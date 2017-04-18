ديكورات عصرية لشقة عائلية حديثة

سنسافر اليوم إلى احدى جزر جورجية الجنوبية و سنتعرف هناك على منزل أنيق للمصممة المعمارية Juliana Agner التي قامت بتصميم المنزل بكل تفاصيله الراقية. ستلاحظ في هذا المنزل الألوان الهادئة من البيج والأزرق، ومع صغر مساحة المنزل إلا أنك ستعشر أن المنزل كامل متكامل بسبب أسلوب التداخل بين الغرف الأساسية وهي المطبخ وغرفة السفرة مع غرفة المعيشة. كما سنلاحظ الاختلافات بين تلك الغرف وغرف النوم والحمام.

لن أُطيل عليك عزيزي القارئ لنتابع سويا بقية تفاصيل تصميم هذا المنزل الجميل.