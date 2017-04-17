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8 قطع أثاث مميزة من أيكيا تناسب منزلك

آية منير آية منير
Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Living roomAccessories & decoration
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أيكيا هي شركة أثاث عالمية تقدم لك كل ما هو جديد، الكثير منا يسمع عنها ولكن يخض تجربة شراء أثاث منها، لذا اليوم هوميفاي تقدم إليكم هذا المفال المميز الذي يجمع لك 8 قطع من اجمل ما قد تجده بين منتجات أيكيا مع مجموعة من النصائح لتنجح في مهمة شراء مميزة.. وبأقل التكاليف وبميزانية محدودة، لتجعل أثاث منزلك اكثر فعالية واستخدام ..

1. كرسي poäng ..

Интерьер с мебелью из IKEA., Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. غرفة نوم
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

كرسي poäng هو من أكثر قطع الأثاث انتشارا في كتالوج أيكيا والأكثر مبيعا في منتجاتها، صُمم بذكاء ليناسب عدة فراغات كالمعيشة والنوم ، لذا فإذا قررت الاستعانة به في غرفة نومك مثلا، فعليك استخدام أقمشة مخالفة لغطاء السرير..

2. الأريكة Klippna

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Living roomAccessories & decoration
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

الأريكة Klippna من اكثر المنتجات مبيعا أيضا، حيث أنها تتميز بخطوط مميزة وعملية في الاستخدام وألوان رائعة في الوسادات الصغيرة، ستلاحظ تصميم مبتكر لأرجل الأريكة غير دارج حيث جاءت كضلع رئيسي يساعد على ثبات وقوة تحمل أكبر.. 

3. أرفف Lack ..

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion مكتب عمل أو دراسة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

ارفف Lack ذات تصميم حديث وأنيق ومتألق، تتناسب مع العديد من الانماط ولها شعبية وتتفاوت درجات الإقبال على طلبها ، قد تنجح في استغلالها بالشكل الأمثل لسبب واحد وهو سهولة استخدامها بشكل عملي وناجح دون إضاعتها في تنظيم أشياء غير مرغوب فيها..

4. إعادة تدوير..

SiSi dąb natur, Swarzędz Home Swarzędz Home Living roomSide tables & trays خشب
Swarzędz Home

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

يمكنك استخدام قطع الأثاث التى جاءت من منتجات أيكيا، بشكل مختلف وجديد فقط قم بطلائها وإعادة استخدام بشكل مختلف تماما عما سبق..

5. أيكيا .. تقدم سرير كبير..

Apartamento em São Bento, Interiores com alma Interiores com alma غرفة نوم
Interiores com alma

Interiores com alma
Interiores com alma
Interiores com alma

أيكيا تقدم سرير كبير بتصميم مختلف، وهو ما تتميز بها أيكيا عن غيرها حيث يتوافر بها أثاث مناسب لاحتياجاتنا بمختلف المقاسات والأنماط لتلبية احتياجات كل المستخدمين..

6. على ذوقك الخاص ..

Quarto Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة نوم
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

إن كنت ترغب في شراء أثاث من أيكيا، عليك التخلص مما يعيقك في ذلك وشراء ما تحتاجه فقط، حيث أنه قادر على تحويل مسار اهتماماتك وإضافة مثلا مجموعة من الأرفف العملية او أريكة مختلفة ذات خزانة على هيئة أدراج فقط امتلك القدرة على التغيير واختيار ما هو جديد..

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7. أفكار مبتكرة..

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

تتميز أيكيا بأفكار أثاث مبتكرة تساعدك على تنظيم أفضل لمنزلك، لذا فدائما حاول أن تبحث عن هذه العناصر أثناء شرائك من أيكيا، لتجد كل ما هو مبتكر كادراج مقسمة بشكل ذكي لتخزين أغراضك الصغيرة والحفاظ عليها ..

8. مكتبات أنيقة..

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

ستجد كل ما تحتاجه بداخل أيكيا بالتأكيد، حيث هناك كل احتياجات من أصغر عنصر لأكبرهم على الإطلاق، والأقل استخداما والأكثرها، فمثلا ستجد مثل المكتبات Kallax  بتصميماتها المختلفة .. سواء كانت أرفف عملية أو وحدات تخزين مغلقة ..

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