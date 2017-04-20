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9 غرف نوم مزدوجة بجلسات جانبية مدهشة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Showroom, The Blue House The Blue House غرفة نوم
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جولتنا اليوم دورها توسيع أفق الجميع تجاه تأثيث غرف النوم الرئيسية وإبراز مدى أهمية وجود جلسات جانبية بها تناسب طبيعة احتياجاتنا اليومية خصوصًا إن كانت مساحة تلك الغرف كبيرة تسمح باستغلالها في ذلك.

مع هذا المقال ستكتشف أن غرفة النوم أكبر من مجرد مكان لنيل قسطًا من الراحة والاسترخاء بل يمكنك أن تقوم فيها بالعديد من الأنشطة اليومية من خلال أثاث مريح ومرن يوزع بشكل سليم على أرجاءها المختلفة.. راقب معنا النماذج المعروضة هنا لـ 9 غرف نوم مزدوجة بجلسات جانبية مدهشة! 

1- مساحة للقراءة والإطلاء على أضواء خافتة

Quarto Casal M&N, Brasilia Design de Interiores Brasilia Design de Interiores غرفة نوم Beige
Brasilia Design de Interiores

Brasilia Design de Interiores
Brasilia Design de Interiores
Brasilia Design de Interiores

النموذج الثاني معنا اليوم يعرض بديل آخر للشازلونج وهو عبارة عن طاولة مستديرة خشبية الخامة يوضع عند طرفيها مقعدين مريحين يمكن أن تستغل في القراءة والإطلاء على أضواء الأباجورات الخافتة وربما يمكنك فحص موبايلك أو إحدى إيميلات العمل الهامة قبل النوم ولا مانع في استخدامها لتناول الفطار في الصباح الباكر! 

2- شازلونج مريح يرجي أعصابك ويهيئك للنوم

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

غرفة النوم الأولى معنا اليوم مصممة برقة النمط المينيمال/التبسيطي والمعروف بكونه فندقي الطابع، لذا ليس غريبًا عليه أن يضم جلسة مريحة وأنيقة كهذه تستغل ما تبقى من مساحة فارغة بالغرفة بشكل مثالي! 

أنت أيضًا يمكنك أن تقتبس هذه الفكرة إن كانت غرفة نومك بمساحة كبيرة كهذه أو معقولة، بأن تستعين بشازلونج جلدي مريح تمدد عليه جسدك بعد يوم عمل طويل وشاق ينسيك همومك ويرخي أعصابك وهو المطلوب من غرفة عنوانها الراحة والسكينة. 

3- أريكة مريحة تجعلها كالمعيشة!

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة نوم
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

يمكنك اقتناء أريكة مريحة كهذه لها مسند بزاوية قائمة بغرفة نومك على أن توضع على بُعد خطوات قلائل من السرير وعلى بعد مسافة منطقية من التلفاز حتى لا تضر أعينك وبهذا تكون قد حولت جزءًا من الغرفة إلى معيشة داخلية وعملية تستمتع فيها بقضاء وقتك.  

4- أرجوحة بدائية بسيطة للحظات من المرح

Suite de madera TdE, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS غرفة نوم خشب Wood effect
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

إضافة لمسة بدائية وبسيطة كأرجوحة من القماش إلى غرفة نومك بالطبع يُكسبها أجواء من المرح خصوصًا وإن كانت تطل على منظر جمالي خلاب كهذا يمنح أعصابك الهدوء ويبث السكينة في قلبك ويكسبك لحظات حُلوَة مع شريك حياتك!

5- مكتب مُرَتّب في غرفة هادئة

Спальня "Le vol de l'air" vol. 3 , Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة نوم Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

لا بأس باستغلال المساحة المتبقية من غرفة نومك في وضع مكتب ولو صغير بمقعد مريح يساعدك على الجلوس في وضع سليم لجسمك تنهي من خلاله ما لديك من أعمال لم تنتهي بعد عودتك من العمل.. ولكن في هذه الحالة يجب أن يراعى وضع المكتب في جهة غير مقابلة للسرير لأن حدوث الأمر الأخير سيتسبب في تعزيز الشعور بالنعاس كلما جلست على المكتب لتستكمل أعمالك.

6- أريكة كبيرة تستلقى عليها قبل الذهاب إلى النوم

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة نوم
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

يُخطئ كثيرًا من هو لا يأبه بترك مساحة جانبية إلى جوار سرير غرفة النوم للجلوس أو للممارسة أي نشاط آخر قبل النوم، لأن غرف النوم لم تعد مخصصة فقط لهذا الغرض، بل بات هناك العديد من المعايير التي تتحكم في تأثيثها في وقتنا هذا، وبالتالي فالغرف الصغيرة ليس عليها حرج، ولكن الغرف الكبيرة لابد من انتهازها لفرصة توفر مساحة لتستغلها بعملية في إقامة جلسة جانبية. 

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7- سرير خفي

Optimización del espacio reducido. 44m2., MinBai MinBai غرفة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

الأرائك التي تنقلب إلى أسرة في لحظات هي حلول أخرى يمكنك اللجوء إليها عند تأثيث غرفة نومك في حال توفر مساحة متبقية، وهنا استعان بها المصمم ولكن حرص بأن تكون بعيدة بعض الشئ عن السرير الأساسي المزدوج ليمنح مستخدميه قدرًا كافيًا من الخصوصية.

8- ركن أبسط ما يكون

The Black House, Etienne Hanekom Interiors Etienne Hanekom Interiors غرفة نوم Black
Etienne Hanekom Interiors

Etienne Hanekom Interiors
Etienne Hanekom Interiors
Etienne Hanekom Interiors

فقط مقعد أنتيكة بسيط يمكنه أن يكون جلسة صغيرة بغرفة نومك تستخدمه في الجلوس قبل النوم للتفكير في أمرٍ ما أو لاحتساء شراب ساخن خلال الاستمتاع بسماع إحدى نغمات الموسيقى الهادئة.

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9- رف ذكي

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة نوم
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

رف ذكي ومكتب صغير في آنٍ واحد تستطيع استخدامه بالشكل الذي تراه مناسبًا لك حسب رغبتك أنت وحدك، فهناك من يفضل تزيينه بالإكسسوارات أو الأباجورات باعتباره كومود، وهناك من يحب استخدامه كمكتب صغير لإنهاء أعماله من خلاله وهو تفكير الأشخاص العمليين. 

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