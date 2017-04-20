التفاصيل هي ملامح التصميم، وسماته وصفاته وما يحمله من معاني، وكلما اهتممت بتفاصيل منزلك واختيارها بشكل أدق كانت النتيجة أكثر اناقة وجمال، لذا اليوم سنقدم لك نموذج مختلف من التصميمات والتى اهتم فيها الخبارء بكل سنتيمتر وتفصيلة ولم يترك أي شئ محض الصدفة ولكن كل العناصر جاءت مدروسة ووراء استخدامها معاني واعتبارات، في جولة رائعة بين أركان شقة مميزة بتفاصيلها سنأخذكم اليوم .. نتمنى لكم رحلة ممتعة ..
كل منا يحلم بتصميم مدخل منزله داخليا بشكل رائع ومميز ليكون جملة ترحيبية مميزة يخبرها لضيوفه عند زيارتهم منزله، هنا قام المصمم باختيار مزهرتين بحجم كبير نوعا ما باللون الأبيض وزهور أنيقة وتتوسطهم مدفأة ديكورية وخلفها مرايا كبيرة، لوحة فنية مصممة بعناية فائقة ..
استغلال الأروقة والمساحات فن وله أصول، فبغض النظر عن أي اعتبارات فلهذا الاتجاه تأثير إيجابي على مستخدمي المنزل، حيث إذا تم تصميم أروقة المنزل بشكل مرتب وعملي وأنيق، صار المستخدمين بحالة أفضل وأصبحت حركتهم في المنزل أكثر راحة وطمأنينة ..
تصميم سقف الرواق الرئيسي للمنزل جاء كطاقة نور تضيئ سماء المنزل من الداخل وبانعكاس رائع صُممت الأرضيات بطريقة رخامية أنيقة ..
اختيار الأبواب والشبابيك خطوة مهمة في أي تصميم ولها تأثير إيجابي على الشكل العام، ولكن احرص دائما أن تكن مناسبة للنمط المستخدم ولذوقك الخاص، كما فعل هنا المصمم وكان اختياره غاية في الروقة والأناقة ..
تصميم غرفة الطعام لهذا المنزل جاء ملكي للغاية ومتألق ويحمل كل معاني الفخامة والأناقة المتوقعة، طاولة من الرخام ومقاعد بيضاء ونجفة مميزة ..
مع غرفة المعيشة وبساطة التصميم هي الأساس، حيث كان الاولوية للجانب الوظيفي والراحة فهو يعد الركن العائلي الرئيسي للمنزل لذا فيجب أن يكن ملائم لذلك..
ننتقل للمطبخ سريعا مع تصميم حديث مطعم بكلاسيكية واضحة، حيث اختيار النجفة كان جريئا إلى حد كبير في ركن بسيط مثل المطبخ، وقد اعتدنا أن المطابخ لا يُستخدم فيها مثل هذه الوحدات، ولكن أصر المصمم أن يترك لمسات من الفخامة والأناقة في كل الأماكن الغير متوقعة ..
تأتي غرفة النوم الرئيسية على عكس بقية فراغات المنزل، فهي حملت كثير من البساطة واكتفى المصمم بالسرير كقطعة رئيسية بألوان محايدة وثابتة ونجفة بسيطة ومميزة ..
تصميم آخر لغرفة ثانوية ولكن بتفاصيل أكثر، ولكن حافظ المصمم على الحياد أيضا واستغلال المساحات بشكل ذكي ..
غرفة نوم طفلك هي عالمه الخاص والتى قد تجعل من حياته جنة ورحلة ممتعة دائما، لذا حرص المصمم على اختيار أفكار تناسب تفكير صاحب هذه الغرفة الصغيرة، لتتناسب مع أفكاره وأحلامه وطموحاته ..
حمام أنيق للضيوف يسمح بخصوصية أكثر لأصحاب المنزل، بتفاصيل أنيقة ألوان متباينة لجذب الانتباه، واستخدام المرايا جاء مميزا وأنيقا ..
الحمام الرئيسى جاء كلوحة فنية متكاملة باللون الأبيض ولمسات من الأحمر، كل هذا وقد تشعر بالهدوء والراحة من أول إطلاة على المشهد العام وهو المطلوب والمتوقع من حماما مصمم بذكاء ..
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