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تعرف على مصدر الروائح الكريهة في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Katzentürme, stylecats® stylecats® HouseholdPet accessories
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نتعرض كثيراً للروائح الكريهة في منازلنا والتي تمثل تحدي كبير في كيفية تحديد مصدرها. في هذا الدليل جمعنا لكم بعض الحيل لنتعرف سوياً عن مصادر الروائح الكريهة.

يلجأ الكثير إلى تعطير المنزل بالشموع أو اسبريهات التعطير أو البخور والتي تعطي نتيجة مؤقتة ولكن أهم شئ هو تحديد مصدر الروائح الكريهة ومعالجتها للتخلص منها فوراً فقد تكون عفن مختبئ في المواسير أو ترسبات الأتربة والأوساخ في أجزاء مختلفة من المنزل. لمعرفة الإحتمالات المختلفة لمصدر الروائح تابعنا..

تهوية سيئة وخاصة في المطبخ

Showroom, Danby Interiors Danby Interiors KitchenElectronics
Danby Interiors

Showroom

Danby Interiors
Danby Interiors
Danby Interiors

قم بفتح الشفاطات والنوافذ لعمل تهوية في منزلك وتجنب الروائح الكريهة وخاصة عند طبخ أطعمة مثل السمك أو ذات البهارات الكثيرة. فبعد الإنتهاء من طبيخ الأطعمة نفاذة الرائحة قم بغلي كوب من الخل، فبخار الخل سيعمل على التخلص من هذه الروائح الكريهة ولكنه سيجعل الجو ذو رائحة حمضية لمدة ساعة.

من غسالة الأطباق

annex Landhaus Massivholzküche, annex Gmbh & Co. KG annex Gmbh & Co. KG مطبخ
annex Gmbh &amp; Co. KG

annex Gmbh & Co. KG
annex Gmbh &amp; Co. KG
annex Gmbh & Co. KG

مثل غسالات الملابس يجب تنظيف غسالات الأطباق باستمرار بملئ كوب من الخل ووضعه في الرف العلوي وتشغيله في دورة شديدة السخونة بدون وجود أي أواني أو أطباق أخرى. اترك الباب مفتوح بعد كل غسلة لإعطاءها الفرصة لتجف وتجنب تكون أي عفونة أو رواسب.

من صندوق القمامة

Pull out waste bins Urban Myth KitchenStorage
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

إحرص على تغير أكياس صندوق القمامة بشكل يومي والتخلص من أي رواسب أو بقايا طعام وتجنب تحللها.

روائح من الحوض

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

بواقي غسيل الأطباق تكون السبب في تكون الروائح في المطبخ ولذلك من المهم الحرص على تنظيف الأواني والأطباق باستمرار وغسل الحوض جيداً بالصابون والكلور بعد كل استخدام مع عصر الليمون في البالوعة للتخلص من أي روائح قد تكون متكونة فيها.

روائح من الثلاجة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

للتخلص من أية روائح كريهة في الثلاجة يمكنك وضع عبوة مفتوحة من بيكربونات الصوديوم على أحد الرفوف في الخلف ، مع تغيرها كل عام مع الحرص على ابعادها عن أية خضروات.

روائح من الحيوانات الأليفة

Katzentürme, stylecats® stylecats® HouseholdPet accessories
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

قم بتنظيف بواقي الحيوانات الأليفة ومراقبتهم وتدريبهم إذا كانوا يقوموا بقضاء حوائجهم في أنحاء المنزل. وقم بملئ الصندوق برمال خاصة مضادة للروائح.

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روائح من السجاد والستائر

English Rose_Purple Haze Knots Rugs Walls & flooringCarpets & rugs
Knots Rugs

English Rose_Purple Haze

Knots Rugs
Knots Rugs
Knots Rugs

تحتفظ المفروشات بالروائح الكريهة سواء كانت ممتصة من الجو أو بفعل الاستخدام المتكرر أو حتى الأتربة والاتساخ المستمر. لذلك يجب الحرص على غسل السجاد والستائر سنوياً مع تنظيف أي بقع أو ما قد يكون مصادر للروائح الكريهة بالخل والماء.

روائح بسبب التدخين

Lifestyle, Dwell Dwell غرفة المعيشة
Dwell

Lifestyle

Dwell
Dwell
Dwell

إذا تكرر التدخين في البيت وخاصة بدون الحصول على التهوية الكافية سيكون البيت معرض لرائحة كريهة تشبه العطب والتي قد لا تزول إلا بتنظيف قنوات ومواسيرالتكيفات وبإعادة طلاء الحوائط والتي تكون قد تشربت الروائح.

روائح من الحوائط

Tendenze arredo: il ritorno del velluto, Design for Love Design for Love HouseholdTextiles الغزل والنسيج
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

كما ذكرنا من قبل فالحوائط والدهانات تمتص الروائح والأتربة بمرور الوقت ولذلك فمن المهم إعادة طلاء الغرف وخاصة عند الإنتقال إلى منزل جديد للتخلص من أي روائح قد تكون عالقة. للتنظيف الموسمي قم برش محلول الخل الدافئ على الحوائط لتنظيفها وللتخلص من الروائح والبقع.

روائح من الحمام

Victoria suite homify BathroomBathtubs & showers
homify

Victoria suite

homify
homify
homify

يجب تنظيف الحمام باستمرار وتشغيل شفاط الحمام مع الحرص على اشعال شمعة ذات رائحة ذكية أو معطر للجو.

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