8 أفكار رائعة لحمام راقي يليق بمنزلك

جميعنا بحاجة لتحقيق الأحلام الخاصة بمنازلنا، فهي رغبة ملحة دائما وتدفعنا للبحث عن كل ما هو جديد، ولكن ما يميز عالم الديكور هو أن لكل تصميم سمة ولمسة مختلفة ومميزة، اليوم سنخوض معا رحلة رائعة في عالم الديكور الخاص بالحمامات فقط، ولنجد أفكار مبتكرة ومميزة لتصميم حمام منزلك راقي ومميز ويليق بك ويعكس ذوق الخاص، وأجمل ما يميز هذه الأفكار هي قلة التكلفة وسهولة التنفيذ وتلبية الاحتياجات ومناسبة الذوق العام .. بالتأكيد ستجد ما تبحث عنه اليوم ..
على عكس ما نعتقد جميعا، أن الفخامة تحتاج لتفاصيل ووحدات ديكورية ثقيلة وذات تكلفة عالية، فقد أتى هذا التصميم ليؤكد عكس ذلك، وأن الفخامة قد تُصنع من البساطة دون جهد مضاعف أو تكلفة عالية ..
لا تتردد في إضافة وحدات نباتية وزهور أنيقة في حمامك فهي قادرة على صنع فارق واضح بحمامك وتترك تأثير جذاب وملفت للانتباه..
استخدم كل عناصر حمامك كقطع ديكورية حتى المناشف، فذلك قد يتيح لك الفرصة في الابداع وإضافة الكثير من الجمال، فيمكنك مثلا تنسيق ألوانه مع لمسة مختلفة في الديكور نفسه، أو ترتيبها بشكل مبتكر يلفت الأنظار ..
وحدات التخزين الخاصة بالأحواض لها فائدة وظيفية معروفة ولكن هي أيضا تمتلك جانب جمالي خاص بها، فكلما كانت تتمتع بتصميم خاص ومبتكر ومميز أضافت للحمام جمال وروعة ..
وحدات الإضاءة أصبحت متعددة الأشكال والألوان وطرق التشغيل، لذا فالفرصة أمامك لتضيف لحمامك وحدة فنية وديكورية مميزة ليكتمل ديكور حمامك بها ..
الأثاث الصحي تطور كثير في الأونة الأخيرة، وأصبحت الاختيارات مختلفة ومتعددة وبتصميمات مبتكرة وحديثة وتناسب جميع الأذواق..
لا تتردد في اختيار لمسة من ألوان جريئة غير معتادة لحمامك، فهذا قد يغير كل الحسابات والموازيين ويجعل من حمامك تصميم مختلف وبدون جهد او تكلفة ..
إن كان حمامك ذو تصميم هندسي مختلف كسقف أو جدران مائلة، لم يعد ذلك أزمة بل أصبحت ميزة في حمامك تستطيع استغلالها لتُضيف لحمامك فتحات إضاءة وتهوية مميزة، أو ابتكار استخدام لزوايا جديدة بداخل كمامك تجعله متفرد ونادر ..
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