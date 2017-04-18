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دليلك لإختيار الخامات المناسبة لأثاث منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
SS15, The Cotswold Company The Cotswold Company BedroomWardrobes & closets
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هناك تنوع في خامات الأثاث الموجودة في السوق والتي تتغير وتتطور بمرور الوقت. فهناك عدد من العوامل المؤثرة في إختيار خامة الأثاث منها الراحة، الموقع، الجو، السهولة في الاستخدام وأن يناسب الأثاث الطرز المستخدمة أو الجو العام للمنازل. 

في مقال اليوم أتينا لكم بعدد من الخامات المختلفة للأثاث ومزيا وعيوب كل منها فمعرفتك الفروقات بين الخامات المختلفة ستساعدك على إختيار أثاث منزلك بشكل أفضل، فتابعنا..

الجلد

Arthur Tall Faux Leather Bed homify BedroomBeds & headboards
homify

Arthur Tall Faux Leather Bed

homify
homify
homify

يأتي الجلد بأكثر من نوع، فهناك الجلد الطبيعي والجلد الصناعي. فالجلد الصناعي فهو نفس شكل وخصائص الجلد الطبيعي ولكن بتكلفة أقل من الجلد الطبيعي، ويتستخدم في عمل اكسسوارات بسيطة ولا يتطلب الكثير من العناية.

Leather Sofa from Locus Habitat Locus Habitat Living roomSofas & armchairs
Locus Habitat

Leather Sofa from Locus Habitat

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

أما الجلد الطبيعي فهو عالي جداً في تكلفته ويناسب عمل الأثاث فينتج عنه أثاث مريح جداً، يناسب كل الأجواء ويتم تنظيفه بسائل تنظيف خاص.

​البلاستيك

Study table In:Style Direct مكتب عمل أو دراسة
In:Style Direct

Study table

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

خامة البلاستيك تعد منخفضة في الوزن والسعر فتناسب المنازل ذات التكلفة المنخفضة ويناسب الأثاث الخارجي. تأتي بألوان مختلفة، ولكنها تمحى بفعل الزمن وتضعف خامتها بالوقت إذا تعرضت للشمس والاستخدام المتكرر، ولكن من الممكن تخزينها لمدة طويلة واستخدامها عند الحاجة بدون إحداث ضرر بها.

المعدن

Iron Headboard Wall Decal Sticker Sirface Graphics Ltd. BedroomBeds & headboards headboard,bedroom,wall sticker,decal,minimal,minimalist,double bed,loft bed,attic bedroom
Sirface Graphics Ltd.

Iron Headboard Wall Decal Sticker

Sirface Graphics Ltd.
Sirface Graphics Ltd.
Sirface Graphics Ltd.

تتشكل المعادن في درجة الانصهار بأكثر من شكل وطراز، فيمكن تحويلها لأسلاك، ألومنيوم وكل أنواع المعادن المختلفة والمستخدمة في عمل الأثاث. تحتاج المعادن لعناية وصيانة خفيفة ويمكنها أن تعيش لمدة طويلة ولكنها تتأكسد بفعل العوامل الجوية.

الحديد الخفيف

Glass and metal shelving unit Railing London Ltd غرفة المعيشة Steel unit with glass shelves.
Railing London Ltd

Glass and metal shelving unit

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

أحد منتجات المعدن هي الحديد الخفيف والذي على الرغم من خفته وتكلفته البسيطة فهو يعد خامة متينة. يمكن استخدامها لتناسب الأثاث البسيط مثل طاولة القهوة أو طاولة السفرة أو في الكراسي البسيطة.

الحديد المطوع

FERFORJE MASA & SANDALYE , NATUREL METAL FERFORJE NATUREL METAL FERFORJE GardenFurniture الحديد / الصلب White
NATUREL METAL FERFORJE

NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE
NATUREL METAL FERFORJE

يعد مقاوم لجميع الأجواء لذلك فهو يناسب الاستخدام في الأثاث الخارجي من حدائق وأفنية وغيره.

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ستانليس ستيل

Stainless steel plate racks, The Plate Rack The Plate Rack KitchenCabinets & shelves
The Plate Rack

Stainless steel plate racks

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

خامة متعددة الاستخدامات ومرنة فيمكن طيها بعد الانتهاء من استخدامها، كما يمكن تشكيلها كيفما تشاء بأي شكل وطراز كما أنها تبقى لمدة طويلة بدون أي تخريب.

الزجاج

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

لا يحتاج الزجاج للتعريف فهي خامة تضيف لأي مساحة سحر خاص، بشفافيتها ونقاؤها ولمعتها. فهي تساهم في خلق استمرارية في الرؤية وتوصيل للضوء من خلال الأثاث لتكون مناسبة للتصاميم البسيطة المينمال كما أنها تعطي للديكور الداخلي فخامة وطراز خاص. يتميز الزجاج بسهولة العناية به كما أنه يأتي بعدد من السماكات، والتي تتناسب بشكل طردي مع متانته وقوته.

الأكريليك

Apartamento Edifício Grand Palais, CASA Arquitetura e design de interiores CASA Arquitetura e design de interiores KitchenTables & chairs
CASA Arquitetura e design de interiores

CASA Arquitetura e design de interiores
CASA Arquitetura e design de interiores
CASA Arquitetura e design de interiores

يشبه الأكريليك الزجاج إلى حد ما  ولكنه أقوى منه 10 مرات رغم أن سمكه أقل من الزجاج. يمكن صناعته وتحويله لأي شكل وتصميم بالتصنيع الحراري.

القماش

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni غرفة المعيشة
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

تستخدم الأقمشة بكثرة مع الخامات الأخرى في تصنيع الأثاث، فالقماش يوفر الراحة والملمس المختلف كما أنه يأتي بألوان، نقوشات وملمس متنوع والذي يعطي فرصه لانعاش الغرف وتحويلها للطراز والشكل المفضل لدينا. 

Tendenze arredo: il ritorno del velluto, Design for Love Design for Love Living roomSofas & armchairs Blue
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

يحتاج القماش عناية وغسيل بشكل دوري للتخلص من الأوساخ، الروائح الكريهة والبقع.

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC LEAVES RUG - FOREST GREEN AND CREAM Green Decore Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration بلاستيك Green
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC LEAVES RUG – FOREST GREEN AND CREAM

Green Decore
Green Decore
Green Decore

يأتي أيضاً القماش بصورة صناعية والذي يغير من الخصائص الطبيعية له فيأتي بشكل أخف، لا يحتاج للكي أو التنظيف، فنتمكن من استخدامه في الحدائق أو الأفنية الخارجية بدون القلق عليه من الاتساخ.

الخشب

Oakland 3+4 Drawer Chest The Cotswold Company BedroomWardrobes & closets
The Cotswold Company

Oakland 3+4 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أقدم الخامات المستخدمة لعمل الأثاث، فهو يناسب جميع الطرز والتصاميم وحتى اليوم يمكن تشكيله وتطويعة ليناسب كل الأشكال والأفكار.

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Pink
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

يتميز الخشب بالقوة والمتانة فله له عمر طويل. كما يعطي تشطيب نهائي متألق ولا مثيل له.

Haverford , Mel McDaniel Design Mel McDaniel Design غرفة المعيشة
Mel McDaniel Design

Mel McDaniel Design
Mel McDaniel Design
Mel McDaniel Design

يمكن استخدامه لعمل أي نوع أثاث كما يمكن مزج خامات أخرى معه مثل الزجاج أو المعدن أو الأقمشة المختلفة كما يمكن استخدامه في كل غرف المنزل.

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