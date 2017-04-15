أمِّن غرف أطفالك بـ7 أفكار بسيطة

تصميم غرف الأطفال يجب أن يكون متميز بالألوان وذو تصميم مبهج لهم ليجعلهم يشعورون أنهم في مملكتهم الخاصة، كما يجب أن يكون أيضاً آمن بحيث يسمح للطفل أن يلعب في غرفته بالساعات بدون القلق عليه من أي شئ فلا يجب أن نترك أي اسطح حادة ولا وسيلة للصعود إلى أجزاء عالية أياً كان سن الطفل فهو لديه حب الاستطلاع والفضول وسيود حرية التجربة والاكتشاف، فلكي نترك لهم العنان للاستمتاع بدون القلق عليهم في غرفهم يجب أن نراعي بعض النقاط لتوفير الأمان في غرفهم…
لا يوجد طفل لا يحب النوافذ، ففيها يمكنهم مراقبة الشوارع، الأشجار الطيور والحيوانات التي قد تمر في الخارج. كما يمكن للطفل أن يرى السماء والسحاب وروعتها ولكن الأطفال في سن صغيرة قد يفكر في مطاردة الطائر أو الفراشة، ولا يدرك أنه من الخطأ فتح النافذة أو تسلقها ولذلك يجب علينا تأمينها بغلقها جيداً بمقابض تأمين الأطفال أو مفاتيح حيث أن المقابض الأصلية قد تكون سهلة الفتح للطفل.
لتجنب الإنزلاق والإصابات من السقوط على الأرض يمكنك وضع سجادة ناعمة، كثيفة وثابتة أو ذات طبقة إضافية من الفوم أو الاسفنج ليكون مقاوم للصدمات وليحمي أطفالنا من السقوط.
مهما نمنع الأطفال أو نحذرهم فإن الخزانات العليا والأثاث تظل وسيلة للاستكشاف وأحياناً قد يستغلوها للصعود إلى أماكن عالية. ولذلك فيجب غلق الخزانات باحكام لمنع أن تكون سلاح ذو حدين وأن تضرالأطفال، كما يجب تثبيتها في الحائط حتى لا تتعرض للسقوط.
لا تضع ألعابهم في الخزانات العالية حتى لا يكون هناك دافع لهم للصعود للحصول عليها، فقم بوضع أشيائهم ولعبهم في خزانات سفلية بالإضافة للأشياء الثقيلة لتجنب أن تسقط عليهم.
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لتجنب لعب الأطفال بالأدراج والتي ربما قد تؤدي إلى إصابات في أصابعهم أو ايديهم فقم بغلق الأدراج بإحكام باستخدام المفاتيح والتي لا يمكن فتحها إلا بواسطة الكبار وحينها يمكن للصغار أيضاً فتحها وغلقها كتدريب ولكن تحت اشراف الكبار.
معظم أثاث المنزل يكون له حواف حادة مثل الطاولات أو الكراسي أو الأسرة، ولكن هذه الحواف قد تكون مهددة لسلامة طفلك فهو غالباً ما يلعب ويتحرك بحرية في أرجاء الغرفة.
يمكنك تجنب وجود أي حواف حادة في غرفة الطفل ولكن هذا قد يكون غير معقول، فإذا وجدت بعض الحواف الحادة فقم بتغطيتها بحامي الحواف والتي ستجده في محلات الخاصة بالأطفال والذي يأتي من خامة بلاستيكية أو من مواد لدنة مثل الفوم ليكون رقيق وضد أي صدمات.
يجب أن نحرص على تأمين مقابس الكهرباء في غرف الأطفال بالإضافة لباقي أجزاء المنزل لحماية الأطفال من أي خطر قد يحدث لهم بسبب الكهرباء.