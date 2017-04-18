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20 نصيحة قبل عرض منزلك للبيع

Heba khlili Heba khlili
HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
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تريد بيع منزلك بطريقة سريعة؟ تريد أن تبيعه بسعر يناسبك؟ اذُا هذا المقال لك. تخيل نفسك مكان الشاري كيف تفضل أن يكون شكل البيت المعروض للبيع، خالي الأثاث أو غير نظيف، بالطبع لا، لأنه بالعادة المنازل الفارغة تعطي شعور منزعج وكئيب وهذا قد ينفر الشاري منه، وهذا بالضبط ما تريد تجنبه في منزل معروض للبيع. عندما تعرض منزلك طريقة بسيطة مع بعض المفروشات فأنك على الأقل تعطي الشاري أولا شعور بالأمان وثانيا تعطي فكرة ولو أوليه عن طريقة توزيع الأثاث.

اذاً أول خطوة هي أن تضع مكانك مكان الشاري وباقي النصائح والخطوات في بقية المقال، تابع معنا وستجد الأفكار المناسبة.

1- قم بإصلاح العيوب

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

هذه الخطوة قد تكلفك القليل من المال ولكنها ستعدو عليك بالنفع وستجعلك المنزل يظهر بشكل جديد. قم بطلاء المنزل بأكمله بلون فاتح ليعطي بهجة للمنزل والاهم أن تقوم بإصلاح العيوب أو الشقوق الموجودة في الجدران، كما يفضل التأكيد من سلامة وصلاحية العناصر الثابتة في المنزل مثل الأبواب والشبابيك.

2- قلل من الأثاث

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

نعم أنت تريد أن تعطي فكرة للشاري على كيفية توزيع الأثاث ولكنك أيضا لا تريد أن تُظهر المنزل بمساحة صغيرة، لذا من المفضل ترك بعض قطع الأثاث الكبيرة وبعدد قليل حتى يشعر الشاري بالارتياح.

3- كيف تعرض غرفة المعيشة؟

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

خطوة لن تكلفك الكثير وستجلب لك المزيد من الشراءين، قم بفرض غرفة المعيشة ببعض قطع الأثاث الأساسية، بهذا لن تتركها فارغة حزينة وستعطي شعور بالحياة للغرفة.

4- اعطي فكرة عن توزيع الأثاث

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لتزيد من فرصة البيع، قم بعرض قطع الأثاث الأساسية في الغرفة مثل الكنبة ومسند القدم، مع السجادة، وطاولة السفرة وكراسيها، بهذه الطريقة تساعد الشاري على تصور أماكن الأثاث حتى لو كان لديه أفكار أخرى حول توزيع الأثاث.

5- إصلاح المصابيح

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

من الخطوات المهمة والتي تساهم بشكل كبير في إظهار المنزل بطريقة دائفة هي الإضاءة المناسبة قم بإصلاح المصابيح المعطلة، لأن الإضاءة تساعد في رؤية المنزل بوضوح وتعطي شعور بأنه حيوي وليس منزل مهجور.

6- اعرض الأثاث المفيد

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

عرضك للكنب أو لطاولة السفرة يساهم ليس فقط بإعطاء فكرة عن توزيع الأثاث بل أيضا يعطي فطرة عن تعدد الإمكانيات، فهنا الدمج بين غرفة المعيشة وطاولة السفرة مهم في المساحات الصغيرة، وبهذا أنت تظهر الإمكانيات المتاحة في المنزل.

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7- أضف بعض الديكورات البسيطة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لا مانع من ترك بعض اللمسات الديكورية، فقط لإعطاء البهجة والحياة للمنزل ككل، ولكن يفضل إزالة أي متعلقات شخصية كالصور أو الكتب.

8- بعض الاكسسوارات والشموع ستزيد من الجمالية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة المعيشة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

9- تصوير لقطات مناسبة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

في حال أردت أن تعرض منزلك للبيع واردت نشر بعض الصور، قم بالتقاط الصور الذي تظهر الزوايا الخفية والتي تعطي الشاري صورة حقيقية عن طريقة توزع الغرف في المنزل.

10- لا تعرض مطبخك بهذا الشكل…

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

11- بل بهذا الشكل

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لاحظ الفرق بين الصورة السابقة وهذه الصورة ستجد فرق كبير باستخدام عدد قليل من الأثاث البسيط. طاولة طعام بكرسيين مع خزانة لمواد المطبخ والجزء الذي قد لا تعيره أهمية هي الستارة، فلا تنسى تركيبها.

12- لقطة تصويرية تظهر الاندماج بين المطبخ وغرفة المعيشة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

13- انتبه لنظافة هذا الجزء من المطبخ

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

السيراميك الأبيض الموجود على الجدران في بعض الأحيان تتسخ زواياه وأطرافه بلون غامق، لذا انتبه لنظافتها خاصة أنها في المطبخ حتى لا تعطي شعور بالاشمئزاز.

14- لا يمنع باتأكيد من بعض الإكسسوارات المناسبة للمطبخ

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager مطبخ
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

15- لا تترك شرفتك كئيبة، فهي الملاذ الوحيد الخارجي للمنزل

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager بلكونة أو شرفة
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

16- اجعلها حيوية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager بيت زجاجي
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لا تستهين بها مهما كانت مساحتها صغيرة، فقط ببعض قطع الأثاث تحولت إلى شرفة حيوية ومنعشة. طاولة دائرية صغيرة بكرسي، والأهم الحوض النباتي الذي اظهر استمرارية الحياة وعدم الإهمال في رعاية النباتات.

17- هل تعجبك غرفة النوم بهذه الطريقة؟ انتبه من طريقة العرض الخالية الأثاث

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

18- نعم الان هي غرفة نوم حقيقية!

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

سرير بمفارش نظيفة وستارة وإضاءة على جانبي السرير، تظهر للشاري مدى اهتمام صاحب المنزل بمنزله وستشجعه على الشراء. 

19- من الجميل ان تعطي لمسة لطيفة ببعض الإكسسوارات وإطارات الصور الفارغة والوسائد بعدة احجام

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

لقطة تصويرية فريدة من نوعها تظهر تفاصيل بسيطة ولكن قوية

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager غرفة نوم
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

20- أثث الحمام بتفاصيل بسيطة

HOME STAGING_Caramello, Michela Galletti Architetto e Home Stager Michela Galletti Architetto e Home Stager حمام
Michela Galletti Architetto e Home Stager

Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager
Michela Galletti Architetto e Home Stager

الحمام هو المكان الأكثر حساسية من ناحية النظافة، لذلك احر على إظهاره بطريقة نظيفة وأنيقة ببعض الأثاث البسيط. ستارة الحمام، بعض المناشف وشموع معطرة وصابونه على المغسلة، مع الانتباه إلى إزالة كل مستلزمات الحمام الشخصية.

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