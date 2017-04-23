تعرف على مصدر الروائح الكريهة في منزلك

نتعرض كثيراً للروائح الكريهة في منازلنا والتي تمثل تحدي كبير في كيفية تحديد مصدرها. في هذا الدليل جمعنا لكم بعض الحيل لنتعرف سوياً عن مصادر الروائح الكريهة.

يلجأ الكثير إلى تعطير المنزل بالشموع أو اسبريهات التعطير أو البخور والتي تعطي نتيجة مؤقتة ولكن أهم شئ هو تحديد مصدر الروائح الكريهة ومعالجتها للتخلص منها فوراً فقد تكون عفن مختبئ في المواسير أو ترسبات الأتربة والأوساخ في أجزاء مختلفة من المنزل. لمعرفة الإحتمالات المختلفة لمصدر الروائح تابعنا..