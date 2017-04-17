شقة مميزة على مساحة 110 متر مربع

كل منا يحلم بتصميم شقته بشكل رائع ومميز وفي حدود إمكانيته، وكما تعودنا من هوميفاي هو تقديم كل ما هو جديد ومناسب لاحتيجاتنا وطموحاتنا، اليوم مع نموذج مميز لشقة حديثة صُممت على مساحة 110 متر مربع، جمع فيها الخبراء والمصممون مجموعة من الأفكار المميزة والرائعة تحمل في تفاصيلها عناوين للبساطة والجمال والتى قد تناسب منزلك بالتأكيد، في جولة سريعة بين أركانها سنتنقل اليوم معا ..