منزل راقي كل غرفة منه تتحلى بطابع خاص

نسلط الضوء عى غرفة المعيشة بشكل خاص من خلال هذه الصورة باعتبار أنها أحد أهم الغرف بمنازلنا لما نقضيه بها من أغلب أوقاتنا. بإلقائنا نظرة سريعة على الغرفة نجد أن كلًا من تصميمها الداخلي وكذلك ديكوراتها تتمتع بالأناقة والفخامة لدرجة أنك قد تشعر أنها جزءًا من قصر فخم ليس مجرد منزل عادي!

الخطوط المتداخلة في السقف والخطوط المقابلة لها في السجادة هي بنفس الألوان تقريبًا وبتصميمات شبيهة للغاية مما يؤكد حرص المصمم على تحقيق الترابط والتناسق حتى في أدق التفاصيل!