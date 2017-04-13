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تصميم شقة صغيرة مميزة مقسمة بطريقة هندسية رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة المعيشة
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إذا كان منزلك مساحته صغيرة أو ليست كبيرة بالقدر الكافي، يمكنك تصميمها بطريقة مميزة ومرتبة من خلال استغلال كافة المساحات للاستفادة من المساحة الكلية وكذلك يمكن ترتيب الأثاث بطريقة هندسية.
فمن الممكن التخلي عن الكثير من الأثاث المكمل والاستفادة ببقية المساحة في وضع الأثاث الهام والاكسسوارات الضرورية، واليوم سنقوم بعرض نموذج شقة مميزة مقسمة بطريقة رائعة بالتأكيد ستبهرك.

مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO مطبخ
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

اعتمد تصميم هذه الشقة على الأسلوب المفتوح، فقد تم تصميم مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، وقد تم استغلال مساحة المطبخ بطريقة مميزة، لتصميمه على النمط العصري الأنيق، كما تم تزويده ببار صغير لاستغلاله كمساحة عمل وكذلك لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة.وعند النظر إلى خزانات المطبخ نلاحظ أنه قد تم تصميمها بطريقة هندسية مميزة للحصول على أكبر قدر من المساحات الإضافية لتخزين أدوات الطعام والمائدة.

غرفة معيشة مميزة بجدار حجري

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة المعيشة
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

في تصميم بسيط لغرفة المعيشة، تم الاعتماد فقط على وضع قطع الأثاث الصغيرة التي يحتاجها سكان المنزل، فقد تم وضع أريكة صغيرة ركنة بالإضافة إلى طاولة طعام صغيرة وطاولة لوضع التلفاز. تم تصميم أحد الجدران من الأحجار، كما تم تسليط الضوء على هذا الجدار من خلال إضافة بعض وحدات الإضاءة.

غرفة نوم على الطريقة العصرية

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO غرفة نوم
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

تم تصميم غرفة النوم الرئيسية للمنزل بطريقة مميزة للغاية مكن خلال الاعتماد على قطع الأثاث الهامة مثل السرير والخزانة، نلاحظ أنه قد تم الاعتماد على المزج بين اللونين البيج والأبيض بطريقة مميزة ورائعة لإضفاء مزيد من الإشراق على هذه الغرفة من خلال هذه الألوان وكذلك من خلال الضوء الطبيعي القادم من النافذة الكبيرة.

الملاحظ في تصميم هذه الغرفة أن قطع الأثاث المستخدمة وهي السرير والخزانة مصممة بأحجام تتناسب بدرجة كبيرة مع مساحة الغرفة الكلية، فقد تم استخدام سرير متوسط الحجم لمنع استغلال مساحة إضافية، كما تم تصميم خزانة بتصميم منحني لتأخذ طول الجدار دون إخفاء أي مساحة من الغرفة، وكما نلاحظ أن الغرفة تحتوي على مساحة مريحة لتوفير حرية الحركة داخلها.

تصميم حمام المنزل بطريقة بسيطة ومميزة

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO حمام
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

حمام مساحته صغيرة، لكنه بالفعل مصمم بطريقة رائعة تجعلك لا تشعر بضيق المساحة أثناء التواجد فيه، فقد تم تصميم جدرانه بطريقة مقسمة إلى جزأين الجزء العلوي منه من الخرسانة الملونة باللون الأبيض الهادئ، والجزء السفلي مصمم من السيراميك اللامع لإضفاء لمسة جمالية على الحمام، وبدلًا من الحصول على مساحة إضافية من  الحمام في تصميم بانيو أو حوض استحمام كبير، فقد تم تصميم كبينة زجاجية صغيرة للاستحمام، كما تم تصميم الجدار الخلفي للكبينة من السيراميك المزخرف بنقوش عشوائية في غاية الأناقة والرقي، كما تم استغلال الجدار الخرساني العلوي ليكون مساحة أنيقة ومميزة من خلال تزويده ببعض اللوحات الفنية.

اعتماد الحمام على الإضاءة الطبيعية لمزيد من الاتساع

un appartamento per 3!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO حمام
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

في زاوية أخرى لحمام المنزل تأتي بالمشهد كاملًا، نلاحظ أن الحمام مساحته متوسطة إلى حدٍ كبير، لكنه أيضًا مصمم بطريقة مميزة تحتوي على الكثير من تفاصيل استغلال المساحات، فقد تم استغلال المساحة أسفل الحوض من خلال تصميم خزانة لوضع أدوات التنظيف وخزانة أخرى طويلة في الجهة المقابلة لتخزين أية أغراض أخرى.

نلاحظ أيضًا أن تصميم الحمام قد اعتمد على الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة الطويلة، لأنه كما نعلم أن الإشراق يعمل على تعزيز الشعور باتساع المسحة الكلية للحمام، كما كان لون الأبيض على الجدران تأثير في الشعور بمزيد من الإشراق.

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