تصميم مطبخ مناسب للعائلة الكبيرة

المطبخ كما نعلم من أهم الغرف الموجودة بالمنزل التي تحتاج لتوفير مساحة كبيرة داخلها لاستيعاب كافة الأدوات والأجهزة الكهربائية الكبيرة، لكن إذا لجأت في يوم للحصول على مساحة من الممكن أن تنتقل إلى منزل جديد صغير المساحة، أو منزل كبير لكنه يتضمن مطبخ صغير في المساحة، لكن لا داعي للقلق بعد اليوم؛ فمع تعدد أنماط الديكور وانتشار الكثير من الأفكار يمكنك القضاء على هذه المشكلة من خلال بعض الحيل والطرق الجديدة، واليوم في هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميم مميز لمطبخ صغير في المساحة التي يمكنك اقتباس أفكار رائعة من هذا التصميم للحصول على مطبخ مرتب وأنيق في منزلك.
على الرغم أن مساحة المطبخ صغيرة، إلا أنه لا يظهر ذلك على الإطلاق، فمن خلال استخدام اللون الأبيض على الجدران وكذلك على الخزانات والأدوات والاعتماد على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة استطاع المصمم التغلب على الشعور بضيق المساحة والاحساس بمزيد من الإشراق والاتساع. يتميز المطبخ بوجود الكثير من المساحات التخزينية من خلال الاعتماد على الخزانات الخشبية متعددة الأدراج والأرف سواء على المستوى المنخفض أو المرتفع، ويفصل الخزانات العلوية عن السفلية جدار من الطوب الأبيض لإضفاء مزيد من أناقة الطابع الريفي على تصميم المطبخ المميز، وأسفل النافذة تم وضع طاولة مستطيلة من الخشب لتناول الطعام عليها وجعلها مساحة عمل إضافية إن احتجت لذلك.
نلاحظ من زاوية أخرى لهذا المطبخ المميز اهتمام المُصمم بتفاصيل الحصول على مزيد من المساحات الإضافية، فقد تم تصميم الخزانات من الخشب الأبيض بطريقة هندسية مميزة لاستيعاب قدر كبير من الأدوات مختلفة الأحجام، كما نلاحظ طريقة تثبيت الأجهزة بشكل متداخل في الخزانات البيضاء لتوفير حرية الحركة في المكان.
من زاوية أخرى لتصميم هذا المطبخ الرائع، تم تصميم غرفة طعام متكاملة من خلال وضع طاولة خشبية مستطيلة في أحد المساحات الفارغة، وعلى الحائط المواجه لها تم تثبيت شاشة تلفاز على الجدار للاستمتاع بالمشاهدة أثناء تناول الطعام، نلاحظ التميز والأناقة في اختيار خامات الجدران، فالجدار الحلفي للتلفاز مصمم من الحجر على عكس الجدار الفاصل بين الخزانات المصمم من الطوب الأبيض.
على الرغم أن الأسلوب المُتبع في نمط المطبخ هون التصميم الريفي البسيط، إلا أنه لا مانع من إضافة القليل من اللمسات العصرية، فكما نرى أنه قد تم إضافة بعض وحدات الإضاءة الخفية أسفل الخزانات لتسليط الضوء على هذا الجدار الأنيق، أيضًا نلاحظ استخدام كافة الأدوات البسيطة باللون الأبيض الهادئ لتتناسب مع طابع الاناقة الحديث.
من زاوية أخرى يظهر تصميم غرفة الطعام المميزة المدمجة في المطبخ الريفي، ليتم استخدام أدوات مائدة بسيطة هادئة تتناسب مع الطابع العام للغرفة، كما تعتمد هذه المساحة على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة وكذلك استخدام وحدة إضاءة منفضة قليلًا أعلى الطاولة.
لإضفاء لمسة جمالية مميزة على تصميم المطبخ، ت تثبيت ثلاث أرفف خشبية متراصة فوق بعضها لوضع بعض النباتات الخضراء لتعزيز الطابع الريفي الذي يتسم بالصفاء والهدوء.
يفضل أن كون طاولات المطبخ الرخامية غير مزدحمة بالكثير من الأشياء، فكما نلاحظ هنا أنه فقط قد تم الاعتماد على وضع الأدوات والمعدات التي تستخدم بكثرة على الطاولة، لتكون أيضًا بمثابة اللمسة الجمالية المضافة على الطاولة.
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