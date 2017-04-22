شقة رائعة تجمع بين البساطة والأناقة معا

البساطة والأناقة لا يتعارضان أبدا في أي تصميم، على عكس ما نعتقد أن حين نحتاج لأناقة أكثر نلجأ لتفاصيل وعناصر أكثر، ولكن تأتي البساطة اليوم لتهدم كل هذه المعتقدات وتغير المفاهيم بأنها بالفعل عنوان للاناقة والفخامة، هوميفاي اليوم يقدم لكم نموذج رائع لشقة تجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد، بألوان رمادية ولمسات من الذهب اللامع وديكورات مختلفة ومميزة على الطراز الحديث ، ستنال إعجابك بالتأكيد ..