جولة رائعة بين أركان شقة مميزة بتفاصيلها

ننتقل للمطبخ سريعا مع تصميم حديث مطعم بكلاسيكية واضحة، حيث اختيار النجفة كان جريئا إلى حد كبير في ركن بسيط مثل المطبخ، وقد اعتدنا أن المطابخ لا يُستخدم فيها مثل هذه الوحدات، ولكن أصر المصمم أن يترك لمسات من الفخامة والأناقة في كل الأماكن الغير متوقعة ..