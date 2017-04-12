تصميم مطبخ مناسب للعائلة الكبيرة

يفضل أن كون طاولات المطبخ الرخامية غير مزدحمة بالكثير من الأشياء، فكما نلاحظ هنا أنه فقط قد تم الاعتماد على وضع الأدوات والمعدات التي تستخدم بكثرة على الطاولة، لتكون أيضًا بمثابة اللمسة الجمالية المضافة على الطاولة.

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