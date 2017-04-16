13 تصاميم لحمامات صغيرة ذات طرز مختلفة

دائماً ما نحمل هم تصميم المساحات الصغيرة حيث أنها تحتاج للتخطيط والتفكير للحصول على أفضل وأكثر التصاميم عملية ليكون تصميماً مريحاً وعملياً. أحد أكثر المساحات المهملة من حيث التصميم الديكوري هو الحمام. في الحمام الصغير كل شبر يمكنه أن يصنع فرق في التصميم فالتقسيم والترتيب بإمكانه تحويل حمامك الصغير.
هل تريد أفكار لتصميم حمامك الصغير؟ تابع مقال اليوم.
باختيار تصاميم أنيقة لحوائط الحمام سواء كانت بلاطات سيراميكية أو ورق حائط سيظهر حمامك بشكل رائع ومتميز.
بتكسية كل الأركان باستخدام خامات فاتحة اللون سوف تحصل على ضوء أقوى واتساع للفراعات الصغيرة.
أنظر للتفاصيل في هذا الحمام، فقد تم تكسية جزء منه ببلاطات ملونة مع وجود سلم تم إستغلاله ليكون حامل للمناشف.
في هذا الحمام الصغير كان من الممكن وضع حوض الإستحمام بشكل قطري وأنيق.
في هذا المثال نلاحظ أن الحمام تم غمره باللون الأصفر المشرق ليعطي للفراغ انتعاش.
هنا تم استخدام خامة الخشب للحصول على جو دافئ وخاصة مع الحائط السبورة للحصول على بعض من الإبداع مع وضع لمسات جمالية.
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الإبداع ليس له حدود، ففي هذا التصميم قامت المرآة بعمل تأثيرات رائعة في الحمام. فتم عملها بعرض الحائط لتضاعف المساحة كما أنها كانت وسيلة ممتازة لزيادة العامل الجمالي.
في هذا التصميم تم إضافة بلاطت ذات نقشات مميزة بالإضافة لمزيج رائع من الخامات مثل الخشب والرخام مع كرسي من الحديد الفرفرجية والذي يكمل المظهر الجمالي الرائع للحمام.
القواعد موجودة ليتم كسرها للحصول على تصميم فني ومتميز. فلما لا نعطي الألوان الداكنة حقها لتكون مزينة للحمامات الصغيرة أيضاً؟ إذا قمت بتصميم الحمام بشكل صحيح يمكنك عمل ما تشاء بعد ذلك!
في المساحات الصغيرة يكون من الصعب إظهار شخصياتنا من خلال التصاميم ولكن هذا التصميم أظهر بعض الخصائص المذهلة مثل تكسية أحد الحوائط بالحجارة واستخدام طاقم حمام متميز وبألوان غير معتادة، أيضاً المرآة ذات تصميم أنيق مع وجود وحدتي إضاءة جانبية لها يكمل رونقها وشخصيتها الفريدة.
تحتاج الحمامات للوحدات التخزينية لمنع الفوضى ولتوفير مكان لوضع المستحضرات والمساحيق، ولذلك فمن المهم وضع هذه المساحة في الحسبان وتخطيط كيفية تنفيذها وخاصة في حالة الحمامات الصغيرة.
موديل الإضاءة المستخدمة يجب أن يناسب الموضة الحديثة. ففي هذا المثال فإن وحدة الإضاءة تتسلط على الأرفف العائمة لتعطئ أجواء مميزة.