندسية.
الأبيض والأسود زوج كلاسيكي قديم لكنه يقدم إمكانيات وتنوع لا حصر له كما نرى في هذه الحالة، وذلك بفضل مجموعة متنوعة في اختيارات الأقمشة والأشكال والخطوط والأحجام أيضا.
إذا كان حجم الغرفة محدود فعليك باستغلال كل زاوية في المساحة، كما نرى في هذه الصورة السرير لا ينقصه أي شيء وحميمي ودافيء في تصميمه، والإضاءة تملأ الغرفة بشكل جيد للحفاظ على روحها الجميلة دائما.
لا ينصح عادة باستخدام الألوان الداكنة وخاصة في غرفة النوم. ولكن يقال أنها تعبّر عن القوة وليس من الجيد الهروب منها، في هذه الحالة الجدار الأسود خفف من حدته الأقمشة الفضية والبيضاء والتي عززت من انتشار الضوء القادم من النافذة فجعل الغرفة أكثر سطوعا.
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التصميمات الاسكندنافية من الممكن ان تجد بها حلولا لكل غرف المنزل حتى في غرفة النوم، في الحقيقة الخطوط البسيطة والألوان الرقيقة مع الأقمشة الناعمةتعمل على خلق توازن بين العملية والحميمية التي يجب أن توجد في غرفة النوم.
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