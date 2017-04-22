منزل راقي كل غرفة منه تتحلى بطابع خاص

اكتشف معنا تفاصيل هذا المشروع الراقي بغرفه المختلفة وما تتمتع به كلًا منهم على حدة من سمات مميزة وفريدة من خلال مجموعة صور تنقلنا حرفيًا إلى قلب المنزل.. دعونا نحظى بجولة سريعة بين أروقته ونشاهد عن قرب عبقرية التصميم والتأثيث.
ساحة كبيرة مصممة بعناية فائقة نجح مهندس الديكور في تقسيم المساحات فيها بشكل مناسب ومثالي بين الغرف الثلاث من سفرة ومعيشة ومطبخ في الوقت الذي حرص فيه أيضًا على تحقيق التناغم بين ثلاثتهم من حيث اللون والتصميم وغيرها من التفاصيل الدقيقة.
نسلط الضوء عى غرفة المعيشة بشكل خاص من خلال هذه الصورة باعتبار أنها أحد أهم الغرف بمنازلنا لما نقضيه بها من أغلب أوقاتنا. بإلقائنا نظرة سريعة على الغرفة نجد أن كلًا من تصميمها الداخلي وكذلك ديكوراتها تتمتع بالأناقة والفخامة لدرجة أنك قد تشعر أنها جزءًا من قصر فخم ليس مجرد منزل عادي!
الخطوط المتداخلة في السقف والخطوط المقابلة لها في السجادة هي بنفس الألوان تقريبًا وبتصميمات شبيهة للغاية مما يؤكد حرص المصمم على تحقيق الترابط والتناسق حتى في أدق التفاصيل!
غرفة ثانية منفصلة نسبيًا يمكنها أن تكون مخصصة للضيوف اختار لها المصمم اللون الأخضر المينت بدرجته الهادئة ليكون السمة المميزة لها وليمدها بالرقة والهدوء.. دعونا نكتشف ما بها من قطع أثاث وديكورات في الصور التالية..
من هذه الصورة نكتشف الجانب الأول من غرفة الضيوف وما تتضمنه من أريكة مريحة باللون
الأوف وايت والتي تعد بمثابة بطلة الرواية، كما يمكننا رصد الشخصيات الثانوية والتي تتمثل في نخبة متنوعة من الإكسسوارات التي تحيط بالأريكة من كل الجهات، وهم عبارة عن وسائد، ومرآة مستديرة، وإطارات، وأباجورات.
وحدة تلفاز مبتكرة، دولاب حديدي مفرغ يستخدم في وضع الكتب والإكسسوارات الرفيعة، ومكتب صغير جهة اليمين!
السمة المميزة لغرفة النوم الرئيسية بهذا المنزل هي النعومة والتي نلمسها في الألوان المستخدمة في طلاء الجدران وكذلك الديكورات بشكل عام.
ولأن غرفة النوم أكبر من مجرد مكان للنوم فقط والاسترخاء استغل المصمم وجود مساحة فارغة بها ليضع مكتبًا جهة اليمين بالقرب من النافذة يمكن قاطني الغرفة من استكمال ما لديهم من أعمال قبل النوم في عجالة أو حتى في الصباح الباكر.
كما ذكرنا سلفًا يميز هذا المنزل أن كل غرفة من غرفه له سمة مميزة وطابع خاص، وهنا في غرفة النوم الثانية نلاحظ مدى اختلافها عن الغرفة الأولى، في الوقت الذي نلمس فيه سماتها الأساسية وهي أنها أكثر رسمية وذلك غالبًا نتيجة استخدام ألوان داكنة في كثير من عناصرها الديكورية وكذلك مساحتها الكبيرة.
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الرخام هو العنصر المميز لهذا الحمام حيث كسى كافة جدرانه وأرضيته، والمرايات كانت عنصرًا مساعدًا أيضًا حيث خلقت براحًا من لا شئ!