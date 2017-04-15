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أمِّن غرف أطفالك بـ7 أفكار بسيطة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Naturell, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة الاطفال Blue
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تصميم غرف الأطفال يجب أن يكون متميز بالألوان وذو تصميم مبهج لهم ليجعلهم يشعورون أنهم في مملكتهم الخاصة، كما يجب أن يكون أيضاً آمن بحيث يسمح للطفل أن يلعب في غرفته بالساعات بدون القلق عليه من أي شئ فلا يجب أن نترك أي اسطح حادة ولا وسيلة للصعود إلى أجزاء عالية أياً كان سن الطفل فهو لديه حب الاستطلاع والفضول وسيود حرية التجربة والاكتشاف، فلكي نترك لهم العنان للاستمتاع بدون القلق عليهم في غرفهم يجب أن نراعي بعض النقاط لتوفير الأمان في غرفهم…

1.تأمين النوافذ

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لا يوجد طفل لا يحب النوافذ، ففيها يمكنهم مراقبة الشوارع، الأشجار الطيور والحيوانات التي قد تمر في الخارج. كما يمكن للطفل أن يرى السماء والسحاب وروعتها ولكن الأطفال في سن صغيرة قد يفكر في مطاردة الطائر أو الفراشة، ولا يدرك أنه من الخطأ فتح النافذة أو تسلقها ولذلك يجب علينا تأمينها بغلقها جيداً بمقابض تأمين الأطفال أو مفاتيح حيث أن المقابض الأصلية قد تكون سهلة الفتح للطفل. 

2.تأمين الأرضيات

Naturell, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة الاطفال Blue
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

لتجنب الإنزلاق والإصابات من السقوط على الأرض يمكنك وضع سجادة ناعمة، كثيفة وثابتة أو ذات طبقة إضافية من الفوم أو الاسفنج ليكون مقاوم للصدمات وليحمي أطفالنا من السقوط.

3.تأمين الأثاث

Mehr Platz in der Doppelhaushälfte, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG غرفة الاطفال White
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

مهما نمنع الأطفال أو نحذرهم فإن الخزانات العليا والأثاث تظل وسيلة للاستكشاف وأحياناً قد يستغلوها للصعود إلى أماكن عالية. ولذلك فيجب غلق الخزانات باحكام لمنع أن تكون سلاح ذو حدين وأن تضرالأطفال، كما يجب تثبيتها في الحائط حتى لا تتعرض للسقوط.

لا تضع ألعابهم في الخزانات العالية حتى لا يكون هناك دافع لهم للصعود للحصول عليها، فقم بوضع أشيائهم ولعبهم في خزانات سفلية بالإضافة للأشياء الثقيلة لتجنب أن تسقط عليهم.

لأفكار لتخزين أغراض الأطفال إقرأ وداعًا للفوضى.. مع 10 حيل تخزينية بغرف الأطفال!

4.تأمين الأدراج والأرفف

homify Nursery/kid's roomStorage خشب White
homify

homify
homify
homify

لتجنب لعب الأطفال بالأدراج والتي ربما قد تؤدي إلى إصابات في أصابعهم أو ايديهم فقم بغلق الأدراج بإحكام باستخدام المفاتيح والتي لا يمكن فتحها إلا بواسطة الكبار وحينها يمكن للصغار أيضاً فتحها وغلقها كتدريب ولكن تحت اشراف الكبار.

5.تأمين الحواف المدببة

Rabbit and the laundry Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,bunny,funny,child,drawing
Pixers

Rabbit and the laundry

Pixers
Pixers
Pixers

معظم أثاث المنزل يكون له حواف حادة مثل الطاولات أو الكراسي أو الأسرة، ولكن هذه الحواف قد تكون مهددة لسلامة طفلك  فهو غالباً ما يلعب ويتحرك بحرية في أرجاء الغرفة.

يمكنك تجنب وجود أي حواف حادة في غرفة الطفل ولكن هذا قد يكون غير معقول، فإذا وجدت بعض الحواف الحادة فقم بتغطيتها بحامي الحواف والتي ستجده في محلات الخاصة بالأطفال والذي يأتي من خامة بلاستيكية أو من مواد لدنة مثل الفوم ليكون رقيق وضد أي صدمات.

6.تأمين مقابس الكهرباء

Die Mediencouch - "chillen und laden", Design Art Solar Ruhrgebiet Design Art Solar Ruhrgebiet Multimedia roomFurniture
Design Art Solar Ruhrgebiet

Design Art Solar Ruhrgebiet
Design Art Solar Ruhrgebiet
Design Art Solar Ruhrgebiet

يجب أن نحرص على تأمين مقابس الكهرباء في غرف الأطفال بالإضافة لباقي أجزاء المنزل لحماية الأطفال من أي خطر قد يحدث لهم بسبب الكهرباء.

7.تأمين الأبواب

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

من الأفضل وضع موانع للباب حتى لا يغلق مع وجود الطفل في الداخل والذي قد يتسبب في حبسه أو في تهديد سلامته.

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