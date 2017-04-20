جولتنا اليوم دورها توسيع أفق الجميع تجاه تأثيث غرف النوم الرئيسية وإبراز مدى أهمية وجود جلسات جانبية بها تناسب طبيعة احتياجاتنا اليومية خصوصًا إن كانت مساحة تلك الغرف كبيرة تسمح باستغلالها في ذلك.
مع هذا المقال ستكتشف أن غرفة النوم أكبر من مجرد مكان لنيل قسطًا من الراحة والاسترخاء بل يمكنك أن تقوم فيها بالعديد من الأنشطة اليومية من خلال أثاث مريح ومرن يوزع بشكل سليم على أرجاءها المختلفة.. راقب معنا النماذج المعروضة هنا لـ 9 غرف نوم مزدوجة بجلسات جانبية مدهشة!
النموذج الثاني معنا اليوم يعرض بديل آخر للشازلونج وهو عبارة عن طاولة مستديرة خشبية الخامة يوضع عند طرفيها مقعدين مريحين يمكن أن تستغل في القراءة والإطلاء على أضواء الأباجورات الخافتة وربما يمكنك فحص موبايلك أو إحدى إيميلات العمل الهامة قبل النوم ولا مانع في استخدامها لتناول الفطار في الصباح الباكر!
غرفة النوم الأولى معنا اليوم مصممة برقة النمط المينيمال/التبسيطي والمعروف بكونه فندقي الطابع، لذا ليس غريبًا عليه أن يضم جلسة مريحة وأنيقة كهذه تستغل ما تبقى من مساحة فارغة بالغرفة بشكل مثالي!
أنت أيضًا يمكنك أن تقتبس هذه الفكرة إن كانت غرفة نومك بمساحة كبيرة كهذه أو معقولة، بأن تستعين بشازلونج جلدي مريح تمدد عليه جسدك بعد يوم عمل طويل وشاق ينسيك همومك ويرخي أعصابك وهو المطلوب من غرفة عنوانها الراحة والسكينة.
يمكنك اقتناء أريكة مريحة كهذه لها مسند بزاوية قائمة بغرفة نومك على أن توضع على بُعد خطوات قلائل من السرير وعلى بعد مسافة منطقية من التلفاز حتى لا تضر أعينك وبهذا تكون قد حولت جزءًا من الغرفة إلى معيشة داخلية وعملية تستمتع فيها بقضاء وقتك.
إضافة لمسة بدائية وبسيطة كأرجوحة من القماش إلى غرفة نومك بالطبع يُكسبها أجواء من المرح خصوصًا وإن كانت تطل على منظر جمالي خلاب كهذا يمنح أعصابك الهدوء ويبث السكينة في قلبك ويكسبك لحظات حُلوَة مع شريك حياتك!
لا بأس باستغلال المساحة المتبقية من غرفة نومك في وضع مكتب ولو صغير بمقعد مريح يساعدك على الجلوس في وضع سليم لجسمك تنهي من خلاله ما لديك من أعمال لم تنتهي بعد عودتك من العمل.. ولكن في هذه الحالة يجب أن يراعى وضع المكتب في جهة غير مقابلة للسرير لأن حدوث الأمر الأخير سيتسبب في تعزيز الشعور بالنعاس كلما جلست على المكتب لتستكمل أعمالك.
يُخطئ كثيرًا من هو لا يأبه بترك مساحة جانبية إلى جوار سرير غرفة النوم للجلوس أو للممارسة أي نشاط آخر قبل النوم، لأن غرف النوم لم تعد مخصصة فقط لهذا الغرض، بل بات هناك العديد من المعايير التي تتحكم في تأثيثها في وقتنا هذا، وبالتالي فالغرف الصغيرة ليس عليها حرج، ولكن الغرف الكبيرة لابد من انتهازها لفرصة توفر مساحة لتستغلها بعملية في إقامة جلسة جانبية.
الأرائك التي تنقلب إلى أسرة في لحظات هي حلول أخرى يمكنك اللجوء إليها عند تأثيث غرفة نومك في حال توفر مساحة متبقية، وهنا استعان بها المصمم ولكن حرص بأن تكون بعيدة بعض الشئ عن السرير الأساسي المزدوج ليمنح مستخدميه قدرًا كافيًا من الخصوصية.
فقط مقعد أنتيكة بسيط يمكنه أن يكون جلسة صغيرة بغرفة نومك تستخدمه في الجلوس قبل النوم للتفكير في أمرٍ ما أو لاحتساء شراب ساخن خلال الاستمتاع بسماع إحدى نغمات الموسيقى الهادئة.
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رف ذكي ومكتب صغير في آنٍ واحد تستطيع استخدامه بالشكل الذي تراه مناسبًا لك حسب رغبتك أنت وحدك، فهناك من يفضل تزيينه بالإكسسوارات أو الأباجورات باعتباره كومود، وهناك من يحب استخدامه كمكتب صغير لإنهاء أعماله من خلاله وهو تفكير الأشخاص العمليين.