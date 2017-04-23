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من وحي الطراز الأندلسي: شقة سياحية مناسبة لقضاء العُطلات الصيفية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة نوم
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من وحي الطراز الأندلسي صُممت هذه الشقة السياحية والتي تناسب بطبيعتها قضاء العطلات الصيفية وتسع بمساحتها عائلة كبيرة. يقع هذا المشروع المذهل في قرطبة بإسبانيا، وقد تمت عملية إعادة تأهيله بنجاح مبهر على أكمل وجه نتيجة لجهود مهنيين شركة StudioBMK المتخصصين حيث أجريت رحلة التجديد مع الاحتفاظ بمعالم وشخصية المنزل الأساسية ذات الطابع الأندلسي. 

صُمِمَت هذه الشقة الاستوديو على ثلاثة مبادئ أساسية حرص المهندسون على ترسيخها فيها ألا وهي: التميز والاستدامة والابتكار، وهو ما سنلمسه هنا بوضوح في تصميمها الأخاذ.. دعونا نبدأ جولتنا الآن دون إهدار الكثير من الوقت!

المساحات الداخلية ولمسات أندلسية

Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة المعيشة
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

من أول وهلة تقع عينيك على التصميم الداخلي لهذا المنزل الخاضع لعمليات تجديد مكثفة وشاملة تجد أن المهنيين الذي عملوا على إعادة تأهيله حرصوا كل الحرص على الحفاظ على السمات الأساسية المميزة له وخصوصًا شخصيته النموذجية أكثر من أي شئ آخر، حيث كانت من أبرز سماته الرئيسية اللمسة الأندلسية التي نلمحها في معظم ديكوراته كما نرى في الصورة، واليوم سنسلط الضوء على تلك اللمسات.

لابد أن نبدأ بالسجادة المزركشة والتي تتخللها رسوم مستوحاة من العصر الأندلسي المعروف بفخامة عمارته الهندسية وديكوراته، وقد نجحت تلك السجادة والتي تمثل بطلة الرواية في هذا المنزل بأن تأخذنا من أيدينا لذلك العصر بألوانها الزاهية ورسومها المتداخلة ليكمل روعة المنظر مجموعة من الإكسسوارات المحيطة من طاولة نحاسية مستديرة، ومقعد ملون بلا مساند ومع ذلك مريح، حتى المرآة الذهبية التي تتصدر الجدار.

ساحة عصرية ووظيفية تندمج فيها الغرف بسلاسة!

Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK مطبخ
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

ساحة مشتركة تضم العديد من الغرف في اندماج لا مثيل له وأجواء حميمية مفرطة. فمن هذه الصورة نلمح أن المطبخ والسفرة وإحدى غرف النوم معًا في بقعة واحدة تغمرهم حالة من التناغم الرهيب. هنا تجد الاستغلال الأمثل للمساحات، وتتعلم فن تحقيق التناسق بين الغرف المختلفة بل وإيجاد رابط مشترك رغم اختلاف طبيعتهم جميعًا!   

ولأن هذا المشروع عبارة عن شقة سياحية مصممة خصيصًا للعائلات بغرض قضاء العطلات الصيفية والاستمتاع بأحلى الأوقات، حرص المصممون على  توفير جميع وسائل الراحة والرفاهية بها ولم يقيدوا مطلقًا بعنصر المساحة بل اعتبروه نقطة حقيقية تحفزهم على تفجير إبداعاتهم الكامنة.

هنا استمتع بوقتك واقضي عطلة الأحلام

Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة المعيشة
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

تفاصيل هذا المنزل من الداخل تعبر بقوة عن روعة الطراز العربي.. راقب ديكوراتها عن قُرب في فضاء متناغم يجمع جميع وسائل الراحة اللازمة لقضاء عطلة الأحلام!

ما تبقى من جلسة غرفة المعيشة

Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة المعيشة
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

جلسة أخرى تنتمي لـ غرفة المعيشة مشابه إلى حد كبير للتصميم السابق ولكن بتفاصيل مختلفة بعض الشئ، أبرزها الوسائد باللون الأحمر، وكذلك المرآة المثبتة أعلى الأريكة البيج، وأيضًا الطاولة المستديرة الموضوعة بجانب نظيرتها المعدنية.  

جلسة ثالثة بشخصية مميزة

Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة المعيشة
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

تظهر لنا هذه الصورة جلسة ثالثة لا تنتمي هذه المرة للمعيشة بل لها شخصية مستقلة وهذا سر تميزها، فهي عبارة عن أريكة مريحة تسع ثلاثة أفراد بنفس اللون البيج مع اختلاف بسيط في ألوان الوسائد والسجادة وكذلك طاولات القهوة.

اختيار اللون البرتقالي المشرق في الوسائد المستوحى من ضوء الشمس واللون الأزرق بنقاءه في السجادة عزز من شخصية الغرفة ودعم إطلالتها كثيرًا، فبمجرد أن تقف على أعتابها تبث البهجة بنفسك وتجعلك مقبلًا على الحياة!

الغرفة الأولى وشرائح خشبية بالسقف!

Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة نوم
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

يضم هذا المنزل ثلاث غرف نوم مريحة وهادئة منها ما هو مدموج مع المجال الحيوي من معيشة وسفرة، ومنها ما هو مستقل وحده بعيدًا عن أي صخب خارجي، وهذه الغرفة من النوع الأخير. 

من الطبيعي أن يلفت انتباهنا هنا كثيرًا تصميم السرير والذي صمم مسنده وفقًا للطراز الأندلسي، فحتى المرايات المثبتة أعلى المسند مباشرة مصممة على هذا النمط. اللون الأبيض يغمر الغرفة بالكامل إلى ان يصل لفرش السرير فيزيدها سكينة ونقاءًا وهو المطلوب بأي غرفة نوم. يتخلل هذا البياض الناصع فقط مجموعة شرائح خشبية باللون البني تشعر وكأنها فروع شجر مثبتة بالسقف في خطوط متوازية.

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غرفة نوم ثانية بنفس التصميم وإن اختلفت بعض التفاصيل الصغيرة

Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة نوم
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

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Edificio apartamentos turisticos Cordoba, StudioBMK StudioBMK غرفة نوم
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

تصميم السرير، ألوان الوسائد، المرايات وتصميماتها المبهرة التي تمثل ألواحًا فنية، الأباجورات وغيرها من اللمسات.. كل ما سبق من قطع أثاث ديكورية خلق بيئة متناغمة ومريحة تعتمد على العمارة الأندلسية التقليدية كمرجعًا لها.

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