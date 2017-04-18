دليلك لإختيار الخامات المناسبة لأثاث منزلك

هناك تنوع في خامات الأثاث الموجودة في السوق والتي تتغير وتتطور بمرور الوقت. فهناك عدد من العوامل المؤثرة في إختيار خامة الأثاث منها الراحة، الموقع، الجو، السهولة في الاستخدام وأن يناسب الأثاث الطرز المستخدمة أو الجو العام للمنازل.
في مقال اليوم أتينا لكم بعدد من الخامات المختلفة للأثاث ومزيا وعيوب كل منها فمعرفتك الفروقات بين الخامات المختلفة ستساعدك على إختيار أثاث منزلك بشكل أفضل، فتابعنا..
يأتي الجلد بأكثر من نوع، فهناك الجلد الطبيعي والجلد الصناعي. فالجلد الصناعي فهو نفس شكل وخصائص الجلد الطبيعي ولكن بتكلفة أقل من الجلد الطبيعي، ويتستخدم في عمل اكسسوارات بسيطة ولا يتطلب الكثير من العناية.
أما الجلد الطبيعي فهو عالي جداً في تكلفته ويناسب عمل الأثاث فينتج عنه أثاث مريح جداً، يناسب كل الأجواء ويتم تنظيفه بسائل تنظيف خاص.
خامة البلاستيك تعد منخفضة في الوزن والسعر فتناسب المنازل ذات التكلفة المنخفضة ويناسب الأثاث الخارجي. تأتي بألوان مختلفة، ولكنها تمحى بفعل الزمن وتضعف خامتها بالوقت إذا تعرضت للشمس والاستخدام المتكرر، ولكن من الممكن تخزينها لمدة طويلة واستخدامها عند الحاجة بدون إحداث ضرر بها.
تتشكل المعادن في درجة الانصهار بأكثر من شكل وطراز، فيمكن تحويلها لأسلاك، ألومنيوم وكل أنواع المعادن المختلفة والمستخدمة في عمل الأثاث. تحتاج المعادن لعناية وصيانة خفيفة ويمكنها أن تعيش لمدة طويلة ولكنها تتأكسد بفعل العوامل الجوية.
أحد منتجات المعدن هي الحديد الخفيف والذي على الرغم من خفته وتكلفته البسيطة فهو يعد خامة متينة. يمكن استخدامها لتناسب الأثاث البسيط مثل طاولة القهوة أو طاولة السفرة أو في الكراسي البسيطة.
يعد مقاوم لجميع الأجواء لذلك فهو يناسب الاستخدام في الأثاث الخارجي من حدائق وأفنية وغيره.
خامة متعددة الاستخدامات ومرنة فيمكن طيها بعد الانتهاء من استخدامها، كما يمكن تشكيلها كيفما تشاء بأي شكل وطراز كما أنها تبقى لمدة طويلة بدون أي تخريب.
لا يحتاج الزجاج للتعريف فهي خامة تضيف لأي مساحة سحر خاص، بشفافيتها ونقاؤها ولمعتها. فهي تساهم في خلق استمرارية في الرؤية وتوصيل للضوء من خلال الأثاث لتكون مناسبة للتصاميم البسيطة المينمال كما أنها تعطي للديكور الداخلي فخامة وطراز خاص. يتميز الزجاج بسهولة العناية به كما أنه يأتي بعدد من السماكات، والتي تتناسب بشكل طردي مع متانته وقوته.
يشبه الأكريليك الزجاج إلى حد ما ولكنه أقوى منه 10 مرات رغم أن سمكه أقل من الزجاج. يمكن صناعته وتحويله لأي شكل وتصميم بالتصنيع الحراري.
تستخدم الأقمشة بكثرة مع الخامات الأخرى في تصنيع الأثاث، فالقماش يوفر الراحة والملمس المختلف كما أنه يأتي بألوان، نقوشات وملمس متنوع والذي يعطي فرصه لانعاش الغرف وتحويلها للطراز والشكل المفضل لدينا.
يحتاج القماش عناية وغسيل بشكل دوري للتخلص من الأوساخ، الروائح الكريهة والبقع.
يأتي أيضاً القماش بصورة صناعية والذي يغير من الخصائص الطبيعية له فيأتي بشكل أخف، لا يحتاج للكي أو التنظيف، فنتمكن من استخدامه في الحدائق أو الأفنية الخارجية بدون القلق عليه من الاتساخ.
أقدم الخامات المستخدمة لعمل الأثاث، فهو يناسب جميع الطرز والتصاميم وحتى اليوم يمكن تشكيله وتطويعة ليناسب كل الأشكال والأفكار.
يتميز الخشب بالقوة والمتانة فله له عمر طويل. كما يعطي تشطيب نهائي متألق ولا مثيل له.
يمكن استخدامه لعمل أي نوع أثاث كما يمكن مزج خامات أخرى معه مثل الزجاج أو المعدن أو الأقمشة المختلفة كما يمكن استخدامه في كل غرف المنزل.