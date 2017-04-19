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8 مطابخ صغيرة وساحرة

Heba khlili Heba khlili
Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
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هل تواجه مشكلة في تصميم مطبخك الصغير؟ هل تحتاج إلى لمسة مميزة؟ لا تقلق، لقد وجدت المقال المناسب! في مقال اليوم نشاركك بمجموعة متنوعة من المطابخ، لها قاسم مشترك، وهو المساحة الصغيرة. في هذا المقال تجد العديد من الحلول، من استخدام المساحة الصغيرة، والتنظيم، والوظائف، حيث كل شيء يتناسب مع الطبخ!

تابع معنا 8 نماذج لمطابخ صغيرة واستمتع بطبخ اشهى الماكولات.

1. الانصهار بين الخشب والأبيض اللون

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo KitchenCabinets & shelves
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

من الممكن تماما أن تختار الخشب الداكن للمطبخ في مساحة محددة، ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يكون على النقيض مع الضوء على الجدران، أي الحرص على تفاوت الإضاءة. وإلا سيبدو المطبخ قاسي المظهر، وبالتالي مساحة أصغر. لاحظ هنا تم طلاء الجدران باللون الأبيض، واسطح العمل بالمرمر الناعم والجدران بالسيراميك البيج.

2. مساحة من التناقضات

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

مرة أخرى مثال على مطبخ صغير، حيث ترى تناقضات الألوان، والانصهار بين الأسود والأبيض. وبطبيعة الحال، الإضاءة هي مفتاح التناقض.
هذا المطبخ على شكل حرف U، بطاولة مستطيلة وكراسي تكفي لأربعة أشخاص. التنظيم والاختيار الصحيح لنموذج المطبخ يساعدك في استغلال مساحة المطبخ كاملة، حتى عندما تكون المساحة محدودة.

3. المطبخ الصغير، وبعد؟

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لديك مطبخ صغير؟ وتجد صعوبة في عملية تحضير وإعداد الطعام والطهي؟ الحل بسيط، الشيء المهم هو الحفاظ على المطبخ جذاب وعملي ومرتب دائما، وحاول أن تجد لكل قطعة في المطبخ مكان خاص بها وأن لا تكثر من الأدوات غير الضرورية، لان عملية الطبخ بدون أن تشعر بالراحة لن يجعلك تستمتع ولن تكون وجبات شهية كالمعتاد.

4. العملي والوظيفي

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 مطبخ
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

دعونا ننظر إلى الجانب المشرق من مطبخ صغير – يكون كل شيء في متناول اليد! لا تحتاج للتحرك يسار ويمين، لإزالة هذا أو ذلك المكون. ننصحك بالحفاظ الدائم على النظام والنظافة، لأن المساحة الصغيرة قد تبدو فوضوية بشكل اسرع. استخدم الرفوف، وصناديق وغيرها من الحيل لتحقيق الاستفادة القصوى من المطبخ الخاص بك.

5. مع بار لمطبخ جذاب

Cocina MInimalista , Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

واحدة من الحلول التي يمكنك أن تأخذها بالاعتبار إذا كان لديك مطبخ صغير، هو فتح المطبخ على غرفة المعيشة. وبهذه الطريقة سوف تكسب مساحة وإضاءة أكثر. أفضل طريقة لتصميم مطبخ مفتوح، هو أن تنشأ بار المطبخ، والذي سيكون الحاجز الفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة.

6. تفاصيل صفراء

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

في المطبخ حيث يسود الأبيض في مطبخ صغير يمكنك إضافة بعض التفاصيل الزخرفية بلون اصفر جذاب. ستعطي مطبخك شخصية وتجعله ديناميكي الهيئة.

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7. المطبخ الضيق

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

المطابخ الضيقة هي المطابخ الأكثر شيوعا بين الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في شقة. ومع ذلك، لم يفقد المطبخ الأسلوب ولا الناحية العملية. المطبخ أعلاه يوضح ذلك تماما. التصميم الجميل الذي يمكن تصميمه في مساحة ضيقة، باختيار الأثاث البسيط، ومراعاة نوع  الإضاءة و لا تنسى مزيج من الألوان الخفيفة.

8. البلاط الملفت

Apartamento Copan, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ MDF Grey
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

اذا أردت أن تعطي مطبخك لمسة مميزة، وأن تخلق خداع بصري، وتعطي شعور بأن المساحة أكبر مما تبدو عليه، استخدم هذا النوع من البلاط كما في الصورة، مع أنماط هندسية وظلال مختلفة (الأسود والأبيض والرمادي)، مع بعض التفاصيل الأخرى الملونة كالمصباح وبار المطبخ بالأحمر.

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