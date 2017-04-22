شقة رائعة تجمع بين البساطة والأناقة معا

البساطة والأناقة لا يتعارضان أبدا في أي تصميم، على عكس ما نعتقد أن حين نحتاج لأناقة أكثر نلجأ لتفاصيل وعناصر أكثر، ولكن تأتي البساطة اليوم لتهدم كل هذه المعتقدات وتغير المفاهيم بأنها بالفعل عنوان للاناقة والفخامة، هوميفاي اليوم يقدم لكم نموذج رائع لشقة تجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد، بألوان رمادية ولمسات من الذهب اللامع وديكورات مختلفة ومميزة على الطراز الحديث، ستنال إعجابك بالتأكيد ..
بدرجات الرمادي قام المصمم باختيار كل عناصر غرفة المعيشة لهذا المنزل من أثاث وجدران وأرضيات وقطع ديكورية أيضا، مع لمسة من الذهب اللامع والإضاءة الصفراء لتضيف لمسة دفء مطلوبة مع برودة الرمادي المعروفة ..
هذا النموذج سيثبت لك أن الفخامة لا تحتاج اكثر من اختيار دقيق للعناصر والتفاصيل ولا علاقة لها بعدد كل منها، فمثلا اكتفى المصمم بالعناصر الأساسية مع تميز واضح في اختيار كل وحدة مكونة للتصميم ..
تميز الممر الرئيسي للمنزل برخام لامع وأناقة واضحة حيث تألق بأسلوب إضاءة مختلف ومميز، إلى جانب إضافة قطع أثاث لنتشارك أوقات ممتعة بين ممرات المنزل ..
مطبخ حديث باللون الأبيض مع لمسات من الخشب، مضاء بشكل جيد رغم افتقاره للإضاءة الطبيعة إلا أنه تميز بشكل كبير ..
جاءت غرفة الطعام بشكل وتصميم مميز مكون من مقاعد ذات تصميم كلاسيكي معاصر بخامات ناعمة باللون الرمادي، وتصميم للسقف مميز ومضاء بشكل رائع ..
المرايا في المساحات غير المستخدمة هي اختيار رائع ومميز يعمل على ترك تأثير بصري واضح، وشغل المساحة بشكل ذكي وعملي ..
ركن خاص في المنزل بتصميم مختلف هو كل ما تحتاجه لديكور منزل بشكل أفضل، فقط لن تحتاج أكثر من أريكة واختيار دقيق للألوان ووحدة إضاءة أنيقة ..
المكتبة لمحبي القراءة أهم من أي شئ آخر، لذا ستجد اهتمام المصمم بهذا الركن مبالغ فيه، لما له من تأثير إيجابي على أهل المنزل وخاصة إن كانوا من عاشقي الكتب واقتناءها ..
غرفة النوم لهذه الشقة جاءت ملكية ذات طابع خاص بتصميم مختلف ومميز، حيث جاء الحائط الخلفي للسرير بتصميم مبتكر مع اختيار وحدات أثاث أنيقة للغاية ولمسة من اللبني الزاهي لكسر ملل وروتين الحيادية الواضحة ..
من جهة أخرى ستلاحظ قيام المصمم بإضافة وحدة تخزين يعلوها تليفزيون لقضاء وقتا ممتعا في غرفة النوم دون ملل ..
الحمام الرئيسي للمنزل جاء بتصميم هادء وبسيط ولكن بمرايا كبيرة تترك انطباع رائع ومختلف في المنزل، بألوان حيادية ولمسات جريئة من رسومات ملونة يتألق الحمام ويُصبح إضافة من نوع خاص للمنزل ..
المرايا كما ذكرنا لها سحرها الخاص وإذا تم استخدامها وتوظيفها بشكل صحيح ستحقق أناقة وفخامة لا مثيل لها وبأقل الامكانيات ..
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