8 قطع أثاث مميزة من أيكيا تناسب منزلك

أيكيا هي شركة أثاث عالمية تقدم لك كل ما هو جديد، الكثير منا يسمع عنها ولكن يخض تجربة شراء أثاث منها، لذا اليوم هوميفاي تقدم إليكم هذا المفال المميز الذي يجمع لك 8 قطع من اجمل ما قد تجده بين منتجات أيكيا مع مجموعة من النصائح لتنجح في مهمة شراء مميزة.. وبأقل التكاليف وبميزانية محدودة، لتجعل أثاث منزلك اكثر فعالية واستخدام ..
كرسي poäng هو من أكثر قطع الأثاث انتشارا في كتالوج أيكيا والأكثر مبيعا في منتجاتها، صُمم بذكاء ليناسب عدة فراغات كالمعيشة والنوم ، لذا فإذا قررت الاستعانة به في غرفة نومك مثلا، فعليك استخدام أقمشة مخالفة لغطاء السرير..
الأريكة Klippna من اكثر المنتجات مبيعا أيضا، حيث أنها تتميز بخطوط مميزة وعملية في الاستخدام وألوان رائعة في الوسادات الصغيرة، ستلاحظ تصميم مبتكر لأرجل الأريكة غير دارج حيث جاءت كضلع رئيسي يساعد على ثبات وقوة تحمل أكبر..
ارفف Lack ذات تصميم حديث وأنيق ومتألق، تتناسب مع العديد من الانماط ولها شعبية وتتفاوت درجات الإقبال على طلبها ، قد تنجح في استغلالها بالشكل الأمثل لسبب واحد وهو سهولة استخدامها بشكل عملي وناجح دون إضاعتها في تنظيم أشياء غير مرغوب فيها..
يمكنك استخدام قطع الأثاث التى جاءت من منتجات أيكيا، بشكل مختلف وجديد فقط قم بطلائها وإعادة استخدام بشكل مختلف تماما عما سبق..
أيكيا تقدم سرير كبير بتصميم مختلف، وهو ما تتميز بها أيكيا عن غيرها حيث يتوافر بها أثاث مناسب لاحتياجاتنا بمختلف المقاسات والأنماط لتلبية احتياجات كل المستخدمين..
إن كنت ترغب في شراء أثاث من أيكيا، عليك التخلص مما يعيقك في ذلك وشراء ما تحتاجه فقط، حيث أنه قادر على تحويل مسار اهتماماتك وإضافة مثلا مجموعة من الأرفف العملية او أريكة مختلفة ذات خزانة على هيئة أدراج فقط امتلك القدرة على التغيير واختيار ما هو جديد..
تتميز أيكيا بأفكار أثاث مبتكرة تساعدك على تنظيم أفضل لمنزلك، لذا فدائما حاول أن تبحث عن هذه العناصر أثناء شرائك من أيكيا، لتجد كل ما هو مبتكر كادراج مقسمة بشكل ذكي لتخزين أغراضك الصغيرة والحفاظ عليها ..
ستجد كل ما تحتاجه بداخل أيكيا بالتأكيد، حيث هناك كل احتياجات من أصغر عنصر لأكبرهم على الإطلاق، والأقل استخداما والأكثرها، فمثلا ستجد مثل المكتبات Kallax بتصميماتها المختلفة .. سواء كانت أرفف عملية أو وحدات تخزين مغلقة ..
يمكنك قراءة .. ديكورات شقة صغيرة تجعلها حلم كل عائلة