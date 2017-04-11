شقة ذات مساحة 90 م مربع تجمع بين الأناقة والراحة

تعد مساحة 90 متر مربع أكثر المساحات انتشاراً هذه الأيام ، فهي ليست بكبيرة ولكنها ليست صغيرة أيضاً، الذي يجعلها مناسبة لكافة الاحتياجات بدون إحداث أي مشاكل أو مواجهة أية عوائق. جولتنا اليوم في شقة تم تجديدها بالكامل لتأخذ طابع متميز وطرز مريح وأنيق في حدود مساحة 90 متر مربع. الشقة موجودة في البرازيل من تصميم BOTELHO E CORTELETTI ARQUITETURA على الطراز المودرن مع بعض اللمسات الشرقية الدافئة، فتعالوا معنا لنرى تفاصيل هذا المنزل سوياً.
في هذه المساحة الواسعة تم تقسيم الفراغ لجزئين، أحدهما لغرفة المعيشة والجزء الآخر لغرفة السفرة. وتم تقسيم الفراغات باستخدام قاطوع مكون من خزانة سفلية وبعض الأرفف.
ما يميز غرفة المعيشة هو الأثاث المتميز فقد تم إختيار أريكة من قماش مخملي من اللون البنفسجي مع وجود كرسي جانبي بسيط أبيض اللون. تم استخدام طاولة قهوة متوسطة ذات تصميم أنيق يجمع بين الخشب والمعدن بالإضافة للطاولات الجانبية الدائرية.
ثاني أكثر السمات المميزة للغرفة هو السقف والذي يظهر بمستويين في الإرتفاع وفي اللون أيضاً.
السجادة كثيفة تصنع تباين في الملمس بين مكونات الغرفة والخامات المختلفة.
لم ينسى المصممين استخدام الاكسسوارات الذهبية والتي أضافت فخامة وروعة للطاولة.
على الجانب الآخر من القاطوع نرى غرفة السفرة وهي بسيطة في تصميمها يلتف حولها كراسي بسيطة من الخرازان ويعلوها وحدة إضاءة مودرن أنيقة. تم استغلال القاطوع بالكامل على هذا الجانب ليكون مساحة تخزينية لغرفة السفرة أيضاً.
غرفة النوم الرئيسية تبدو ذات مساحة صغيرة ولكن تم تصميمها بأناقة وفخامة غيرعادية. باليتة الألوان رائعة فهي فقط تتكون من 3 ألوان، بين اللون الأزرق في الحائط الخلفي للسرير، وغطاء السرير إلى اللون البيج المحايد والأنيق والذي تكرربأكثر من درجة في المفروشات، مسند السرير الأنيق والستارة الجانبية.
لعدم توافر الكثير من المساحة تم إضافة طاولة جانبية واحدة مع وجود إضاءة متدلية بجانبها لتضيف للغرفة سحر خاص وخاصة مع وجود بيت النور مع بيت الستارة.
تم الاهتمام بتفاصيل غرفة الضيوف أيضاً بتباين في الألوان وباختلاف الخامات والتي أعطت للغرفة تميز في الشكل والمضمون.
هنا تم كسر الرسمية المسيطرة على الغرفة بلون برتقالي صريح في الطاولة الجانبية
لم ينسى المصممون اقتطاع مساحة لغرفة العمل أيضاً. ففي مساحة بسيطة تم وضع مكتب بسيط التصميم فوقه مكتبه تجمع بين الخشب واللون الأزرق السماوي المستخدم في غرفة المعيشة مع كرسي أكريليك بسيط.
خلف المكتب تم إضافة أريكة من اللون البنفسجي أيضاً مع بعض الوسائد الملونة يعلوها بعض اطارات الصور ذات الطابع الفني البسيط لتكمل أناقة للغرفة.