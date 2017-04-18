20 نصيحة قبل عرض منزلك للبيع

تريد بيع منزلك بطريقة سريعة؟ تريد أن تبيعه بسعر يناسبك؟ اذُا هذا المقال لك. تخيل نفسك مكان الشاري كيف تفضل أن يكون شكل البيت المعروض للبيع، خالي الأثاث أو غير نظيف، بالطبع لا، لأنه بالعادة المنازل الفارغة تعطي شعور منزعج وكئيب وهذا قد ينفر الشاري منه، وهذا بالضبط ما تريد تجنبه في منزل معروض للبيع. عندما تعرض منزلك طريقة بسيطة مع بعض المفروشات فأنك على الأقل تعطي الشاري أولا شعور بالأمان وثانيا تعطي فكرة ولو أوليه عن طريقة توزيع الأثاث.

اذاً أول خطوة هي أن تضع مكانك مكان الشاري وباقي النصائح والخطوات في بقية المقال، تابع معنا وستجد الأفكار المناسبة.