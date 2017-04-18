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8 أفكار رائعة لحمام راقي يليق بمنزلك

آية منير آية منير
Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
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جميعنا بحاجة لتحقيق الأحلام الخاصة بمنازلنا، فهي رغبة ملحة دائما وتدفعنا للبحث عن كل ما هو جديد، ولكن ما يميز عالم الديكور هو أن لكل تصميم سمة ولمسة مختلفة ومميزة، اليوم سنخوض معا رحلة رائعة في عالم الديكور الخاص بالحمامات فقط، ولنجد أفكار مبتكرة ومميزة لتصميم حمام منزلك راقي ومميز ويليق بك ويعكس ذوق الخاص، وأجمل ما يميز هذه الأفكار هي قلة التكلفة وسهولة التنفيذ وتلبية الاحتياجات ومناسبة الذوق العام .. بالتأكيد ستجد ما تبحث عنه اليوم ..

1. الفخامة قد تُصنع من البساطة أيضا ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

على عكس ما نعتقد جميعا، أن الفخامة تحتاج لتفاصيل ووحدات ديكورية ثقيلة وذات تكلفة عالية، فقد أتى هذا التصميم ليؤكد عكس ذلك، وأن الفخامة قد تُصنع من البساطة دون جهد مضاعف أو تكلفة عالية ..

2. نباتات رائعة تثزين حمامك ..

homify
homify

homify
homify
homify

لا تتردد في إضافة وحدات نباتية وزهور أنيقة في حمامك فهي قادرة على صنع فارق واضح بحمامك وتترك تأثير جذاب وملفت للانتباه..

3. المناشف كقطع ديكورية ..

homify
homify

homify
homify
homify

استخدم كل عناصر حمامك كقطع ديكورية حتى المناشف، فذلك قد يتيح لك الفرصة في الابداع وإضافة الكثير من الجمال، فيمكنك مثلا تنسيق ألوانه مع لمسة مختلفة في الديكور نفسه، أو ترتيبها بشكل مبتكر يلفت الأنظار ..

4. وحدة تخزين ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وحدات التخزين الخاصة بالأحواض لها فائدة وظيفية معروفة ولكن هي أيضا تمتلك جانب جمالي خاص بها، فكلما كانت تتمتع بتصميم خاص ومبتكر ومميز أضافت للحمام جمال وروعة ..

5. إضاءة مختلفة ..

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

وحدات الإضاءة أصبحت متعددة الأشكال والألوان وطرق التشغيل، لذا فالفرصة أمامك لتضيف لحمامك وحدة فنية وديكورية مميزة ليكتمل ديكور حمامك بها ..

6. قطغ أثاث ذات تصميم مختلف ..

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

الأثاث الصحي تطور كثير في الأونة الأخيرة، وأصبحت الاختيارات مختلفة ومتعددة وبتصميمات مبتكرة وحديثة وتناسب جميع الأذواق..

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7. قليل من الألوان الجريئة ..

DOM W MAGADALENCE, INSPACE INSPACE حمام
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

لا تتردد في اختيار لمسة من ألوان جريئة غير معتادة لحمامك، فهذا قد يغير كل الحسابات والموازيين ويجعل من حمامك تصميم مختلف وبدون جهد او تكلفة ..

8. سقف مائل ..

odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz حمام
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

إن كان حمامك ذو تصميم هندسي مختلف كسقف أو جدران مائلة، لم يعد ذلك أزمة بل أصبحت ميزة في حمامك تستطيع استغلالها لتُضيف لحمامك فتحات إضاءة وتهوية مميزة، أو ابتكار استخدام لزوايا جديدة بداخل كمامك تجعله متفرد ونادر ..

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