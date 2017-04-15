أمِّن غرف أطفالك بـ7 أفكار بسيطة

مهما نمنع الأطفال أو نحذرهم فإن الخزانات العليا والأثاث تظل وسيلة للاستكشاف وأحياناً قد يستغلوها للصعود إلى أماكن عالية. ولذلك فيجب غلق الخزانات باحكام لمنع أن تكون سلاح ذو حدين وأن تضرالأطفال، كما يجب تثبيتها في الحائط حتى لا تتعرض للسقوط.

لا تضع ألعابهم في الخزانات العالية حتى لا يكون هناك دافع لهم للصعود للحصول عليها، فقم بوضع أشيائهم ولعبهم في خزانات سفلية بالإضافة للأشياء الثقيلة لتجنب أن تسقط عليهم.

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