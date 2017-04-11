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شقة ذات مساحة 90 م مربع تجمع بين الأناقة والراحة

Marwa Hasan Marwa Hasan
APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة المعيشة الطوب Blue
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تعد مساحة 90 متر مربع أكثر المساحات انتشاراً هذه الأيام ، فهي ليست بكبيرة ولكنها ليست صغيرة أيضاً، الذي يجعلها مناسبة لكافة الاحتياجات بدون إحداث أي مشاكل أو مواجهة أية عوائق. جولتنا اليوم في شقة تم تجديدها بالكامل لتأخذ طابع متميز وطرز مريح وأنيق في حدود مساحة 90 متر مربع. الشقة موجودة في البرازيل من تصميم BOTELHO E CORTELETTI ARQUITETURA على الطراز المودرن مع بعض اللمسات الشرقية الدافئة، فتعالوا معنا لنرى تفاصيل هذا المنزل سوياً.

​غرفة استقبال متسعة

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة المعيشة خشب Blue
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

في هذه المساحة الواسعة  تم تقسيم الفراغ لجزئين، أحدهما لغرفة المعيشة والجزء الآخر لغرفة السفرة. وتم تقسيم الفراغات باستخدام قاطوع مكون من خزانة سفلية وبعض الأرفف. 

ما يميز غرفة المعيشة هو الأثاث المتميز فقد تم إختيار أريكة من قماش مخملي من اللون البنفسجي  مع وجود كرسي جانبي بسيط أبيض اللون. تم استخدام طاولة قهوة متوسطة ذات تصميم أنيق يجمع بين الخشب والمعدن بالإضافة للطاولات الجانبية الدائرية. 

ثاني أكثر السمات المميزة للغرفة هو السقف والذي يظهر بمستويين في الإرتفاع وفي اللون أيضاً.

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة المعيشة خشب Beige
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

السجادة كثيفة تصنع تباين في الملمس بين مكونات الغرفة والخامات المختلفة.

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة المعيشة الطوب Blue
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

لم ينسى المصممين استخدام الاكسسوارات الذهبية والتي أضافت فخامة وروعة للطاولة.

غرفة سفرة عملية

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة السفرة خشب Blue
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

على الجانب الآخر من القاطوع نرى غرفة السفرة  وهي بسيطة في تصميمها يلتف حولها كراسي بسيطة من الخرازان ويعلوها وحدة إضاءة مودرن أنيقة. تم استغلال القاطوع بالكامل على هذا الجانب ليكون مساحة تخزينية لغرفة السفرة أيضاً.

​صالة توزيع تأخذنا للغرف الداخلية، للفصل بين الغرف الداخلية والخارجية والحصول على الخصوصية المطلوبة

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة نوم MDF Blue
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

​غرفة النوم الرئيسية

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة نوم MDF Blue
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

غرفة النوم الرئيسية تبدو ذات مساحة صغيرة ولكن تم تصميمها بأناقة وفخامة غيرعادية. باليتة الألوان رائعة فهي فقط تتكون من 3 ألوان، بين اللون الأزرق في الحائط الخلفي للسرير، وغطاء السرير إلى اللون البيج المحايد والأنيق والذي تكرربأكثر من درجة في المفروشات، مسند السرير الأنيق والستارة الجانبية.

لعدم توافر الكثير من المساحة تم إضافة طاولة جانبية واحدة مع وجود إضاءة متدلية بجانبها لتضيف للغرفة سحر خاص وخاصة مع وجود بيت النور مع بيت الستارة.

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​غرفة الضيوف

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة نوم MDF Grey
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

تم الاهتمام بتفاصيل غرفة الضيوف أيضاً بتباين في الألوان وباختلاف الخامات والتي أعطت للغرفة تميز في الشكل والمضمون. 

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho غرفة نوم MDF Orange
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

هنا تم كسر الرسمية المسيطرة على الغرفة بلون برتقالي صريح في الطاولة الجانبية

​مساحة عمل خاصة

APARTAMENTO FA, Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho مكتب عمل أو دراسة MDF Beige
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho
Botti Arquitetura e Interiores-Natália Botelho

لم ينسى المصممون اقتطاع مساحة لغرفة العمل أيضاً. ففي مساحة بسيطة تم وضع مكتب بسيط التصميم فوقه مكتبه تجمع بين الخشب واللون الأزرق السماوي المستخدم في غرفة المعيشة مع كرسي أكريليك بسيط.

خلف المكتب تم إضافة أريكة من اللون البنفسجي أيضاً مع بعض الوسائد الملونة يعلوها بعض اطارات الصور ذات الطابع الفني البسيط لتكمل أناقة للغرفة.

منزل لأسرة صغيرة ممتليء بالنشاط والبهجة
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