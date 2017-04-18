20 نصيحة قبل عرض منزلك للبيع

تريد بيع منزلك بطريقة سريعة؟ تريد أن تبيعه بسعر يناسبك؟ اذُا هذا المقال لك. تخيل نفسك مكان الشاري كيف تفضل أن يكون شكل البيت المعروض للبيع، خالي الأثاث أو غير نظيف، بالطبع لا، لأنه بالعادة المنازل الفارغة تعطي شعور منزعج وكئيب وهذا قد ينفر الشاري منه، وهذا بالضبط ما تريد تجنبه في منزل معروض للبيع. عندما تعرض منزلك طريقة بسيطة مع بعض المفروشات فأنك على الأقل تعطي الشاري أولا شعور بالأمان وثانيا تعطي فكرة ولو أوليه عن طريقة توزيع الأثاث.
اذاً أول خطوة هي أن تضع مكانك مكان الشاري وباقي النصائح والخطوات في بقية المقال، تابع معنا وستجد الأفكار المناسبة.
هذه الخطوة قد تكلفك القليل من المال ولكنها ستعدو عليك بالنفع وستجعلك المنزل يظهر بشكل جديد. قم بطلاء المنزل بأكمله بلون فاتح ليعطي بهجة للمنزل والاهم أن تقوم بإصلاح العيوب أو الشقوق الموجودة في الجدران، كما يفضل التأكيد من سلامة وصلاحية العناصر الثابتة في المنزل مثل الأبواب والشبابيك.
نعم أنت تريد أن تعطي فكرة للشاري على كيفية توزيع الأثاث ولكنك أيضا لا تريد أن تُظهر المنزل بمساحة صغيرة، لذا من المفضل ترك بعض قطع الأثاث الكبيرة وبعدد قليل حتى يشعر الشاري بالارتياح.
خطوة لن تكلفك الكثير وستجلب لك المزيد من الشراءين، قم بفرض غرفة المعيشة ببعض قطع الأثاث الأساسية، بهذا لن تتركها فارغة حزينة وستعطي شعور بالحياة للغرفة.
لتزيد من فرصة البيع، قم بعرض قطع الأثاث الأساسية في الغرفة مثل الكنبة ومسند القدم، مع السجادة، وطاولة السفرة وكراسيها، بهذه الطريقة تساعد الشاري على تصور أماكن الأثاث حتى لو كان لديه أفكار أخرى حول توزيع الأثاث.
من الخطوات المهمة والتي تساهم بشكل كبير في إظهار المنزل بطريقة دائفة هي الإضاءة المناسبة قم بإصلاح المصابيح المعطلة، لأن الإضاءة تساعد في رؤية المنزل بوضوح وتعطي شعور بأنه حيوي وليس منزل مهجور.
عرضك للكنب أو لطاولة السفرة يساهم ليس فقط بإعطاء فكرة عن توزيع الأثاث بل أيضا يعطي فطرة عن تعدد الإمكانيات، فهنا الدمج بين غرفة المعيشة وطاولة السفرة مهم في المساحات الصغيرة، وبهذا أنت تظهر الإمكانيات المتاحة في المنزل.
لا مانع من ترك بعض اللمسات الديكورية، فقط لإعطاء البهجة والحياة للمنزل ككل، ولكن يفضل إزالة أي متعلقات شخصية كالصور أو الكتب.
في حال أردت أن تعرض منزلك للبيع واردت نشر بعض الصور، قم بالتقاط الصور الذي تظهر الزوايا الخفية والتي تعطي الشاري صورة حقيقية عن طريقة توزع الغرف في المنزل.
لاحظ الفرق بين الصورة السابقة وهذه الصورة ستجد فرق كبير باستخدام عدد قليل من الأثاث البسيط. طاولة طعام بكرسيين مع خزانة لمواد المطبخ والجزء الذي قد لا تعيره أهمية هي الستارة، فلا تنسى تركيبها.
السيراميك الأبيض الموجود على الجدران في بعض الأحيان تتسخ زواياه وأطرافه بلون غامق، لذا انتبه لنظافتها خاصة أنها في المطبخ حتى لا تعطي شعور بالاشمئزاز.
لا تستهين بها مهما كانت مساحتها صغيرة، فقط ببعض قطع الأثاث تحولت إلى شرفة حيوية ومنعشة. طاولة دائرية صغيرة بكرسي، والأهم الحوض النباتي الذي اظهر استمرارية الحياة وعدم الإهمال في رعاية النباتات.
سرير بمفارش نظيفة وستارة وإضاءة على جانبي السرير، تظهر للشاري مدى اهتمام صاحب المنزل بمنزله وستشجعه على الشراء.
الحمام هو المكان الأكثر حساسية من ناحية النظافة، لذلك احر على إظهاره بطريقة نظيفة وأنيقة ببعض الأثاث البسيط. ستارة الحمام، بعض المناشف وشموع معطرة وصابونه على المغسلة، مع الانتباه إلى إزالة كل مستلزمات الحمام الشخصية.
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