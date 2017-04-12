إضافة لمسة شخصية لمنزل على الطراز الاسكندنافي

في مشهد مميز لغرفة المعيشة، تظهر أناقة النمط الاسكندنافي المميز الذي يعتمد على الألوان المحايدة مثل اللون البيج والبني، ونلاحظ أيضًا أن هذا المنزل يعتمد على التصميم المفتوح ليتم ربط أجزاءها بطريقة متناسقة مميزة كما نلاحظ أنه تم استخدام العديد من الخامات لتزيين الغرفة وتم التركيز على الأرضية والجدران، فقد تم تقسيم الأرضية لعدد من الأجزاء المنفصلة كل جزء مصمم من خامة مختلفة لإضفاء لمسة جمالية مميزة على المنزل.

عند النظر للأرضية، نلاحظ أنه قد تم تصميم الجزء الخاص بمنطقة المعيشة لتكون مصممة من الخشب، وساحة الاستقبال الأخرى مصممة من نوع السيراميك الذي يشبه ألواح الأخشاب المتداخلة، وبالنسبة للجدران فقد تم تصميم أحد الجدران من الأحجار والجدران الأخرى من الخرسانة، وبالنسبة للسقف فقد تم الابتعاد عن كل ما هو تقليدي ليتم تصميمه من الخشب ليتناسب مع النمط الاسكندنافي الهادئ