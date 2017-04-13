تصميم شقة صغيرة مميزة مقسمة بطريقة هندسية رائعة

تم تصميم غرفة النوم الرئيسية للمنزل بطريقة مميزة للغاية مكن خلال الاعتماد على قطع الأثاث الهامة مثل السرير والخزانة، نلاحظ أنه قد تم الاعتماد على المزج بين اللونين البيج والأبيض بطريقة مميزة ورائعة لإضفاء مزيد من الإشراق على هذه الغرفة من خلال هذه الألوان وكذلك من خلال الضوء الطبيعي القادم من النافذة الكبيرة.

الملاحظ في تصميم هذه الغرفة أن قطع الأثاث المستخدمة وهي السرير والخزانة مصممة بأحجام تتناسب بدرجة كبيرة مع مساحة الغرفة الكلية، فقد تم استخدام سرير متوسط الحجم لمنع استغلال مساحة إضافية، كما تم تصميم خزانة بتصميم منحني لتأخذ طول الجدار دون إخفاء أي مساحة من الغرفة، وكما نلاحظ أن الغرفة تحتوي على مساحة مريحة لتوفير حرية الحركة داخلها.