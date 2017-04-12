إضافة لمسة شخصية لمنزل على الطراز الاسكندنافي

نمط التصميم الاسكندنافي يعد من أنماط التصميم المميزة الذي يفضلها الكثيرون خاصةً محبي الديكورات الهادئة والاكسسوارات المحايدة، وعلى الرغم من ذلك فهناك الكثير ممن يرغبون في إضافة لمساتهم الشخصية مع هذا النمط.
اليوم سنقوم بعرض تصميم منزل مميز على النمط الاسكندنافي الذي يتميز بالحيادية ويتميز بوجود عناصر هادئة من الطبيعة الخلابة مع إضافة بعض اللمسات الشخصية على المكان.
في مشهد مميز لغرفة المعيشة، تظهر أناقة النمط الاسكندنافي المميز الذي يعتمد على الألوان المحايدة مثل اللون البيج والبني، ونلاحظ أيضًا أن هذا المنزل يعتمد على التصميم المفتوح ليتم ربط أجزاءها بطريقة متناسقة مميزة كما نلاحظ أنه تم استخدام العديد من الخامات لتزيين الغرفة وتم التركيز على الأرضية والجدران، فقد تم تقسيم الأرضية لعدد من الأجزاء المنفصلة كل جزء مصمم من خامة مختلفة لإضفاء لمسة جمالية مميزة على المنزل.
عند النظر للأرضية، نلاحظ أنه قد تم تصميم الجزء الخاص بمنطقة المعيشة لتكون مصممة من الخشب، وساحة الاستقبال الأخرى مصممة من نوع السيراميك الذي يشبه ألواح الأخشاب المتداخلة، وبالنسبة للجدران فقد تم تصميم أحد الجدران من الأحجار والجدران الأخرى من الخرسانة، وبالنسبة للسقف فقد تم الابتعاد عن كل ما هو تقليدي ليتم تصميمه من الخشب ليتناسب مع النمط الاسكندنافي الهادئ
في هذا التصميم المميز نلاحظ مدى اعتماد المصمم على العناصر والأفكار التي توفر مزيد من الإشراق للمنزل، فقد اعتمد على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة الكبيرة وكذلك من خلال استخدام ألوان الجدران البيج، وكذلك من خلال الاعتماد الابتعاد عن فكرة كثرة الجدران والأعمدة.
عند النظر لمدخل المنزل، نلاحظ أنه قد تم تصميمه بطريقة مميزة من خلال وضع طاولة صغيرة تحتوي على عدد كبير من الأدراج لاستخدامها في أغراض التخزين بالإضافة إلى مقعد صغير. وتم تزيين هذه المساحة من خلال إضافة لوحة فنية مميزة.
بنظرة مقربة لبار مطبخ المنزل الذي صمم على الطريقة الأمريكية نلاحظ أنه قد تم استغلاله لتصميم عدد كبير من الأدراج لأغراض التخزين، وليستخدم لتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات، كما تم إضافة وحدة إضاءة كلاسيكية التي تتناسب مع أجواء المنزل بشكل عام.
في تصميم مميز لغرفة النوم، نلاحظ أنه قد تم إدراج نفس الأجواء الخاصة بغرفة المعيشة، فقد تم استخدام سرير متوسط المساحة وباب الغرفة من الخشب الذي يمتاز بالطابع الريفي لمزيد من البساطة والأناقة. ولكسر روتين النمط الاسكندنافي المحايد، تم إضافة مقاعد بتصميمات وأحجام مختلفة، فأحد هذه المقاعد مبطن من الجلد والآخر من القماش المزخرف باللون الأخضر، كما نلاحظ أن الغرفة تتميز بالإشراق من خلال الإضاءة الخارجية القادمة من النافذة.
غرفة مميزة مدمجة مع غرفة النوم تم استغلالها لتكون مع غرفة ملابس وغسيل، فقد تم استغلال الجدران لتصميم أرفف وأدراج مغلقة لتخزين الملابس، كما تم وضع غسالة كهربائية، أرضية الغرفة مصممة من الخشب الذي يعزز أجواء النمط الاسكندنافي داخل الغرفة.
كما نلاحظ أن حمام المنزل مساحته صغيرة، فقد تم تصميم نافذة كبيرة زجاجية لمزيد من الإشراق، وكما نلاحظ أنه قد تم استغلال المساحة أسفل الحوض لتصميم خزانات خشبية وعدد من الأدراج، وكما نلاحظ أيضًا أنه قد تم استخدام مرايا عاكسة بجانب النافذة للحصول على مزيد من الإشراق. نلاحظ أن الأرضية التي تم الاعتماد عليها من أنواع الرخام ذات الألوان المحايدة لتتناسب مع الأجواء العامة.
في مشهد فريد من نوعه لشرفة هذا المنزل التي تم تصميمها على غرار الطريقة الأمريكية البسيطة، قد تم تصميمها بطريقة رائعة من خلال استخدام النباتات المعلقة وكذا استخدام المصابيح الكلاسيكية المعلقة، كما تم وضع أثاث أميركي بسيط من خلال وضع طاولة ومقاعد ومرتفعة.
في أحد جوانب غرفة المعيشة، تم تصميم مساحة مميزة من خلال وضع مقعد مزخرف ذات ألوان مميزة، كما تم وضع طاولة خشبية مستديرة وتم وضع وحدة إضاءة عصرية مميزة، كما تم وضع اكسسوار دائري من الزجاج مزين ببعض النباتات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية مميزة.
في مساحة عمل إضافية تم الاتجاه لاستخدام نموذج أكثر عصرية من خلال الموقد الكهربي المسطح، أما بالنسبة لجداران المطبخ، فقد تم تصميمها من السيراميك الذي يأخذ شكل الطوب، وأعلى الموقد تم استخدام نوع آخر من السيراميك المزخرف بألوان وزخارف مميزة.
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