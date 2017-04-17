شقة مميزة على مساحة 110 متر مربع

كل منا يحلم بتصميم شقته بشكل رائع ومميز وفي حدود إمكانيته، وكما تعودنا من هوميفاي هو تقديم كل ما هو جديد ومناسب لاحتيجاتنا وطموحاتنا، اليوم مع نموذج مميز لشقة حديثة صُممت على مساحة 110 متر مربع، جمع فيها الخبراء والمصممون مجموعة من الأفكار المميزة والرائعة تحمل في تفاصيلها عناوين للبساطة والجمال والتى قد تناسب منزلك بالتأكيد، في جولة سريعة بين أركانها سنتنقل اليوم معا ..
كلوحة فنية يأتي تصميم غرفة المعيشة، اختار المصمم باليتة ألوان من درجات البني مع لمسة من الفيروزي الجرئ مع لمسات ثابتة من الأبيض،أريكة رئيسية وسجادة أنيقة وحائط للتلفاز بتصميم مبتكر، وستلاحظ أيضا الإضاءة الطبيعية المشرقة من خلال نافذة كبيرة وستائر شفافة سمحت للضوء بالانتشار بشكل رائع داخل أركان الغرفة ..
مطبخ على الطراز الحديث باللون الأبيض ولمسة رائعة من المعدن اللامع، مفتوحا على فراغ المعيشة ومضاء بشكل رائع ..
اختار المصمم طريقة اتصال المطبخ مع باقي المنزل على هيئة بار أنيق وعملي، مقسم لجزأين الأول خاص بالمطبخ ومزود بحوض لغسيل الأواني، والثاني يُستخدم كطاولة عام بسيطة مزودة بمقاهد عملية بنقوش رائعة ..
يأتي الركن الأكثر أناقة وفخامة في المنزل ككل، وهو غرفة السفرة والتى تألقت بتصميم رائع ومميز، مشرق باللون الأبيض وبلمسات من الخشب، نجفة أنيقة تترك لمسة مميزة للتصميم جنبا إلى جنب مع الزهور الرائعة التى زُينت بها طاولة الطعام..
في الجهة الأخرى للمنزل، ركن أكثر خصوصية لتتوفر مساحة خاصة بأهل البيت يستطيعون قضاء وقت ممتع وهادئ دون القلق من زيارة ضيوف مفاجئة، وقام المصمم باستغلال كل ركن في المنزل بطريقة ذكية حتى أنه أضافة ثلاجة صغيرة أسف وحدة تخزين رائعة جاءت كنيش متطور ..
اعتمد المصمم على نفس الألوان المستخدمة في غرفة المعيشة الرئيسية وقام بتركارها في ركن عائلي هادئ وصغير ولكن بترتيب مختلف ..
الحمام هو عنوان الراحة لأي منزل، فإذا كان تصميمه مميز وبسيط ومريح ويساعد على الاسترخاء، كان المنزل أكثر راحة لمستخدمينه، وهنا قام المصمم باختيار ألوان محايدة وإضاءة مميزة ومرايا كبيرة وزهور أنيقة ليكتمل المشهد وكل سُبل الراحة في فراغ واحد ..
على نمط الفنادق تأتي غرفة النوم بشكل عملي وأنيق وقمة في البساطة والهدوء، خاصة في اختيار الألوان والعناصر، لنجد في النهاية تصميم يناسب كل الأذواق ..
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