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منزل راقي كل غرفة منه تتحلى بطابع خاص

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' الممر الحديث، المدخل و الدرج
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اكتشف معنا تفاصيل هذا المشروع الراقي بغرفه المختلفة وما تتمتع به كلًا منهم على حدة من سمات مميزة وفريدة من خلال مجموعة صور تنقلنا حرفيًا إلى قلب المنزل.. دعونا نحظى بجولة سريعة بين أروقته ونشاهد عن قرب عبقرية التصميم والتأثيث.   

السفرة والمعيشة والمطبخ في ساحة واحدة تجمعهم سمات مشتركة

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

ساحة كبيرة مصممة بعناية فائقة نجح مهندس الديكور في تقسيم المساحات فيها بشكل مناسب ومثالي بين الغرف الثلاث من سفرة ومعيشة ومطبخ في الوقت الذي حرص فيه أيضًا على تحقيق التناغم بين ثلاثتهم من حيث اللون والتصميم وغيرها من التفاصيل الدقيقة.

صورة تسلط الضوء على المعيشة وحدها

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

نسلط الضوء عى غرفة المعيشة بشكل خاص من خلال هذه الصورة باعتبار أنها أحد أهم الغرف بمنازلنا لما نقضيه بها من أغلب أوقاتنا. بإلقائنا نظرة سريعة على الغرفة نجد أن كلًا من تصميمها الداخلي وكذلك ديكوراتها تتمتع بالأناقة والفخامة لدرجة أنك قد تشعر أنها جزءًا من قصر فخم ليس مجرد منزل عادي!

الخطوط المتداخلة في السقف والخطوط المقابلة لها في السجادة هي بنفس الألوان تقريبًا وبتصميمات شبيهة للغاية مما يؤكد حرص المصمم على تحقيق الترابط والتناسق حتى في أدق التفاصيل!

غرفة ثانية من اختلافها تشعر وكأنك على أعتاب منزل آخر!

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

غرفة ثانية منفصلة نسبيًا يمكنها أن تكون مخصصة للضيوف اختار لها المصمم اللون الأخضر المينت بدرجته الهادئة ليكون السمة المميزة لها وليمدها بالرقة والهدوء.. دعونا نكتشف ما بها من قطع أثاث وديكورات في الصور التالية.. 

الجانب الأول من الغرفة: أريكة مريحة وإكسسوارات متنوعة تزينها من كل الاتجاهات

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

من هذه الصورة نكتشف الجانب الأول من غرفة الضيوف وما تتضمنه من أريكة مريحة باللون الأوف وايت والتي تعد بمثابة بطلة الرواية، كما يمكننا رصد الشخصيات الثانوية والتي تتمثل في نخبة متنوعة من الإكسسوارات التي تحيط بالأريكة من كل الجهات، وهم عبارة عن وسائد، ومرآة مستديرة، وإطارات، وأباجورات. 

الجانب الآخر من غرفة الضيوف

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة الاطفال
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

وحدة تلفاز مبتكرة، دولاب حديدي مفرغ يستخدم في وضع الكتب والإكسسوارات الرفيعة، ومكتب صغير جهة اليمين! 

غرفة النوم ونعومة بالغة

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة نوم
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

السمة المميزة لغرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل هي النعومة والتي نلمسها في الألوان المستخدمة في طلاء الجدران وكذلك الديكورات بشكل عام.

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غرفة النوم بتفاصيل أوضح

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة نوم
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

ولأن غرفة النوم أكبر من مجرد مكان للنوم فقط والاسترخاء استغل المصمم وجود مساحة فارغة بها ليضع مكتبًا جهة اليمين بالقرب من النافذة يمكن قاطني الغرفة من استكمال ما لديهم من أعمال قبل النوم في عجالة أو حتى في الصباح الباكر. 

غرفة النوم الثانية: بمساحة أكبر وطابع رسمي

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة نوم
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

كما ذكرنا سلفًا يميز هذا المنزل أن كل غرفة من غرفه له سمة مميزة وطابع خاص، وهنا في غرفة النوم الثانية نلاحظ مدى اختلافها عن الغرفة الأولى، في الوقت الذي نلمس فيه سماتها الأساسية وهي أنها أكثر رسمية وذلك غالبًا نتيجة استخدام ألوان داكنة في كثير من عناصرها الديكورية وكذلك مساحتها الكبيرة.

غرفة النوم الثانية وصورة أدق تنقل لنا تفاصيلها

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' غرفة نوم
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

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الحمام وفخامة الرخام

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' حمام
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

الرخام هو العنصر المميز لهذا الحمام حيث كسى كافة جدرانه وأرضيته، والمرايات كانت عنصرًا مساعدًا أيضًا حيث خلقت براحًا من لا شئ! 

الحمام من زاوية أخرى تضم حوض الاستحمام ومساحة تخزينية تخترق الجدار

Дизайн квартиры в ЖК «Смольный Парк», Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' حمام
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
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