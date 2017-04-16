13 تصاميم لحمامات صغيرة ذات طرز مختلفة

دائماً ما نحمل هم تصميم المساحات الصغيرة حيث أنها تحتاج للتخطيط والتفكير للحصول على أفضل وأكثر التصاميم عملية ليكون تصميماً مريحاً وعملياً. أحد أكثر المساحات المهملة من حيث التصميم الديكوري هو الحمام. في الحمام الصغير كل شبر يمكنه أن يصنع فرق في التصميم فالتقسيم والترتيب بإمكانه تحويل حمامك الصغير.

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