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شقة مميزة على مساحة 110 متر مربع

آية منير آية منير
Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Beige
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كل منا يحلم بتصميم شقته بشكل رائع ومميز وفي حدود إمكانيته، وكما تعودنا من هوميفاي هو تقديم كل ما هو جديد ومناسب لاحتيجاتنا وطموحاتنا، اليوم مع نموذج مميز لشقة حديثة صُممت على مساحة 110 متر مربع، جمع فيها الخبراء والمصممون مجموعة من الأفكار المميزة والرائعة تحمل في تفاصيلها عناوين للبساطة والجمال والتى قد تناسب منزلك بالتأكيد، في جولة سريعة بين أركانها سنتنقل اليوم معا ..

غرفة معيشة .. غاية في البساطة ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Beige
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

كلوحة فنية يأتي تصميم غرفة المعيشة، اختار المصمم باليتة ألوان من درجات البني مع لمسة من الفيروزي الجرئ مع لمسات ثابتة من الأبيض،أريكة رئيسية وسجادة أنيقة وحائط للتلفاز بتصميم مبتكر، وستلاحظ أيضا الإضاءة الطبيعية المشرقة من خلال نافذة كبيرة وستائر شفافة سمحت للضوء بالانتشار بشكل رائع داخل أركان الغرفة ..

نظرة عامة من جهة أخرى ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Blue
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

من جهة أخرى نكتشف أن فراغ الاستقبال جاء مشتركا بين مطبخ ومعيشة وركن طعام، ومرتب بشكل جيد جدا حيث عوامل الاتصال الناجح توفرت بالتأكيد إلى جانب مسارات حركة مريحة ومنظمة، ستلاخظ تصميم السقف جاء هادئا وبسيطا ومتوازنا ..

مطبخ حديث ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores مطبخ
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

مطبخ على الطراز الحديث باللون الأبيض ولمسة رائعة من المعدن اللامع، مفتوحا على فراغ المعيشة ومضاء بشكل رائع ..

بار أنيق وعملي ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores مطبخ
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

اختار المصمم طريقة اتصال المطبخ مع باقي المنزل على هيئة بار أنيق وعملي، مقسم لجزأين الأول خاص بالمطبخ ومزود بحوض لغسيل الأواني، والثاني يُستخدم كطاولة عام بسيطة مزودة بمقاهد عملية بنقوش رائعة ..

ركن للطعام مميز وبسيط ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

يأتي الركن الأكثر أناقة وفخامة في المنزل ككل، وهو غرفة السفرة والتى تألقت بتصميم رائع ومميز، مشرق باللون الأبيض وبلمسات من الخشب، نجفة أنيقة تترك لمسة مميزة للتصميم جنبا إلى جنب مع الزهور الرائعة التى زُينت بها طاولة الطعام..

استغلال أمثل ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores قبو النبيذ
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

في الجهة الأخرى للمنزل، ركن أكثر خصوصية لتتوفر مساحة خاصة بأهل البيت يستطيعون قضاء وقت ممتع وهادئ دون القلق من زيارة ضيوف مفاجئة، وقام المصمم باستغلال كل ركن في المنزل بطريقة ذكية حتى أنه أضافة ثلاجة صغيرة أسف وحدة تخزين رائعة جاءت كنيش متطور ..

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ركن عائلي ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores قبو النبيذ
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

اعتمد المصمم على نفس الألوان المستخدمة في غرفة المعيشة الرئيسية وقام بتركارها في ركن عائلي هادئ وصغير ولكن بترتيب مختلف ..

حمام فندقي ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores حمام
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

الحمام هو عنوان الراحة لأي منزل، فإذا كان تصميمه مميز وبسيط ومريح ويساعد على الاسترخاء، كان المنزل أكثر راحة لمستخدمينه، وهنا قام المصمم باختيار ألوان محايدة وإضاءة مميزة ومرايا كبيرة وزهور أنيقة ليكتمل المشهد وكل سُبل الراحة في فراغ واحد ..

غرفة نوم رئيسية ..

Projeto CV, Juliana Agner Arquitetura e Interiores Juliana Agner Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores
Juliana Agner Arquitetura e Interiores

على نمط الفنادق تأتي غرفة النوم بشكل عملي وأنيق وقمة في البساطة والهدوء، خاصة في اختيار الألوان والعناصر، لنجد في النهاية تصميم يناسب كل الأذواق ..

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