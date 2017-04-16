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13 تصاميم لحمامات صغيرة ذات طرز مختلفة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify BathroomSinks
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دائماً ما نحمل هم تصميم المساحات الصغيرة حيث أنها تحتاج للتخطيط والتفكير للحصول على أفضل وأكثر التصاميم عملية ليكون تصميماً مريحاً وعملياً. أحد أكثر المساحات المهملة من حيث التصميم الديكوري هو الحمام. في الحمام الصغير كل شبر يمكنه أن يصنع فرق في التصميم فالتقسيم والترتيب بإمكانه تحويل حمامك الصغير.

هل تريد أفكار لتصميم حمامك الصغير؟ تابع مقال اليوم.

1.تصاميم مزهرة

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

باختيار تصاميم أنيقة لحوائط الحمام سواء كانت بلاطات سيراميكية أو ورق حائط سيظهر حمامك بشكل رائع ومتميز.

2.الإضاءة هي أفضل وسيلة لجعل الفراغ يبدو أكبر

homify BathroomSinks
homify

homify
homify
homify

بتكسية كل الأركان باستخدام خامات فاتحة اللون سوف تحصل على ضوء أقوى واتساع للفراعات الصغيرة.

3.الإهتمام بالتفاصيل

Квартира в стиле лофт, ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ حمام
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

أنظر للتفاصيل في هذا الحمام، فقد تم تكسية جزء منه ببلاطات ملونة مع وجود سلم تم إستغلاله ليكون حامل للمناشف.

4.كل هذا في حمام صغير

Bathroom, Kate Harris Interior Design Kate Harris Interior Design حمام
Kate Harris Interior Design

Bathroom

Kate Harris Interior Design
Kate Harris Interior Design
Kate Harris Interior Design

في هذا الحمام الصغير كان من الممكن وضع حوض الإستحمام بشكل قطري وأنيق.

5.بلاطات ملونة

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP حمام
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

في هذا المثال نلاحظ أن الحمام تم غمره باللون الأصفر المشرق ليعطي للفراغ انتعاش.

6.خشب في الحمام

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture حمام
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

هنا تم استخدام خامة الخشب للحصول على جو دافئ وخاصة مع الحائط السبورة للحصول على بعض من الإبداع مع وضع لمسات جمالية.

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7.مرآة تضاعف المساحة

Einfamilienhaus Neubau, schulz.rooms schulz.rooms حمام
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

الإبداع ليس له حدود، ففي هذا التصميم قامت المرآة بعمل تأثيرات رائعة في الحمام. فتم عملها بعرض الحائط لتضاعف المساحة كما أنها كانت وسيلة ممتازة لزيادة العامل الجمالي.

8.طراز رومانسي

Projekt 48 _ łazienka na piętrze, k.halemska k.halemska حمام
k.halemska

k.halemska
k.halemska
k.halemska

في هذا التصميم تم إضافة بلاطت ذات نقشات مميزة بالإضافة لمزيج رائع من الخامات مثل الخشب والرخام مع كرسي من الحديد الفرفرجية والذي يكمل المظهر الجمالي الرائع للحمام.

9.اكسر القواعد

viola, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

القواعد موجودة ليتم كسرها للحصول على تصميم فني ومتميز. فلما لا نعطي الألوان الداكنة حقها لتكون مزينة للحمامات الصغيرة أيضاً؟ إذا قمت بتصميم الحمام بشكل صحيح يمكنك عمل ما تشاء بعد ذلك!

10.تصميم ذو شخصية

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко حمام
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في المساحات الصغيرة يكون من الصعب إظهار شخصياتنا من خلال التصاميم ولكن هذا التصميم أظهر بعض الخصائص المذهلة مثل تكسية أحد الحوائط بالحجارة واستخدام طاقم حمام متميز وبألوان غير معتادة، أيضاً المرآة ذات تصميم أنيق مع وجود وحدتي إضاءة جانبية لها يكمل رونقها وشخصيتها الفريدة.

11.وحدة أرفف من الأرض للسقف

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

تحتاج الحمامات للوحدات التخزينية لمنع الفوضى ولتوفير مكان لوضع المستحضرات والمساحيق، ولذلك فمن المهم وضع هذه المساحة في الحسبان وتخطيط كيفية تنفيذها وخاصة في حالة الحمامات الصغيرة.

12.إضاءة مودرن ومتألقة

APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA حمام
A MARCENARIA

A MARCENARIA
A MARCENARIA
A MARCENARIA

موديل الإضاءة المستخدمة يجب أن يناسب الموضة الحديثة. ففي هذا المثال فإن وحدة الإضاءة تتسلط على الأرفف العائمة لتعطئ أجواء مميزة.

13.المرايا مع الألوان الفاتحة

homify حمام Grey
homify

homify
homify
homify

بمزج جميع العناصر المذكورة ستحصل على بيئة نظيفة ومتناغمة بالإضافة لكونها متسعة كمل نرى في هذا المثال.

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