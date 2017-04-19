8 مطابخ صغيرة وساحرة

هل تواجه مشكلة في تصميم مطبخك الصغير؟ هل تحتاج إلى لمسة مميزة؟ لا تقلق، لقد وجدت المقال المناسب! في مقال اليوم نشاركك بمجموعة متنوعة من المطابخ، لها قاسم مشترك، وهو المساحة الصغيرة. في هذا المقال تجد العديد من الحلول، من استخدام المساحة الصغيرة، والتنظيم، والوظائف، حيث كل شيء يتناسب مع الطبخ!
تابع معنا 8 نماذج لمطابخ صغيرة واستمتع بطبخ اشهى الماكولات.
من الممكن تماما أن تختار الخشب الداكن للمطبخ في مساحة محددة، ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يكون على النقيض مع الضوء على الجدران، أي الحرص على تفاوت الإضاءة. وإلا سيبدو المطبخ قاسي المظهر، وبالتالي مساحة أصغر. لاحظ هنا تم طلاء الجدران باللون الأبيض، واسطح العمل بالمرمر الناعم والجدران بالسيراميك البيج.
مرة أخرى مثال على مطبخ صغير، حيث ترى تناقضات الألوان، والانصهار بين الأسود والأبيض. وبطبيعة الحال، الإضاءة هي مفتاح التناقض.
هذا المطبخ على شكل حرف U، بطاولة مستطيلة وكراسي تكفي لأربعة أشخاص. التنظيم والاختيار الصحيح لنموذج المطبخ يساعدك في استغلال مساحة المطبخ كاملة، حتى عندما تكون المساحة محدودة.
لديك مطبخ صغير؟ وتجد صعوبة في عملية تحضير وإعداد الطعام والطهي؟ الحل بسيط، الشيء المهم هو الحفاظ على المطبخ جذاب وعملي ومرتب دائما، وحاول أن تجد لكل قطعة في المطبخ مكان خاص بها وأن لا تكثر من الأدوات غير الضرورية، لان عملية الطبخ بدون أن تشعر بالراحة لن يجعلك تستمتع ولن تكون وجبات شهية كالمعتاد.
دعونا ننظر إلى الجانب المشرق من مطبخ صغير – يكون كل شيء في متناول اليد! لا تحتاج للتحرك يسار ويمين، لإزالة هذا أو ذلك المكون. ننصحك بالحفاظ الدائم على النظام والنظافة، لأن المساحة الصغيرة قد تبدو فوضوية بشكل اسرع. استخدم الرفوف، وصناديق وغيرها من الحيل لتحقيق الاستفادة القصوى من المطبخ الخاص بك.
واحدة من الحلول التي يمكنك أن تأخذها بالاعتبار إذا كان لديك مطبخ صغير، هو فتح المطبخ على غرفة المعيشة. وبهذه الطريقة سوف تكسب مساحة وإضاءة أكثر. أفضل طريقة لتصميم مطبخ مفتوح، هو أن تنشأ بار المطبخ، والذي سيكون الحاجز الفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة.
في المطبخ حيث يسود الأبيض في مطبخ صغير يمكنك إضافة بعض التفاصيل الزخرفية بلون اصفر جذاب. ستعطي مطبخك شخصية وتجعله ديناميكي الهيئة.
المطابخ الضيقة هي المطابخ الأكثر شيوعا بين الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في شقة. ومع ذلك، لم يفقد المطبخ الأسلوب ولا الناحية العملية. المطبخ أعلاه يوضح ذلك تماما. التصميم الجميل الذي يمكن تصميمه في مساحة ضيقة، باختيار الأثاث البسيط، ومراعاة نوع الإضاءة و لا تنسى مزيج من الألوان الخفيفة.
اذا أردت أن تعطي مطبخك لمسة مميزة، وأن تخلق خداع بصري، وتعطي شعور بأن المساحة أكبر مما تبدو عليه، استخدم هذا النوع من البلاط كما في الصورة، مع أنماط هندسية وظلال مختلفة (الأسود والأبيض والرمادي)، مع بعض التفاصيل الأخرى الملونة كالمصباح وبار المطبخ بالأحمر.
أقرأ أيضا 10 تصميمات ملهمة لأسطح العمل في المطبخ