ديكورات عصرية لشقة عائلية حديثة

سنسافر اليوم إلى احدى جزر جورجية الجنوبية و سنتعرف هناك على منزل أنيق للمصممة المعمارية Juliana Agner التي قامت بتصميم المنزل بكل تفاصيله الراقية. ستلاحظ في هذا المنزل الألوان الهادئة من البيج والأزرق، ومع صغر مساحة المنزل إلا أنك ستعشر أن المنزل كامل متكامل بسبب أسلوب التداخل بين الغرف الأساسية وهي المطبخ وغرفة السفرة مع غرفة المعيشة. كما سنلاحظ الاختلافات بين تلك الغرف وغرف النوم والحمام.
لن أُطيل عليك عزيزي القارئ لنتابع سويا بقية تفاصيل تصميم هذا المنزل الجميل.
تصميم بغاية البساطة والأناقة. اللون الأبيض المطفي هو اللون السائد للجدران والأرضية الرخامية، وأيضا للكنب، ولكسر البياض المشع، استخدمت المصممة اللون الأزرق بتدرجاته المختلفة، ووزعته على كامل أجزاء الغرفة بتفاصيل صغيرة: الوسائد واللوحة الجدارية التي وكأنها صورة للسماء، وبعض الاكسسوارات على طاولة المنتصف. وبالطبع لا يخلو منزل أنيق من ستائر أنيق وبلون ازرف فاتح.
التصميم الدائري بحد ذاته تصميم ذكي لأنه يوفر مساحة وأيضا هو اكثر فخامة من التصميم المستطيل أو المربع، ويتسع لعدد اكبر أيضا. طاولة من الرخام بلون لؤلؤي جذاب محاطة بكراسي من القماش بلون بيج، مع قطعة ديكور وحيدة وقوية التأثير، الصحن بلون التيركواز في منتصف الطاولة.
عزيزي القارئ أصبحت الأن خبير في أمور التصميم، كيف ترى هذا الجدار بلون النسكافيه؟ هل ماذا يوجد خلف هذا الجدار؟ هل لاحظت إضاءته؟
اترك تعليقك في قسم التعليقات
في هذا المطبخ، خزائن بيضاء مع لمسات من الخشب على الجدار، ومصابيح سقفيه بلون ابيض لتزيد من إشراق المطبخ وهو شيء مهم في المطبخ. تصميم المطبخ بشكل حرف
L فعال ويضمن الراحة والأداء الوظيفي المتكامل.
على الطرف القصير لحرف
L يوجد الفرن والغاز ومساحة لتحضير الطعام، لذلك استغلت مصممة الديكور الجزء الطويل للمطبخ ليس فقط لوضع المجلى بل أيضا لتثبيت طاولة خشبية على نفس الطول بارتفاع اقل لجعلها بار للمطبخ لتناول وجبات طعام سريعة أو لشرب قهوة الصباح. انظروا إلى التصميم الأنيق للبار، المفرش الأصفر مع كامل أدوات الطعام.
اللمسات الديكورية في المطبخ تعطي شعور مريح وتجعل إعداد الطعام وتحضيره عملية اكثر متعه. لاحظ معي جمالية الأحواض النباتية الصغيرة بلون ابيض على الرفوف، مع بعض الاكسسورات بلون ذهبي، والأجمل هو طريقة توجيه الإضاءة على تلك اللمسات الفنية.
هذه لقطة تصويرية ممتازة تعطيك فكرة عن طريقة تداخل الغرف الأساسية في المساحة الاجتماعية تلك التي تشمل غرف المعيشة والمطبخ مع طاولة الطعام. عنوانها الأناقة والرقي.
الجواب توجد غرفة النوم خلف ذاك الجدار المزخرف في غرفة الطعام. غرفة تشبه غرف الفنادق الفخمة، سرير عالي بمفارش بلون وردي وأبيض لطيف. لاحظ معي المرآة العملاقة بعرض الحائط خلف السرير، يتوسطها مسند السرير المنجد من الجلد بلون كريمي. لعبت المرآة دور مهم في إعطاء مساحة اكبر للغرفة. إضاءة على جانبي السرير بتصميم كلاسيكي معاصر.
غرفة نوم شبابية وأكثر حداثة. اللون الداكن لغرف النوم يساعد على الاسترخاء. تميزت هذه الغرفة بعدة تفاصيل ملفتة للنظر، المصباح المعدني، واللوحات الفنية، وخزانة المرايا، مع تخصيص جزء في زاوية الغرفة للمكتب.
هكذا نوع من الغرف الإضافية، لها عدة استخدامات للقراءة أو للاسترخاء، وليس للنوم، ولتبادل الاحاديث الخاصة مع الأصدقاء والعائلة، لذلك نلاحظ الدمج بين التصميم الهادئ والتصميم المنعش الذي يجعلك تشعر بالراحة والهدوء وبنفس الوقت أنت بكامل نشاطك وحيويتك. الوان مفرحة للوسائد والخزنة الصغيرة، مع كنبة مريحة، بالإضافة لبعض اللوحات الفنية على الجدار.
بالطبع بالأبيض الأنيق، بجدران موزاييك بين الأبيض والبني الفاتح، أعطت لمسة ريفية خفيفة. أحواض المغسلة بالأبيض بتصميم مريح وواسع، يتوسط المغسلتين وردة بلون أبيض مع نوعين من العطور وهو امر مهم في الحمامات. مرآة بعرض الحائط لزيادة المساحة والإضاءة. مكان الاستحمام عبارة عن صندوق زجاجي واسع ومزود بحد ذاته برف داخلي لوضع مستلزمات النظافة الشخصية.
أقرأ أيضا شقة مودرن ذات ديكورات معاصرة