تعرف على مصدر الروائح الكريهة في منزلك

نتعرض كثيراً للروائح الكريهة في منازلنا والتي تمثل تحدي كبير في كيفية تحديد مصدرها. في هذا الدليل جمعنا لكم بعض الحيل لنتعرف سوياً عن مصادر الروائح الكريهة.
يلجأ الكثير إلى تعطير المنزل بالشموع أو اسبريهات التعطير أو البخور والتي تعطي نتيجة مؤقتة ولكن أهم شئ هو تحديد مصدر الروائح الكريهة ومعالجتها للتخلص منها فوراً فقد تكون عفن مختبئ في المواسير أو ترسبات الأتربة والأوساخ في أجزاء مختلفة من المنزل. لمعرفة الإحتمالات المختلفة لمصدر الروائح تابعنا..
قم بفتح الشفاطات والنوافذ لعمل تهوية في منزلك وتجنب الروائح الكريهة وخاصة عند طبخ أطعمة مثل السمك أو ذات البهارات الكثيرة. فبعد الإنتهاء من طبيخ الأطعمة نفاذة الرائحة قم بغلي كوب من الخل، فبخار الخل سيعمل على التخلص من هذه الروائح الكريهة ولكنه سيجعل الجو ذو رائحة حمضية لمدة ساعة.
مثل غسالات الملابس يجب تنظيف غسالات الأطباق باستمرار بملئ كوب من الخل ووضعه في الرف العلوي وتشغيله في دورة شديدة السخونة بدون وجود أي أواني أو أطباق أخرى. اترك الباب مفتوح بعد كل غسلة لإعطاءها الفرصة لتجف وتجنب تكون أي عفونة أو رواسب.
إحرص على تغير أكياس صندوق القمامة بشكل يومي والتخلص من أي رواسب أو بقايا طعام وتجنب تحللها.
بواقي غسيل الأطباق تكون السبب في تكون الروائح في المطبخ ولذلك من المهم الحرص على تنظيف الأواني والأطباق باستمرار وغسل الحوض جيداً بالصابون والكلور بعد كل استخدام مع عصر الليمون في البالوعة للتخلص من أي روائح قد تكون متكونة فيها.
للتخلص من أية روائح كريهة في الثلاجة يمكنك وضع عبوة مفتوحة من بيكربونات الصوديوم على أحد الرفوف في الخلف ، مع تغيرها كل عام مع الحرص على ابعادها عن أية خضروات.
قم بتنظيف بواقي الحيوانات الأليفة ومراقبتهم وتدريبهم إذا كانوا يقوموا بقضاء حوائجهم في أنحاء المنزل. وقم بملئ الصندوق برمال خاصة مضادة للروائح.
تحتفظ المفروشات بالروائح الكريهة سواء كانت ممتصة من الجو أو بفعل الاستخدام المتكرر أو حتى الأتربة والاتساخ المستمر. لذلك يجب الحرص على غسل السجاد والستائر سنوياً مع تنظيف أي بقع أو ما قد يكون مصادر للروائح الكريهة بالخل والماء.
إذا تكرر التدخين في البيت وخاصة بدون الحصول على التهوية الكافية سيكون البيت معرض لرائحة كريهة تشبه العطب والتي قد لا تزول إلا بتنظيف قنوات ومواسيرالتكيفات وبإعادة طلاء الحوائط والتي تكون قد تشربت الروائح.
كما ذكرنا من قبل فالحوائط والدهانات تمتص الروائح والأتربة بمرور الوقت ولذلك فمن المهم إعادة طلاء الغرف وخاصة عند الإنتقال إلى منزل جديد للتخلص من أي روائح قد تكون عالقة. للتنظيف الموسمي قم برش محلول الخل الدافئ على الحوائط لتنظيفها وللتخلص من الروائح والبقع.