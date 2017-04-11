شقة ذات مساحة 90 م مربع تجمع بين الأناقة والراحة

في هذه المساحة الواسعة تم تقسيم الفراغ لجزئين، أحدهما لغرفة المعيشة والجزء الآخر لغرفة السفرة. وتم تقسيم الفراغات باستخدام قاطوع مكون من خزانة سفلية وبعض الأرفف.

ما يميز غرفة المعيشة هو الأثاث المتميز فقد تم إختيار أريكة من قماش مخملي من اللون البنفسجي مع وجود كرسي جانبي بسيط أبيض اللون. تم استخدام طاولة قهوة متوسطة ذات تصميم أنيق يجمع بين الخشب والمعدن بالإضافة للطاولات الجانبية الدائرية.

ثاني أكثر السمات المميزة للغرفة هو السقف والذي يظهر بمستويين في الإرتفاع وفي اللون أيضاً.