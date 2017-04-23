من وحي الطراز الأندلسي: شقة سياحية مناسبة لقضاء العُطلات الصيفية!

من وحي الطراز الأندلسي صُممت هذه الشقة السياحية والتي تناسب بطبيعتها قضاء العطلات الصيفية وتسع بمساحتها عائلة كبيرة. يقع هذا المشروع المذهل في قرطبة بإسبانيا، وقد تمت عملية إعادة تأهيله بنجاح مبهر على أكمل وجه نتيجة لجهود مهنيين شركة StudioBMK المتخصصين حيث أجريت رحلة التجديد مع الاحتفاظ بمعالم وشخصية المنزل الأساسية ذات الطابع الأندلسي.

صُمِمَت هذه الشقة الاستوديو على ثلاثة مبادئ أساسية حرص المهندسون على ترسيخها فيها ألا وهي: التميز والاستدامة والابتكار، وهو ما سنلمسه هنا بوضوح في تصميمها الأخاذ.. دعونا نبدأ جولتنا الآن دون إهدار الكثير من الوقت!